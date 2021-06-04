Фильм Лозницы про Бабий Яр покажут на фестивале в Каннах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" будет показана в рамках программы специальных показов 74-го Каннского кинофестиваля.
Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", информирует Цензор.НЕТ.
Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о события, которые привели к трагедии Бабьего Яра. Лента состоит из примерно 20 эпизодов, каждый из которых - это завершенный сюжет, прямо или косвенно связанный с Бабьим Яром.
"Трагедия Бабьего Яра, так же, как и другие преступления Холокоста, лишена аутентичной визуальной репрезентации - нацистская власть запрещала использовать фото и кинокамеры в местах массовых расстрелов. Архивные кадры, снятые в годы немецкой оккупации Украины, позволяют воссоздать исторический контекст трагических событий. Моя цель - погрузить зрителя в атмосферу времени", - говорит о своем проект Сергей Лозница.
"Бабий Яр. Контекст" - седьмой фильм Сергея Лозницы, который будет войдет в официальную программу Каннского кинофестиваля.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.
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Такое ещё видел в Чите -- лет через 5 -- стройку вокруг Окружного Госпиталя ЗабВо.
-- про войну вообще молчу... -- живые не завидуют мёртвым.
А телецентр - на еврейском.
Ни то, ни другое никак не связано с разными холокостами.
-- в строну Куренёвки, включительно...
Можно вспомнить расстрел польских военнопленных под Катынью. Много лет утверждалось, что расстреливали гитлеровцы, а оказалось, что их расстреляли чекисты.
После освобождения Киева важнейшей задачей было восстановить город. Разбирали завалы, расчищали улицы, восстанавливали общественные и жилые здания - это требовало большого количества строительных материалов. В октябре 1944 г. решением горисполкома № 239/2 Киевскому Карьероуправлению был отведен земельный участок в районе Бабьего Яра под разработку песчаных карьеров для кирпичных заводов, производительность которых интенсивно росла. В решении говорилось: "Отвести карьероуправлению Горкомхоза земучасток на территории Бабьего Яра в Подольском районе под разработку песочных карьеров сроком на один год в пределах и на условиях согласно проекту Управления по делам архитектуры при исполкоме Киевского горсовета".
Первое сообщение о Бабьем Яре (до этого сообщения звучали так: "В Киеве... на кладбище...) было 28 октября 1942 г.
Еврейское телеграфное агентство ЕТА сообщило: "Убийство еврейских жертв на территории бывшего кирпичного завода Зайцева в Киеве, после которого трупы на тележках свозили к Днепру и бросали в воду". Сразу же о Бабьем Яре завыл Илья Эренбург, хотя до этого советская пропаганда кричала о массовых расстрелах на Лукьяновском кладбище.
для крестьянства и козачества тоже вспоминать както не комильфо.... память она тоже долж
на быть удобной и комфортной но не для всех.....
идей.....