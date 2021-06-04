Фильм Лозницы про Бабий Яр покажут на фестивале в Каннах. ВИДЕО

Документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" будет показана в рамках программы специальных показов 74-го Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", информирует Цензор.НЕТ.

Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о события, которые привели к трагедии Бабьего Яра. Лента состоит из примерно 20 эпизодов, каждый из которых - это завершенный сюжет, прямо или косвенно связанный с Бабьим Яром.

"Трагедия Бабьего Яра, так же, как и другие преступления Холокоста, лишена аутентичной визуальной репрезентации - нацистская власть запрещала использовать фото и кинокамеры в местах массовых расстрелов. Архивные кадры, снятые в годы немецкой оккупации Украины, позволяют воссоздать исторический контекст трагических событий. Моя цель - погрузить зрителя в атмосферу времени", - говорит о своем проект Сергей Лозница.

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"Бабий Яр. Контекст" - седьмой фильм Сергея Лозницы, который будет войдет в официальную программу Каннского кинофестиваля.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.