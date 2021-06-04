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Бабий Яр (185) Канны (49) кино (1505) Лозница (22) Холокост (183)

Фильм Лозницы про Бабий Яр покажут на фестивале в Каннах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" будет показана в рамках программы специальных показов 74-го Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", информирует Цензор.НЕТ.

Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о события, которые привели к трагедии Бабьего Яра. Лента состоит из примерно 20 эпизодов, каждый из которых - это завершенный сюжет, прямо или косвенно связанный с Бабьим Яром.

"Трагедия Бабьего Яра, так же, как и другие преступления Холокоста, лишена аутентичной визуальной репрезентации - нацистская власть запрещала использовать фото и кинокамеры в местах массовых расстрелов. Архивные кадры, снятые в годы немецкой оккупации Украины, позволяют воссоздать исторический контекст трагических событий. Моя цель - погрузить зрителя в атмосферу времени", - говорит о своем проект Сергей Лозница.

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"Бабий Яр. Контекст" - седьмой фильм Сергея Лозницы, который будет войдет в официальную программу Каннского кинофестиваля.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Одному мне кажется, что слишком докуя новостей о евгеях. У меня складывается впечатление что евгеи это титульная нация в Украине.
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03.06.2021 20:24
+5
Чому тільки Холокост? В Бабиному Ярі розстрілювали українців членів ОУН і циган.
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03.06.2021 20:47
+3
то другий сорт... про них можна й не говорити, й не згадувати... головне 30.000 ізбраних... зі 100.000 жертв.
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03.06.2021 21:23
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Бабин Яр...
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03.06.2021 20:23 Ответить
Одному мне кажется, что слишком докуя новостей о евгеях. У меня складывается впечатление что евгеи это титульная нация в Украине.
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03.06.2021 20:24 Ответить
Достаточно посмотреть на лица украинских топ-чиновников и большинство депутатов ВР, чтобы понять, что в Украине украинцы не титульная нация.
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03.06.2021 21:30 Ответить
Шарился я там в детстве... -- вышку строили как раз на Сырце -- кости людские кругом валялись...
Такое ещё видел в Чите -- лет через 5 -- стройку вокруг Окружного Госпиталя ЗабВо.
-- про войну вообще молчу... -- живые не завидуют мёртвым.
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03.06.2021 20:30 Ответить
"В 1793 году, после второго раздела Польши, в Киеве стала возрождаться еврейская община. В первый же год после сдвига границ между Россией и Польшей, в Киев приезжают первых 73 еврея." "...в 1793 году, после Второго раздела Польши, стала Киевской губернией в составе Российской империи." - тобто до російської окупації України євреїв у Києві не було? (і нагадайте хто це сказав - нємнога пєрєдвінулі граніцу...)
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03.06.2021 21:13 Ответить
як не було? хто тоді відкривав Лядські ворота монголам???? в 1240 році.
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03.06.2021 21:28 Ответить
У 1240 році може й були, а у 1793 виходить так, що вже не було.
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03.06.2021 21:46 Ответить
Ви ж кажете що їх не було до 1793 року. вони просто повтікали від козаків до польші...
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03.06.2021 21:51 Ответить
Може й повтікали, але чому саме у Польщу?
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03.06.2021 21:57 Ответить
там для них мед був... потім з польші знову в Україну... корчмарями, ростовщиками, орендарями, в т. ч. орендарями храмів...
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03.06.2021 22:31 Ответить
Вышку строили на православном кладбище, если что.
А телецентр - на еврейском.
Ни то, ни другое никак не связано с разными холокостами.
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03.06.2021 21:44 Ответить
...я там везде гулял... -- и на противоположной от вышки стороне, тоже.
-- в строну Куренёвки, включительно...
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03.06.2021 22:05 Ответить
Чому тільки Холокост? В Бабиному Ярі розстрілювали українців членів ОУН і циган.
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03.06.2021 20:47 Ответить
то другий сорт... про них можна й не говорити, й не згадувати... головне 30.000 ізбраних... зі 100.000 жертв.
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03.06.2021 21:23 Ответить
А эксгумация тел была?
Можно вспомнить расстрел польских военнопленных под Катынью. Много лет утверждалось, что расстреливали гитлеровцы, а оказалось, что их расстреляли чекисты.
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03.06.2021 21:28 Ответить
под Катынью немцы хоть нашли и сповестили всему миру... под Харьков и немцы не нашли, там преступление красных большевиков было аналогичное катынскому...
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03.06.2021 21:34 Ответить
Так а й жодного тіла нема. За офіційною версією всі розстріляні були викопані та спалені.
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03.06.2021 21:43 Ответить
А мы с прошлого года, по Италии знаем, что одна печь крематория, за сутки сжигает тела максимум шести человек, ну так, чтобы от тела ничего не осталось.
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03.06.2021 21:47 Ответить
А кістки перемелені... бо не згорають дотла
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04.06.2021 13:12 Ответить
"считается, что даже в идеальных условиях ДНК не может сохраняться на протяжении более 1 млн лет." - Це такий прозорий натяк.
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03.06.2021 21:54 Ответить
Да, причем их расстреливали чекисты, ещё ДО Второй мировой войны. А чекисты (особенно их руководство) процентов на семьдесят были из евреев.
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03.06.2021 21:26 Ответить
А коли буде про Дідову Гору ?
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04.06.2021 12:44 Ответить
Карьер в Бабьем Яре, добыча песка для строительства. 1944 год

Фільм Лозниці про Бабин Яр покажуть на фестивалі в Каннах - Цензор.НЕТ 7710

После освобождения Киева важнейшей задачей было восстановить город. Разбирали завалы, расчищали улицы, восстанавливали общественные и жилые здания - это требовало большого количества строительных материалов. В октябре 1944 г. решением горисполкома № 239/2 Киевскому Карьероуправлению был отведен земельный участок в районе Бабьего Яра под разработку песчаных карьеров для кирпичных заводов, производительность которых интенсивно росла. В решении говорилось: "Отвести карьероуправлению Горкомхоза земучасток на территории Бабьего Яра в Подольском районе под разработку песочных карьеров сроком на один год в пределах и на условиях согласно проекту Управления по делам архитектуры при исполкоме Киевского горсовета".

Первое сообщение о Бабьем Яре (до этого сообщения звучали так: "В Киеве... на кладбище...) было 28 октября 1942 г.
Еврейское телеграфное агентство ЕТА сообщило: "Убийство еврейских жертв на территории бывшего кирпичного завода Зайцева в Киеве, после которого трупы на тележках свозили к Днепру и бросали в воду". Сразу же о Бабьем Яре завыл Илья Эренбург, хотя до этого советская пропаганда кричала о массовых расстрелах на Лукьяновском кладбище.
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04.06.2021 13:25 Ответить
голодоморы надо понимать на заподе не в моде...... ??? и наухау ленина-бланка - концлагеря
для крестьянства и козачества тоже вспоминать както не комильфо.... память она тоже долж
на быть удобной и комфортной но не для всех.....
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04.06.2021 13:36 Ответить
тем более что смердючий трупак упыря до сих пор украшает главную площадь наследников
идей.....
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04.06.2021 13:38 Ответить
 
 