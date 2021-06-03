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вымогательство (428) Одесская область (3105) Нацполиция (15734) правоохранительные органы (2944)

Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция. ВИДЕО

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В Одесской области правоохранители задержали руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимательницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. гривен - за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит", - говорится в сообщении.

Сегодня, 3 июня, мужчину задержали сразу после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей.

Отмечается, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве и задержании его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
а тем временем
--------------------
Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.

Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.

Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.

Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.

Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.

Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.

Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1724
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03.06.2021 23:28
+2
Самий брутальний рекетір,це держава !!!)))
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03.06.2021 23:51
+1
в 90-тые это рэкет называлось...... тогда Васей Куралесовым) прикрывались......
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03.06.2021 22:51
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в 90-тые это рэкет называлось...... тогда Васей Куралесовым) прикрывались......
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03.06.2021 22:51 Ответить
Самий брутальний рекетір,це держава !!!)))
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03.06.2021 23:51 Ответить
Теж цікаво, а що це за така суспільна організація, що може погрожувати бізнесмену?
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03.06.2021 23:07 Ответить
В Україні,де відсутня правоохоронна система ,як така,варіантів безліч !!!!))))
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03.06.2021 23:50 Ответить
Не, просто активист
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03.06.2021 23:33 Ответить
убрали конкурента
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03.06.2021 23:00 Ответить
а тем временем
--------------------
Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.

Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.

Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.

Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.

Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.

Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.

Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1724
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03.06.2021 23:28 Ответить
Как завыли украинофобские гниды когда у дружбана Овоща Иванющенко начинают забирать имущество.
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04.06.2021 13:19 Ответить
Что же там за клоун такой,что неоднократно привлекался за насилие в отношении полиции,и до сих пор на свободе? Авакова что ли арестовали?
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03.06.2021 23:46 Ответить
вы то знаете что не клоун а бандит - только чтобы даже бандита спрятать в тюрьму - нужны суды со всеми вытекающими - а это затратно и долго - у нас ведь демократия а не анархия
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04.06.2021 09:36 Ответить
Почему не е пишут какой именно организации?
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04.06.2021 08:47 Ответить
Автомайдан
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04.06.2021 10:14 Ответить
Авакова под суд!!! Как можно спокойно смотреть когда его люди громят рынок??? Зеленский в доле бандитского синдиката!!!
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04.06.2021 10:58 Ответить
Ото мені новина.
Про Рєзвушкіна ,2018: Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
Стєрнєнко,з кришуванням нарколарьків і здирництвом з забудовників,-пацан Керівника громадської організації затримали на Одещині за вимагання 80 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7391
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04.06.2021 15:29 Ответить
 
 