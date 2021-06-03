Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция. ВИДЕО
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В Одесской области правоохранители задержали руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимательницы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. гривен - за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит", - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 июня, мужчину задержали сразу после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей.
Отмечается, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.
Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве и задержании его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.
Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.
Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.
Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.
Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.
Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.
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Стєрнєнко,з кришуванням нарколарьків і здирництвом з забудовників,-пацан