Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии. ВИДЕО

В Сербии около 01:30 утра по местному времени на фабрике по производству артиллерийских снарядов "Слобода" произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов на складах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи взрывов боеприпасов опубликовали пользователи соцсетей.

Как сообщаеют СМИ, фабрика размещена на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Местные жители из прилегающих районов эвакуированы.

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