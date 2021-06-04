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Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Сербии около 01:30 утра по местному времени на фабрике по производству артиллерийских снарядов "Слобода" произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов на складах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи взрывов боеприпасов опубликовали пользователи соцсетей.

Как сообщаеют СМИ, фабрика размещена на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Местные жители из прилегающих районов эвакуированы.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+41
- Хорошо горит...
- А то.

Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 4410
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04.06.2021 10:31
+28
кацапсакое посольство привычно пакует чемоданы Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 1892
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04.06.2021 10:32
+22
"Россию" - ти в слові "гівно" зробив купу помилок.
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04.06.2021 10:36
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Слабенько он в этот раз. Вот помню в Мексике Порох дал жару!!!
Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 5035
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04.06.2021 10:35 Ответить
да и в Бейруте
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04.06.2021 12:01 Ответить
1.30 утра...
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04.06.2021 12:10 Ответить
Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 6050
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04.06.2021 10:41 Ответить
- Хорошо горит...
- А то.

Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 4410
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04.06.2021 10:31 Ответить
кацапсакое посольство привычно пакует чемоданы Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 1892
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04.06.2021 10:32 Ответить
А разве Сербия продаёт нам боеприпасы? Они же вроде как за Россию.
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04.06.2021 10:32 Ответить
Нуууу, гроші, вони такі... безпринципні! 😊
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04.06.2021 10:36 Ответить
"Россию" - ти в слові "гівно" зробив купу помилок.
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04.06.2021 10:36 Ответить
Гівно полезно. Не надо так о нем.
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04.06.2021 12:12 Ответить
Они могли продавать Молдове, Грузии, Чечне, Сирии или еще в пол мира, с кем РФ воюет.
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04.06.2021 10:41 Ответить
Може для НАТО ?
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04.06.2021 12:14 Ответить
Ну, вроде , да. И Спутник5, и отказались от санкций против РФ. Могу предположить, что скоро опять будет раздуваться вопрос Косово. В последнее время РФ пытается разделить людей по вере: православные, мусульмане. В разных частях планеты произошли провокации на эту тему. Поэтому узнаем подробности пожара и подождем, прозвучит ли слово " Косово"?
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04.06.2021 14:08 Ответить
Щось в заліссі давно нічого не падало/гріло/вибухало.
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04.06.2021 10:35 Ответить
Террористическая организованная преступная группировка Россия так и не получила по рукам за свои деяния и. Сюсюкаетесь с россией - будте готовы, что им у Вас такое же дерьмо будет происходить!
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04.06.2021 10:36 Ответить
Горит кацапская подстилка. Гори гори ясно,гори гори вата.
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04.06.2021 10:37 Ответить
Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 8775
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04.06.2021 10:37 Ответить
И кто же это мог быть? даже не знаю...
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04.06.2021 10:38 Ответить
Чимось серби не вгодили запаребріку.
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04.06.2021 10:46 Ответить
Та сербы уже давно поняли, что пора валить от "брата" подальше, не сомневаюсь.
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04.06.2021 12:07 Ответить
Баширов и Петров. Их почерк
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04.06.2021 10:47 Ответить
вассалы пукина. Хай горит!
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04.06.2021 10:49 Ответить
"Брати-росіяни" не приходили,часом,на місцеві цікавинки,пам'ятки полюбуватися?Я б не здивувався.
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04.06.2021 10:50 Ответить
А у вас на рашці всі такі дебіли чи ти унікум?
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04.06.2021 10:54 Ответить
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Сербии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V», - говорится в сообщении.

Выстрел в ногу?
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04.06.2021 10:53 Ответить
В центре ЕС. И не воюют? Странно. Неужели РФ до сих пор ни на кого не натравила?
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04.06.2021 14:17 Ответить
Петров или Баширов?
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04.06.2021 10:54 Ответить
если там есть шпили, значит точно они Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 9347
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04.06.2021 10:56 Ответить
А серби що заодно?
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04.06.2021 10:56 Ответить
Кто знает, в городе Чачак есть высокие шпили?
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04.06.2021 10:58 Ответить
Все що південніше Белграда, має мінарети.
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04.06.2021 13:05 Ответить
слабенько..- патронная стрельба..
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04.06.2021 11:10 Ответить
так это пробирки взрываются, ониж на патронном заводе линию по разливу православной вакцины запустили и перегрелся реактор.
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04.06.2021 12:47 Ответить
Чтоб меньше отправляли в Иреванское ханство (1863г-99%) как во 2-й АхырБахской войне.Российский инет закрыт для Кавказа.Так клип в Ютубе "Карта Од(Азэрбэйджана на Парижской конференции 1919" глав мир.прав-в.Кремль не пропускает.ВЕДЬ ТАМ ВИДНО КТО МЕЖДУ МОРЯМИ и как за 100 лет Россия уменьшила тер.ИндоПэриджана(родину Атама) В НЕСКОЛЬКО РАЗ И СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЕТ!!!.Такого в мире не было(мышынное,ползучее воровство и уничтожение Базанты со ст.ГанаУдч).
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04.06.2021 11:14 Ответить
Мабуть не освячені були Кірюшою Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 4859
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04.06.2021 11:25 Ответить
"И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето»"

Тимур Шаов
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04.06.2021 13:03 Ответить
Вот блин... Я через неделю те места проезжать буду на Будву ехать, надеюсь всё успокоится.
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04.06.2021 13:11 Ответить
Нужно вышки нефтяные взрывать в РФ и газовые!!!
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04.06.2021 13:17 Ответить
Ищите следы лаптей!
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04.06.2021 13:33 Ответить
склади з яким калібром ?
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04.06.2021 13:51 Ответить
Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 8863
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04.06.2021 14:37 Ответить
Братушкам от Братушек
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04.06.2021 14:37 Ответить
 
 