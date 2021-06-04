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После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинской власти после энергетического кризиса 2014-2015 годов удалось в гибридном противостоянии с Россией обеспечить энергетическую независимость от страны-агрессора. Вместе с тем, сейчас снова вернулись "плохие схемы Медведчука", и уголь с оккупированных территорий через Россию снова поступает на украинские ТЭЦ.

Об этом в программе "Право на власть" заявила народный депутат 8-го созыва, участница Революции Достоинства Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Все вернулось в худшую схему Медведчука. Сейчас весь уголь, практически весь уголь в Украину завозится через Россию фактически с оккупированных территорий. Как так? Кто сейчас все это творит, кто сейчас запустил? Я думаю, запустил тот же самый Медведчук", - говорит Чорновол.

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"Огромное количество угля стоимостью около миллиарда долларов в прошлом году завезли из России. 80 процентов на частные предприятия, а 20 - на государственные. Кто за это сейчас будет отвечать? Кто это сейчас делает?" - отметила Татьяна Чорновол.

"Ситуация была очень сложная в 14 году. Почему? Потому что украинские, как частные, так и государственные ТЭЦ работают на антраците. Антрацит - это тот тип угля, который на оккупированной территории. Все антрациты, все шахты были впервую очередь оккупированы. Украина осталась без угля для своих ТЭЦ. Ситуация была просто катастрофически тяжелой, и это определенный гений управления государством, что Украина тогда смогла выкручиваться", - отметила Татьяна Чорновол.

"Основная масса угля в Украину шла через Ахметова. То есть большей частью частных ТЭЦ владел Ахметов, большая часть шахт на оккупированных территориях - это также были шахты Ахметова. И фактически, я считаю, это была победа Украины в гибридной войне, когда Украина продолжала контролировать те шахты через Ахметова. Что значит контролировать? Да, они были на оккупированной территории, но эти шахты платили налоги в Украине. Ахметов перечислял туда зарплаты шахтерам в Украину, Украина получала недорогое сырье для своих ТЭЦ. Я имею в виду уголь. Мы истощали оккупированную территорию забирая оттуда сырье, и налоги, я повторяю, шли в бюджет Украины", - напомнила Чорновол.

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Она также отметила, что Украина таким образом выиграла время для диверсификации поставок: "Уже в 2017-2018 были налажены поставки из всех уголков мира. И фактически мы оторвались".

Чорновол заметила, что после победы Зеленского люди Медведчука вернули свое влияние, и торговля энергоресурсами с Россией возобновилась.

"Я думаю, запустил тот же самый Медведчук. Мы можем вспомнить, что есть такой Портнов, который даже финансировал избирательную кампанию Зеленского. Только Зеленский побеждает, Портнов захватывает много рычагов влияния, в том числе и в судах. Вполне возможно, что в этот момент как раз и вылез Медведчук. Видим, что Медведчук завел целую фракцию в ВР. Пошел во главе этой фракции. Так что в 2019 году все произошло так, что сейчас Украина полностью завозит уголь из России и соответственно с оккупированной территории", - говорит Татьяна Чорновол.
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Топ комментарии
+26
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2433
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04.06.2021 13:56
+21
Зеленый барыга наживается на войне...
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04.06.2021 13:55
+8


свічка@svecha62





Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...

Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4483
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04.06.2021 14:52
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Зеленый барыга наживается на войне...
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04.06.2021 13:55 Ответить
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2433
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04.06.2021 13:56 Ответить
"Люди мають зрозуміти, що
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко,
до речі, звеличена в Герої
особисто Порошенком)
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04.06.2021 19:32 Ответить
Не-не-не, не обманывайте нас.
"Во все виноват Порошенко!" - так Бигус сказал!
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9485
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04.06.2021 13:57 Ответить
Я вже не дивуюсь, коли ті, хто голосував за Зеленського, звинувачують Порошенка у тому, що він привів Зеленського до влади. І взагалі, складається таке враження, що ми будемо святкувати не 30 років, як отримали Незалежність, а 100 років, як ми її втратили.
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04.06.2021 13:59 Ответить
и опять через Ротердам+ по цене австралийского или африканского. главное что в схемме ротрдам, следователи не увидели НИ КАКИХ махинаций. везут 500км или 7000км?

А КАКЯ РАЗНИЦА.
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04.06.2021 14:06 Ответить
Отчего подорожал уголь после отмены "Ротердам+"?
Почему при Бене/Зе стало "Ротердам+++"?
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04.06.2021 19:25 Ответить
а от того что пришла молодая зеленая , нищая шобла, которая захотела очень бистро стать богатой. потому и нет в ротердаме никакого криминала.и в том что герус ночью самолично изменил текст законопроекта, через что наши ТЭС останавливали блоки а АЭС работают на 20% мощьности, тоже креминала никто не увидел. и за то что за год в Украине гуляет черных 12-15 ярдов баксов никого не посадили но поставили своих смотрящих. боюсь, как бы мы через этого недоростказа яником не плакали
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04.06.2021 19:46 Ответить
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились
они и не останавливались. Сначала шли на прямую а после редутов Семенченко через Ростов.
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04.06.2021 14:06 Ответить
За то Семенченко сейчас под арестом. Мешает.
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04.06.2021 14:14 Ответить
Все, дядя? Аргументы кончились, не начавшись? Жаль. Я только собрался тебя с солью растереть. В пыль.
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04.06.2021 15:09 Ответить
Прям так " в піль"? А скажи, растіратєль, кому заважає карманна шавка Бєні - Костя Грішин?
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04.06.2021 15:15 Ответить
Здохла кацапсинка так і не народившись. А я тільки-но збирався навчити його писати на "радном ізикє".
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04.06.2021 18:02 Ответить
Всем кто замешан, возбуждение уголовного дела ( по статье экономическая диверсия во время боевых действий), суд, тюрьма, большой срок и полная конфискация имущества.
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04.06.2021 14:07 Ответить
а пусть суркисы введут поставку электричества по схемме Токио - . херня, что дороже, главное проголосовать в Раде, чтоб по закону все было. а голоса найдуться. обязательно найдуться. там же слуги народа есть
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04.06.2021 14:10 Ответить
"Она также отметила, что Украина таким образом выиграла время для диверсификации поставок: "Уже в 2017-2018 были налажены поставки из всех уголков мира. И фактически мы оторвались".
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 37

Ага, чисто декларативно, так же, как и с газом. Правда платить стали больше. ))
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04.06.2021 14:12 Ответить
Я більше скажу петроалєєксєвич взагалі не заборонив торгівлю з рассєєю.
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04.06.2021 14:20 Ответить
Да кроме угля, много чего ещё поставляется с РФии. Помимо всякого ширпотреба и продуктов, еще и другие энергоресурсы (помимо угля). По этой логике или запрещать всё, или прописать в законе "можно закупать что угодно. А уголь? Уголь-нельзя!" А вот в лднры возить кэш под охраной СБУ- это преступление за которое виновные должны понести наказания. Так что "сову на глобус" натянуть не получится.
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04.06.2021 14:27 Ответить
Чекають, коли ти там місце звільниш.
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04.06.2021 14:43 Ответить
мммм а можно напомнить в каком таком году и при каких обстоятельствах они прекратились ?
но не на бумаге разумеется и плз плз плз без сказок про "беларуский уголь".....
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04.06.2021 14:41 Ответить
эх, некому блокировать поезда. Заняты другими делами. А жаль.
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04.06.2021 14:48 Ответить


свічка@svecha62





Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...

Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4483
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04.06.2021 14:52 Ответить
Меркель не плюнет Зеленскому в лицо за такую машинку,

но и уважать больше прежнего не станет.
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04.06.2021 20:26 Ответить
В дурдом провели телефон!
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04.06.2021 14:54 Ответить
Молодий і ніби придукруватий мальчік не дурник, а дуже розумний і дуже хитрий, а ще більше ненадить Україну і він прийшов не будувати її майбутнє, а заякоритися зі своєю ОЗУ на довгі роки. По його репертуару було видно, що його найбільний ворог не терористи, не араби, чи німецікі нацисти 1941 року, його ворог українець. Він його розмазував по написаних папірцях із московії і московія, яка себе назвала росією для нього брат, сестра, мати і все насвіті. Як цього не побачили українці, на яких він плював, топтався, висміював? Для малоросів він звичайно свій. Цей мальчік будує тоталітарне напіврадянське, шось напівбандитське. Він має за два роки доруйнувати ті інститути і барьєри, які можуть зашкодити на "виборах", бо реальних виборів вже не буде. Для цього йому служать спеціалісти узурпації влади:портнов,татаров,єрман,демченко,бенедіктова,аваков, медведчук, а гаманцем і медіапідтримкою служать Беня і та сторона. Зараз реально видно, які організації і партії були національними, українськими і видно які тільки надівали вишиванки і носили українські прапори, щоб потягнути на себе патріотичних людей. Зовсім невидно "Свободи", "Нацдружин". Притих Ваньок Садовий зі своєму "Немощпомощью", Толя Гриценко десь заліз в льох не чути. А де радикальні "Радикали"? Лещенки, Наєми, Заліщуки, та інші "патріоти" рахують гроші, які отримують з казни народної, щоб не гавкати і допомагають будувати нові схеми своїм "слугам". Тільки чути "ЄС", "Голос" і епізодами "Батьківщину".
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04.06.2021 14:57 Ответить
Та ці поставки і не припинялись. Правда їх маскували - то під "африканське вугілля", то ще під якесь.
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04.06.2021 16:20 Ответить
Нехай Зеленський пояснить, чому зараз Україна купує вугілля і електрику в окупантів

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам біля СБУ. Він зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.
«Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні», - наголосив Порошенко.
«Я не знаю, чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком, але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука - і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою», - нагадав Петро Порошенко.
«Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - й поготів», - зауважив п'ятий Президент.
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04.06.2021 17:03 Ответить
ДБР вже не ризикує викликати п'ятого Президента на допити, тому підключили СБУ
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
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04.06.2021 17:28 Ответить
А где нацжены,"свобода", редуты гришина и вова-железная нога? Почему не препятствуют торговле на крови зелеными барыгами???? Все устраивает???
Или только против Пороха им акции проплатили?
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04.06.2021 17:51 Ответить
А ви навіщо там сидите,отримуєте величезну зарплату,не платите податки і нічого не робите? Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2344
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04.06.2021 18:19 Ответить
Вот на что идёт наша коммуналка.
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04.06.2021 20:27 Ответить
они никогда не останавливались.
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04.06.2021 21:56 Ответить
 
 