После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинской власти после энергетического кризиса 2014-2015 годов удалось в гибридном противостоянии с Россией обеспечить энергетическую независимость от страны-агрессора. Вместе с тем, сейчас снова вернулись "плохие схемы Медведчука", и уголь с оккупированных территорий через Россию снова поступает на украинские ТЭЦ.
Об этом в программе "Право на власть" заявила народный депутат 8-го созыва, участница Революции Достоинства Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.
"Все вернулось в худшую схему Медведчука. Сейчас весь уголь, практически весь уголь в Украину завозится через Россию фактически с оккупированных территорий. Как так? Кто сейчас все это творит, кто сейчас запустил? Я думаю, запустил тот же самый Медведчук", - говорит Чорновол.
"Огромное количество угля стоимостью около миллиарда долларов в прошлом году завезли из России. 80 процентов на частные предприятия, а 20 - на государственные. Кто за это сейчас будет отвечать? Кто это сейчас делает?" - отметила Татьяна Чорновол.
"Ситуация была очень сложная в 14 году. Почему? Потому что украинские, как частные, так и государственные ТЭЦ работают на антраците. Антрацит - это тот тип угля, который на оккупированной территории. Все антрациты, все шахты были впервую очередь оккупированы. Украина осталась без угля для своих ТЭЦ. Ситуация была просто катастрофически тяжелой, и это определенный гений управления государством, что Украина тогда смогла выкручиваться", - отметила Татьяна Чорновол.
"Основная масса угля в Украину шла через Ахметова. То есть большей частью частных ТЭЦ владел Ахметов, большая часть шахт на оккупированных территориях - это также были шахты Ахметова. И фактически, я считаю, это была победа Украины в гибридной войне, когда Украина продолжала контролировать те шахты через Ахметова. Что значит контролировать? Да, они были на оккупированной территории, но эти шахты платили налоги в Украине. Ахметов перечислял туда зарплаты шахтерам в Украину, Украина получала недорогое сырье для своих ТЭЦ. Я имею в виду уголь. Мы истощали оккупированную территорию забирая оттуда сырье, и налоги, я повторяю, шли в бюджет Украины", - напомнила Чорновол.
Она также отметила, что Украина таким образом выиграла время для диверсификации поставок: "Уже в 2017-2018 были налажены поставки из всех уголков мира. И фактически мы оторвались".
Чорновол заметила, что после победы Зеленского люди Медведчука вернули свое влияние, и торговля энергоресурсами с Россией возобновилась.
"Я думаю, запустил тот же самый Медведчук. Мы можем вспомнить, что есть такой Портнов, который даже финансировал избирательную кампанию Зеленского. Только Зеленский побеждает, Портнов захватывает много рычагов влияния, в том числе и в судах. Вполне возможно, что в этот момент как раз и вылез Медведчук. Видим, что Медведчук завел целую фракцию в ВР. Пошел во главе этой фракции. Так что в 2019 году все произошло так, что сейчас Украина полностью завозит уголь из России и соответственно с оккупированной территории", - говорит Татьяна Чорновол.
Пожалуйста, подождите...
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко,
до речі, звеличена в Герої
особисто Порошенком)
"Во все виноват Порошенко!" - так Бигус сказал!
А КАКЯ РАЗНИЦА.
Почему при Бене/Зе стало "Ротердам+++"?
они и не останавливались. Сначала шли на прямую а после редутов Семенченко через Ростов.
Ага, чисто декларативно, так же, как и с газом. Правда платить стали больше. ))
но не на бумаге разумеется и плз плз плз без сказок про "беларуский уголь".....
свічка@svecha62
Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...
но и уважать больше прежнего не станет.
В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам біля СБУ. Він зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.
«Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні», - наголосив Порошенко.
«Я не знаю, чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком, але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука - і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою», - нагадав Петро Порошенко.
«Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - й поготів», - зауважив п'ятий Президент.
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
Или только против Пороха им акции проплатили?