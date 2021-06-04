"Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го. ВИДЕО
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Иногда в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы рассказываем просто фантастические истории о фантастических людях, сегодня именно тот случай. Итак, что вы сегодня увидите и услышите?
Как только российские наемники оккупировали Крым в марте 2014-го - Андрей Сываш написал заявление в военкомат, чтобы добровольно идти воевать против кремлевского агрессора. Через два месяца он уже был на фронте, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Зайдя в первое в село возле города Константиновка Донецкой области, они увидели флаги террористической "ДНР". Местные женщины при встрече с украинскими воинами начали кричать, что нашим защитникам "п##дец". Мол, их мужчины сегодня придут ночью и расправятся с украинскими воинами...
Террористы действительно пришли ночью. Что с ними произошло, вы узнаете, когда досмотрите видео до конца.
Но это еще не все. Вы узнаете, как люди возвращаются на фронт после того, как у них треснул череп от взрыва мины 120-го калибра.
Почему было опасно попадать нашим военным в больницы Донецкой области в 2014 году? И еще несколько интересных историй.
Смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми.
Пожалуйста, подождите...
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
И даже носители такого паспорта будут гордиться, что он у них есть...
нахер их от туда и делов. что за логика? земля принадлежит государству. если население не хочет тут жить - оно сваливает куда хочет.
ну и возврат территорий будет не просто так, будут репарации. при заключении будут договорённости. проигравшая сторона и выигравшая.
капец конечно логика у вас примитивная о возращении территорий
Адже на Донбасі ми воюємо з Росією? А місцеве населення з нетерпінням чекає на звільнення? Чи - ні?
Раскажи это своему деду на палке о том, что в 1943 мы победим, но почему-то местные на оккупированных не выходят с совковыми флагами.
быдлобимбасота должна знать свое место на подвале.
ну а раз подошли,надо давить.колонны не должны останавливаться,и сдавать затворы.
а так,да,весело будэ(с)))
Хоча, судячи по тому, що влада, це колоборанти, риги та кацапи, то це "їхнілюди".
Вот все-таки чем мне нравились еще те немцы - они бы просто сожгли к херам это село вместе с жителями и стали бы ждать этих сраных впопучленцев, чтобы методично их развесить на аккуратно сколоченных виселицах с какими-нить поучительными табличками.
Врага надо побеждать силой и ужасом, а не добротой и теплым словом.
Это вам не "все прапала!", "***** нападет!"!!!
"Весело будет!" - это точно!!!
Слава Украине и смерть ворогам!!!
токе Украины и чуть больше пол-века как завозили скотину в Крым... а нашим представителям
во всяких оонах не плохо бы это постоянно напоминать "партнёрам".... к стати если оне такие жалостивые пусть заберут себе - сток на евросоциал ринется не задумываясь.... правда дово
льно быстро начнут звать рюзгемир и устраивать вооружённые перевороты с нар.республика
ми но то мелочи мы им выразим обеспокоенность....