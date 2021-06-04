"Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го. ВИДЕО

Иногда в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы рассказываем просто фантастические истории о фантастических людях, сегодня именно тот случай. Итак, что вы сегодня увидите и услышите?

Как только российские наемники оккупировали Крым в марте 2014-го - Андрей Сываш написал заявление в военкомат, чтобы добровольно идти воевать против кремлевского агрессора. Через два месяца он уже был на фронте, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Зайдя в первое в село возле города Константиновка Донецкой области, они увидели флаги террористической "ДНР". Местные женщины при встрече с украинскими воинами начали кричать, что нашим защитникам "п##дец". Мол, их мужчины сегодня придут ночью и расправятся с украинскими воинами...

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Террористы действительно пришли ночью. Что с ними произошло, вы узнаете, когда досмотрите видео до конца.

Но это еще не все. Вы узнаете, как люди возвращаются на фронт после того, как у них треснул череп от взрыва мины 120-го калибра.

Почему было опасно попадать нашим военным в больницы Донецкой области в 2014 году? И еще несколько интересных историй.

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