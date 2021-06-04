РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15883 посетителя онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины
20 926 56
война (46795) Донбасс (26945) военнослужащие (5637) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Иногда в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы рассказываем просто фантастические истории о фантастических людях, сегодня именно тот случай. Итак, что вы сегодня увидите и услышите?

Как только российские наемники оккупировали Крым в марте 2014-го - Андрей Сываш написал заявление в военкомат, чтобы добровольно идти воевать против кремлевского агрессора. Через два месяца он уже был на фронте, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Зайдя в первое в село возле города Константиновка Донецкой области, они увидели флаги террористической "ДНР". Местные женщины при встрече с украинскими воинами начали кричать, что нашим защитникам "п##дец". Мол, их мужчины сегодня придут ночью и расправятся с украинскими воинами...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Если мы все вместе скажем Путину, куда ему идти, все у нас будет хорошо, очень хорошо!" - воин ВСУ Виктор о борьбе с оккупантами. ВИДЕО

Террористы действительно пришли ночью. Что с ними произошло, вы узнаете, когда досмотрите видео до конца.

Но это еще не все. Вы узнаете, как люди возвращаются на фронт после того, как у них треснул череп от взрыва мины 120-го калибра.
Почему было опасно попадать нашим военным в больницы Донецкой области в 2014 году? И еще несколько интересных историй.

Смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54
не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
показать весь комментарий
04.06.2021 15:38
+53
То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:52
+47
не стОит.
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
показать весь комментарий
04.06.2021 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
показать весь комментарий
04.06.2021 15:38 Ответить
не стОит.
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
показать весь комментарий
04.06.2021 15:43 Ответить
Так землі не напасешся. Кордони - це святе. Донецьк і Луганськ можна зачистити, переорати, насіяти ковили, і запустити туди жити фазанів і дроф. Заповідник первісного степу.
показать весь комментарий
04.06.2021 19:07 Ответить
там добре горіхи ростуть. Насадити побільше горіхових садочків.
показать весь комментарий
04.06.2021 20:06 Ответить
конечно стОит! кто будет дальше кормить всю украину?!
показать весь комментарий
04.06.2021 15:45 Ответить
сорри, не подумал о "кормильцах" наших))))..голодаем без них...пусть сами жрут что они там наваяли...
показать весь комментарий
04.06.2021 15:49 Ответить
То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:52 Ответить
тотальна зачистка? я з Вами згоден, але це неможливо...хочете щоб запоребрикові туди бомбу ядерну скинули? що у них в тупий голові?
показать весь комментарий
04.06.2021 16:01 Ответить
Якщо ви точно знаєте що скинуть, то повідомте про це куди слід. Можна заощадити кільканадцять мільярдів грошей. Мерцям потрібні не будівлі, а охайно закопані камінюки - щоб усі бачили та пам'ятали.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:31 Ответить
Уже можливо. Уйло підіграло. Роздача паспортів орди у випадку визволення тих територій автоматично робить їх іноземцями. А роздали їх не меньше 400 000.
показать весь комментарий
04.06.2021 17:35 Ответить
1)Пока сидимо куримо бамбук. 2)розбудовуєм країну, цементуєм українське суспільство., відроджені збройні сили переворюємо на *******(21 сторіччя), Але є проблема; за нинішньою владою більше виходить п е р ш е-куримо бамбук.
показать весь комментарий
06.06.2021 08:38 Ответить
Ордило это пистолет у виска Украины,а курок у х***а.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:06 Ответить
Окрім того що там можна жмурити москалів, усі решта )(..лових прогнозів - порожній передзвін.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:37 Ответить
эти регионы нужно не возвращать, а контролировать. чтоб там рассадник не цвёл.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:54 Ответить
100% главное что бы эта зараза дальше не распространялась))
показать весь комментарий
04.06.2021 16:03 Ответить
...а их уже валом в Украине...с идеями "русского мира"....говорят как вы тут каклы живёте...бедно, вот у нас в данецке...и пошло поехало, как они всю Украину кормили, а она их разбомбила...мрази
показать весь комментарий
06.06.2021 11:39 Ответить
Вже давно кажу - вони ніколи не були УКРаінцями і після війни вже ніколи не стануть імі , навіть не уявляю як можно буде «потім» жити разом , дихати одним повітрям з цими про)кацапськими мразотами
показать весь комментарий
04.06.2021 16:03 Ответить
Ми живемо разом із собаками, вовками, щурами, а прибалти, окрім того, живуть ще й з ними, із носіями російськомовної щелепи вже понад 70 років - і не надто й скаржаться. Потрібно визначити хто воно та що воно, дати назву та окреслити права і відповідальність. Без москальського підбурювання, сите існування переважить усі совкові оксюморони.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:51 Ответить
"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 9571 "Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 1031
показать весь комментарий
04.06.2021 17:30 Ответить
Да. Его нужно будет вводить.
И даже носители такого паспорта будут гордиться, что он у них есть...
показать весь комментарий
04.06.2021 19:50 Ответить
Можно итак, но есть другой вариант- хочешь получить право голоса, здай экзамен и получи печать с правом голоса и усе и вата вся и глупые и всем что пох... Отмечаться!!!!
показать весь комментарий
04.06.2021 21:43 Ответить
Отсеяться
показать весь комментарий
04.06.2021 21:44 Ответить
Як на мою хлопську думку вже краще з щурами...
показать весь комментарий
04.06.2021 22:08 Ответить
возвращать надо земли. так быдло может на любой земле насрать и ты что? нахер мне та земля там быдло одно осталось?
нахер их от туда и делов. что за логика? земля принадлежит государству. если население не хочет тут жить - оно сваливает куда хочет.
ну и возврат территорий будет не просто так, будут репарации. при заключении будут договорённости. проигравшая сторона и выигравшая.
капец конечно логика у вас примитивная о возращении территорий
показать весь комментарий
04.06.2021 20:51 Ответить
Шо значит"стОит ли возвращать"? Обязательно надо вернуть, а всю эту московскую сволочь выселить
показать весь комментарий
04.06.2021 23:36 Ответить
Стоит, но надо вливать бабло в социальную политику, направленную на заселение украинцами этих территорий.
показать весь комментарий
05.06.2021 11:50 Ответить
И теперь это чёкнутое бабьё будет за фошиздские пенсии, зарплаты и многочисленные соцвыплаты истерить?..
показать весь комментарий
04.06.2021 15:40 Ответить
Земля наша, але той зброд (вибачаюсь, якщо десь лишились патріоти України) в країну запускати не можна, м'яко кажучи, токсично.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:06 Ответить
От поїдете й спробуєте їх вмовити перелізти через кордон з "історічєской родіной". Як кажуть московити - "любітє сюрпрізи!". ))
показать весь комментарий
04.06.2021 17:13 Ответить
Неоднозначний якийсь матеріал.....
Адже на Донбасі ми воюємо з Росією? А місцеве населення з нетерпінням чекає на звільнення? Чи - ні?
показать весь комментарий
04.06.2021 16:10 Ответить
Если ты тупое то с хера ли тебе разжевывать? Чи ні?
показать весь комментарий
04.06.2021 16:21 Ответить
Так, місцеве населення з тимчасово окупованих територій з нетерпінням чекає на звільнення .. "Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 5055 Тому потрібно їх визволяти ..від московських фашистів-окупантів!
показать весь комментарий
04.06.2021 16:34 Ответить
Мова йде про відповіді вголос та на камеру. Запитай у будь-кого на московії чи хоче воно звільнення від московської окупації. Відповідь буде однозначна, але відчути що людина хоче можна. Коли приїздиш на сибірські *****, місцеві вузькоглазі аборигени до російськомовних, котрі дотримуються правил "руського язика", ставляться дуже підозріло. Але коли дізнаються що ти з України - наче якась перепона зникає у спілкуванні.
показать весь комментарий
04.06.2021 17:32 Ответить
))))
Раскажи это своему деду на палке о том, что в 1943 мы победим, но почему-то местные на оккупированных не выходят с совковыми флагами.
показать весь комментарий
04.06.2021 19:46 Ответить
граждпнскую песдоту вообще нельзя подпускать на расстояние выстрела.
быдлобимбасота должна знать свое место на подвале.
ну а раз подошли,надо давить.колонны не должны останавливаться,и сдавать затворы.
а так,да,весело будэ(с)))
показать весь комментарий
04.06.2021 16:25 Ответить
Це про "тамженалихлюдей", яким пліснява свиноматка третЬякова, вважає необхідним платити ще й українську пенсію. А пліснява верхівка обіцяє влаштувати райське життя із зоною вільної торгівлі.
Хоча, судячи по тому, що влада, це колоборанти, риги та кацапи, то це "їхнілюди".
показать весь комментарий
04.06.2021 16:27 Ответить
Только стена и ров с крокодилами.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:33 Ответить
"Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!"

Вот все-таки чем мне нравились еще те немцы - они бы просто сожгли к херам это село вместе с жителями и стали бы ждать этих сраных впопучленцев, чтобы методично их развесить на аккуратно сколоченных виселицах с какими-нить поучительными табличками.

Врага надо побеждать силой и ужасом, а не добротой и теплым словом.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:33 Ответить
а шо, шото изменилось?
показать весь комментарий
04.06.2021 17:01 Ответить
Так. Між "мєсніє женщіни говорят" і "мєсниє женшіни говорілі" є дві великі різниці.
показать весь комментарий
04.06.2021 17:37 Ответить
А теперь писдецц дамбасу )))
показать весь комментарий
04.06.2021 18:42 Ответить
и еще вопросс-за что им платят пенсии? только не надо звиздеть о том,что это украинцы...
показать весь комментарий
04.06.2021 19:25 Ответить
Красавчики!!!))))))
Это вам не "все прапала!", "***** нападет!"!!!
"Весело будет!" - это точно!!!
Слава Украине и смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
04.06.2021 19:44 Ответить
Раз они сами проговорились, надо было уточнить, в котором часу точно придут, с какого направления и сколько их.
показать весь комментарий
04.06.2021 20:07 Ответить
саме тому "населення" тих українських територій після звільнення землі має бути відправлено в сибір, на уРодіну! Хай з ними кацапня в себе носиться.....
показать весь комментарий
04.06.2021 20:56 Ответить
Так для кацапов они все равно всегда будут хохлами)
показать весь комментарий
05.06.2021 01:19 Ответить
ну и пёс с ними, главное их воссоединить с исторической родиной
показать весь комментарий
05.06.2021 21:46 Ответить
Наши мушшины. Е*ать как страшно. Вы скажите спасибо ВСУ шмары, что не сравняли ваш гнидник с землей.
показать весь комментарий
04.06.2021 21:09 Ответить
вот еще в 2014 году надо было этих вонючих баб и зарыть по горло в землю...
показать весь комментарий
04.06.2021 21:19 Ответить
А что таких"любителей росии и совка"мало осталось на освобождённой территории ,или в Харькове,Херсоне,Одессе?Их там хватает,так давайте и эти города отдадим росии!Я знаю на оккупированных территориях остались люди которые ждут Украину,так же знаю,что куча любителей рюского мира выехало в Украину!Правильное решение, на мой взгляд,это паспорта не граждан,но хватит ли у наших властей политической воли это вопрос!
показать весь комментарий
05.06.2021 11:00 Ответить
земля наша скот нет... ста лет ещё не прошло как завозили в хаты заморенных голодом на вос
токе Украины и чуть больше пол-века как завозили скотину в Крым... а нашим представителям
во всяких оонах не плохо бы это постоянно напоминать "партнёрам".... к стати если оне такие жалостивые пусть заберут себе - сток на евросоциал ринется не задумываясь.... правда дово
льно быстро начнут звать рюзгемир и устраивать вооружённые перевороты с нар.республика
ми но то мелочи мы им выразим обеспокоенность....
показать весь комментарий
06.06.2021 05:07 Ответить
 
 