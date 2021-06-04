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Зеленский (16549) олигарх (1016) СНБО (4374) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский – не олигарх. По крайней мере такие выводы можно сделать из законопроекта о деолигархизации, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует скандальный документ. Кто такой олигарх? Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов? Для кого, то бишь против кого на самом деле написан этот закон? И почему создается впечатление, что самых богатых людей просто убеждают поделиться добром "по-хорошему"?

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+7
Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
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04.06.2021 16:22
+3
https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
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04.06.2021 16:24
+1
Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 16:33
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Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
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04.06.2021 16:22 Ответить
ПЛЮС - Третье место место в Европе и 30-е в мире по количеству новых зараженных. Чемпионы б-ля Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 4649
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04.06.2021 16:41 Ответить
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу. Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 4633
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04.06.2021 19:06 Ответить
Та да. мрази еще те. А в части тем временем снова начали поставлять синтетическое дерьмо, а не форму.
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04.06.2021 19:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
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04.06.2021 16:24 Ответить
Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 16:33 Ответить
73%. Минус кто-то наприкалывался, а кто-то уже помер
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04.06.2021 16:37 Ответить
Все це - фігня. Найголовніше залишилося за кадром: прийняття за основу закону про титульну націю, тобто закону про ан.тисємітізЬм. Згідно з цим законом від бужанського, в Україні з'явиться каста панів, недосяжних для правосуддя. З чим і вітаю всіх українців.
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04.06.2021 20:33 Ответить
А почему бы и не поделится, все знают что заработали они их не честным трудом, в нормальной стране сидели бы давно. А то по закону, по закону, вроде они заработали по закону.
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04.06.2021 16:34 Ответить
Мы это уже проходили. Напомнить чем заканчивается такой популизм?

Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 2792
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04.06.2021 16:41 Ответить
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 606
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04.06.2021 19:20 Ответить
"Мы будем уделять особое внимание борьбе с коррупцией, которая разрушает демократию изнутри и всё чаще используется авторитарными государствами в качестве оружия для подрыва демократических институтов… Мы будем бороться с налоговыми убежищами и незаконным финансированием, которые способствуют неравенству доходов, финансируют терроризм и порождают пагубное иностранное влияние".

Белый дом
Информационный бюллетень
3 июня 2021 года

Клоуну пришел ппц.
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04.06.2021 16:35 Ответить
В каждом своем видео они не забывают лягнуть Порошенко. Видать подоляк хорошо заряжает.
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04.06.2021 16:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 3015
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04.06.2021 19:17 Ответить
Честно , по закону, заработать такие "статки" невозможно. Так что пора вернуть нажитое " непосильным трудом" думаю 75% государству , а 25% на прокорм ( на 4-5 поколений вперед). Так сказать все по справедливости. Но конечно ничего подобного не произойдет. Ну скинутся по 3-4% ( в лучшем случае) на бедность родному государству и от них отстанут. И как говорится все с чистого листа, ну или до следующего гаранта который будет изыскивать деньги на поддержание "государственных штанов."
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04.06.2021 21:27 Ответить
 
 