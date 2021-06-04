Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон. ВИДЕО
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Коломойский – не олигарх. По крайней мере такие выводы можно сделать из законопроекта о деолигархизации, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный.
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует скандальный документ. Кто такой олигарх? Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов? Для кого, то бишь против кого на самом деле написан этот закон? И почему создается впечатление, что самых богатых людей просто убеждают поделиться добром "по-хорошему"?
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
Белый дом
Информационный бюллетень
3 июня 2021 года
Клоуну пришел ппц.