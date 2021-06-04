Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон. ВИДЕО

Коломойский – не олигарх. По крайней мере такие выводы можно сделать из законопроекта о деолигархизации, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует скандальный документ. Кто такой олигарх? Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов? Для кого, то бишь против кого на самом деле написан этот закон? И почему создается впечатление, что самых богатых людей просто убеждают поделиться добром "по-хорошему"?

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.