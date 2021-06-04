В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
За три недели, которые прошли с введения санкций СНБО против воров законе, в Украине не осталось ни одного такого криминального авторитета.
Об этом заявил на брифинге Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривали вопрос о том, как реализуются санкции против воров в законе. СНБО заслушал отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова.
"С начала года у нас на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус вора в законе. На сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни преступника, который находится под этими атрибутами, в нашей стране нет", - рассказал Данилов.
Кроме того, покинули страну или отправились за решетку значительная часть других криминальных авторитетов.
"У нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились на территории Украины попали под наши санкции. Из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. 36 отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием, они находятся в средствах соответствующих наших институтов", - подчеркнул Данилов.
По его словам, министр внутренних дел считает, что в ближайшее время и из этих оставшихся в Украине 42 криминальных авторитетов "у нас также с вами будет ноль".
Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных. 21 мая президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях.
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*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР. Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
дядя предупреждать надо, так и кофе поперхнуться недолго
Роман Зотов, Українобот, 25%.
@QrPtJwN4af81Tbz
·7 год
Всім олігархам буде виданий нагрудний значок "Я - олігарх!" ( носіння обов'язкове). А зелі урочисто вручать нагрудний знак "Я - олігофрен!"(носіння обов'язкове).
И всего-то надо - просто сказать, что все и всех победил.
а как грамоту получал , тоже не знал ? и плюнул на всех законопослушных граждан , президент и вор - вместе
при пятом гаранте воры ( как и депутаты ) стали над законом
А теперь слово начальнику транспортного цеха!
А что там у нас с ДОЗ за которую вы несёте персональную ответственность!
Злодій в законі - прийнятий в злодійську угруповання, зобов'язався дотримуватися злодійські "закони", звичаї, традиції.
Где имена, фамилии, сколько их было, как оказались в Украине, почему не сидят за преступления, если такие были?
Ничего нет, одно пустословие...
Это всё равно сказать, что марсиан больше нет в Украине ... А их и не было никогда.
Данілов їх розкоронував ?