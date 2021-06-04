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вор в законе (310) Данилов (1057) санкции (10618) СНБО (4374)

В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

За три недели, которые прошли с введения санкций СНБО против воров законе, в Украине не осталось ни одного такого криминального авторитета.

Об этом заявил на брифинге Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривали вопрос о том, как реализуются санкции против воров в законе. СНБО заслушал отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова.

"С начала года у нас на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус вора в законе. На сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни преступника, который находится под этими атрибутами, в нашей стране нет", - рассказал Данилов.

Смотрите: Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кроме того, покинули страну или отправились за решетку значительная часть других криминальных авторитетов.

"У нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились на территории Украины попали под наши санкции. Из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. 36 отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием, они находятся в средствах соответствующих наших институтов", - подчеркнул Данилов.

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По его словам, министр внутренних дел считает, что в ближайшее время и из этих оставшихся в Украине 42 криминальных авторитетов "у нас также с вами будет ноль".

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных. 21 мая президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Уже можно смеяться? Что они там такое курят забористое?
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04.06.2021 17:19
+22
Беня, зеленский, ахметов, пинчук, шуфрич, «слуги»...и тд и тп
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04.06.2021 17:19
+19
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6641
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04.06.2021 17:20
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Беня, зеленский, ахметов, пинчук, шуфрич, «слуги»...и тд и тп
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04.06.2021 17:19 Ответить
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР. Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 18:59 Ответить
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 2844
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04.06.2021 19:00 Ответить
Уже можно смеяться? Что они там такое курят забористое?
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04.06.2021 17:19 Ответить
А Зеленський ? В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6170
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04.06.2021 17:19 Ответить
он клоун в законе...а президент он вор...как то так...
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04.06.2021 17:44 Ответить
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 7420
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04.06.2021 19:15 Ответить
Еще б голую сраку народу показал, и все,- всеобщее ликование!
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04.06.2021 21:00 Ответить
Патамуша мы назваем их по другому
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04.06.2021 17:20 Ответить
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6641
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04.06.2021 17:20 Ответить
🤣
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04.06.2021 17:39 Ответить
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 3484
дядя предупреждать надо, так и кофе поперхнуться недолго
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04.06.2021 17:20 Ответить



Роман Зотов, Українобот, 25%.

@QrPtJwN4af81Tbz

·7 год

Всім олігархам буде виданий нагрудний значок "Я - олігарх!" ( носіння обов'язкове). А зелі урочисто вручать нагрудний знак "Я - олігофрен!"(носіння обов'язкове).
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04.06.2021 17:21 Ответить
Так они уже давно все в ВР и кабинетах министерств и ведомств, вплоть до ОП!!!! Скоро наверное и бубочку коронуют!!!
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04.06.2021 17:21 Ответить
В Украине ни одного вора в законе - только "НЯНИ" Зеленского. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6142
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04.06.2021 17:22 Ответить
А ті, що при владі, як називаються... Чи закон не для них, якщо товстий кеш у конвертах.
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04.06.2021 18:31 Ответить
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 4808
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04.06.2021 17:22 Ответить
точно! зелені всіх знищили, бо ж "в законі" має бути хтось один
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04.06.2021 17:22 Ответить
Как это не осталось, а воры в законе Ахметов, Пинчук, Новинский, итд.., которые постоянно разворовывают Украину?
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04.06.2021 17:22 Ответить
эти не "в законе" , а "над законом"
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04.06.2021 17:24 Ответить
даааааааааааааааааааааа? шо перебили всех депутатов, министров и олигархов??????????????????
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04.06.2021 17:23 Ответить
Еще одна великая победа. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 4839

И всего-то надо - просто сказать, что все и всех победил.
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04.06.2021 17:23 Ответить
А Нарик? Нарика (кента Коломойского) уже в Израиль выслали или это другое?

В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 116
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04.06.2021 17:25 Ответить
Теперь я понимаю как эти фотки делались! Беня своего дружка подставлял чтоб скомпроментировать Пороха!
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04.06.2021 17:48 Ответить
а порох типо не знал ,
а как грамоту получал , тоже не знал ? и плюнул на всех законопослушных граждан , президент и вор - вместе
при пятом гаранте воры ( как и депутаты ) стали над законом
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04.06.2021 18:56 Ответить
Их переименовали в инвесторов
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04.06.2021 17:26 Ответить
Не знаю за інших, а Льора Сумський на місці. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 7375
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04.06.2021 17:28 Ответить
в Черкассах авторитет "Торпеда" привет передает всему составу СНБО и регулярно доит Черкасский городской и областной бюджет..
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04.06.2021 17:29 Ответить
Воры это хорошо! Воры это хорошо!

А теперь слово начальнику транспортного цеха!

А что там у нас с ДОЗ за которую вы несёте персональную ответственность!
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04.06.2021 17:32 Ответить
Труха (Труханов), Корбан, Нарик, - что с ними? Или они в состав СНБО входят?
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04.06.2021 17:35 Ответить
Корисно буде для тих хто не розуміє, що означає поняття "злодій в законі". Злодіїв в законі пов'язував особливий кодекс поведінки, звичаї і традиції, в число яких увійшли повне неприйняття суспільних норм і правил, у тому числі пов'язаних з сім'єю (злодій в законі ні в якому разі не повинен був мати постійних зв'язків з жінками) і не менш повний заборона на будь-яке була співпраця з державними органами: як у формі участі в проведених ними громадських заходах, так і сприяння судово-слідчим органам в розслідуванні злочинів.
Злодій в законі - прийнятий в злодійську угруповання, зобов'язався дотримуватися злодійські "закони", звичаї, традиції.
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04.06.2021 17:36 Ответить
Ну да, женился и уже не вор в законе а беззаконный вор!
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04.06.2021 17:45 Ответить
Не розумуй. Зараз на ворів Данілов на сходняку РНБО коронує.
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04.06.2021 17:54 Ответить
Команду "не розумуй" дуже важко виконати, товаришу "малєнькій лєйтєнант". )))))))))
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04.06.2021 18:10 Ответить
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 773
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04.06.2021 18:29 Ответить
Всё враньё, потому что нет никакой конкретики...
Где имена, фамилии, сколько их было, как оказались в Украине, почему не сидят за преступления, если такие были?
Ничего нет, одно пустословие...
Это всё равно сказать, что марсиан больше нет в Украине В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 3298 ... А их и не было никогда.
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04.06.2021 17:36 Ответить
Прізвища і список знайдеш в Google Спочатку потрібно визначити саме поняття ,потоми міркувати ,далі з вікіпедії Традиційно, «злодієм в законі» може вважатися лише людина, яка має судимість, достатній авторитет у злочинному середовищі, щодо якої виконана формальна процедура так званого «коронування» [11 ], У травні 2019 року в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству головний редактор інтернет-видання «Прайм Крайм», що займається висвітленням життя кримінального світу, Вікторія Гефтер повідомила, що за наявними у неї даними «всього в світі 442 діючих злодія, 93 з них в ув'язненні», в той час як наприклад «в Росії на свободу близько 70, в ув'язненні 37»
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04.06.2021 18:01 Ответить
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5096
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04.06.2021 18:11 Ответить
Кстати! Неплохо было бы похвастаться о том что не осталось не одного попа УПЦ Московского патриархата (читать сотрудников ФСБ) . Эти покруче воров в законе!
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04.06.2021 17:38 Ответить
Как все просто, раз и растворились, вот это РНБО.
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04.06.2021 17:41 Ответить
Предупредили олигархов, дали им время на с"бывание, проверили их убытие, теперь можно и пресс конференцию проводить.
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04.06.2021 17:42 Ответить
А для прикладу шухрич і опзж там всі злодії і дійсно в законі.
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04.06.2021 17:44 Ответить
Рабінович!! )))))) Він у Тєрєшкової лінолеум на дачі сп..див ще за радянської влади!!
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04.06.2021 18:19 Ответить
Враньё !!!
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04.06.2021 17:46 Ответить
В Украине не осталось, а вот в офисе президента все подряд
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04.06.2021 17:48 Ответить
Це що,пред'ява Юрі Єнакієвському,Ангелу,й Мультіку ?
Данілов їх розкоронував ?
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 9163
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04.06.2021 17:52 Ответить
А я понял ,это они чужих воров повыгоняли а своих не тронули! Они ещё нужны для будущего Майдана в Марьиненском парке народ обезглавливать!
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04.06.2021 17:55 Ответить
Ринат наш местный тефлоновый дон. Жаль, Данилов вроде был нормальный мужик, не чета этой подстилке ФСБешной Ермаку. Но обосрался. Такое городит. Как будто у воров справка какая-то есть, что он вор.
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04.06.2021 18:01 Ответить
Все правильно говорит, для них законы не писаны теперь, потому и не осталось ни одного)
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04.06.2021 18:03 Ответить
Як казав Высоцкий"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать".Тут можно поспорить с этим изречением.Наличие воров-это производная от проводимой политики Государством.Там где суды и работает Закон,воры в такие страны, едут разве шо на гастроль,а не на ПМЖ,бо им там жизни не будет.Страны же с высоким индексом коррупции,наоборот втягивают в себя всех мировых авантюристов и воров.Бо в таких странах вор как рыба в воде.Украина сегодня коррупционная страна,а значит тут рай для воров.Но,шо делает СНБО?Они вместо того,шоб устранить причину,борятся со следствием.Правовое Государство с адекватной судебной системой и минимальной коррупцией,лучше всего борется с наличием воров и успешно их обезвреживает В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 64
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04.06.2021 18:14 Ответить
А ОП?
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04.06.2021 18:43 Ответить
остались только законные воры
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04.06.2021 18:51 Ответить
Это все лишь вопрос формулировок. А как же те воры , которые нами правят и те, которые практически монопольно владеют целыми отраслями экономики?
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04.06.2021 19:29 Ответить
Так , злодії в законі у нас стали олігархи , слуги народу , ОП , міністри , судді , прокуратура , всі силові відомства , чиновники різних мастей . Всі , що живуть за рахунок держави і наших податків . Нам податки , збільшення плати за комірне , збільшення пенсійного віку , а собі мільйонні зарплати і премії . В Україні держслужба і депутатство всіх рівней перетворилось в кримінальний бізнес на корупції , відкатах і взятках, і крові наших солдат. Як потрібно працювати , щоб заробити 700 тисяч доларів ,при цьому сплативши всі податки . І кожен день нам розказують казки для ідіотів , вважаючі нас ними.
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04.06.2021 20:29 Ответить
А злодії лишились?
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04.06.2021 21:22 Ответить
Так ведь не они главные воры.
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04.06.2021 21:27 Ответить
Білими нитками шито. Злодіїв нах з поля, на їх потоки сяде чорт Аваков. Непогана копійчина - наркота, зброя, проституція, рекет,валюта, контрабанда, зони - ви уявляєте яке це бабло? Цим керували злодії в законі. Тепер буде керувати Аваков. Є питання?9
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04.06.2021 22:39 Ответить
А куда ж они подевались? Переквалифицировались в олигархи?
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04.06.2021 23:01 Ответить
Остались, погончло Золотой батон капитошка
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05.06.2021 08:04 Ответить
 
 