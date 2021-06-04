В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов. ВИДЕО

За три недели, которые прошли с введения санкций СНБО против воров законе, в Украине не осталось ни одного такого криминального авторитета.

Об этом заявил на брифинге Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

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На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривали вопрос о том, как реализуются санкции против воров в законе. СНБО заслушал отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова.

"С начала года у нас на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус вора в законе. На сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни преступника, который находится под этими атрибутами, в нашей стране нет", - рассказал Данилов.

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Кроме того, покинули страну или отправились за решетку значительная часть других криминальных авторитетов.

"У нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились на территории Украины попали под наши санкции. Из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. 36 отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием, они находятся в средствах соответствующих наших институтов", - подчеркнул Данилов.

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По его словам, министр внутренних дел считает, что в ближайшее время и из этих оставшихся в Украине 42 криминальных авторитетов "у нас также с вами будет ноль".

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных. 21 мая президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях.