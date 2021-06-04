Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что ни один защищавший Украину доброволец не попал в санкционные списки, если он является фигурантом уголовных расследований.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ. При этом Данилов ссылался на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова, который тот представил на заседании СНБО.

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"Ни случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются, более того, они верифицируются не только на территории Украины - они верифицируются еще на территории разных стран", - заявил Данилов.

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Он добавил, что в санкционных списках оказались только люди, совершившие те или иные преступления.

"Что касается именно 3 или 4 человек, о которых идет речь. Один из них причастен к ограблению ювелирного магазина в Киев, где убили охранника. Еще один находится на сегодняшний день в СИЗО. И еще два человека, о которых идет речь - они сегодня проходят по уголовным делам. Еще раз подчеркиваю: ни одного случайного человека в списках, которые на сегодняшний день утверждены Советом нацбезопасности и обороны, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", - добавил он.

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Напомним, ранее о внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщил командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Трое чеченских добровольцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБОкак воров в законе. Выяснить, каким образом они попали в санкционные списки, собирается и профильный комитет парламента.