Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что ни один защищавший Украину доброволец не попал в санкционные списки, если он является фигурантом уголовных расследований.
Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ. При этом Данилов ссылался на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова, который тот представил на заседании СНБО.
"Ни случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются, более того, они верифицируются не только на территории Украины - они верифицируются еще на территории разных стран", - заявил Данилов.
Он добавил, что в санкционных списках оказались только люди, совершившие те или иные преступления.
"Что касается именно 3 или 4 человек, о которых идет речь. Один из них причастен к ограблению ювелирного магазина в Киев, где убили охранника. Еще один находится на сегодняшний день в СИЗО. И еще два человека, о которых идет речь - они сегодня проходят по уголовным делам. Еще раз подчеркиваю: ни одного случайного человека в списках, которые на сегодняшний день утверждены Советом нацбезопасности и обороны, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", - добавил он.
Напомним, ранее о внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщил командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Трое чеченских добровольцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБОкак воров в законе. Выяснить, каким образом они попали в санкционные списки, собирается и профильный комитет парламента.
Пожалуйста, подождите...
А честному Данилову мы как всегда поверим.
Що з такими говорити.
Будуть вам позови з європейських судів за наклепи.
Та і хіба їх можна характеризувати як ворів у законі ???
Я даже знаю эти страны...паРаша...беларуссия и армения...
Про Надьку дуру и минометы..... Про двери ОП...... Про захват власти Михо...... И тд
Есть решения судов?
При чем здесь решение СНБО о ворах в законе ? Эти подозреваетмые являются короноваными особами?
В вас Ріфмастер просидів у в'язниці півтора рока.
Й досі триває надута справа, проти нього, дитячого лікаря та військового медика...
В 2015 году ВСП решили неожиданно проверить воюющую часть на предмет правил хранения оружия (!?!?!). У долбоящеров хватило ума задержать чувака на блокпосту за то, что у него автомат не стоял на предохранителе(!!!!!). А потом поехать дальше - в его часть выяснять как же так у вас все плохо...
В общем: парня они тут же отпустили, во всей, части резко выяснилось, что абсолютный порядок с хранением оружия и БК. В финале все разошлись друзьями...
А) Даже тогда, когда все не оч хорошо понимали что вокруг происходит - этот случай подорвал доверие к ВСП. Зачем так делать?!
Б) Аммм... А вы за этими ребятами кого посылать собираетесь, зеленомордые?))))) А Давайте за ними Бубочка в бронике и Вирастюк поедут!!! И арстуют их!))) Или этот полудурок Данилов, напялит на себя броник и поедет арестовывать парней!!!
Скільки добровольців сєпарня із поліцаїв та прокурворів забруднила фальсифікованими кримінальними провадженнями...