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вор в законе (310) Данилов (1057) санкции (10618) СНБО (4374) добровольцы (1032)

Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что ни один защищавший Украину доброволец не попал в санкционные списки, если он является фигурантом уголовных расследований.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ. При этом Данилов ссылался на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова, который тот представил на заседании СНБО.

"Ни случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются, более того, они верифицируются не только на территории Украины - они верифицируются еще на территории разных стран", - заявил Данилов.

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Он добавил, что в санкционных списках оказались только люди, совершившие те или иные преступления.

"Что касается именно 3 или 4 человек, о которых идет речь. Один из них причастен к ограблению ювелирного магазина в Киев, где убили охранника. Еще один находится на сегодняшний день в СИЗО. И еще два человека, о которых идет речь - они сегодня проходят по уголовным делам. Еще раз подчеркиваю: ни одного случайного человека в списках, которые на сегодняшний день утверждены Советом нацбезопасности и обороны, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", - добавил он.

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Напомним, ранее о внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщил командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Трое чеченских добровольцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБОкак воров в законе. Выяснить, каким образом они попали в санкционные списки, собирается и профильный комитет парламента.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов - Цензор.НЕТ 3906
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04.06.2021 17:40
+13
Угу, особенно чеченские добровольцы из батальона Шейха Мансура не попали в списки...
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04.06.2021 17:29
+11
Что ни деятель от этой партии и прэзэдэнта то невероятный дурак!!!!
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04.06.2021 17:29
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Что ни деятель от этой партии и прэзэдэнта то невероятный дурак!!!!
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04.06.2021 17:29 Ответить
Угу, особенно чеченские добровольцы из батальона Шейха Мансура не попали в списки...
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04.06.2021 17:29 Ответить
Опальных кадыровско-путинской власти чеченцев по личной просьбе Рамзанчика в списки включили. Плюс Зеленский извинился перед Дыровым за то, что раньше их не включил.
А честному Данилову мы как всегда поверим.
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04.06.2021 17:40 Ответить
Ой...
Що з такими говорити.
Будуть вам позови з європейських судів за наклепи.
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04.06.2021 17:30 Ответить
Да хватит уже из своего ряженного СНБО небесную канцелярию лепить.
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04.06.2021 17:31 Ответить
Ни один честный доброволец под санкции СНБО не попал, - Данилов - Цензор.НЕТ 3906
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04.06.2021 17:40 Ответить
От цікаво...якщо коцапи накропали на чеченця, який воював за нас, якусь справу, то її враховує наше РНБО ???
Та і хіба їх можна характеризувати як ворів у законі ???
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04.06.2021 17:33 Ответить
Это сказал честный Данилов?
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04.06.2021 17:36 Ответить
Да-да. Только решает кто честный, а кто не очень. многократный уклонист, фигляр и и гарант по совместительству...
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04.06.2021 17:38 Ответить
Паршивый членограй оскорблявший всех украинцев и Украину , снимавший трусы перед женщинами и детьми , подтанцовывавший «вагнеровцам» -террористам *****
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04.06.2021 19:38 Ответить
В других странах проверются??
Я даже знаю эти страны...паРаша...беларуссия и армения...
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04.06.2021 17:39 Ответить
Шо то я такое уже слышал......
Про Надьку дуру и минометы..... Про двери ОП...... Про захват власти Михо...... И тд
Есть решения судов?
При чем здесь решение СНБО о ворах в законе ? Эти подозреваетмые являются короноваными особами?
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04.06.2021 17:39 Ответить
Як на мене, то чеченці мають їхати в Чечню і звільняти її від путінського васала Кадирова. Українці в Україні розберуться самі.
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04.06.2021 17:42 Ответить
Go away russian pig!
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04.06.2021 17:58 Ответить
З чеченцями я на сході пересікався, нормальні хлопці, а от що за гнида ти - велике питання.
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04.06.2021 18:07 Ответить
і хто тобі, вєтєрінар данілов, повіре?
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04.06.2021 17:47 Ответить
пока суд не доказал вину - человек...даже теоретически... считается честным...
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04.06.2021 17:54 Ответить
я тут на полдня отвлекся у нас суды, мвд, прокуратуру уже совсем закрыли и теперь права человека СНБО раздает-забирает? сидящие в СИЗО подозреваемые - они еще не преступники. Че их депортировать - их нужно судить и либо садить либо опускать.
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04.06.2021 18:01 Ответить
Пісдун...
В вас Ріфмастер просидів у в'язниці півтора рока.
Й досі триває надута справа, проти нього, дитячого лікаря та військового медика...
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04.06.2021 18:07 Ответить
Я так розумію, з правами людини, Конституцією та й законом, в Україні - ВСЬО! У нас, тепер, навіть не як в сталинськом есесері суди-трійки, а просто - рішення РНБО!
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04.06.2021 18:11 Ответить
Риторика и практика точно как в сталинские времена. Списки. Списки воров, в законе и без. Списки патриотов, настоящих и не очень. Списки врагов народа, теперь они называются олигархи. Кто в законе, а кто нет решает тройка, тьфу, ***, СНБО. А мудрый нарид как и прежде всецело поддерживает и одобряет.
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04.06.2021 18:18 Ответить
Конечно не попал - вас, тварей зелёных, среди добровольцев и в помине не было - вы люди публичные.
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04.06.2021 18:37 Ответить
Ну так самі "чесні" навіть після ЧОТИРЬОХ повісток до військомату не ходили. "Чесні", як Данілов, чесно сиділи і мріяли про Пуйла коли країна стікала кровю а волонтери збивались з ніг в пошуках снаряги, транспорту, їжі. Аж раптом цих "чесних" позвали на високі посади до Києва, такіж "чесні зелені"...
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04.06.2021 19:44 Ответить
Сослаться на Авакяна, ну это все равно что на Библии поклястся здоровьем своих детей. Авакяшка - образец честности, неподкупности и профессионализма. Ну а что патриоты в тюрмах сидят, то это печальное недоразумение.
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04.06.2021 19:57 Ответить
Зелень. Полезная для ва информация. Не пропустите!!!
В 2015 году ВСП решили неожиданно проверить воюющую часть на предмет правил хранения оружия (!?!?!). У долбоящеров хватило ума задержать чувака на блокпосту за то, что у него автомат не стоял на предохранителе(!!!!!). А потом поехать дальше - в его часть выяснять как же так у вас все плохо...
В общем: парня они тут же отпустили, во всей, части резко выяснилось, что абсолютный порядок с хранением оружия и БК. В финале все разошлись друзьями...
А) Даже тогда, когда все не оч хорошо понимали что вокруг происходит - этот случай подорвал доверие к ВСП. Зачем так делать?!
Б) Аммм... А вы за этими ребятами кого посылать собираетесь, зеленомордые?))))) А Давайте за ними Бубочка в бронике и Вирастюк поедут!!! И арстуют их!))) Или этот полудурок Данилов, напялит на себя броник и поедет арестовывать парней!!!
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04.06.2021 20:02 Ответить
Та я повірив.
Скільки добровольців сєпарня із поліцаїв та прокурворів забруднила фальсифікованими кримінальними провадженнями...
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07.06.2021 16:20 Ответить
 
 