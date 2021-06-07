Удалось достичь нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось в пятницу, 4 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Я хочу, чтобы настало время, когда заседание СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год. А повестка дня этих заседаний будет содержать только один пункт - Украине никто и ничто не угрожает. А пока, в продолжение движения на этом пути, сегодня состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Среди основных вопросов, которые рассматривались: мощные результаты борьбы с ворами в законе и криминальными авторитетами, аудит всех государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. И самый главный вопрос и этого заседания, и на этой неделе - закон об олигархах", - сообщил Зеленский.
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Наприклад - Льора Сумський непогано себе почуває і знаходиться в Сумах.
Будто вор в законе не может руководить своим кодлом из-за границы.
Даже смешно это слышать в век мобильников и смартфонов.
)))))))))
А кто же тогда эту криминогенную ситуацию создаёт! Не ты ли со своими "слугами народа"!
отрицать что вор в законе а нашим власть придержащим хоть сцы в глаза.....
Или так же, как Насиров поборол коррупцию в налоговой?
Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом(
І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою )
гдето по италиям и штатам..... вова президент может хотеть щтикалатку или пломбир или да
же Софи Лорен но именно как президент он чтото ДОЛЖЕН а не чеготохочет...........
Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зепотерпіллєр приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу 😂
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.🤣😂😪
Чергова лапша