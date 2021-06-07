РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5308 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
7 200 33
журналистика (3168) Коломойский (1763) СМИ (3787) Шустер (681)

Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист и телеведущий Савик Шустер предполагает, что судьи Киевского апелляционного суда, которые рассматривали апелляцию на решение первой инстанции по иску Шустера к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, могли получать деньги от Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение журналист высказал в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера", вышедшей в эфир канала "Украина" и YouTube-канала Shuster online вечером 4 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

Шустер напомнил, что в 2015 году телеканал "1+1" снял его программу. Ток-шоу не выпустили в эфир, по словам журналиста, из-за того, что Коломойскому "не понравилось", что лидера Радикальной партии Олега Ляшко пригласили на эфир.

"За две минуты до начала программы: раз – и нет программы. Есть фильм", – рассказал ведущий.

В 2019 году в интервью "Украинской правде" Коломойский обвинил его в том, что он якобы брал деньги за участие в эфире программы "Шустер LIVE", которая в 2015 году выходила на телеканале "1+1". Бизнесмен заявил, что Шустер нарушил условия контракта и поэтому ушел с канала.

"Взял деньги у каких-то мэров. Два по 50 [тысяч долларов] взял, причем одного мы подсунули, чтобы проверить на вшивость...", – заявил Коломойский.

Шустер после выхода этого интервью подал против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Естественно, мы подали в суд, потому что деловая репутация страдает от таких слов такого олигарха. Сначала суд не мог найти Коломойского, чтобы вручить ему повестку, потом не могли найти судью. Потом, когда они наконец нашлись, сказали, что это дело не надо. Мы пошли в другой суд, на этой неделе состоялась апелляция. Апелляция решила, что нет: там не ни слова клеветы, ничего, не надо обращать на это внимание", – рассказал Шустер.

Читайте также: Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то"

Во время эфира показали часть заседания Киевского апелляционного суда – выступление адвоката Коломойского и судей. Адвокат заявил, что слова Коломойского – "оценочное суждение" и "сатира". Судья Вадим Нежура говорил, что "было бы неплохо предоставить хотя бы какие-то реальные доказательства нанесения морального вреда".

"Мораль – философское понятие, а деньги – понятие материального мира, на них можно купить все что угодно, да", – рассуждал в ходе заседания Нежура.

Шустер отметил, что у этого судьи "10 квартир, три автомобиля, два земельных участка в Киевской области и домов на 500 м²". Все трое членов коллегии, по данным журналиста, зарабатывают 6,5 млн грн.

"У меня ощущения – это сатирическое выражение – что деньги вы получаете от того олигарха, которого вы якобы судите. Вы берете деньги у него. Вы понимаете, у народа доверие к судьям – 2%. Если у меня 2% доверия зрителей, то я безработный. Эти люди должны стать безработными", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Шустер, как шашлычок?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:37
+17
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 1932
показать весь комментарий
06.06.2021 13:06
+14
Ось цікаво, а куди пропав судья Чаус? Він ще живий? В центрі Європи, в 2021 році, раптом пропадає одіозний судья, офіційні лиця республіки Молдова заявляють про причетність до викрадення українських спецслужб, Україна заявляє про непричетність своїх спецслужб до викрадення Чауса. Незабаром, з'являється відео (знову відосик) на якому Чаус заявляє, що він ОК і погрожує комусь невідомому про майбутні викриття і знову пропав. Це не країна, а якийсь балаган.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шустер, как шашлычок?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:37 Ответить
і шо тебе не так молдован..вперше шустер сказав правду..
показать весь комментарий
06.06.2021 12:44 Ответить
Коли це стосується його, то він каже правду. Странна, аднака.
показать весь комментарий
06.06.2021 12:46 Ответить
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 5991 А почему молдован?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:50 Ответить
а в рифму с шафран
показать весь комментарий
06.06.2021 12:52 Ответить
На халяву і оцет солодкий. Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 8976
показать весь комментарий
06.06.2021 12:44 Ответить
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 1932
показать весь комментарий
06.06.2021 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IA3v2qgEHAo

Шустер себя Шараповым чувствовал
показать весь комментарий
06.06.2021 12:54 Ответить
классика)) Правда мне не интересен этот сериал, но культовый для бывших советских республик. Не спорю.
показать весь комментарий
06.06.2021 12:57 Ответить
Шашлик їв?! Їв! Заткнись!
показать весь комментарий
06.06.2021 12:46 Ответить
говно говна не заговнячит. а чЁ?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:55 Ответить
Можно подумать он сам получает деньги не из того-же самого кармана. Лицемер хренов.
показать весь комментарий
06.06.2021 12:55 Ответить
От гебухи или платных правду? Шустрый лапшевешатель...
показать весь комментарий
06.06.2021 12:58 Ответить
А шо, Баня на Карабаса Барабаса таки похож. А хто у нас Дуремар?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:59 Ответить
Ось цікаво, а куди пропав судья Чаус? Він ще живий? В центрі Європи, в 2021 році, раптом пропадає одіозний судья, офіційні лиця республіки Молдова заявляють про причетність до викрадення українських спецслужб, Україна заявляє про непричетність своїх спецслужб до викрадення Чауса. Незабаром, з'являється відео (знову відосик) на якому Чаус заявляє, що він ОК і погрожує комусь невідомому про майбутні викриття і знову пропав. Це не країна, а якийсь балаган.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:03 Ответить
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:06 Ответить
Я бы судье никогда не поверил - имитаторы правосудия и прислужники сатаны
показать весь комментарий
06.06.2021 13:06 Ответить
Судятся два еврея - это уже анекдот!
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 2983
показать весь комментарий
06.06.2021 13:17 Ответить
а програє бюджет України.
так вони за рахунок нас і живуть..
оно, не випхаєш їх відціля...
показать весь комментарий
06.06.2021 13:32 Ответить
Что мне не нравится в проститутках, так это их неадекватный уровень самооценки.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:18 Ответить
Шустрик, ти вже якось визначся, на кого бочку котити... Бо тут ти вперше признаєшся, що твою програму закрив беня, а не Порошенко...
показать весь комментарий
06.06.2021 13:43 Ответить
говно говна не заговнячит. а чЁ?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:50 Ответить
как у нашего колодца
две звизды сошлись бороться.
звизда звизду
звизданула.звизда ноги протянула ....
звизды чьи ?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:53 Ответить
А жарить шашлыки с "президентом", который получает деньги от Коломойского, это юмор.
показать весь комментарий
06.06.2021 14:29 Ответить
похоже он и сам уже не лох
показать весь комментарий
06.06.2021 15:19 Ответить
Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира" - Цензор.НЕТ 4627
показать весь комментарий
06.06.2021 15:37 Ответить
Савик, ты лучше про шашлычки ЗЕбеньки расскажи !

Еще не гавкаешь?
Прикормленный ты наш ! Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира" - Цензор.НЕТ 3135
показать весь комментарий
06.06.2021 16:31 Ответить
Поуушал шашлыгов и потянуло потрепаться,
Что будет, когда охметов прокидает ?
Хотя Коломойский прямо обвинял,
Почему ее устроить публичное разбирательство ?
Или Шустер имел надежду на суды Украины ?
А может знал, что если не заплатишь, то судья
И пальцем нк шывельнёт и "судилси" ?
показать весь комментарий
06.06.2021 17:36 Ответить
пшоно зібрав ?
-зібрав!
а де воно ?
-та мищі з'їли
показать весь комментарий
06.06.2021 23:51 Ответить
 
 