Чешская полиция провела спецоперацию "Кличко": задержаны четверо украинцев, им грозит до 10 лет. ВИДЕО
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Полиция города Пардубице (что в 130 км от Праги), в сотрудничестве с Таможенной администрацией соседнего города Градец-Кралове разоблачили возглавляемую украинцами преступную группу, которые поставляли в Чехию дешевую рабочую силу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, расследование этой схемы стало одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы.
По информации чешских изданий, руководили схемой несколько украинцев из Закарпатской области, которые искали работу для местных жителей по всей Чехии. Работников трудоустраивали фактически нелегально: они ездили на трехмесячные смены в основном по туристическим визам, не имея разрешения на работу. В Чехию приезжали через Венгрию, Словакию и Польшу. Речь шла о поставках рабочей силы преимущественно в сельскохозяйственные фирмы Чехии (до 80% случаев), а также на другие низко оплачиваемые работы.
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Иностранцы (в основном украинцы) работали за часть зарплаты, которую им должен был выплатить работодатель, а остальные деньги присваивали себе руководители нелегальной сети трудоустройства.
"Мы задержали главного члена банды, который называет себя "боссом", членов его семьи и еще двух человек, перевозивших работников в Чехию", - пояснил на пресс-конференции в Пардубице следователь Ондржей Старый.
Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет, предварительно им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, за что украинцам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Пресс-секретарь полиции города Пардубице Ева Матурова подтвердила, что это одна из крупнейших полицейских операций за последние годы.
Операция с кодовым названием "Кличко" началась еще в конце апреля. В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни. Они провели обыски в местах проживания подозреваемых, в общежитиях украинских рабочих, офисах и сельскохозяйственных кооперативах - всего в 20 местах в пяти регионах Чехии, пояснила Матурова.
Марек Вотка, корреспондент Idnes.cz, рассказал, что в процессе общения с представителями полиции удалось выяснить, что арестованные были украинцами из Закарпатья, которые вложили деньги в недвижимость. Двое из четырех задержанных имели резиденции в Градец-Кралове и Среднечешском крае.
"Я понял, что это была очень богатая и влиятельная закарпатская семья. И местные люди сами обращались к ним за помощью в поиске работы в Чехии", - рассказывает чешский журналист.
Злоумышленников удалось задержать из-за махинаций с выплатами налогов. Деньги, которые руководители схемы недоплачивали работникам из Украины, они снимали небольшими суммами в нескольких банкоматах, всегда на суммы до 10 тыс. крон, таким образом избегая отчетности и проверок. Также через подставные компании они распределяли деньги по фиктивным счетам. С января 2018 года до апреля 2020 был нанесен ущерб на сумму почти 41 млн крон (более 52 млн грн), по данным следствия.
Именно чешская налоговая служба и заметила странное поведение девяти юридических лиц и начала мониторинг их сложных бухгалтерских операций.
Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении.
В украинском консульстве в Брно сообщили, что о полицейской операции узнали из новостей, хотя полиция должна была сообщить о задержании украинских граждан.
"Мы сразу позвонили в полицию города Пардубице, где нам отказались подтвердить эти сообщения устно. Тогда мы направили им официальный запрос, но ответа пока мы не получили. Мы будем просить о встрече, потому что, согласно Венской конвенции, они должны нас проинформировать. И такого ранее не было, чтобы полиция не информировала консульство", - рассказала консул Украины в Брно Анна Прошко.
При этом она отметила, что не уведомлять консульство полиция могла и по просьбе самих задержанных.
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Такі "банди" функціонують у пепічок десь років з 30. Не зауважити такий стан справ було просто не можливо. Напевно перестали пити пиво на лохДаунах і моча відплила трохи від мозґу!
Цікаво коли цих тормозів вдарить граблями в ніс? Всі важкі брудні роботи виконували власне мігранти з закарпаття. Як почнуть зупинятися фабрики і будівництва ,а пепічкам забракне корун на генделики?
Интересно, где бы они находились в Украине, если такую же операцию провернули бы наши "правохранители"?
Подозреваю, что точно не в СИЗО.
А почему "Кличко"?
А что-бы никто не догадался!
парадокс та ті Мафіяни вигідні дуже таким чесним чехам(у яких немає карупції), бо через них обналічують фіктивні фактури на млн крон.
Так час від часу чужинська поліція поганяє пару відверто наглих довбойобів, але так без фанатизму, бо чехи не будуть їбашити 12-16 годин на будові чи заводі за 100 корун
Можно компенсацию нехилую получить - люди-то известные во всём мире.
Срочно ждём плёнок Бигуса с записями чешских разговоров Кличко с Порошенко!