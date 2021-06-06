Его Сиятельство, сдутый шарик, пьяный Шевчук и телетреш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВИДЕО

Отодвиньте еду, потому что сегодня мы вручаем подсвинка сами себе, а еще – шутим о Величайшем лидере и его университете, Шария и запрет пакетов, пьяного Славу Шевчука и негодного дуэлянта Милованова.

Итак, приветствуем вас на очередном выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Подсвинок для "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

История о патриотической 16-летней девочке из оккупированной Волновахи, которая перешла минное поле, чтобы жить в свободной Украине, оказалась фейком!

🟠 "Блинчики" Зеленского и президентская бурса

Владимир Зеленский – величайший президент Украины, в честь которого благодарные украинцы уже возводят целую Зеленская бурсу, тьфу, то есть "Президентский университет"! Всего лишь семь миллиардов гривен – и киевские студенты наконец будут встречаться не у какого-то "красного корпуса университета", а у ЗЕЛЕНОГО!

🟡 И снова Милованов

Следующий наш поросенок отправляется ... да, вторую неделю подряд эта свинья достается Тимофею Милованову. Советнику председателя Офиса Президента Андрея Ермака, а теперь – еще и председателю наблюдательного совета "Укроборонпрома".

🟢 Что общего у Шария и пакетов?

Связь просто обязана быть. И не только потому, что и пластиковые пакеты, и фейки этой кремлевской петушни вредят окружающей среде. Но и потому, что время искусственного вредного одноразового фуфла всегда рано или поздно заканчивается!

🔴 ТЕЛЕКАНАЛИЗАЦИЯ

В рубрике "Телеканализация" у нас сегодня бенефис телеканалов Рината Ахметова, где помимо продвижения пророссийских нарративов всегда есть место обычной отраженной трешатине.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

И снова первенство делят двое. Во-первых, харьковчанин Евгений Ивашко, который после смерти Геннадия Кернеса набил себе на лбу татуировку "Кернес - жив", теперь перенес операцию по удалению татуировки!

А во-вторых, печально Нацсовет журналистов на днях вручила журналистское удостоверение митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу. Фейспалм.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.