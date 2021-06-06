"Это компания, которую финансировала, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська об интересах чиновников на табачном рынке. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил об интересах высокопоставленных чиновников на табачном рынке и назвал компанию-посредника на этом рынке олигархической группой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малюська сказал во время эфира на политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос нардепа Сергея Власенко о деятельности Антимонопольного комитета.

"Назовите мне хотя бы одно решение Антимонопольного комитета на сумму 200-300 миллионов долларов против любой олигархической группы", - спросил Власенко

"Элементарно. Несколько миллиардов был наложен штраф на посредника, который занимается продажей табачных изделий... Это олигархи, поверьте мне и там были разные интересы... Это табачная компания, которую финансировала и которую в наследство каждая власть получала и передавала друг другу. Миллиардные штрафы отменены в суде. Антимонопольный комитет сейчас начал активно штрафовать", - сказал в ответ Малюська.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО пора отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана, – экс-нардеп