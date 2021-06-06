"Это компания, которую финансировала, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська об интересах чиновников на табачном рынке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Министр юстиции Денис Малюська заявил об интересах высокопоставленных чиновников на табачном рынке и назвал компанию-посредника на этом рынке олигархической группой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малюська сказал во время эфира на политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос нардепа Сергея Власенко о деятельности Антимонопольного комитета.
"Назовите мне хотя бы одно решение Антимонопольного комитета на сумму 200-300 миллионов долларов против любой олигархической группы", - спросил Власенко
"Элементарно. Несколько миллиардов был наложен штраф на посредника, который занимается продажей табачных изделий... Это олигархи, поверьте мне и там были разные интересы... Это табачная компания, которую финансировала и которую в наследство каждая власть получала и передавала друг другу. Миллиардные штрафы отменены в суде. Антимонопольный комитет сейчас начал активно штрафовать", - сказал в ответ Малюська.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО пора отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана, – экс-нардеп
Пожалуйста, подождите...
"Rosa=розовый. Розовым цветом в концлагерях обозначали геев".
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
При "клятому баризі" таке було майже щороку, але, як каже ця "говорящая собачка", нічого з ними не робили, а тут вже 2 роки борються так, що тютюнові компанії навіть не протестують! Оце боротьба! Як московитської опозиції проти путлєра - очко вже зализане...
ІМХО
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
Зеленский сдает оккупантам позиции на Донбассе и лепечет про мир в глазах кремлевского убийцы.
До речі , це питання вводить зебілів в якийсь ступор , а відповіді годі й чекати . Перевірено .
Фуры с сигаретами гоняют через всю Украину , через Закарпатье и Венгрию в западную Европу и Италию
Завязаны все - и таможня в том числе
не удивлюсь если выяснится что Порошенко нанял клоуна чтобы через некоторое время вернуться в кресло президента на фоне этой бездарности чтобы забылись все прежние грехи.