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Власенко Сергей (1361) табак (284) Тэдис Украина (33) Малюська Денис (292)

"Это компания, которую финансировала, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська об интересах чиновников на табачном рынке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Министр юстиции Денис Малюська заявил об интересах высокопоставленных чиновников на табачном рынке и назвал компанию-посредника на этом рынке олигархической группой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малюська сказал во время эфира на политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос нардепа Сергея Власенко о деятельности Антимонопольного комитета.

"Назовите мне хотя бы одно решение Антимонопольного комитета на сумму 200-300 миллионов долларов против любой олигархической группы", - спросил Власенко

"Элементарно. Несколько миллиардов был наложен штраф на посредника, который занимается продажей табачных изделий...  Это олигархи, поверьте мне и там были разные интересы... Это табачная компания, которую финансировала и которую в наследство каждая власть получала и передавала друг другу. Миллиардные штрафы отменены в суде. Антимонопольный комитет сейчас начал активно штрафовать", - сказал в ответ Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО пора отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана, – экс-нардеп

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+9
шо оно несет? -но штрафы "отменили" "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5042
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
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06.06.2021 19:22
+9
Особенно учитывая, что киевский король табачной контрабанды Холодов теперь в "слугах олигархов". Он же по совместительству и кум Мертветчука, и его привел в партию лично Зеля.
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06.06.2021 19:27
+6
Да-да.
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
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06.06.2021 19:32
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говоряща голова
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06.06.2021 19:14 Ответить
-- малюсенькая...
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06.06.2021 19:18 Ответить
Bandera Rosa, что ты хотело сказать своим никнеймом?

"Rosa=розовый. Розовым цветом в концлагерях обозначали геев".
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06.06.2021 19:35 Ответить
а у вас за поребриком не любят розовый? печаль... для ваших детей
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06.06.2021 23:21 Ответить
Не голова а дупа.
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06.06.2021 19:55 Ответить
а цего дурачка кто на манеж выпустил? занимался бы своими плптными гомстиницами и не путался у людей под ногами?
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06.06.2021 19:14 Ответить
а там всі дурачки, схожі на нього.
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06.06.2021 19:52 Ответить
шо оно несет? -но штрафы "отменили" "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5042
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
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06.06.2021 19:22 Ответить
..... +5% к стоимости сигарет после каждого штрафа или заноса.
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06.06.2021 19:33 Ответить
Особенно учитывая, что киевский король табачной контрабанды Холодов теперь в "слугах олигархов". Он же по совместительству и кум Мертветчука, и его привел в партию лично Зеля.
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06.06.2021 19:27 Ответить
Почав активно штафувати??? Де хриплосики? Де "перемога" переможна? Де заяви мінфіну, НБУ про наповнення бюджету? Де, нарешті, заяви компаній тютюнового ринку про "притиснення"???
При "клятому баризі" таке було майже щороку, але, як каже ця "говорящая собачка", нічого з ними не робили, а тут вже 2 роки борються так, що тютюнові компанії навіть не протестують! Оце боротьба! Як московитської опозиції проти путлєра - очко вже зализане...
ІМХО
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06.06.2021 19:28 Ответить
Первый раз слышу от Малюськи что-то ещё, кроме дерибана тюрем и платных кич. "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 7404
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06.06.2021 19:30 Ответить
Закон должен быть одинаковым для всех . Но в Украине бывают исключения из правил , - очень много подпунктов в каждом законе . И дальше - крути -верти как хочешь . Судьи - это последняя инстанция на местах для простого человека . Но вердикт будет за тем , кто больше занесёт в кабинет ... . ( P . S . ) - Из днр и лнр сигарет на лотках почти не видно , видать распродают остатки . ))
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06.06.2021 19:30 Ответить
Да-да.
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
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06.06.2021 19:32 Ответить
все це безфамільні олігархи. Олігарх, як у фільмі про Баба, живе виключно за рахунок бюджету-ухилення від сплати податків, отримання преференцій від бюджету і все це. в кінцевому результаті, за рахунок 73. А тут єрмак знайшов свіжу голову, яка віщує і попереджує бюджетних аллігаторів- тут вам не Флорида, шикуйтесь і "делайте взноси для спасения гиганта мисли, отца квартальной демократии"
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06.06.2021 19:40 Ответить
Оцей Молюська - ще одне підтвердження того шо до влади прийшли повні товпо*пи і кловуни. Всіх повернути назад в квартал95! І там ржать по приколу.
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06.06.2021 20:03 Ответить
Залезь под стол. Воно тобі личить
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06.06.2021 20:07 Ответить
Задайте Моллюску одне єдине питання , - чому при тодішній -владі "бариг ", бюджет був повен і державні компанії отримували прибуток , а за "чесної " влади Зе ,в бюджеті одні дірки ,, а Енергоатом , Укрзалізниця , Нафтогаз та інші , рахують лише збитки . "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 7637 .

До речі , це питання вводить зебілів в якийсь ступор , а відповіді годі й чекати . Перевірено .
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06.06.2021 20:13 Ответить
какого куя эта малюська лезет во все дыры, иди шыдевры рисуй на стене колонии, а лучше на столе встань на голову и насри..
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06.06.2021 20:15 Ответить
по нем дурка плачет, верните поциента в родные палаты...
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06.06.2021 20:17 Ответить
Эта Табачная компания российская и все об этом знают
Фуры с сигаретами гоняют через всю Украину , через Закарпатье и Венгрию в западную Европу и Италию
Завязаны все - и таможня в том числе
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06.06.2021 20:44 Ответить
вариант? как по мне - вариант
"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5149
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06.06.2021 20:46 Ответить
"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 2194
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06.06.2021 20:46 Ответить
Надо готовить Зеле импичмент с паралельным Майданом
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06.06.2021 21:08 Ответить
ну так штраф отменен судом. Давід Хламідія, их лоббист не даст соврать
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06.06.2021 20:48 Ответить
Все прозеленские принимают ненужные законы и санкции и несут постоянно бред, чтобы в стране началась неразбериха. В мутной водичкуе легче рыбка ловится.
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06.06.2021 21:06 Ответить
власть Кучмы, Порошенко и Зеленского в корне ничем не отличается.
не удивлюсь если выяснится что Порошенко нанял клоуна чтобы через некоторое время вернуться в кресло президента на фоне этой бездарности чтобы забылись все прежние грехи.
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06.06.2021 21:25 Ответить
А ты шапочку из фольги носи, сразу все прояснится. Она таким как ты - многим помогала
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06.06.2021 22:02 Ответить
"Это компания, которую финансировала!!!!!!!!!!, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська--уровень понимания проблемы!,или мы не при делах,мы другие.....
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07.06.2021 01:44 Ответить
Табак-макли передаются по наследству как и земли в глухомани, вдоль Ингульца , под брендом для отмывки бабла -"ВЕРЕС".
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07.06.2021 04:50 Ответить
...У них ща кресты(крiпакы) не могут ни вздохнуть , ни пукнуть, бо даже самый захудалый тракторишко у них в автоматическом режиме, с алармом из Киева, отслеживается по JPRS... Шаг в сторону и к тебе, по JPRS-наколке, приезжают бравi вуi(охранно-титушневой масти) и обеспечивают тебе минимум пол года ударного труда в счет аптеки. Могут и пса-людоеда натравить на тебя, шобы под общее улюлюканье и всеобщий гогот, тот о тебя свою елду поялозил... Самое убийственное, шо никакой крест за тебя не заступится, будет со всеми ржать с тебя... Слышал, шо кто-то там повякивает о НАТО с Евросоюзом...
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07.06.2021 05:09 Ответить
 
 