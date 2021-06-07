РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5308 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
13 064 96
контрабанда (2379) Саакашвили (3303) Слуга народа (2547) Слюсарев Вадим (11)

"Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом Харьковской области", - Саакашвили о члене политсовета "Слуги народа" Слюсареве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил о причастности члена политсовета "Слуги народа" Вадима Слюсарева к контрабандным схемам на украинско-российской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сказал в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", назвав Слюсарева "главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области".

"Вопрос не в том, что Альперин не контрабандист, а в том, - и вы все должны над этим работать, - почему Слюсарева нет в этом списке? Он является главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области. Все об этом знают и почему-то у него есть какая-то неприкосновенность, связанная с его политическими симпатиями. Эти вещи дискредитируют вообще всю историю. Пока мы не будем всех одним аршином мерять, всегда будут вопросы и всегда очень хорошие начинания и по контрабандистам, и по деолигархизации будут дискредитированы", - сказал Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса. СКРИНШОТ

Как ранее писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев получил звание генерала при Януковиче в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Что уже не так, Михо? А пенсии?

"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 2263
показать весь комментарий
06.06.2021 22:54
+24
при чем здесь какой-то слюсарев, если президентом работает зеленский. Из его ж#пы слюсаревы растут.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:45
+21
слуги урода? зебики, вы все зашкварены как соучастники
показать весь комментарий
06.06.2021 22:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слуги урода? зебики, вы все зашкварены как соучастники
показать весь комментарий
06.06.2021 22:40 Ответить
какой полет, ты бредишь )
показать весь комментарий
06.06.2021 22:51 Ответить
боты буту, бес конкретики просто глупо
показать весь комментарий
06.06.2021 23:40 Ответить
Так кто барыга?
показать весь комментарий
07.06.2021 08:07 Ответить
Сракошвилли , ну за то Зеленский не Барыга ?😂🤣
показать весь комментарий
07.06.2021 09:30 Ответить
при чем здесь какой-то слюсарев, если президентом работает зеленский. Из его ж#пы слюсаревы растут.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:45 Ответить
Я бы даже сказал он этими "слюсаревыми" каждый день из этой ж#пы какакает!
показать весь комментарий
06.06.2021 23:29 Ответить
епт, да все норм.... в сн все такие же
показать весь комментарий
06.06.2021 22:45 Ответить
А то Сцыкашвили, идя на работу в команду Слюсаревых, не знал, шо оне "кантрабантисты"! Михо злицца, бо ему "московское направление по контрабанде"не отдали.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:50 Ответить
У зебилов шо не рожа - то какой-то зашкваренный урод. Ну и тварей навыбирали 73%.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:51 Ответить
барыги! зегрузин в своем репертуаре, на новые кроссовки надо и пожрать всласть а ресторане
показать весь комментарий
06.06.2021 22:52 Ответить
Что уже не так, Михо? А пенсии?

"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 2263
показать весь комментарий
06.06.2021 22:54 Ответить
вот это зебики лохи, такое проглотили
показать весь комментарий
06.06.2021 22:55 Ответить
фильм глубокая глотка в исполнении зебиков
показать весь комментарий
06.06.2021 22:56 Ответить
Миша старается поднять рейтинг е#я пенсионерок, на которых у наркомана уже нет сил даже с ультрпаплюс коксом.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:34 Ответить
Сам дебіл горло рвав за зелене лайно, а тепер обурюється, а коли підтримував холуя про що думав? Невже не розуміє що зелене лайно нічого не вирішує що, скаже папік то воно і робити буде.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:54 Ответить
ему бабло отвалили на жить в голландии он и рад
показать весь комментарий
06.06.2021 22:57 Ответить
В Голандії досить нудно жити, щоб ви знали. Нудно і дорого.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:01 Ответить
А чого у минулому часі? "Рвав", "підтримував"? Я не чув його (*******) заяву, що він перестав це робити. 😏 Тут інше цікаво. Закон про контрабандистів є? Рішення РНБО є? І хто тепер контрабандист? Правильно - зелені! Цими рішеннями вони просто прибрали конкурентів. Те ж саме буде з олігархами - приберуть не зелених. Зелені олігархи залишаться.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:16 Ответить
Міхо правильно сказав.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:54 Ответить
Коли? І що?
показать весь комментарий
06.06.2021 23:17 Ответить
Більшість людей зрозуміла. А вам я співчуваю.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:26 Ответить
Михуил, не позорься... "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 8701
показать весь комментарий
07.06.2021 00:41 Ответить
Ви справді опитування проводили, чи то вам "Центр Разумкова" їх проводив на ваше замовлення? 😁 А може "більшість людей" вам у лічку писали? 😊
показать весь комментарий
07.06.2021 08:28 Ответить
Крім вас всі зрозуміли
показать весь комментарий
07.06.2021 08:43 Ответить
Ну чого ж, я теж зрозумів, що то ви, ****** Ніколозовч! 😊
показать весь комментарий
07.06.2021 09:25 Ответить
Крім вас ваші розумові здібності нікого не цікавлять.
показать весь комментарий
07.06.2021 09:31 Ответить
Безперечно! 😁 Ваші теж крім вас нікого не цікавлять. Будьте певні! 😁
показать весь комментарий
07.06.2021 09:36 Ответить
Мавпувати завжди простіше )
показать весь комментарий
07.06.2021 09:52 Ответить
Вам видніше! 😁Не мавпуйте! 😊
показать весь комментарий
07.06.2021 09:53 Ответить
соєвого дурника здалеку видно
показать весь комментарий
07.06.2021 12:41 Ответить
Справді? 😊 У вас хороші окуляри, але поганий зір. 😁 Іноді окуляри на далекій відстані спотворюють побачене. Особливо, коли вони зелені, а їх носій - дальтонік. 😁 В окуліста давно були?
показать весь комментарий
07.06.2021 12:44 Ответить
А! -Ось і вилізла подоляцька курвочка.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:03 Ответить
Каса, які ще послуги?
показать весь комментарий
07.06.2021 13:03 Ответить
Хтось взагалі в курсі про результати "роботи" цього мордатого апатрида ?
Чи, може, йдеться про неймовірні "успіхи", а я пропустила ?
Саакобіли, розкажіть. Ви ж кілька років не вгавали, вищали, що "барига" працювати не дає цьому істерику-тріпачу, ліворуцію з ним влаштовували і волочили цю тушу через державний кордон.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:58 Ответить
В цьому питанні ви тихенечко сидіть. Хто там кого запрошував, хто давав посади, хто видорював і повернув? В одному варяг правий: 37 млд. баксів на рік втрат тільки на митниці.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:24 Ответить
???
Я ніколи не підтримувала рішення Порошенка дати цьому придурку громадянство і дозволити фестивалити з москальнею, яку воно запрошувало, і своїми =дєятєлямі культури і ісскуства=, в смислі, бандюганами з сонячної Грузії.
Єдине, з чим погоджуся (колись правда випливе), що Штати попросили приткнути це психічне, коли воно, типу президент, втекло з країни і навіть владу цивілізовано не передало новому президенту.
То Петя ще довго терпів його концерти.
А повернула барило ваша занюхана тля.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:29 Ответить
Сподіваюсь, що гідрант дослухався вашої думки і саме тому видворив цього пройдисвіта. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 7659
показать весь комментарий
06.06.2021 23:34 Ответить
Нє, не Петя. СБУ. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 5727 Вони ЦН уважно читають.
Якраз після того, як я уже не витримала, і написала, чи в Україні СБУ взагалі є, бо з-за кордону дивитися на цей ідіотизм сил більше нема, це - просто плювання в державну владу, відверте глузування і т.д. (приклад наводила, якби в Канаді якийсь притирок-апатрид розвів шапіто перед парламентом в Оттаві, скільки б хвилин такі "революціонери" проттималися там).
І буквально на наступний день чи зовсім трошки по тому - виперли це чмо. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 5727
показать весь комментарий
06.06.2021 23:44 Ответить
Відверте глузування і плювання на людей чітко і послідовно відбувається вже протягом тридцяти років. Все завжди "як всігда". От чому ви попереднього гідранта обрали за ікону і взірець - незрозуміло. Це не краще, але воно ж таке ж.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:55 Ответить
???
Я не мала і не маю кумирів. Тим більше, ікон і взірців. Я сама по собі, така, як є.
І політики - то найняті працівники, а не святі, яким треба молитися і поклонятися.
Це в Україні сектантство процвітає, кидаєтеся від одного ідола-месії до іншого і чекаєте, що він вам зробить рай на землі, а ви пальчиком не поворушите.

Петя, як і кожна людина, не ангел. Так, політика - мистецтво компромісів, рубати шаблею не виходить, мусиш домовлятися. Історія все розставить на свої місця. Але я навіть не хочу уявляти, що було б з Україною, якби весною 2014 при владі було теперішнє зе.
Так що - не таке ж. Обрати подібне - плюнути в Україну. Що "вумні" 73% і зробили. За сприяння 36%-х =чистоплюїв= і 2%-х противсихів.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:03 Ответить
Ну там з "Канади" може воно і видніше, чому за ексгідранта проголосувало в кінцевому рахунку 8 %. Мабуть такі були прогресивні 144 ріформи, що тупорилі українці так і не осгяли всієї величі грандіозного задуму.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:09 Ответить
Я й сама за нього голосувала. В обох турах. І я якраз не тупорила.
Чому лапки ? Я справді в Канаді.
Знаєте, вже стільки перебалакано на тему виборів. Не розумію, для чого вертатися.
Зате тепер осягаєте =велич= зе-реформ. І решту =ніштяков=.
Тіштеся.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:19 Ответить
Ой, годі вже. Про дерибан землі ******* в один голос з зебобіками проскавчали. А це основний показник.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:31 Ответить
Я не всі речі, які відбуваються в Україні, розумію до кінця. Вже багато років тут. На темах, якими не володію, не висловлююся. Мені потрібен час та матеріали, щоб розібратися.
А часу якраз бракує. Тому лишаю. Може, пізніше.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:36 Ответить
Домовились. Заодно гляньте як можна в Канаді зараз придбати землю сільгосппризначення (не присадибну ділянку) більше хоча б двох гектарів.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:48 Ответить
ОК. Мені не треба. Як не забуду, то у відпустці спробую подивитися для вас.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:53 Ответить
Це троль.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:07 Ответить
Про «дерибан землі» всі все добре пам'ятають. Не кизди, троль.
показать весь комментарий
07.06.2021 13:06 Ответить
Правда у вашому коменті про тупорилих любителей "халяви".
показать весь комментарий
07.06.2021 00:27 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !! В Україні нема державної влади,тим більше української !!)))
показать весь комментарий
07.06.2021 00:02 Ответить
Я не розумію,хто він такий і що він робить в Україні??? Нах...,за порєбрік !!!)))
показать весь комментарий
06.06.2021 22:59 Ответить
здорово иди вылови и отправь его первым автобусом в россию, тебе мвд россии благодарность выскажут
показать весь комментарий
06.06.2021 23:50 Ответить
В Україні є держслужбовці ,яким за це платню сплачують ,хай працюють !!!))))
показать весь комментарий
07.06.2021 00:05 Ответить
а есть люди которые умело стучат
показать весь комментарий
07.06.2021 00:13 Ответить
За тринадцять місяців плідної роботи Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.P.S. В результаті створено величезне, красиве, надійне НІКУЯ.(с)
показать весь комментарий
06.06.2021 23:15 Ответить
Той класичний випадок коли всі знають: хто, як, через кого, скільки, куди. І винних немає.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:17 Ответить
Зєля - крадун. Руканекравший Number Two після іуди Юща. За Пєцю навіть і мова не йде
показать весь комментарий
06.06.2021 23:23 Ответить
Отже ти обирав крадія.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:50 Ответить
Его Порошенко на избирательном участке силой заставил за зелю голосовать
показать весь комментарий
07.06.2021 01:07 Ответить
Пєця смахлював вибори на користь Зєлі. І в штабі Юлі є всі тому докази. Ось, чому Пєця став багатшим вдвічі за 2020й.
показать весь комментарий
07.06.2021 07:39 Ответить
Ага, на всю Україну є одна бідна політикиня - Юля))) А чому бідна? бо дур... вибачте, бо - чесна))))
показать весь комментарий
07.06.2021 09:26 Ответить
Так ты Ванька, порохобот получается? Так за порошенківського крадуна тут дупу рвав, що Юля аж програла "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 3259
показать весь комментарий
07.06.2021 10:08 Ответить
Я в першому турі Юлю підтримував. Подивись на Цензорі.
показать весь комментарий
07.06.2021 11:02 Ответить
Смахлював - за счёт твоего голоса и тебе подобных
Иван уже даже не смешно
показать весь комментарий
07.06.2021 10:29 Ответить
Пєця був десь П'ятий в першому турі, десь біля Ляшка. Юля вигравала перший тур. Вона б і у Зєлі виграла. Але Пєця змахлював і став Другим, а Юля Третя. Всі факти махлювань є у штабі Тімошенко. Юля не подавала до суду, бо повірила Зєлє, як і багато українців. Але Зєля все брехав. Фактично він і Пєця - одне і те саме.
показать весь комментарий
07.06.2021 11:06 Ответить
Ваня мы не за первый тур говорим , а за второй - это ваше право выбирать Юлю или зелю , я могу с этим соглашаться или нет , это не мое дело
Ну проголосовав во втором туре за зелю , вы взяли ответственность за страну , как минимум на пять лет и перестаньте здесь скыглиты , а несите полную ответственность за свой выбор на равне с вами выбранным приЗЕдентом
показать весь комментарий
07.06.2021 12:54 Ответить
Лише жЮля біла та пухнаста!! Всі крадуть,лише Вона працює !!!))))
показать весь комментарий
07.06.2021 00:07 Ответить
Обпльована продажною мерзотою, закидана брехливим брудом, але до неї бруд не пристає.
показать весь комментарий
07.06.2021 07:40 Ответить
что то в последнее время ... похоже всё плохо
показать весь комментарий
06.06.2021 23:27 Ответить
Шоколад взял в свою команду Михо, шобы поднять имидж, и с этой же целью Вовчик взял Михо, шоколад еле избавился от него, тоже самое сделает Зе, Михо не понимает, шо его эти обанкротившиеся политики берут в свою команду, дают зарплату, в качестве свадебного генерала, а он вмешивается в ихние гешефты, результат будет тот же.
показать весь комментарий
06.06.2021 23:27 Ответить
Сегодня большим ********* чем Миша может быть только его избиратель
показать весь комментарий
06.06.2021 23:37 Ответить
"КАКАЯ РАЗНИЦА?!"(с)
Зато он - спонсор "холуёв урода"!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 23:44 Ответить
Когда читаешь комментарии, ясно одно, Земле нужен новый потоп, причём в этот раз, Ноя быть не должно!
показать весь комментарий
06.06.2021 23:48 Ответить
или амия Азербаджана?
показать весь комментарий
06.06.2021 23:56 Ответить
Тебе мало амии Путина?
показать весь комментарий
07.06.2021 15:12 Ответить
ну так удобрений мало для земли
показать весь комментарий
07.06.2021 16:30 Ответить
Понимаю, с мягкого дивана, очень удобно воевать) а ты попробуй воевать в реале, а не в виртуале.
показать весь комментарий
07.06.2021 16:39 Ответить
ну уже проходили и по всей вероятности снова пойдет, опять фигня начинается
показать весь комментарий
08.06.2021 13:08 Ответить
Все становится ясным - есть "свои" контрабандисты и есть чужие😁😁😁
показать весь комментарий
06.06.2021 23:59 Ответить
Сявкошвили, когда ты уже наберешься храбрости и скажешь прямо: зеленский -БАРЫГА и ВОР?
показать весь комментарий
07.06.2021 00:00 Ответить
олько воровством взяточниствоми контрабандой
можно заслужить звание
Зеленый Членполитсовета
или по другому Члензеленогополитсовета
советники членовы...
показать весь комментарий
07.06.2021 00:21 Ответить
Михо, ты еще не понял? Эти за тобою по дахах бегать не станут. Эти тебя просто придушат.
показать весь комментарий
07.06.2021 00:21 Ответить
"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
07.06.2021 00:56 Ответить
Зото не барыга,контрабандист для ЗЕушлепков ,это нормально.
показать весь комментарий
07.06.2021 02:29 Ответить
За тринадцять місяців плідної роботи Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 10000

https://www.facebook.com/kviatkovskyi.viktor/posts/506333840614724?__cft__[0]=AZVN7OspqUX0ZK_o7_fshlHe7BCP9fzUO8thzgNGOntRnAYgeWSsrk1wX0b8FlRjPGvUiETNtKzWY84e-oqPvFH-0DPiPp6K6xevHSN1zQwKOmcNmf0BZ2rJIBd-AfxIfMZXpvTyP4K3-2vc2mHfamSkZL8YgOntgh4sWhrOFTmMB8B2Y2U_32Ch8YG7tgY4H9P4YHEfAXX-******************************-6pA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
показать весь комментарий
07.06.2021 04:41 Ответить
Якби кубишка доїхала до адресата, то Зєля з шльондрами сидів би в дорогому ресторані, а так змушений економити і вивіз шалав на шашлик. Що поробиш...
________
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
07.06.2021 07:59 Ответить
матюками крыть - не гавно в свинарнике выгребать , как всегда , любое начинание обгадили , а потом расскажут , что это не мы все похерили !!!!
показать весь комментарий
07.06.2021 08:27 Ответить
ok
показать весь комментарий
07.06.2021 10:18 Ответить
Очередной пердёж губошлёпа Зеленского под именем СААКАШВИЛИ!!
показать весь комментарий
07.06.2021 13:15 Ответить
владеет землей на погранпереходе... А шо так можно?
показать весь комментарий
07.06.2021 13:35 Ответить
Это потому, что кассу делит вице-президент. Смотри, Михо, он обидеться может, проблемы нарисовать. У Рюкзакова в Харькове после ухода Гепы всё под контролем. А говнорты - Жаба и Гадюка - в прессе прикроют.
показать весь комментарий
07.06.2021 15:29 Ответить
 
 