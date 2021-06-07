"Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом Харьковской области", - Саакашвили о члене политсовета "Слуги народа" Слюсареве. ВИДЕО

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил о причастности члена политсовета "Слуги народа" Вадима Слюсарева к контрабандным схемам на украинско-российской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сказал в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", назвав Слюсарева "главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области".

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"Вопрос не в том, что Альперин не контрабандист, а в том, - и вы все должны над этим работать, - почему Слюсарева нет в этом списке? Он является главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области. Все об этом знают и почему-то у него есть какая-то неприкосновенность, связанная с его политическими симпатиями. Эти вещи дискредитируют вообще всю историю. Пока мы не будем всех одним аршином мерять, всегда будут вопросы и всегда очень хорошие начинания и по контрабандистам, и по деолигархизации будут дискредитированы", - сказал Саакашвили.

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Как ранее писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев получил звание генерала при Януковиче в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.