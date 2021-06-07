"Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом Харьковской области", - Саакашвили о члене политсовета "Слуги народа" Слюсареве. ВИДЕО
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Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил о причастности члена политсовета "Слуги народа" Вадима Слюсарева к контрабандным схемам на украинско-российской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сказал в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера", назвав Слюсарева "главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области".
"Вопрос не в том, что Альперин не контрабандист, а в том, - и вы все должны над этим работать, - почему Слюсарева нет в этом списке? Он является главным контрабандистом в направлении России, главным контрабандистом Харьковской области. Все об этом знают и почему-то у него есть какая-то неприкосновенность, связанная с его политическими симпатиями. Эти вещи дискредитируют вообще всю историю. Пока мы не будем всех одним аршином мерять, всегда будут вопросы и всегда очень хорошие начинания и по контрабандистам, и по деолигархизации будут дискредитированы", - сказал Саакашвили.
Как ранее писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев получил звание генерала при Януковиче в 2011 году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.
Пожалуйста, подождите...
Чи, може, йдеться про неймовірні "успіхи", а я пропустила ?
Саакобіли, розкажіть. Ви ж кілька років не вгавали, вищали, що "барига" працювати не дає цьому істерику-тріпачу, ліворуцію з ним влаштовували і волочили цю тушу через державний кордон.
Я ніколи не підтримувала рішення Порошенка дати цьому придурку громадянство і дозволити фестивалити з москальнею, яку воно запрошувало, і своїми =дєятєлямі культури і ісскуства=, в смислі, бандюганами з сонячної Грузії.
Єдине, з чим погоджуся (колись правда випливе), що Штати попросили приткнути це психічне, коли воно, типу президент, втекло з країни і навіть владу цивілізовано не передало новому президенту.
То Петя ще довго терпів його концерти.
А повернула барило ваша занюхана тля.
Якраз після того, як я уже не витримала, і написала, чи в Україні СБУ взагалі є, бо з-за кордону дивитися на цей ідіотизм сил більше нема, це - просто плювання в державну владу, відверте глузування і т.д. (приклад наводила, якби в Канаді якийсь притирок-апатрид розвів шапіто перед парламентом в Оттаві, скільки б хвилин такі "революціонери" проттималися там).
І буквально на наступний день чи зовсім трошки по тому - виперли це чмо.
Я не мала і не маю кумирів. Тим більше, ікон і взірців. Я сама по собі, така, як є.
І політики - то найняті працівники, а не святі, яким треба молитися і поклонятися.
Це в Україні сектантство процвітає, кидаєтеся від одного ідола-месії до іншого і чекаєте, що він вам зробить рай на землі, а ви пальчиком не поворушите.
Петя, як і кожна людина, не ангел. Так, політика - мистецтво компромісів, рубати шаблею не виходить, мусиш домовлятися. Історія все розставить на свої місця. Але я навіть не хочу уявляти, що було б з Україною, якби весною 2014 при владі було теперішнє зе.
Так що - не таке ж. Обрати подібне - плюнути в Україну. Що "вумні" 73% і зробили. За сприяння 36%-х =чистоплюїв= і 2%-х противсихів.
Чому лапки ? Я справді в Канаді.
Знаєте, вже стільки перебалакано на тему виборів. Не розумію, для чого вертатися.
Зате тепер осягаєте =велич= зе-реформ. І решту =ніштяков=.
Тіштеся.
А часу якраз бракує. Тому лишаю. Може, пізніше.
Иван уже даже не смешно
Ну проголосовав во втором туре за зелю , вы взяли ответственность за страну , как минимум на пять лет и перестаньте здесь скыглиты , а несите полную ответственность за свой выбор на равне с вами выбранным приЗЕдентом
Зато он - спонсор "холуёв урода"!!!
можно заслужить звание
Зеленый Членполитсовета
или по другому Члензеленогополитсовета
советники членовы...
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Зєлю геть. Дострокові.