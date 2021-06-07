Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Контроль над ядерным арсеналом, который остался в Украине после распада СССР, был в Москве, а не у Киева.
Об этом, объясняя причины денуклеаризации страны по Будапештскому меморандуму, рассказал журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала первый президент Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, руководство Украины "знало, что у нас есть 1200 боеголовок, но мы ими не управляем".
"У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армией (в Москве. - Ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", – сказал Кравчук.
Он утверждает, что содержание в боеготовности 175 ракетных шахт "стоило бы нам $175 млрд – в тех деньгах, а по нынешним – $300 млрд".
Первый президент не верит, что Россия может применить ядерное оружие против Украины: "Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России".
Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Китай и Франция - также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. В итоге, Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донбасса.
Пожалуйста, подождите...
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.
1. Віддав ВСЮ ядерну зброю
2. Підписав папірчик БЕЗ гарантій взагалі та можливістю застосовувати ядерну зброю тією ж підрашою.
Чи він не бачив "текст". Уважно почитайте кожен. Там дуже цікаво.
Таким чином Україна "отримала" папірчик ВЗАГАЛІ без будь-яких гарантій. Ось і ВСЕ, що вона отримала.
Що мішало залишити 30-50 ракет? Чи воно не змогло нажертися грошима ?
По нормальному цю продажну істоту потрібно судити. Смертної кари нема, але на багато довічних він наколядував. 1 за здачу, 2. за договір без гарантій, 3 за порізку на метал іншого озброєння