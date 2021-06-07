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Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Контроль над ядерным арсеналом, который остался в Украине после распада СССР, был в Москве, а не у Киева.

Об этом, объясняя причины денуклеаризации страны по Будапештскому меморандуму, рассказал журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала первый президент Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, руководство Украины "знало, что у нас есть 1200 боеголовок, но мы ими не управляем".

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"У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армией (в Москве. - Ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", – сказал Кравчук.

Он утверждает, что содержание в боеготовности 175 ракетных шахт "стоило бы нам $175 млрд – в тех деньгах, а по нынешним – $300 млрд".

Первый президент не верит, что Россия может применить ядерное оружие против Украины: "Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России".

Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Китай и Франция - также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. В итоге, Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донбасса.
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Топ комментарии
+23
Сказочник брехливый.А бомбы ,самолетные ракеты и тактические ракеты,арт.снаряды ,то же?
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07.06.2021 10:12
+19
Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4666
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07.06.2021 10:08
+12
Поезд ушел, помимо ЯО разворовали и все остальное. И не нужно посыпать голову пеплом, посмотрите что сейчас творится, во время войны. Так же крадут, сворачивают программы развития ВСУ. Когда военным последний раз поднимали денежное содержание? При "барыге"? Отож, а вы тут на этого старого предателя накинулись...
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07.06.2021 10:16
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За здачу свого ядерного захисту Україна отримала аж 0, 8 млрд. доларів ))

Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7361
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07.06.2021 22:26 Ответить
ТАК ЧТО ЖЕ ТЫ РАНЬШЕ МОЛЧАЛ !!!??? ТЕПЕРЬ УКРАИНЕ НУЖНО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!! ОНО МЕНЕЕ ЗАТРАТНОЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ !) И РАКЕТЫ !!!
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07.06.2021 22:32 Ответить
А НАШ ЯДЕР ЛУЧШЕ Б ЯПОНИИ ПРОДАЛИ !)
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07.06.2021 22:34 Ответить
"Плохая отмазка - тоже отмазка" - фраза из детства
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07.06.2021 22:50 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.
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07.06.2021 22:55 Ответить
Дурак или косит под дурака. Кроме межконтинентальных ядерных ракет которые угрожали США и управлялись из москвы,у Украины были еще ядерные снаряды,ракеты средней дальности с ядерными боегооловками-ими никаккая Москва не управляла. украина ОТДАЛА более 150 крылатых ракет радиусом действвия 1500 км которые НИКАК США не угрожали и которые сейчас УСПОКОИЛИ-бы Москву только одним фактом их наличия
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07.06.2021 23:53 Ответить
отличный комментарий! если бы журналисты в эфире спросили это у создателя великой тачки 20-го века!!!
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29.07.2021 10:25 Ответить
ИДИОТ ТРУСЛИВЫЙ И ПРОДАЖНЫЙ по моему мнению!
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08.06.2021 01:47 Ответить
Скоро кучма скажет что крупнейшие заводы и фабрики необходимо было раздать будущим олигархам потому что государство неефективный собственник.
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08.06.2021 02:04 Ответить
В чернобіле проводился єксперимент по обогащению урана, ааа что он несет?
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08.06.2021 04:05 Ответить
Повторяет как мантру свою ложь. А Тактическое Ядерное Оружие зачем было отдавать там нет никакого управления из Москвы.
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08.06.2021 04:41 Ответить
Тут нову версію форми підвезли, надіюся, кацапам ця більше сподобається)
Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9839
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08.06.2021 07:26 Ответить
Брехлива мерзота
1. Віддав ВСЮ ядерну зброю
2. Підписав папірчик БЕЗ гарантій взагалі та можливістю застосовувати ядерну зброю тією ж підрашою.
Чи він не бачив "текст". Уважно почитайте кожен. Там дуже цікаво.
Таким чином Україна "отримала" папірчик ВЗАГАЛІ без будь-яких гарантій. Ось і ВСЕ, що вона отримала.
Що мішало залишити 30-50 ракет? Чи воно не змогло нажертися грошима ?
По нормальному цю продажну істоту потрібно судити. Смертної кари нема, але на багато довічних він наколядував. 1 за здачу, 2. за договір без гарантій, 3 за порізку на метал іншого озброєння
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08.06.2021 09:30 Ответить
Надо же, сколько экспертов - ядерщиков на Цензоре. Мужики, а чё сидим сложа руки, давайте наклепаем "на коленке" бомбочек и будем "всех бамбить" (с).
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08.06.2021 09:34 Ответить
это правда. нам бы США и НАТО не дали бы оставить ЯО.
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08.06.2021 23:42 Ответить
что то он где то врет! Вам не кажется! ведь можно было просто обесточить все это майно и переделать под свой запуск! или я не прав?
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29.07.2021 10:22 Ответить
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