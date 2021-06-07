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Борисполь (764) драка (1996) супермаркет (171) цыгане (142)

"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - драка в супермаркете Борисполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Мужчина, пришедший в один из супермаркетов Борисполя на Киевщине, за несколько мгновений решил конфликт между посетителями и охраной. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликован на телеграмм-канале Киев оперативный.

На записи слышно, как охранник разговаривает с посетителем и требует у него надеть маску. Вероятнее всего, тот отказывается, используя ненормативную лексику. В этот момент, в кадре появляется мужчина и говорит: "Веди себя по-людски здесь. Здесь куча людей. Чего ты матами ругаешся? Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь".

Поддержать противника защитных масок пришел его товарищ. Именно с ним, как утверждают очевидцы, он зашел в торговый зал и прямо там начал распивать еще неоплаченное пиво. С этого момента началась короткая потасовка.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+131
Мужик-молодец.Быдло только такой язык понимает.
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07.06.2021 13:06
+80
Этого дядьку нужно в киевское метро пустить. Там его клиентов десятки в каждом вагоне катаются.
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07.06.2021 13:03
+53
чомусь регочу "Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - драка в супермаркете Борисполя - Цензор.НЕТ 2078
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07.06.2021 13:04
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Страница 5 из 5
Молодец. Тому такого леща дал, что тот первый укатился и не вернулся))))
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08.06.2021 08:45 Ответить
Один удар дорівнює приблизно 2 годинам виховної бесіди "Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя - Цензор.НЕТ 496
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08.06.2021 09:25 Ответить
Пуля попавшая в жопу, очень многое меняет в голове!!! Аль-Копоне
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23.06.2021 11:27 Ответить
Совершенно не оправдываю мстителя.
Во первых, если посмотреть внимательно, то друг типа без маски попытался его увести за руку и не лез в конфликт. Получил незаслуженно.
Во вторых неизвестно что говорил мужик без маски охраннику. Возможно у него астма и ему носить маску категорически запрещено.
Мститель не разбираясь дал в табло обоим. Охранник кстати тоже хамовито себя вел.
Как по мне - быдло не типы без маски, а мститель. Он мог бы поступить иначе.
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08.06.2021 09:38 Ответить
Да, дорогой, всё могло бы быть иначе, если бы не был мудаком....
Когда твою жену будуть насиловать в подвороте, ты ведь не поведёшь себя хамовато, а будшь искать телефонную будку для вызова полиции!
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08.06.2021 09:50 Ответить
Мы обсуждаем драку в супермаркете, а не насилие в подворотне.
Разные вещи, немного...
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08.06.2021 10:08 Ответить
Может ты обсуждаешь драку, а я - выполнение гражданского долга.
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08.06.2021 10:23 Ответить
А тепер прикинь таке здорове мурло (не дай Бог) став насилувати твою жінку і що б ти зробив?
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08.06.2021 17:29 Ответить
два гандона отгребли по закону от нормального парня --- но в начале было СЛОВО не ругайтесь матом . тут люди --- вы не в лугандоне и маски еще не отменили
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08.06.2021 10:07 Ответить
Этот парень ненормальный и болен психически, я бы на его месте всё решил словами, в крайнем случае просто проводить до выхода, один херой в Киеве тоже бил в голову, доходяга на переходе упал и умер, а "герой" сейчас платит взятки мусорам и следакам.
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08.06.2021 11:33 Ответить
Обратите внимание что практически все быдлоконфликты происходят при поддержке великага и магучева рузсзсзкава наречия.
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08.06.2021 11:22 Ответить
послушай дегенерат больницы номер 1 могучий . красивый насыщенным матом русский язык у нас никто не запрещал и не собирается . а тем животным хоть на международном английском обьясняй ---ОНИ НЕ ПОЙМУТ . КАК И ТЫ
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08.06.2021 12:10 Ответить
Ты брынцаловки перебрал, лаптерогий? Я предлагал что то запрещать?
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08.06.2021 12:12 Ответить
То ты сам пишешь на "могучем"!!
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11.06.2021 09:20 Ответить
тю, а шо?
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11.06.2021 10:09 Ответить
Бить подпитых доходях много ума не надо, если бы я был полицейским, сдал бы этого драчуна в участок и оформил штраф.
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08.06.2021 11:31 Ответить
А где Геращенко? Пусть найдёт драчуна-хулигана.
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08.06.2021 12:13 Ответить
главврач больницы номер 1 выключите срочно вай фай -- у вашего пациента обострение . нервный срыв и кризис на всю голову --- пожалейте пациента сделайте ему укол
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08.06.2021 14:05 Ответить
Вам надо вы и жалейте, можете даже свою порцию утренних таблеток ему отдать.
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08.06.2021 16:19 Ответить
"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя - Цензор.НЕТ 5507 Це судьба бидла - тішитись фізичною силою, але не тоді коли вона проти теба працює "Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя - Цензор.НЕТ 4480
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08.06.2021 17:27 Ответить
незаконно, но правильно дал по мордам.
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08.06.2021 23:41 Ответить
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