"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - драка в супермаркете Борисполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Мужчина, пришедший в один из супермаркетов Борисполя на Киевщине, за несколько мгновений решил конфликт между посетителями и охраной. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликован на телеграмм-канале Киев оперативный.
На записи слышно, как охранник разговаривает с посетителем и требует у него надеть маску. Вероятнее всего, тот отказывается, используя ненормативную лексику. В этот момент, в кадре появляется мужчина и говорит: "Веди себя по-людски здесь. Здесь куча людей. Чего ты матами ругаешся? Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь".
Поддержать противника защитных масок пришел его товарищ. Именно с ним, как утверждают очевидцы, он зашел в торговый зал и прямо там начал распивать еще неоплаченное пиво. С этого момента началась короткая потасовка.
Пожалуйста, подождите...
Во первых, если посмотреть внимательно, то друг типа без маски попытался его увести за руку и не лез в конфликт. Получил незаслуженно.
Во вторых неизвестно что говорил мужик без маски охраннику. Возможно у него астма и ему носить маску категорически запрещено.
Мститель не разбираясь дал в табло обоим. Охранник кстати тоже хамовито себя вел.
Как по мне - быдло не типы без маски, а мститель. Он мог бы поступить иначе.
Когда твою жену будуть насиловать в подвороте, ты ведь не поведёшь себя хамовато, а будшь искать телефонную будку для вызова полиции!
Разные вещи, немного...