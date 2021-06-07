"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - драка в супермаркете Борисполя. ВИДЕО

Мужчина, пришедший в один из супермаркетов Борисполя на Киевщине, за несколько мгновений решил конфликт между посетителями и охраной. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись драки опубликован на телеграмм-канале Киев оперативный.

На записи слышно, как охранник разговаривает с посетителем и требует у него надеть маску. Вероятнее всего, тот отказывается, используя ненормативную лексику. В этот момент, в кадре появляется мужчина и говорит: "Веди себя по-людски здесь. Здесь куча людей. Чего ты матами ругаешся? Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь".

Поддержать противника защитных масок пришел его товарищ. Именно с ним, как утверждают очевидцы, он зашел в торговый зал и прямо там начал распивать еще неоплаченное пиво. С этого момента началась короткая потасовка.

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