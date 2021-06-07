Проект "Без цензуры": Зе-шашлычная или Как Офис президента пытается подкормить журналистов. ВИДЕО

Как президент Украины готовил жаркое для прессы. Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно разбирает президентский пикник с медийщиками.

У Владимира Зеленского и его офиса, как вы могли заметить, какое-то нездоровое желание накормить прессу. Почему? Возможно, чтобы жевали молча и не спрашивали о "большой стройке", профуканной борьбе с пандемией и не только.

Насколько это нормальная практика? А как же карантинные нормы? Что еще готов накреативить Михаил Подоляк и почему на самом деле это ему не поможет?

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