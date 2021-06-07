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Проект "Без цензуры": Зе-шашлычная или Как Офис президента пытается подкормить журналистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как президент Украины готовил жаркое для прессы. Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно разбирает президентский пикник с медийщиками.
У Владимира Зеленского и его офиса, как вы могли заметить, какое-то нездоровое желание накормить прессу. Почему? Возможно, чтобы жевали молча и не спрашивали о "большой стройке", профуканной борьбе с пандемией и не только.
Насколько это нормальная практика? А как же карантинные нормы? Что еще готов накреативить Михаил Подоляк и почему на самом деле это ему не поможет?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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+10 WiM
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+8 Олег Карпов b569f323
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почитайте хоть сталинский учебник логики.
Пресса бредит. Деградация заказной прессьі.
Президент без чести: Зеленский избавляется от нелояльных генералов.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 июн.
Данілов розповідає, що перших двадцять осіб виселяють з держдач, і поки зелефан б'ються в екстазі, за рогом розпилюють 100 млрд. на будівництво окружної.
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки - і ви зрозумієте, що відчувала Гонтарєва