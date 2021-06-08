Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных, - СМИ. ВИДЕО

Проект Bihus.info опубликовал заключительную серию "пленок Медведчука", в которых идет речь об участии Виктора Медведчука в газовых переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом", в организации схемы импорта электроэнергии из России через "прокладку" партнера президента, а также истинную роль в едином процессе, куда его приглашали официально – обмене пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

По данным авторов материала, уже осенью 2014 года Медведчук подключился к неформальным переговорам по поставкам российского газа в Украину. Они проводились параллельно с официальными переговорами между "Нафтогазом" и украинским правительством с одной стороны и "Газпромом" и правительством РФ с другой при посредничестве Еврокомиссии.

Медведчук регулярно общался по телефону с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На официальных переговорах в Брюсселе украинская сторона настаивала на снижении цены и закреплении ее в контракте. Россияне с этим не соглашались, выступая против изменения контракта. Скидку они предлагали оформить в виде межправительственного соглашения. В РФ опасались, что изменение контракта может стать дополнительным аргументом в пользу Украины в международных арбитражах, в которых Киев обжаловал завышенную россиянами цену на газ. Медведчук заверял россиян, что ему удалось убедить президента Петра Порошенко принять предложение РФ. В итоге украинская делегация смягчила выдвигаемые россиянам условия.

Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан рассказал, что украинская делегация находилась в постоянном контакте с Порошенко. Заверив, что президент на переговорщиков не давил. Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев от комментариев отказался.

Осенью 2014 года проходили переговоры о поставках российской электроэнергии в Украину и обеспечении электричеством оккупированного Крыма. Зависимость полуострова от материка достигала 90%, и для россиян обеспечение Крыма электроэнергией был вопросом больше политическим, чем экономическим, говорится в материале. Эту тему Медведчук обсуждал с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком и министром энергетики Александром Новаком. На переговоры в Москву Медведчук летал со своим соратником Тарасом Козаком. В итоге договор о поставках электроэнергии заключили.

Официальный мандат переговорщика по освобождению пленных у Медведчука появился в конце 2014 года. В переговорную группу его назначил глава СБУ Валентин Наливайченко. В распоряжении журналистов нет ни одного разговора Медведчука об обмене с главарями "Л/ДНР" или руководством путинской администрации. Преимущественно он общался с так называемой "ответственной за обмены" в "ЛНР" Ольгой Кобцевой, "обмудсменом" "ДНР" Дарьей Морозовой. Так называемый "министр обороны" "ДНР" Владимир Кононов – самый высокопоставленный функционер псевдореспублик, записи разговоров Медведчука с которым оказались в распоряжении авторов материала.

До подключения Медведчука к переговорам в 2014 году СБУ удалось вытащить из плена 1,5 тысячи украинцев, после – еще столько же. Но уже за пять лет, говорится в сюжете.

"На тех пленках, которые у нас есть, он не освобождает никого, кого не могла бы штатно освободить СБУ. Под их контролем, как вы слышали, он и работал. Иногда мешал, иногда – выполнял роль телефонистки. В экономических вопросах – он куда эффективнее… 1,5 тысячи людей освободили за полгода до Медведчука. А за следующие пять лет с участием этого "выдающегося переговорщика" освободили еще 1,5 тысячи. Реально до него было быстрее", - рассказал журналист Денис Бигус.