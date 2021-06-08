Медведчук договаривался с РФ о поставках газа и электричества и нарочно затягивал обмен пленных, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Проект Bihus.info опубликовал заключительную серию "пленок Медведчука", в которых идет речь об участии Виктора Медведчука в газовых переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом", в организации схемы импорта электроэнергии из России через "прокладку" партнера президента, а также истинную роль в едином процессе, куда его приглашали официально – обмене пленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.
По данным авторов материала, уже осенью 2014 года Медведчук подключился к неформальным переговорам по поставкам российского газа в Украину. Они проводились параллельно с официальными переговорами между "Нафтогазом" и украинским правительством с одной стороны и "Газпромом" и правительством РФ с другой при посредничестве Еврокомиссии.
Медведчук регулярно общался по телефону с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На официальных переговорах в Брюсселе украинская сторона настаивала на снижении цены и закреплении ее в контракте. Россияне с этим не соглашались, выступая против изменения контракта. Скидку они предлагали оформить в виде межправительственного соглашения. В РФ опасались, что изменение контракта может стать дополнительным аргументом в пользу Украины в международных арбитражах, в которых Киев обжаловал завышенную россиянами цену на газ. Медведчук заверял россиян, что ему удалось убедить президента Петра Порошенко принять предложение РФ. В итоге украинская делегация смягчила выдвигаемые россиянам условия.
Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан рассказал, что украинская делегация находилась в постоянном контакте с Порошенко. Заверив, что президент на переговорщиков не давил. Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев от комментариев отказался.
Осенью 2014 года проходили переговоры о поставках российской электроэнергии в Украину и обеспечении электричеством оккупированного Крыма. Зависимость полуострова от материка достигала 90%, и для россиян обеспечение Крыма электроэнергией был вопросом больше политическим, чем экономическим, говорится в материале. Эту тему Медведчук обсуждал с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком и министром энергетики Александром Новаком. На переговоры в Москву Медведчук летал со своим соратником Тарасом Козаком. В итоге договор о поставках электроэнергии заключили.
Официальный мандат переговорщика по освобождению пленных у Медведчука появился в конце 2014 года. В переговорную группу его назначил глава СБУ Валентин Наливайченко. В распоряжении журналистов нет ни одного разговора Медведчука об обмене с главарями "Л/ДНР" или руководством путинской администрации. Преимущественно он общался с так называемой "ответственной за обмены" в "ЛНР" Ольгой Кобцевой, "обмудсменом" "ДНР" Дарьей Морозовой. Так называемый "министр обороны" "ДНР" Владимир Кононов – самый высокопоставленный функционер псевдореспублик, записи разговоров Медведчука с которым оказались в распоряжении авторов материала.
До подключения Медведчука к переговорам в 2014 году СБУ удалось вытащить из плена 1,5 тысячи украинцев, после – еще столько же. Но уже за пять лет, говорится в сюжете.
"На тех пленках, которые у нас есть, он не освобождает никого, кого не могла бы штатно освободить СБУ. Под их контролем, как вы слышали, он и работал. Иногда мешал, иногда – выполнял роль телефонистки. В экономических вопросах – он куда эффективнее… 1,5 тысячи людей освободили за полгода до Медведчука. А за следующие пять лет с участием этого "выдающегося переговорщика" освободили еще 1,5 тысячи. Реально до него было быстрее", - рассказал журналист Денис Бигус.
Пожалуйста, подождите...
Ну а за шмарклі уже почали купувати. (
зинканинка южанина. она тогда была в комитете по экономике, и просто не пришла на заседание включив по реформаторски дурочку. А вообще по крыму и связи с ним шайки мыролюбцев преступлений больше чем за дамбасские поставки.
Про електрику сам здогадаєшся?
виключно про журналістику та маніпулювання.
бігус: "..кіборг Рахман, який провів у полоні 4 місяці. десь три з них провів, ну от заради того чуйного відео, яке ви щойно бачили" (мова про відео де порошенко спілкується зі звільненим Рахманом).
таким чином бігус стверджує, що три місяці Рахмана свідомо не обмінюють.
при цьому сам мочанов озвучує, що СБУ згодне обміняти Рахмана на старікова але за однієї умови - після засудження старікова. а як ми знаємо, щоб обміняти засудженого його треба помилувати.
отже:
- старіков затриманий 25.07.2015.
- Рахман потрапив у полон 30.07.2015.
- вирок старікову - 25.09.2015 (чи є тут затягування заради відео? вирішуйте самі. моя думка - ні).
- старіков подає клопотання про помилування 03.11.2015 (без такого клопотання помилування неможливе, а подати клопотання можна тільки після набрання вироком законної сили, тобто через 30 днів з дня проголошення).
- Рахмана міняють 30.11.2015.
тобто, аж до 03.11.2015 існують об'єктивні обставини, які унеможливлюють цей обмін.
не знаю чим зайнятий був порошенко з 3 листопада (ну хай з 4-5-ого, не одразу ж йому принесли те клопотання) й до підписання указу про помилування, який був підписаний чи то 30.11.2015 чи то 01.12.2015 (не знайшов точної дати).
тож, мабуть, саме про цей строк: з 03-05.11.2015 по 30.11.2015, що становить неповний місяць й міг би говорити бігус (та й тут наскільки це твердження було б об'єктивним, враховуючи те, що 2015 на дворі), а аж ніяк не про три місяці.
я чудово усвідомлюю, що кожна година в полоні цих тварин це жах (й тому перенос обміну з 28.11 на 30.11 справді є жахливим), але ще раз: я виключно про факти, журналістику та маніпулювання.