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Волынь (924) задержание (6591) священник (207) УПЦ МП (1456)

"По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Волынские полицейские вблизи города Рожище задержали священника УПЦ МП в женской одежде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Район.Рожище, внимание полицейских привлек автомобиль, который стоял на обочине ковельской трассы. Неподалеку от него в лесу они обнаружили мужчину в женской одежде - лосинах, кофточке и женских туфлях. Также на мужчине были белые перчатки.

Позже удалось выяснить, что мужчина  - это настоятель одного из храмов УПЦ МП Волынской епархии.

В епархии заявили, что сейчас священник считается внештатным и нигде не правит. По данным местных СМИ, с сайта Волынской епархии была удалена информация о награждении задержанного высокой церковной наградой. Получил он ее 26 мая 2021 года после совместной службы с епископом Камень-Каширским, викарием Волынской епархии Афанасием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+94
В УПЦ МП многие священники ходят в женском и с удостоверениями ФСБ. "По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2116
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08.06.2021 10:14
+63
"По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9813
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08.06.2021 10:16
+51
Как и прихожане УПЦ МП такие же ******** как и тот поп. Короче, давить этих гнид гундяевски-********** "За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1641
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08.06.2021 10:52
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Сказав би, що "извращенец и ничего не может поделать с собой". Може відпустили
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08.06.2021 21:40 Ответить
Схожий на якогось маньяка.
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08.06.2021 21:57 Ответить
А туда такие и идут ...в кацапские богодельни....
А раньше жрецам вообще отрезали яйца
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08.06.2021 22:44 Ответить
Фетишист или гомик. Генофонд кацапии.
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08.06.2021 22:20 Ответить
СОКОЛЫ -ПУТИНА. .🤣 В 1936 были , соколы - Сталина Ничего не поменялось...
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08.06.2021 23:06 Ответить
Этот, так называемый, "поп" - агент фсб, замаскированный под школьницу - давалку.... Надо было ему писять не стоя, а присев.... Тогда бы полицейские его не раскусили.... А если бы он ещё у них за щеку взял,...
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08.06.2021 23:36 Ответить
Владимир Михайлович Гундяев.

"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3889
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09.06.2021 00:29 Ответить
"ничто не выдавало в штирлице русского разведчика..."
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09.06.2021 00:35 Ответить
Баб в мужской одежде тоже так останавливают и доставляют в участок?
Из статьи совершенно не понятно, что он там нарушил или какое преступление совершил. Обычно такие совершенно безобидны, никого не трогают - просто прячутся и наяривают на собственные фантазии.
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09.06.2021 01:29 Ответить
Темя для замылявания основных новосте про прослушку Медведчука.
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09.06.2021 07:24 Ответить
Сомневаюсь,что ктото из прихожан знал кто он на самом деле.Поп не может быть извращенцем поидее,но у московского патриархата свои скрепы
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09.06.2021 07:27 Ответить
Вполне стандартная ситуация для путинского патриархата.Главное не забывайте друзья как Порошенко с Медведчуком намахивали вся страну.А на попа извращенца плевать.
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09.06.2021 07:22 Ответить
Это практически ВСЕ, что нужно знать людям о работниках культа Московского Пархата.
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09.06.2021 08:41 Ответить
"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7803Цей теж "по нуждє зашьол" ... на Банкову в кабінет президента

"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6915


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09.06.2021 09:04 Ответить
Ну шо такого, чуть подработать на трассе хотел, подумаешь )))))
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09.06.2021 09:16 Ответить
А как бы вы отреагировали, увидев попа в женских лосинах туфлях и белых перчатках в придорожных кустах "За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5351 ?
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09.06.2021 09:22 Ответить
ВОТ ОНА РОССИЯ ГЕРМАФРОДИТКА )))
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09.06.2021 12:50 Ответить
Зкріпно, зкріпно...
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24.06.2021 17:35 Ответить
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