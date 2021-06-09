"Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Яна Ковалева обозвала украинских военных "тварями", "наркоманами" и "алкашами", заявив, что их не за что уважать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оскорбительное видео об украинских воинах жительница Чугуева опубликовала на своей странице в соцсети.
"Та блин - это позорище! А что сказать хорошего? То, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то?.. Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают... Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", - заявила жительница Чугуева на видео.
Отметим, что когда вспыхнул скандал, Ковалева быстро закрыла свою страничку в соцсети, опубликовав перед этим видео с извинениями.
Она заявила, что якобы имела в виду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".
"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала она.
Пожалуйста, подождите...
...Де ж вони такі чуперадла беруться, на котрому ксероксі їх якийсь гицель множить?... Поламати б того ксерокса, а гицелю - руки...
О, Боже! Что у нее с лицом?
Надо быть ватаном или просто умственно отсталым, чтобы не понимать очевидного. Особенно если ты живёшь в Украине.
p.s. справедливости ради, в армию после 2015 попало немало откровенных ***натов.