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"Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Яна Ковалева обозвала украинских военных "тварями", "наркоманами" и "алкашами", заявив, что их не за что уважать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оскорбительное видео об украинских воинах жительница Чугуева опубликовала на своей странице в соцсети.

"Та блин - это позорище! А что сказать хорошего? То, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то?..   Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают... Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", - заявила жительница Чугуева на видео.

Отметим, что когда вспыхнул скандал, Ковалева быстро закрыла свою страничку в соцсети, опубликовав перед этим видео с извинениями.

Она заявила, что якобы имела в виду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-летняя блогер из TikTok об украинском языке. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+103
оооо. еще одна завтра будет извинятся
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08.06.2021 12:54
+87
я смотрю величина губ прямо пропорциональна массе мозга...
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08.06.2021 12:55
+73
Чугуев - родина гламура и эстэтов. "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ - Цензор.НЕТ 3498

Круче только интеллигенция Кривого Рога и Енакиево.
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08.06.2021 12:58
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Страница 5 из 5
Ну ти прям сталин.
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09.06.2021 09:47 Ответить
Зачем цитировать подобных дурочек с половыми губами на фейсе, ими тихо должны заниматься правоохранительные органы.
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09.06.2021 00:53 Ответить
Засранка, у нее сзади выключатель и вокруг всё замызгано, это что она со свинарника вещает?
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09.06.2021 05:45 Ответить
Чи отоє одоробло із натренованими губами,бува, не сестричка отієї суддівської донечки,що є студенткою юрфаку КНУ ім.Шевченко. Два чоботи-пара: мізки і губи однакові, світосприйняття-однакове,ненависть до України у обох так і сочиться із їхніх тіл ,як жир із баранини. Шановні співгромадяни,до яких пір будемо терпіти отаких сук у себе в Україні?! Без ніяких розмов- отаким "патріотам"-потужній пендель попід сраки з наданням напряму вільного польоту у сторону козломордії.Там,у рідній гавані, їнім губкам робота знайдеться,та й душеньки їхні мерзотні заспокояться.
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09.06.2021 05:57 Ответить
Кончена скотина.
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09.06.2021 06:14 Ответить
Кончена скотина.
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09.06.2021 06:15 Ответить
Да ты на себя посмотри.
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09.06.2021 06:55 Ответить
Может надо призыв в ВСУ сделать для всех полов? Я вполне серьезно...
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09.06.2021 08:27 Ответить
Хотя например в том же Израиле,таких душек тоже не мало.
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09.06.2021 08:29 Ответить
О! Ще одне ватне дєвочко із силіконовим писком себе явило світу. Як видно, воно дуже хоче, щоб її троха поганяли статевими ганчірками "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ - Цензор.НЕТ 4295 .
...Де ж вони такі чуперадла беруться, на котрому ксероксі їх якийсь гицель множить?... Поламати б того ксерокса, а гицелю - руки...
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09.06.2021 09:39 Ответить
O rany boskie! Со u nią z twarzą!
О, Боже! Что у нее с лицом?
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09.06.2021 10:07 Ответить
Эти "грязные твари" не вылазят из окопов, чтобы ты,гадюка семибатюшная, могла наслаждаться своей тупой бессмысленной жизнью.
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09.06.2021 10:19 Ответить
И сколько подписчиков было у этой *****?
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09.06.2021 11:07 Ответить
Таким як ти краще смоктати ділдо . Ви тоді на вигляд навіть розумніші , ніж - коли розмовляєте . "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ - Цензор.НЕТ 5079 .
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09.06.2021 11:41 Ответить
Было бы много, было бы развытое ОРДЛО. А там таких смелых по назначению используют.
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09.06.2021 11:50 Ответить
Хто цих губатих тп робить? Чому їх так багато останнім часом?
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09.06.2021 11:50 Ответить
Пластический хирург.
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09.06.2021 12:20 Ответить
Я мала на увазі не їхні "пєльмєні", а їх самих. Хто та курва, яка народила та виховала цей непотріб?
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09.06.2021 12:55 Ответить
Аааа,так то - рюсский генофонд.
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09.06.2021 14:19 Ответить
Кем себя мнит эта амёба???🤔
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09.06.2021 12:15 Ответить
Это ж надо быть такой поганой... Ничего в лице красивого нет.
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09.06.2021 12:23 Ответить
ОНА ГУБЫ РАЗМОТАЛА ))) ОНА ГУБА ФУ !)
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09.06.2021 12:25 Ответить
да штож такое повальное воспаление говорящих пёзд в стране
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09.06.2021 12:27 Ответить
в ее словах много правды, в Чугуеве несколько военных частей и пьяных военных можно видеть каждый день, реже случаются драки с участием военных, на этой неделе уже был такой случай, с открытием уголовного дела, на военных... вместо того что бы бороться с аватарами, боряться с теми кто подымает эту тему...
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09.06.2021 23:59 Ответить
наверняка многие из комментирующих не слышали той истории, в Чугуеве, командир 92 ОМБР , набрался в день советской армии и пытался ножом убить своего зама, за то что он не поздравил его с праздничком... дело открыли, но потом побыстренькому замяли...
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10.06.2021 00:09 Ответить
"Против кого они воюют?!" - на этой фразе прекратил просмотр.
Надо быть ватаном или просто умственно отсталым, чтобы не понимать очевидного. Особенно если ты живёшь в Украине.

p.s. справедливости ради, в армию после 2015 попало немало откровенных ***натов.
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24.06.2021 23:10 Ответить
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