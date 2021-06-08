"Прийшов, побачив, розвалив": активисты требовали от Ткаченко распустить наблюдательный совет Украинского культурного фонда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июня, в центре Киева возле Национального художественного музея Украины прошла акция "Розібрав - збери назад" в поддержку Украинского культурного фонда (УКФ).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акция состоялась возле места, где министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дает пресс-конференцию о годе своей работы в должности, а именно Минкульт курирует работу фонда.

Митингующие развернули плакаты со своими требованиями, а также сыграли на музыкальных инструментах "реквием по УКФ". Они требуют распустить наблюдательный совет УКФ, отменить незаконные решения действующего наблюдательного совета УКФ, принятые без кворума, и вынести на публичные обсуждения изменения в закон об Украинском культурном фонде.

"Наблюдательный совет Украинского культурного фонда нивелировал достижения Фонда за 3 года и создал кризис деятельности учреждения. Необоснованный просмотр результатов конкурсов и отклонение проектов с высоким рейтингом без объяснения выглядит как внедрение практики "ручного управления" за закрытыми дверями. Часть решений было принято незаконно: с нарушениями регламента, поддельными подписями членов Наблюдательного Совета. Без диалога с сотрудниками Фонда, с экспертными советами и с более широкой культурной общественностью де-факто произошла смена приоритетов Фонда на 2021, а также изменение правил конкурса", - заявили организаторы акции.

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Когда министр Ткаченко пришел на пресс-конференцию он пообщался с активистами и сказал им, чтобы они озвучили требования по существу: "Я вижу реквием, вижу прачечная, выскажите свои претензии по существу". Митингующие попросили у Ткаченко роспуска наблюдательного совета УКФ и отмены его решений, принятых при отсутствии кворума, на что министр заявил, что у него нет механизма роспуска набсовета и необходимо менять закон. Однако, Ткаченко отметил, что юристы Минкульта заверили его в том, что набсовет УКФ действует законно и не доверять юристам у него оснований нет.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Ранее Глава набсовета Украинского культурного фонда Мудрак подала в отставку.