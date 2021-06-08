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Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного конфликта на столичном Печерске. В ходе конфликта водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Пострадавшему на месте медики оказывают помощь. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.

Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.

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Как уточнил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия.

"Бил машину, ругался в адрес водителя. Водитель "Лексуса" вышел и ударил водителя эвакуатора ножом и нанес ему таким образом телесные повреждения. Полиция Киева разыскивает водителя автомобиля "Лексус". Действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка, о чем будет сообщено СМИ", - написал Геращенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Конечно нельзя. Я на видео вижу как какой то невменяемый пытается проникнуть в машину с целью нанесения вреда для здоровья, чести и достоинства водителя, при этом нанося вред движимому имуществу. А вы только лексус заметили? Тут явная самооборона.
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08.06.2021 15:29
+15
Не оправдываю действия водителя лексуса, но!
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
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08.06.2021 15:18
+15
Это что то меняет? Какое право у парковщика для проникновения в авто? А для препятствий его движению? Даже если водительпытался уехать с места где его авто хотели эвакуировать, зачем его останавливать и тем более начинать в драку? Зафиксировали факт, пытались эвакуировать, не получилось - в суд. И пусть там разбираются. Не нужно устраивать кулачные бои на улице. На вас люди смотрят, дети. Кто так делает? Только конченый дибил.
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08.06.2021 15:57
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А тебе что без нас в тайге жрать нечего?
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08.06.2021 14:53 Ответить
А тебе что - мало, да???
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08.06.2021 18:13 Ответить
Оформити Лексус на водія евакуатора, як компенсацію за поранення! Це ж буде справедливо!
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08.06.2021 14:50 Ответить
там наоборот нужно делать. водитель эвакуатора нападал первый.
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08.06.2021 15:38 Ответить
Не факт. Ты же не видел с чего всё началось.
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08.06.2021 17:24 Ответить
Зато, судя по твоей писанине, ты видел.
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08.06.2021 17:35 Ответить
ну продолжай жить в мире фантазий
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08.06.2021 17:50 Ответить
"После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация."
А сразу нельзя дать квалификацию? нужно проверить кто там водитель лексуса? а вдруг он судья, прокурор, мусор? Тогда это будет уже не вооруженный разбой и покушение на умышленное убийство, а наверно "самооборона" да?
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08.06.2021 14:52 Ответить
Что значить "сразу"? Не опрашивая и даже не выезжая?
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08.06.2021 15:00 Ответить
Конечно нельзя. Я на видео вижу как какой то невменяемый пытается проникнуть в машину с целью нанесения вреда для здоровья, чести и достоинства водителя, при этом нанося вред движимому имуществу. А вы только лексус заметили? Тут явная самооборона.
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08.06.2021 15:29 Ответить
Нет тут самообороны от слова совсем.
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08.06.2021 15:36 Ответить
Как это нет, если придурок нападает на водителя, мешая движению транспортного средства, заставляя своими действиями выйти водителя из авто?
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08.06.2021 15:38 Ответить
может видео не сначала
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08.06.2021 15:50 Ответить
Это что то меняет? Какое право у парковщика для проникновения в авто? А для препятствий его движению? Даже если водительпытался уехать с места где его авто хотели эвакуировать, зачем его останавливать и тем более начинать в драку? Зафиксировали факт, пытались эвакуировать, не получилось - в суд. И пусть там разбираются. Не нужно устраивать кулачные бои на улице. На вас люди смотрят, дети. Кто так делает? Только конченый дибил.
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08.06.2021 15:57 Ответить
Так же само и водитель лексуса мог вызвать копов, зафиксировать порчу имущества и нападение, насчитать через СТО ущерб и засудить эвукуаторовода до кровавой икотки. Но нет. Теперь лексусовод замучается пыль глотать разгребая эти проблемы.
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08.06.2021 16:16 Ответить
Не сомневаюсь что так оно и будет. Я бы еще сюда добавил драку, хулиганство, разбой, просто не знаю как действия парковщика квалифицируют.
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08.06.2021 16:23 Ответить
Квалифицируют действия лексусовода как причинение телесных повреждений. Тип на эвакуаторе будет потерпевшим.
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08.06.2021 16:33 Ответить
Все может изменить. Может этот "хозяин жизни" в состоянии алкогольного опьянения сначала напал на работников, ударил одного из них ножом, повредил технику, и пытался на авто скрыться. Но ему тут помешали покинуть место преступления.
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08.06.2021 16:42 Ответить
Скорей всего так и есть, начало конфликта отсутствует...
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08.06.2021 18:17 Ответить
Обычная бытовая драка с ножиком. Водитель лексуса получил мешок проблем.
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08.06.2021 15:50 Ответить
он его не вытянул, тот сам вышел, причем не вызвал до этого ментов, хотя имел все возможности (и мог уехать) так что вышел с умыслом (убийства?) на почве неприязненных отношений, имея холодное оружие.
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08.06.2021 16:06 Ответить
Примерно так и будут рассказывать в суде.
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08.06.2021 16:10 Ответить
Я вижу что водитель сидел в машине, парковщик наносил удары руками внутрь авто через площадь бокового стекла. Действия парковщик заставили его выйти, и защитить себя и свое имущество. Чистое нападение.
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08.06.2021 16:11 Ответить
А я вижу что два тела дерутся.
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08.06.2021 16:20 Ответить
один чел сидел, другой бил его руками. второй чел закончить бить руками и отошел. первый вместо того чтобы вызвать ментов, зафиксировать телесные повреждения, позвать на помощь и т.п., в общем, избавить общественность от неадекватного гражданина цивилизованным способом, достал холодное оружие с целью нанесения тяжких телесных повреждений или смерти.
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08.06.2021 16:29 Ответить
Надо было подставить другую щеку? Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3526
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08.06.2021 16:32 Ответить
Мог уехать. Это ставит крест на рассказах о самообороне.
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08.06.2021 16:40 Ответить
Лехус на бляхах был?
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08.06.2021 15:02 Ответить
он на "лексусе". ему можно.
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08.06.2021 15:11 Ответить
Ни в кое случае не оправдываю применение ножа.
Но у тебя самого машина есть? Если бы кто-то, скажем, кто не может проехать, вышел и ударил сначала тебя в табло, а потом ногой по машине, как бы ты поступил?
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08.06.2021 15:33 Ответить
я предыстории не знаю, что там и как не имею понятия. просто заключение из личного опыта: все равны, но если есть "лексус" - ты равнее.
как-то был свидетелем аварии на нерегулируемом перекресте. какая-то овца на "лексусе" не пропустила "шкоду", едущую по главной дороге. прозвучал закономерный вопрос:"почему вы не пропустили водителя "шкоды", он ведь ехал по главной дороге?". на что это ответило:"но ведь я же на "лексусе", а тот козел на какой-то говновозке!".
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08.06.2021 15:49 Ответить
согласен, ситуация анекдотичная с козой.
Но такое могло произойти и с водителями других марок машин.
Ведь, как известно, главная деталь в машине - прокладка между рулем и сиденьем.
Нервы у людей ни к черту.
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08.06.2021 16:03 Ответить
врезал-бы ему ногой по яйцам или в пузо и вызвал-бы полицию. Но резать ножем не стал-бы. Кстати нож всегда ношу с собой. тем более что есть возможность отьехать чуть дальше записать номер эвакуатора и вызвать полицию. На видео явное превышение допустимой самообороны.
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08.06.2021 22:48 Ответить
У меня есть знакомый на Печерске кот купил недавно Лексус, причем белый, но на видео не он). Это какойто то демонический автомобиль, он притягивает неприятности. В Одессе чуть не угнали, водители на дорогах чуть что ругаются, завидуют и ненавидят (понимаю), если выхдишь из этого Лексуса, все вокруг на тебя таращаться. Привлекает нездоровое внимание эта тачка. Вообщем понты наказуемы)
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08.06.2021 15:16 Ответить
А чего такого особенного в этой машине ? Ну подумаешь Лексус, уж в Киеве это точно не редкая машина, да и далеко не самая дорогая. Вот если бы он Делореан купил, другое дело)
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08.06.2021 16:04 Ответить
Точно не редкая,но точно не твоя, судя по нереалистичным грезам)
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11.06.2021 08:11 Ответить
Не оправдываю действия водителя лексуса, но!
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
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08.06.2021 15:18 Ответить
А это потому что Lexus головного мозга. Эксперимент длинной в 70-т лет не прошёл бесследно. Осталось это всё отобрать и поделить! Доказано выборами ********** Украины-2019.
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08.06.2021 16:52 Ответить
Два ідіота. На рівному місці мордобой і поножовщина.
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08.06.2021 15:19 Ответить
Два барана, два барана Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9405
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08.06.2021 15:37 Ответить
Водитель эвакуатора распускает руки, ломится в машину бьет водителя Лексуса хулиганка, возможно разбой, Водитель лексуса будет превышение допустимой самообороны. Два дибила - это сила.
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08.06.2021 15:28 Ответить
Там даже близко самообороной не пахнет.
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08.06.2021 15:34 Ответить
Кеша - не гони беса.
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08.06.2021 16:45 Ответить
Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8045
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08.06.2021 17:25 Ответить
водитель эвакуатора напал, водитель лексуса защищался, судя из видео.
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08.06.2021 15:31 Ответить
А це точно був водій евакуатора? Це якийся смотрящий на районі.
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08.06.2021 15:37 Ответить
Эм, зачем пытаться эвакуировать машину с водителем??? Сошел с ума эвакуаторщик.
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08.06.2021 15:38 Ответить
Начало конфликта не видно.
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08.06.2021 15:51 Ответить
эвакуаторщик еще то быдло судя по видео.
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08.06.2021 15:53 Ответить
Не розумію дій евакуаторщика, він явно провокував конфлікт, а з лексусоводом все зрозуміло: заподіяння тілесних ушкоджень це відповідна кваліфікація за КК.
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08.06.2021 16:00 Ответить
А вот водитель "Таврии" бы не нанёс.
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08.06.2021 16:18 Ответить
Шмальнув з ружжа.
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08.06.2021 16:27 Ответить
От якщо б в лексусі сидів браток з фори то нікого б не різали.Чи це він з евакуатора?
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08.06.2021 16:26 Ответить
тем временем экипаж сраной новой полиции жрал попкорн за углом и наблюдал за всем со стороны.
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08.06.2021 16:29 Ответить
Виноват Порох.
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08.06.2021 16:39 Ответить
у вас ошибочка советник главы МВД Антон Геращенко. правильно ГАндон Геращенко
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08.06.2021 16:31 Ответить
К сожалению , водителя Lexusa , могут посадить 🙂
Честно говоря ,аваковские евакуаторы , уже достали жителей Киева и гостей !
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08.06.2021 16:32 Ответить
Не посадят. Но жизнь попортят.
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08.06.2021 16:38 Ответить
Судя по виду оба горячие южные парни.
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08.06.2021 17:50 Ответить
Поки дивився, одне зрозумів - евакуатор просив просив поки не випросив. А хто за кого голосував, так і не ясно. Тре в порохоботів спитать... Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6946
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08.06.2021 18:02 Ответить
Гопота на Лексусі - це щось нове.
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08.06.2021 18:41 Ответить
Гопота любит БМВ и Лохусы. Это не значит что все водители этим марок такие но ЧСВ у них явно завышенное
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08.06.2021 22:43 Ответить
Как куётся гавно?
Да очень просто - всё зависит от того, в каком месте обрезать видео!
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08.06.2021 19:00 Ответить
Явное превышение самообороны и попытка убийства. Водителю лохуса были все возможности уехать с места конфликта и потом вызвать полицию. вместо этого он достал нож и пошел резать-явное превышение допустимой самообороны и попытка убийства. Водители лохусов-они почти все борзые,если это не женщина.
ПС и сомневаюсь что эвакуаторщик без причин первым инициировал конфликт. Скорее всего лохус запарковался в неположенном месте. Ну и видеокамер на этой дороге полно и если полиция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возжелает найти преступника-то найдет. а склорее всего получит взятку или звонок сверху и сделает вид что найти лохуса невозможно
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08.06.2021 22:41 Ответить
У эвакуаторщика есть такие полномочия? Я про проникновение в чужую частную собственность и применение силы?
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09.06.2021 09:02 Ответить
тілесне ушкодження чи проникаюче поранення?
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09.06.2021 07:12 Ответить
Та вроде на видео видно что напал первым водитель эвакуатора !!

Эвакуаторная мафия вообще обнаглела!
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09.06.2021 08:28 Ответить
Там конечно "обое рябое", но на видео я вижу, что водитель эвакуатора проникает в частную собственность, избивает через открытое стекло водителя Лексуса, ещё и плюнул в него. Даже если лексус нарушил правила, даже если нахамил ****** (река такая есть еслишо) эвакуаторщик быкует подобным образом.
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09.06.2021 09:00 Ответить
Не має відео початку конфлікту... Тому робити висновки по "куску" відео некоректно, а якби "хтось" підійшов до тебе - вдарив по лиці, а інший почав запис після того, як ти даєш "здачу"? Хто б був би "биком"?
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09.06.2021 10:10 Ответить
Ключевое слово "якби". Комментирую то, что вижу.
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09.06.2021 11:15 Ответить
Геращенко верить конечно себя не уважать, но на данный момент есть видео и слова Геращенко - "изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия."
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09.06.2021 11:17 Ответить
 
 