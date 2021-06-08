Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного конфликта на столичном Печерске. В ходе конфликта водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Пострадавшему на месте медики оказывают помощь. Полицейские разыскивают злоумышленника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.
Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.
Как уточнил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия.
"Бил машину, ругался в адрес водителя. Водитель "Лексуса" вышел и ударил водителя эвакуатора ножом и нанес ему таким образом телесные повреждения. Полиция Киева разыскивает водителя автомобиля "Лексус". Действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка, о чем будет сообщено СМИ", - написал Геращенко.
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А сразу нельзя дать квалификацию? нужно проверить кто там водитель лексуса? а вдруг он судья, прокурор, мусор? Тогда это будет уже не вооруженный разбой и покушение на умышленное убийство, а наверно "самооборона" да?
Но у тебя самого машина есть? Если бы кто-то, скажем, кто не может проехать, вышел и ударил сначала тебя в табло, а потом ногой по машине, как бы ты поступил?
как-то был свидетелем аварии на нерегулируемом перекресте. какая-то овца на "лексусе" не пропустила "шкоду", едущую по главной дороге. прозвучал закономерный вопрос:"почему вы не пропустили водителя "шкоды", он ведь ехал по главной дороге?". на что это ответило:"но ведь я же на "лексусе", а тот козел на какой-то говновозке!".
Но такое могло произойти и с водителями других марок машин.
Ведь, как известно, главная деталь в машине - прокладка между рулем и сиденьем.
Нервы у людей ни к черту.
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
Честно говоря ,аваковские евакуаторы , уже достали жителей Киева и гостей !
Да очень просто - всё зависит от того, в каком месте обрезать видео!
ПС и сомневаюсь что эвакуаторщик без причин первым инициировал конфликт. Скорее всего лохус запарковался в неположенном месте. Ну и видеокамер на этой дороге полно и если полиция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возжелает найти преступника-то найдет. а склорее всего получит взятку или звонок сверху и сделает вид что найти лохуса невозможно
Эвакуаторная мафия вообще обнаглела!