Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача, - Ляшко. ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как в Украине будут работать сертификаты вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

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"Есть две формы. Первая - бумажная, вторая - электронный сертификат. Некоторые страны, в том числе страны ЕС приняли решение о введении электронных сертификатов, и в ЕС прописаны технические требования к этому сертификату. В то же время в позиции Евросоюза есть примечание, которое говорит, что кроме цифровых сертификатов, страны-члены ЕС могут использовать и бумажную форму. Для этого должно быть подписано соглашение между странами о признании этих сертификатов в виде обмена нотами, который проводят дипломаты", - рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, сертификат можно получить у семейного врача.

"У Украины сейчас есть возможность выдавать международные сертификаты о вакцинации в бумажном виде. Все наши медицинские системы к этому готовы. То есть люди, которые сделали две прививки, могут обратиться к семейному врачу, и он из медицинской информационной системы может сделать этот документ. Он будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о вакцинации", - добавил министр.

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