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Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как в Украине будут работать сертификаты вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Есть две формы. Первая - бумажная, вторая - электронный сертификат. Некоторые страны, в том числе страны ЕС приняли решение о введении электронных сертификатов, и в ЕС прописаны технические требования к этому сертификату. В то же время в позиции Евросоюза есть примечание, которое говорит, что кроме цифровых сертификатов, страны-члены ЕС могут использовать и бумажную форму. Для этого должно быть подписано соглашение между странами о признании этих сертификатов в виде обмена нотами, который проводят дипломаты", - рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, сертификат можно получить у семейного врача.

"У Украины сейчас есть возможность выдавать международные сертификаты о вакцинации в бумажном виде. Все наши медицинские системы к этому готовы. То есть люди, которые сделали две прививки, могут обратиться к семейному врачу, и он из медицинской информационной системы может сделать этот документ. Он будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о вакцинации", - добавил министр.

Также читайте: По расчетам, в июне на использование есть 3,9 млн вакцин от COVID-19, темпы интенсивно наращивают, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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И как уже сообщили, такие сертификаты признают Молдова, Грузия и Венгрия. А может даже ордыло... И кажется Турция...Крутая вакцина однако ползет в Украину
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08.06.2021 17:33 Ответить
а почему не в ДИА ?
собственно, в других странах никуда и ходить за ней не нужно открыл свое личное дело, там запись о прививке: место, время, номер партии.
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08.06.2021 17:34 Ответить
ах да, если надо документ то он скачивается с печатью.
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08.06.2021 17:35 Ответить
Неблагодарный санвредитель. Степанов опять в полиграфию ушел паспорта прививок лепить. А ты все валишь и валишь попередника. У зелевласти все скучно, верните клоуна на сцену (не путать с международной).
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08.06.2021 17:35 Ответить
Через месяц все страны откроют границы: туристов не будет хватать, экономика падает, бунты усиляться....Кто первый откроет границы, то и выиграет....
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08.06.2021 17:40 Ответить
Зачем семейный врач? У нас вторая вакцинация прошла опять в трех кабинетах (все рядом),-в одном проверка состояния здоровья,во втором вакцинация и в третьем выдача Сертификата на одной странице,с переводом на трех языках.
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08.06.2021 22:04 Ответить
И потекли взятки.....
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09.06.2021 00:26 Ответить
 
 