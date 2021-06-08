Российские войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе. Потерь в результате вражеского огня нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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Вблизи населенного пункта Новгородское враг дважды обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 167 взрывоопасных предметов.

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