Подземный тоннель и сейфы с золотыми слитками: Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука. ВИДЕО

После оглашения приговора Николай Романчук, в доме которого нашли сейфы с золотыми слитками, расплакался.

Решение принял Центральный районный суд Николаева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Следователи считают, что Романчук, занимавший должность первого замглавы ОГА, за взятку обещал предпринимателю разрешение на разработку месторождения известняка. Сам экс-чиновник отрицает свою вину.

"Суд пришел к выводу, что органом досудебного следствия не доказано совершение уголовного правонарушения, в котором обвинялся Николай Романчук. С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранная в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен", - говорится в решении суда.

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Также судья отметил, что орган досудебного расследования грубо нарушил ряд норм УПК, и из-за этого часть доказательств обвинения признали недопустимыми.

Узнав о решении суда, Романчук расплакался.

Николай Романчук был задержан по подозрению в получении взятки за предоставление разрешения на обустройство карьера по добыче известняка 3 июня 2016 года. В тоннеле под особняком Романчука были обнаружены сейфы с драгоценностями и "черной бухгалтерией". Так, при обыске домовладений, принадлежащих семье Романчука были обнаружены сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок.



