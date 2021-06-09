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взятка (5958) приговор (1095) суд (24704) Романчук Николай (23)

Подземный тоннель и сейфы с золотыми слитками: Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

После оглашения приговора Николай Романчук, в доме которого нашли сейфы с золотыми слитками, расплакался.

Решение принял Центральный районный суд Николаева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Следователи считают, что Романчук, занимавший должность первого замглавы ОГА, за взятку обещал предпринимателю разрешение на разработку месторождения известняка. Сам экс-чиновник отрицает свою вину.

"Суд пришел к выводу, что органом досудебного следствия не доказано совершение уголовного правонарушения, в котором обвинялся Николай Романчук. С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранная в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен", - говорится в решении суда.

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Также судья отметил, что орган досудебного расследования грубо нарушил ряд норм УПК, и из-за этого часть доказательств обвинения признали недопустимыми.

Узнав о решении суда, Романчук расплакался.

Николай Романчук был задержан по подозрению в получении взятки за предоставление разрешения на обустройство карьера по добыче известняка 3 июня 2016 года. В тоннеле под особняком Романчука были обнаружены сейфы с драгоценностями и "черной бухгалтерией". Так, при обыске домовладений, принадлежащих семье Романчука были обнаружены сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок.

Подземный тоннель и сейфы с золотыми слитками: Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука 01
Подземный тоннель и сейфы с золотыми слитками: Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+49
И судья и "оправданный" (обелеченный судьей) должны висеть на одной висилице и перекачиваться.
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08.06.2021 22:54
+31
всё, что надо знать о зе-борьбе с коррупцией...
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08.06.2021 22:57
+23
золотые слитки он конечно заработал непосильным трудом. Оправдать!!
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08.06.2021 22:59
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И судья и "оправданный" (обелеченный судьей) должны висеть на одной висилице и перекачиваться.
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08.06.2021 22:54 Ответить
В Україні нема української державної влади ,зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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08.06.2021 23:32 Ответить
ЗЕВЛАДА ЦЕ ПРОДОВЖЕНЯ СИВОЧОЛОЇ.
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09.06.2021 05:46 Ответить
У тебе глюки, Лєанід.
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09.06.2021 06:14 Ответить
Соєвого шіколаду він точно не переїв
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09.06.2021 07:47 Ответить
Ти знову перефапав на ікону злодійки жЮлі?
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09.06.2021 08:16 Ответить
"28 июля 2014 года назначен вице-губернатором области"
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09.06.2021 10:58 Ответить
Не только висеть,облить бензином ,и спалить твпрей.
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09.06.2021 00:29 Ответить
И не забыть таблички за что висят !
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09.06.2021 01:55 Ответить
совершенно верно!
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09.06.2021 07:41 Ответить
Для судей он свой.
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08.06.2021 22:54 Ответить
Українські судді самі доброчесні судді в світі ,та мабуть і в Галактиці !!)))
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08.06.2021 23:33 Ответить
ДА ДА ДА-оправдать,восстановить в должности,извиниться,наградить- забить тот сейф золтом до отказа,и ставить всем чиновникам в пример. А судью сделать судьёй конституционного суда с передачей кресла по наследству!! И раструбить об этом на весь мир - пусть все знают какой крутой украинский суд!!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНСКИЙ СУД - САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!!!!!!!!!!
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09.06.2021 10:53 Ответить
Плакал, что пришлось поделиться содержанием сейфа
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09.06.2021 11:06 Ответить
он плачет, а значит эти руки ничего не брали
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08.06.2021 22:55 Ответить
всё, что надо знать о зе-борьбе с коррупцией...
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08.06.2021 22:57 Ответить
2016 год!!! Тогда собирали улики и...как всегда-через ж...пу. Не помнишь, кто руководил борьбой с коррупцией??
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09.06.2021 01:16 Ответить
И кто же тогда руководил???
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09.06.2021 07:43 Ответить
Конечно же зе-борцы.
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09.06.2021 09:23 Ответить
Пид.расы
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08.06.2021 22:58 Ответить
Рафик не виноват.
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08.06.2021 22:58 Ответить
золотые слитки он конечно заработал непосильным трудом. Оправдать!!
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08.06.2021 22:59 Ответить
На посаді відновити і сплатити компенсацію за моральні збитки !!!)))
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08.06.2021 23:40 Ответить
Єкспердиза мусорна "довела", що то була латунь. Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 8824
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09.06.2021 07:49 Ответить
Судьягондон
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08.06.2021 23:00 Ответить
Чуть не упал со-смеху со стула ))))))))
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08.06.2021 23:00 Ответить
Містер Байден а чого ми ще не в НАТУ? І чьо МВФа бабла зажало? Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 3253
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08.06.2021 23:03 Ответить
Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 7754
теперь честнейший человек ....
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08.06.2021 23:04 Ответить
Сиротка 🙈😹
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09.06.2021 02:16 Ответить
герой нашего времени
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09.06.2021 11:07 Ответить
Дуже актуально особливо на фоні новини нижче про перспективи України по Блінкену.
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08.06.2021 23:08 Ответить
слідаки Юри Луценка взяли хабарника на хабарі (дарма, що креатура БПП), а судді Портнова його відпустили.
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08.06.2021 23:10 Ответить
Тоесть рыбу приняли НЕ на взятке Просто "счЕтали" что он "варуит". А вот доказать туго, точнее бездари тупо проели государственные деньги. Итог очевиден. То что дома бабло и золото - не уголовщина. Статьи за нетрудовые доходы НЕТ. Ответственности за жизнь не по средствам также.
Вот такие "рыхформы" вяликого пэци чиколадного.
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08.06.2021 23:25 Ответить
в деле написали:продолжай так и дальше.
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08.06.2021 23:27 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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08.06.2021 23:30 Ответить
Зато Стерненко получил срок.
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08.06.2021 23:49 Ответить
Так не за золото, а за 300 грн.! Уявляєте різницю!
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09.06.2021 05:44 Ответить
Формально - за кіднеппінг (сума тут не мала значення, навіть за 40 копійок). Теж більш ніж сумнівне обвинувачення, як і сам "потерпілий".
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09.06.2021 10:43 Ответить
Народ хочет знать продажных судей в лицо, чтобы привязать им на шею золотые слитки и бросить в воду!

П.С. Если прокуроры не подадут апелляцию, то это будет уже сговор и взыскать с них все средства, которые они получили за 5 лет!
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08.06.2021 23:51 Ответить
Кто то сомневался что оправдают ? Всё, золотые слитки ( госслужащегго) нажиты непосильным трудом Может родили оставили ему наследство...при пенсии в 1 000 гривен Обнаглели до предела...Держат весь народ за идиотов..
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08.06.2021 23:58 Ответить
выиграл в лотерею, наследство - это уже палево.
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09.06.2021 00:36 Ответить
Ну он то работал директором крупного завода не один год до чиновничества. Не нищеброд.
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09.06.2021 00:44 Ответить
И что? Установить даты приобретения слитков золота тяжело? А что с несчастными 80 тыс долларов? Они -вещественное доказательство, или нет?
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09.06.2021 05:31 Ответить
Я не знаю, как устанавливаются даты приобретения слитков. Но для суда прокуратура за 5 лет ничего представить не смогла. Так что, пилите Шура, пилите - она золотая. (с)
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09.06.2021 11:51 Ответить
Исходя из вашей логики все кто работал директором крупного предприятия были в состоянии покупать себе золотые слитки Бредятина это.
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09.06.2021 09:31 Ответить
С зарплаты в 5 шт. баксов в месяц? В 90-е - 00-е. 200-граммовый слиток стоил 5-6 штук. Крутился, конечно, но откусывал с прибылей, а не убытков как сейчас. Да и с доказательствами, как видим, совсем дохло. Даже на условку не смогли нарыть за столько то лет.
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09.06.2021 11:49 Ответить
Ну, раз у него всё *непосильным трудом* тогда и у других должно быть всё также... А где у нас с доказательной базой всё как должно быть ? Нигде. У нас закон что дышло Куда повернёшь туда и вышло. Знали что принимают, учли всё чтобы уйти от ответственности Это простому обывателю сразу находят доказательную базу. .Власть имущим они не находят её. Давно понять пора что все что у власти так или иначе пересекались где то.. Просто так обычный гражданин во власть не придёт С умилением власть, в наглую , пропихивает только нужного ей кандидата Попирает все законы и протаскивает своих .Так , будто в Украине больше нет достойных специалистов . Шапито.
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09.06.2021 14:11 Ответить
да здравствует самый гуманный суд в мире... судей на мыло!
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09.06.2021 00:16 Ответить
Якби це був атикорупційний суд то він би отримав 8 років позбавлення волі
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09.06.2021 00:20 Ответить
судьи неплохо подзаработали.
теперь надо восстановится на работе, получить зарплату за 4 года и закончить сделку с этим злополучным карьером.
я уею, дорогая редакция.
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09.06.2021 00:34 Ответить
А уж как бы я разхныкалась на его месте! Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 9093 Это же щщщастье! Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 6903
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09.06.2021 01:09 Ответить
КРОКОДИЛЯЧІ СЛЬОЗИ У ПАЦАКА.
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09.06.2021 05:50 Ответить
А за корку хлеба сидел бы!
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09.06.2021 01:56 Ответить
А сейф с золотом вернули? Или он в спальню к судье телепортировался. Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 4549
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09.06.2021 02:19 Ответить
Вернули с облегчением
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09.06.2021 11:10 Ответить
И опять,из-за таких тварей : "ПРОЩАЙ УКРАИНА"!!!!!!!
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09.06.2021 02:50 Ответить
Бздец. До коле? До коле эти гниды будут не виновными?
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09.06.2021 03:56 Ответить
І тепер у " непідкупного" судді з'явиться lend cruiser і невеличка вілла на березі південного Буга...
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09.06.2021 05:33 Ответить
Може варто взяти цей вирок за прецедент і виправдати підсудних по справі вбивства Шеремета? "Гулять так гулять".
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09.06.2021 05:47 Ответить
Ну а почему бы и не оправдать если такая же сумма оказалась в кармане "судей"? Днище.
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09.06.2021 05:57 Ответить
Кривосудие в действии!!!
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09.06.2021 06:06 Ответить
Пипец! Это не страна. В США он бы уехал лет на двадцать, причём максимум через две недели после задержания.
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09.06.2021 06:42 Ответить
Зеля успешно поборол коррупцию! Ура!
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09.06.2021 06:46 Ответить
Продажное ЗЕправосудие.
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09.06.2021 07:46 Ответить
Що ви накинулись на "суддю" та мусорню з прокурвами! Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 7300
Не забувайте, що ще є Їкспердиза, яка за правильні грінбеки, або вказівку, визначила затримані злитки латунними, а купюри баксів та ін. валюти сувенірними фантиками. Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 1353
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09.06.2021 07:55 Ответить
На висилицу таких судей!
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09.06.2021 08:34 Ответить
класс !!! ничего личного , только бизнес , перераспределили ворованное и все в шоколаде ,,,, мужик на свободе и теперь со связями за год поправит " убытки " !!!!
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09.06.2021 08:46 Ответить
От мляха цікаво, коли ловлять на хабарі 400 баксів пишуть шо піймали на хабарі, а коли сума серйозна то пишуть пАгАрєл... Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 7519 Різницю відчуваєте?
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09.06.2021 09:29 Ответить
блин, и такой же суд считает абсолютно достаточными умозрительные доказательства в деле Стерненка, в деле Павла Шеремета..., представляю сколько бабла пришлось отвалить бедняге за это "справедливое" решение...
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09.06.2021 09:34 Ответить
Справедливость стоит дорого! Не каждый может доказать в суде (украинском!) ,что он человек честный ,достойный и нравственный , потому эта новость согревает сердца людей способных оплатить такую возможность.
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09.06.2021 09:55 Ответить
Николаев, родина Арахамии и Разумкова, еще та помойная коррупционная яма. Этот Романчук подземные туннели вырыл под поселком между своими домами - несколько километров. Соседи даже не знали, что под их домом крыса Романчук лазит. Вот , победили коррупцию в отдельно взятом случае, взятка была 90 тыс баксов, а не 80.
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09.06.2021 10:00 Ответить
От Божьего суда не уйдет
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09.06.2021 11:13 Ответить
Орган досудебного расследования грубо нарушил ряд норм УПКИ намеренно, за деньги. Иначе никак не объяснить этот фарс
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09.06.2021 12:30 Ответить
Зазеркалье.
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09.06.2021 12:42 Ответить
 
 