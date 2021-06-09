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Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сын главного раввина Украины Моше Асмана Менахем Мендель Асман разнял дерущихся водителя неправильно припаркованного автомобиля с водителем эвакуатора.

Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил Моше Реувен Асман, передает Цензор.НЕТ.

"Наш сын Менахем Мендель опять проявил свой геройский характер. Еще недавно Мендель спас человека, пострадашего в ДТП, вовремя оказав ему первую помощь. А сегодня на улице Шота Руставели прямо напротив нашей синагоги водитель неправильно припаркованного автомобиля устроил драку с водителем эвакуатора. Мендель, который в это время оказался неподалёку, подбежал и попытался разнять дерущихся людей, тем самым предотвратив возможные жертвы. Гордимся тобой, Мендик!!!" - рассказал Моше Асман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО

Ранее владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия. Отметим, что во время конфликта владелец Lexus ударил ножом оппонента и после этого скрылся. На видео инцидента видно, что водитель эвакуатора несколько раз ударил ногой Lexus, после чего резко отошел в сторону, держась рукой за бок. Потом к нему подошел владелец машины, между ними началась драка, которую остановил неравнодушный очевидец.

Напомним, в 2017 году сын главного раввина Украины Моше Асмана оказался на месте аварии с участием сына депутата Нестора Шуфрича. Мендель Асман взял из синагоги медицинский рюкзак и оказал первую помощь пострадавшему.

Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева 01
Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева 02
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Топ комментарии
+30
Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева - Цензор.НЕТ 8422
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09.06.2021 09:32
+21
Так мендель оказывается сын а не дочь!
А так удачно маскировался ( лася) под прессекретаря!)
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09.06.2021 09:27
+16
Мой сын героически доел кашу за завтраком!
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09.06.2021 09:29
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только никто не показивает видео, где и как стоял лексус. эвакуаторы гребут все машины припаркованные с нарушением, но права на это не имеют. не знаю кто водила лексуса но думаю что я поступилбы так же. вдумайтесь; 1 эвакуатор в киеве приносит от 10 тысяч за смену.
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09.06.2021 17:39 Ответить
и правильно делают. Машины бросают как попало, прямо на полосе общественного транспорта. Если ничего ни делать, Киев скоро станет полностью именно из-за вот таких горе-парковщиков
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09.06.2021 22:51 Ответить
Забрать і подєліть?
Десь я вже це чув...
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09.06.2021 23:53 Ответить
Рабину за сина не стидно, пишатись треба таким сином, а ось у Кривому Розі

одній людині пофіг який виріс клоун у нього в сім ї Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3854
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09.06.2021 23:52 Ответить
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