Отмена санкций против "Северного потока-2" может быть пересмотрена, - Блинкен. ВИДЕО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига может быть пересмотрено.

Об этом он сказал в течение слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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Nord Stream 2 AG - основная компания, отвечающая за строительство "Северного потока-2" и на 100% принадлежащая российскому "Газпрому".

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"Мы сделали исключение для санкций, но это исключение может быть отменено в любое время", - сказал госсекретарь Блинкен. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2", в частности для Украины.

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа в обход Украины. И убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе", - рассказал Энтони Блинкен.

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Государственный секретарь добавил, что на то время, когда команда Джо Байдена приступила к работе, газопровод был построен более чем на 90%. И по его мнению, предотвратить физическое завершение строительства путем санкций было маловероятно.