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Отмена санкций против "Северного потока-2" может быть пересмотрена, - Блинкен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига может быть пересмотрено.

Об этом он сказал в течение слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Nord Stream 2 AG - основная компания, отвечающая за строительство "Северного потока-2" и на 100% принадлежащая российскому "Газпрому".

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"Мы сделали исключение для санкций, но это исключение может быть отменено в любое время", - сказал госсекретарь Блинкен. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2", в частности для Украины.

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа в обход Украины. И убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе", - рассказал Энтони Блинкен.

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Государственный секретарь добавил, что на то время, когда команда Джо Байдена приступила к работе, газопровод был построен более чем на 90%. И по его мнению, предотвратить физическое завершение строительства путем санкций было маловероятно.
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Топ комментарии
+5
Чего нагнетать истерию? Дождитесь встречи пуйла с Байденом, а потом многие вещи прояснятся. Да и в целом, к чему вокруг этого трубопровода столько шума? Да это политический проект, потому как существующие мощности в два раза превышают потребности Европы в газе, и мы можем потерять полтора транзитных лярда денег, так к этому нужно быть готовым вчера, у нас соседи ипанаты, от них чего угодно можно ждать, семь лет идет война. вам этого мало? Так воруйте поменьше, и эти потери с лихвой покроются одной таможенной службой. Возможна проблема с газоснабжением восточных областей? Вот ее и решайте...
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09.06.2021 10:08
+5
байден виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Тому не треба його відбілювати, сподіваючись на коротку людську пам'ять.
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09.06.2021 10:10
+2
Самой лучшей компенсацией будет поставки немецкого вооружения включая ракеты "земля-земля", танки, ПВО, автоматическое оружие и патроны к нему, дроны и т.д.
Я думаю, что Германия обязана это сделать учитывая не СП-2, а за масовые разрушения и убийства, которые совершали прямые предки сегодняшних политиков на территории Украины.
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09.06.2021 11:19
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09.06.2021 10:02 Ответить
Чего нагнетать истерию? Дождитесь встречи пуйла с Байденом, а потом многие вещи прояснятся. Да и в целом, к чему вокруг этого трубопровода столько шума? Да это политический проект, потому как существующие мощности в два раза превышают потребности Европы в газе, и мы можем потерять полтора транзитных лярда денег, так к этому нужно быть готовым вчера, у нас соседи ипанаты, от них чего угодно можно ждать, семь лет идет война. вам этого мало? Так воруйте поменьше, и эти потери с лихвой покроются одной таможенной службой. Возможна проблема с газоснабжением восточных областей? Вот ее и решайте...
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09.06.2021 10:08 Ответить
Байден ето корупция
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09.06.2021 12:55 Ответить
А где ее нет?
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09.06.2021 13:25 Ответить
байден виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Тому не треба його відбілювати, сподіваючись на коротку людську пам'ять.
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09.06.2021 10:10 Ответить
Это это хутин? ***** чтоль?
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09.06.2021 10:24 Ответить
Животворящий. Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 520
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09.06.2021 10:17 Ответить
Хто? Твоё сопливое *****?
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09.06.2021 10:23 Ответить
Байден - *****? Ты перепутал, кацапчег. ***** - твой фюрер. Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7568
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09.06.2021 10:33 Ответить
_Пустобрехи! Сперва "я положу конец тирании путлера", после - нате вам СП-2. Сраные трепачи, при обаме они же перед путлером лакействовали - и сейчас делают ровно то же самое. Уже очевидно что противостоять фашистской расие, угрозе для всего человечества они не намерены.
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09.06.2021 10:35 Ответить
Самой лучшей компенсацией будет поставки немецкого вооружения включая ракеты "земля-земля", танки, ПВО, автоматическое оружие и патроны к нему, дроны и т.д.
Я думаю, что Германия обязана это сделать учитывая не СП-2, а за масовые разрушения и убийства, которые совершали прямые предки сегодняшних политиков на территории Украины.
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09.06.2021 11:19 Ответить
Німеччина перебуває під зовнішнім управлінням ізраїля. І тому зброї нам ніколи не дасть.
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09.06.2021 15:10 Ответить
Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5324
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09.06.2021 21:43 Ответить
Он уже глухо стоял,сами кацапы начали писать то,что он возможно никогда не достроится. И здесь к власти приходит Бидон,тот, дружбой с кем гордился Сивочолий.
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09.06.2021 11:27 Ответить
...сиволапий.
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09.06.2021 15:08 Ответить
Как достроят
Так и введут санкции на строительство СП-3
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09.06.2021 13:07 Ответить
бла бла блинкен с лицом жалкого арлекино впал и будет врать - такова стратегия демпартии
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09.06.2021 14:31 Ответить
Дивно тільки, що для деяких тутешніх дописувачів це стало новиною.
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09.06.2021 15:12 Ответить
 
 