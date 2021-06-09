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"Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил каждой территориальной общине в Украине высадить новый парк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.
"Хочу предложить участникам нашего Конгресса общую цель - 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой общине. Чтобы добавить юмора - все очень серьезные под масками. Другими словами - давайте сажать вместе, - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+37 Злий Грицько
показать весь комментарий09.06.2021 10:16
+26 Грышка Распутный 2
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+22 Plushka
показать весь комментарий09.06.2021 10:12
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Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку? (%) - у правильному: 21,1%; у неправильному - 61,2%
Перед президентськими виборами у 2019 році В.Зеленський давав багато обіцянок. Як би Ви оцінили виконання основних обіцянок Президента за два роки своєї діяльності? (%) - ьільшість обіцянок не виконано - 51,2%, виконано тільки деякі обіцянки - 33,2%
окрім того, що воно щиро впевнене, що до нього нічого не було, нічого не існувало, воно ще й має абсолютно примітивне мислення. адже новий парк це не просто понатикати деінде саджанці й от тобі парк.
по-перше, громади вже мають парк/парки, але ж воно жадає нових парків аби в нових були таблички "за ініціативою президентазеленського" - марнославний покидьок.
по-друге, парк це об'єкт благоустрою, а отже це гроші, гроші й ще раз гроші. гроші й час.
- відведення земельної ділянки під парк;
- гроші на виготовлення проекту;
- гроші на будівництво парку;
- гроші на закупівлю саджанців дерев, кущів та інш.;
- гроші на щорічне! утримання цього нового парку.
а воно хоч цікавиться, чи в умовах пандемії місцеві бюджети мають гроші на величні забаганки?
впевнений, громади мають більш нагальні потреби аніж новий парк.
зеленське це примітивне, дитяче мислення.
правда не такими масштабами....
шедевр був: а давайте відкриємо музей музеїв
этому дебилу мозги,може поумнеет.
короче, повний 95 квартал, в масштабах країни і тепер спостерігачами виступає весь світ бо ми всі в країні учасники цього б..ства.