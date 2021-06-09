РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4894 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
7 105 147
Зеленский (16568) парк (170) экология (1582)

"Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил каждой территориальной общине в Украине высадить новый парк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

"Хочу предложить участникам нашего Конгресса общую цель - 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой общине. Чтобы добавить юмора - все очень серьезные под масками. Другими словами - давайте сажать вместе, - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина для сохранения экологии модернизирует промышленность в течение 10-12 лет, - Зеленский

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
"Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 7100
показать весь комментарий
09.06.2021 10:16
+26
Його самого треба саджати...
показать весь комментарий
09.06.2021 10:13
+22
"Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 9883
показать весь комментарий
09.06.2021 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я думал Зеля воров собирается садить, а он оказался ботаником, как академик Вавилов.
показать весь комментарий
09.06.2021 10:55 Ответить
Соціально-політична ситуація в Україні, Дослідження Центру SOCIS 28 травня - 3 червня 2021 року, опитано 2000 респондентів методом телефонного інтерв'ю САТІ з використанням планшетів.

Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку? (%) - у правильному: 21,1%; у неправильному - 61,2%
Перед президентськими виборами у 2019 році В.Зеленський давав багато обіцянок. Як би Ви оцінили виконання основних обіцянок Президента за два роки своєї діяльності? (%) - ьільшість обіцянок не виконано - 51,2%, виконано тільки деякі обіцянки - 33,2%
показать весь комментарий
09.06.2021 10:56 Ответить
"Хочу запропонувати учасникам Конгресу спільну мету - це 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді." Джерело: https://censor.net/ua/v3270286
окрім того, що воно щиро впевнене, що до нього нічого не було, нічого не існувало, воно ще й має абсолютно примітивне мислення. адже новий парк це не просто понатикати деінде саджанці й от тобі парк.
по-перше, громади вже мають парк/парки, але ж воно жадає нових парків аби в нових були таблички "за ініціативою президентазеленського" - марнославний покидьок.
по-друге, парк це об'єкт благоустрою, а отже це гроші, гроші й ще раз гроші. гроші й час.
- відведення земельної ділянки під парк;
- гроші на виготовлення проекту;
- гроші на будівництво парку;
- гроші на закупівлю саджанців дерев, кущів та інш.;
- гроші на щорічне! утримання цього нового парку.
а воно хоч цікавиться, чи в умовах пандемії місцеві бюджети мають гроші на величні забаганки?
впевнений, громади мають більш нагальні потреби аніж новий парк.

зеленське це примітивне, дитяче мислення.
показать весь комментарий
09.06.2021 10:58 Ответить
тільки навіщо потрібні ті нові парки, яких і так достатньо, краще б ********** дав "указ" холопам побідувати чи відремонтувати комунікації, бо як показали зливи цього тижня, плавають практично всі міста
показать весь комментарий
09.06.2021 11:11 Ответить
Вже таке було: коли музеї відкривали...
правда не такими масштабами....
шедевр був: а давайте відкриємо музей музеїв "Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 2389
показать весь комментарий
09.06.2021 11:52 Ответить
Бегу и волосы назад,долбонат
показать весь комментарий
09.06.2021 11:08 Ответить
посадун... епта..
показать весь комментарий
09.06.2021 11:31 Ответить
эй кто там пересаживает органы - пересадите
этому дебилу мозги,може поумнеет.
показать весь комментарий
09.06.2021 11:32 Ответить
Позорище "Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 8626
показать весь комментарий
09.06.2021 11:33 Ответить
Даже не обращая внимания на бред,который он несёт, возникает вопрос-Это такой способ съехать насчет обещанных посадок? Ведь контекст слова "посадки" был понятен изначально. Просто фуфломёт прирожденный.)
показать весь комментарий
09.06.2021 11:33 Ответить
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 8680
показать весь комментарий
09.06.2021 13:51 Ответить
следущим будет новый закон о разведении зеленых жуков. жу-жу-жу зебилам
показать весь комментарий
10.06.2021 09:50 Ответить
Зе болтун и пиарщик и сейчас людям пудрит мозги про борьбу с олигархами чтобы отвлечь внимание от распродажи нашей земли, а фактически самой Украины. Его проклянут будущие поколения которых он лишает Родины. Хотя что можно было ждать от иуды.
показать весь комментарий
09.06.2021 12:28 Ответить
Это еще, что?! Скоро он (зеленый клоун) начнет заливать о зарплатах учителям и медикам. Вот тогда посмеемся еще больше. Когда гречка подскочит до нынешней цены на иномарку.
показать весь комментарий
09.06.2021 12:32 Ответить
хтось таки переконав вована-кловуна що головне саджати, не так важливо кого і що, корупціонерів, запроданців чи дерева. янелох обрав дерева, зверніть увагу - йому піх.уй березу чи сосну головне чим більше тим краще, уявляєте які звіти підуть нагору??!
короче, повний 95 квартал, в масштабах країни і тепер спостерігачами виступає весь світ бо ми всі в країні учасники цього б..ства.
показать весь комментарий
09.06.2021 12:49 Ответить
Тепер концепт сажати дерева замість крадіїв?
показать весь комментарий
09.06.2021 12:50 Ответить
Вова, тебя посодют...
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 5892
показать весь комментарий
09.06.2021 12:51 Ответить
Кстати насчет сажать - как там с "посадками по весне"? А ведь на конфискованные деньги надо еще учителям по 4000 долларов заплатить!
показать весь комментарий
09.06.2021 13:47 Ответить
Не креативно, какое-то дежавю.Было ж уже - 100 больниц, 100 школ, 100 стадионов. Ну зачем теперь мелочиться на парки. На местах в теробщинах виднее.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:56 Ответить
Одним словом"скоморох"!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:11 Ответить
Сначала было слово И слово было от Зе - Сделаем их вместе Сделали ,всю страну Потом было - Посадки будут весной Забыли сказать какой именно Теперь - Давайте сажать вместе Давайте! Начнём с коррупционеров, олигархов, судей . Когда их посадим тогда и за деревья можно браться.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:30 Ответить
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 4926
показать весь комментарий
09.06.2021 14:37 Ответить
курва,....,......,.....,...ец,б...,сколько этого ...деца еще осталось ждать ?????
показать весь комментарий
09.06.2021 14:42 Ответить
Фууу эта мразь приезжала в любимый Днепрр. Так вот ЛОХАМ в Днепре не место, проваливай о туда зеленая Гнида!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:50 Ответить
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 7972
показать весь комментарий
09.06.2021 15:14 Ответить
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 3318
показать весь комментарий
10.06.2021 05:58 Ответить
какое оно иПанутое!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.06.2021 15:49 Ответить
коррупционеров высоких слабо посадить, так хоть деревья подсилу
показать весь комментарий
09.06.2021 16:19 Ответить
1551 парк входит в миллиард деревьев или нет?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:27 Ответить
я так розумію в євреїв "саджання" - це якийсь фетиш чи психологічна травма?? чи що?
показать весь комментарий
09.06.2021 16:35 Ответить
Замість садити злодіїв, през вирішив садити дерева...
показать весь комментарий
09.06.2021 16:49 Ответить
Було б смішно якщо через брак грошей під його егідою буде висаджено на 63 парки менше
показать весь комментарий
09.06.2021 17:45 Ответить
ты когда олигархов, коррупционеров и банальных чиновниов-воров сажать начнешь??? что ты куйней занимаешься - то какой то институт президента за много миллиардов, то ролсройс на парад , то парк .... мля, ну зла не хватает.....
показать весь комментарий
09.06.2021 20:22 Ответить
Меняю посадку деревьев на посадку олигархов по курсу 1:100 000 000.
показать весь комментарий
09.06.2021 20:26 Ответить
"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 1381
показать весь комментарий
09.06.2021 21:12 Ответить
две весны уже прошло. а это значить что парков нам не видать.
показать весь комментарий
09.06.2021 22:02 Ответить
Тебе посадять! За державну зраду!
показать весь комментарий
10.06.2021 00:43 Ответить
Коломойского и Татарова посадить не может, Медведчука - боится, так хоть деревья посадит. Деревья - не олигархи, а заодно и предвыборное обещание про посадки выполнит.
показать весь комментарий
10.06.2021 01:13 Ответить
"Давайте сажать вместе"---а давайте!"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк - Цензор.НЕТ 751
показать весь комментарий
10.06.2021 01:39 Ответить
А 100 стадіонів і 100 шкіл (чи що воно там обіцяло) вже побудували ?
показать весь комментарий
10.06.2021 05:51 Ответить
Олигархов не получается посадить, ну хоть деревья)
показать весь комментарий
10.06.2021 09:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 