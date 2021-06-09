Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО
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Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.
По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
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+4 belge
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+4 Denis Denissov 9ab7c2b0
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Пожалуйста, подождите...
Сказал, что ещё остаётся неосвоенное бабло. Не отказываться же от него..
це в якому законі прописано? чи просто чиясь особиста примха?
" І правильно роблять."
Сумнівно. Люди, що не прогуляли школу, розуміють, чим бактерії відрізняються від вірусів, і що маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій. Теорію підтверджую і практика: в жодному регіоні масковий режим не позначився позитивно на зменшенні захворюваності.
"Якщо не помиляюсь, в Албанії поліцейський застрелив ковідоскептика, який відмовлявся одягнути маску."
На рівні пліток серед бабусь під під'їздом.
"Було б добре прийняти відповідний закон: застреливши одного порушника, можна врятувати з десяток життів."
Якщо порушник справжній, а не вигаданий (що став таким у чиїйсь хворій фантазії, бо є проти потурання власних конституційних прав), то чому б і ні.
Так штрафи виписують, користуючись повною неосвіченістю більшості населення. Але ці штрафи в суді легко спростовуються.
Це все бурна імітація діяльності. Причому незаконна.
При великому бажанні (і я знаю такі реальні випадки) на поліцейських можуть бути подані зустрічні позови (скажімо, по ст. 365 перевищення службових повноважень) із відшкодуванням моральних збитків. Цим особам не дуже сподобалося оплачувати відшкодування із своїх власних зарплат.
Вибачайте, але це вже дебільні крайнощі.
Ви не розумієте одного: якби маска рятувала від вірусів, я б особисто 10 одночасно носив, щоб бути в безпеці. Але вірусам чхати на маски.
Ви погано розумієте? В Україні НЕМАЄ карантинних обмежень: щоб вони діяли, їх потрібно ввести в дію у відповідності до чинного законодавства за чітко встановленим порядком. Оскільки надзвичайного стану в Україні немає, то і діяти вони не почали.
КСУ вже виніс рішення 28 серпня 2020 року, що Кабмін не має жодних повноважень видавати такі обмеження у вигляді постанов. Може тільки Верховна Рада у вигляді законів.
Це суд вищої інстанції, що виносить остаточні рішення, які не можна оскаржити і треба виконувати.
Верховна Рада приймає закон, але або президент його не підписує, або "Урядовий кур'єр" його не публікує. В такому випадку закон НЕ починає діяти.
Або, наприклад, Кабмін видає постанову, але вона не проходить юридичну експертизу в Мін'юсті на відповідність до Конституції та чинному законодавству. В такому випадку постанова НЕ має законної сили.
Не потрібно скасовувати чи оскаржувати те, що не має законної сили.
До речі, чи чули Ви про верховенство права, що поки що діє в Україні?
Так от, будь-який нормативно-правовий акт, що суперечить Конституції, АВТОМАТИЧНО (без судів) стає незаконним і необов'язковим до виконання.
Є і відповідна стаття в Конституції.
Стаття 60.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Так що дуже дякую за маскові рекомендації. Я маю право від них відмовитися у тому числі як і від будь-яких інших медичних дослідів чи втручань, які можуть бути виключно добровільними.
Можете не згадувати ремені безпеки чи носіння нижньої білизни, бо їх використання не є медичною процедурою.
Ню-ню. Тепер піклування про здоров'я громадян стало злочинним наказом? Готуйте ₴17000, як мінімум. І дякуйте долі, що ми не в Білорусі, бо там за ваш піст вам би ще й заклик до повалення конституційного ладу впаяли б.
Звідки Ви це берете? З дебіловізору?
Навіть усім відомий плавець з Гідропарку, за яким в березні минулого року полювали півтора десятки поліцаїв, уник штрафу. Бо всі ці штрафи незаконні через відсутність складу злочину.
"бо там за ваш піст вам би ще й заклик до повалення конституційного ладу впаяли б."
Ооо, ось як Ви заговорили! І де ж саме в моїх словах Ви знайшли той заклик?
На мою переконливу думку саме Ви і подібні Вам підтримуєте процес повалення конституційного ладу, запущений в першу чергу Кабміном, а таким чином автоматично підтримуєте і сепаратичні настрої. За однією простою причиною: Ви не визнаєте Конституцію України як Вищий Закон нашої держави і фактично сперечаєтесь із тим, що її статі є нормами прямої дії згідно до принципу верховенства права, зокрема стверджуючи, що їх законність треба доводити в суді.
Саме з цього почалося захоплення агресором Криму, частин Луганської та Донецької областей: комусь почало здаватися, що там Конституція України не діє.
Запретить пляжи, вылазки и пикники на всё лето!
позорище.и это министр ОЗ...
этот-вообще из ниоткуда.****,выходец из СЭС.
сэсовец,как он есть-без интеллекта,чести и фантазии...