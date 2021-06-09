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Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.

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По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
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+4
Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко

Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5547 Сказал, что ещё остаётся неосвоенное бабло. Не отказываться же от него..
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09.06.2021 13:31
+4
вечный и бесконечный карантин... как гарантия не борьбы с пандемией, а неограниченной возможности воровать бюджетные деньги...
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09.06.2021 13:55
+4
В Эстонии 15 мая состоялся митинг. На нём обвинили власть в гос.измене и геноциде. Почти все ограничения и обязательные маски уже отменены.
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09.06.2021 17:00
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Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко

Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5547 Сказал, что ещё остаётся неосвоенное бабло. Не отказываться же от него..
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09.06.2021 13:31 Ответить
Всим начхати вже на ваш карантин.
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09.06.2021 13:36 Ответить
а на нього і так з початку усі чхали.
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09.06.2021 13:46 Ответить
до 2020 року не чхали, і тут почалося...
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09.06.2021 19:22 Ответить
Нужно полицию напрячь, чтобы штраф оформляли. Ковидоскептики распоясались, непорядок.
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09.06.2021 13:38 Ответить
немає законної підстави штрафувати ковідоскептиків)
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09.06.2021 19:21 Ответить
Штрафують не за ковідоскептицізм як переконання, а за конкретні дії, як то поява у магазині без захисної маски. І правильно роблять. Якщо не помиляюсь, в Албанії поліцейський застрелив ковідоскептика, який відмовлявся одягнути маску. Було б добре прийняти відповідний закон: застреливши одного порушника, можна врятувати з десяток життів.
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09.06.2021 23:12 Ответить
"як то поява у магазині без захисної маски"

це в якому законі прописано? чи просто чиясь особиста примха?

" І правильно роблять."

Сумнівно. Люди, що не прогуляли школу, розуміють, чим бактерії відрізняються від вірусів, і що маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій. Теорію підтверджую і практика: в жодному регіоні масковий режим не позначився позитивно на зменшенні захворюваності.

"Якщо не помиляюсь, в Албанії поліцейський застрелив ковідоскептика, який відмовлявся одягнути маску."

На рівні пліток серед бабусь під під'їздом.

"Було б добре прийняти відповідний закон: застреливши одного порушника, можна врятувати з десяток життів."

Якщо порушник справжній, а не вигаданий (що став таким у чиїйсь хворій фантазії, бо є проти потурання власних конституційних прав), то чому б і ні.
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09.06.2021 23:47 Ответить
Ось тут детально перелічені нормативні акти щодо запобіганню розповсюдження Ковіда-19. Ви маєте рацію, норму про застосування зброї щодо людини у громадських місцях без захисної маски слід було ввести, щоб все було за законом.
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10.06.2021 00:42 Ответить
Там немає жодної норми, яка б вимагала від будь-якої людини носити маску проти її вільної волі. Таких норм в Україні не існує взагалі. Є стаття 44-3 купап, але там чорним по білому написано "під час дії карантину". В Україні карантину немає, бо за чинним законодавством карантин може бути введений лише після оголошення надзвичайного стану.
Так штрафи виписують, користуючись повною неосвіченістю більшості населення. Але ці штрафи в суді легко спростовуються.
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10.06.2021 12:25 Ответить
Я вже писав: якщо вам не подобаються введені карантинні обмеження - позивайтесь через суд до того, хто їх ввів. Поки обмеження не скасовані, вони діють. Хто не виконуватиме - хай готує ₴17000.
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10.06.2021 12:48 Ответить
PS Я знаю, що реально штрафують. Сперечатися предметнро не можу, бо я не юрист. По суті, вважаю діх влади щодо карантинних обмежень правильними. Кому не подобається - хай позивається до суду. Або хай лізе у трансформаторну будку з гаслом щодо свободи пересування, гарантованого Конституцією.
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10.06.2021 12:51 Ответить
Реально штрафують - це виписують незаконні постанови/протоколи по 44 ст. купап? Дуже радий. Повторюся: в суді вони дуже легко оскаржуються. З іншого джерела маю інформацію, що можна 3 місяці не платити, і вони тоді вже вважаються простроченими.
Це все бурна імітація діяльності. Причому незаконна.
При великому бажанні (і я знаю такі реальні випадки) на поліцейських можуть бути подані зустрічні позови (скажімо, по ст. 365 перевищення службових повноважень) із відшкодуванням моральних збитків. Цим особам не дуже сподобалося оплачувати відшкодування із своїх власних зарплат.
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10.06.2021 14:22 Ответить
"Або хай лізе у трансформаторну будку з гаслом щодо свободи пересування, гарантованого Конституцією"

Вибачайте, але це вже дебільні крайнощі.
Ви не розумієте одного: якби маска рятувала від вірусів, я б особисто 10 одночасно носив, щоб бути в безпеці. Але вірусам чхати на маски.
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10.06.2021 14:23 Ответить
Так, крайноші. Я навмисне довів до логічного краю заклик не носити маску, посилаючись на порушення своїх прав.
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10.06.2021 15:39 Ответить
"Поки обмеження не скасовані, вони діють"

Ви погано розумієте? В Україні НЕМАЄ карантинних обмежень: щоб вони діяли, їх потрібно ввести в дію у відповідності до чинного законодавства за чітко встановленим порядком. Оскільки надзвичайного стану в Україні немає, то і діяти вони не почали.

КСУ вже виніс рішення 28 серпня 2020 року, що Кабмін не має жодних повноважень видавати такі обмеження у вигляді постанов. Може тільки Верховна Рада у вигляді законів.
Це суд вищої інстанції, що виносить остаточні рішення, які не можна оскаржити і треба виконувати.
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10.06.2021 14:16 Ответить
Наведу прості приклади.
Верховна Рада приймає закон, але або президент його не підписує, або "Урядовий кур'єр" його не публікує. В такому випадку закон НЕ починає діяти.
Або, наприклад, Кабмін видає постанову, але вона не проходить юридичну експертизу в Мін'юсті на відповідність до Конституції та чинному законодавству. В такому випадку постанова НЕ має законної сили.

Не потрібно скасовувати чи оскаржувати те, що не має законної сили.
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10.06.2021 14:18 Ответить
Ми починаємо повторювати аргументи, тому пропоную припинити цю суперечку - ми один одного не переконаємо, хай вас судді переконують. Я зі свого боку обіцяю кликати охорону кожного разу, коли побачу в супермаркеті чи аналогічному громадському місці особу без індивідуального засобу захисту (маски або респіратора).
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10.06.2021 16:51 Ответить
Ви - юридично безграмотні, тому між нами виникає непорозуміння.
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10.06.2021 20:22 Ответить
Щодо Албанії - визнаю, передав неточно. Насправді чоловік порушив комендантську годину і спробував втекти від поліцейських. Місцеві ковідоскептики вийшли на протести, міністр внутрішніх справ пішов у відставку. Я б дії поліцейського підтримав.
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10.06.2021 00:47 Ответить
Ось посилання
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10.06.2021 00:47 Ответить
Не можна порушити те, що є незаконним і безглуздим, бо висмоктано з пальця. Усі ці поліцейські, міністри, чиновники, які підтримують фашистський режим коронавірусного ідіотизму, отримають своє на новому Нюрнберзькому трибуналі, який вже активно готується тисячами юристів по всьому світу.
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10.06.2021 12:27 Ответить
Якщо вам не подобаються нормативні акти - позивайтесь через суд, щоб скасували. Поки не скасовано - маємо виконувати, попри переконання.
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10.06.2021 12:38 Ответить
Повторюся, немає жодної потреби скасовувати те, що не має законної сили.
До речі, чи чули Ви про верховенство права, що поки що діє в Україні?
Так от, будь-який нормативно-правовий акт, що суперечить Конституції, АВТОМАТИЧНО (без судів) стає незаконним і необов'язковим до виконання.
Є і відповідна стаття в Конституції.
Стаття 60.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Так що дуже дякую за маскові рекомендації. Я маю право від них відмовитися у тому числі як і від будь-яких інших медичних дослідів чи втручань, які можуть бути виключно добровільними.

Можете не згадувати ремені безпеки чи носіння нижньої білизни, бо їх використання не є медичною процедурою.
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10.06.2021 14:28 Ответить
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази".
Ню-ню. Тепер піклування про здоров'я громадян стало злочинним наказом? Готуйте ₴17000, як мінімум. І дякуйте долі, що ми не в Білорусі, бо там за ваш піст вам би ще й заклик до повалення конституційного ладу впаяли б.
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10.06.2021 15:37 Ответить
Пост (мабуть, так).
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10.06.2021 15:37 Ответить
"Готуйте ₴17000"

Звідки Ви це берете? З дебіловізору? МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 470
Навіть усім відомий плавець з Гідропарку, за яким в березні минулого року полювали півтора десятки поліцаїв, уник штрафу. Бо всі ці штрафи незаконні через відсутність складу злочину.

"бо там за ваш піст вам би ще й заклик до повалення конституційного ладу впаяли б."

Ооо, ось як Ви заговорили! І де ж саме в моїх словах Ви знайшли той заклик?
На мою переконливу думку саме Ви і подібні Вам підтримуєте процес повалення конституційного ладу, запущений в першу чергу Кабміном, а таким чином автоматично підтримуєте і сепаратичні настрої. За однією простою причиною: Ви не визнаєте Конституцію України як Вищий Закон нашої держави і фактично сперечаєтесь із тим, що її статі є нормами прямої дії згідно до принципу верховенства права, зокрема стверджуючи, що їх законність треба доводити в суді.
Саме з цього почалося захоплення агресором Криму, частин Луганської та Донецької областей: комусь почало здаватися, що там Конституція України не діє.
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10.06.2021 20:29 Ответить
Я вже пропонував припинити цю суперечку. Ми висловили свої аргументи та починаємо повторюватись, переконати один одного явно не зможемо. Я перестаю відповідати.
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11.06.2021 00:45 Ответить
Та вже переставайте свою маячню повторювати, стукаче.
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11.06.2021 01:00 Ответить
Это модератору на заметку: может быть, стоит применить оргмеры.
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10.06.2021 17:38 Ответить
Це те ж на замітку. Модератор, Вас це має зацікавити!
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11.06.2021 00:43 Ответить
курток не бывает много)))
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09.06.2021 13:41 Ответить
та судя по всему...пока курточку не вымутит карантин не отменит ))))
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09.06.2021 13:54 Ответить
....с штанишками и кепкой)))...
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09.06.2021 14:11 Ответить
штанишки с лампасами из люрекса)))
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09.06.2021 14:41 Ответить
Такой модели только две.
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09.06.2021 22:04 Ответить
а продовження карантину означає не нарощувати темпи вакцинації, так як кота за хвоста тягнуть?
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09.06.2021 13:48 Ответить
Не может быть!!! А почему тогда больше 150 кислородных аппаратов по приказу Зеленского передали Индии?
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09.06.2021 13:50 Ответить
Так то ж апарати від Порошенка.
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09.06.2021 16:37 Ответить
вечный и бесконечный карантин... как гарантия не борьбы с пандемией, а неограниченной возможности воровать бюджетные деньги...
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09.06.2021 13:55 Ответить
С...ка как же они уже надоели.. Этот карантин снимут у нас когда в мире уже не останется ни одного больного. Уж больно шикарно на нем пилить бюджет.
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09.06.2021 14:02 Ответить
Вот вот!
Запретить пляжи, вылазки и пикники на всё лето!
МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2206
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09.06.2021 14:17 Ответить
ШАШЛЫКИ - только для велюровых подельников зеленого клоуна. Всем остальным - сидеть по домам!
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09.06.2021 15:29 Ответить
я так во втором классе средней школы читал с тетрадки.теж українською.
позорище.и это министр ОЗ...
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09.06.2021 16:17 Ответить
Санітар він і в Африці - санітар.
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09.06.2021 16:39 Ответить
+.но я видел санитаров,которые шарят больше мс,фельдшера инекоторых доков.
этот-вообще из ниоткуда.****,выходец из СЭС.
сэсовец,как он есть-без интеллекта,чести и фантазии...
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09.06.2021 19:14 Ответить
Где твои 10 миллионов вакцинаций мудило?
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09.06.2021 16:21 Ответить
Ими будут удобрять миллиард деревьев зесопли и строить 100 школ и дет садов гончарика.
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09.06.2021 22:03 Ответить
Не нудите! Речь идёт о "оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции"
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09.06.2021 16:38 Ответить
Ще кілька років тому не міг навіть припустити, що найвидатнішими пророками виявляться не Ванга з Нострадамусом, а Данелія з Оруеллом...
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09.06.2021 21:19 Ответить
Это пацакская планета!
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10.06.2021 09:37 Ответить
В Эстонии 15 мая состоялся митинг. На нём обвинили власть в гос.измене и геноциде. Почти все ограничения и обязательные маски уже отменены.
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09.06.2021 17:00 Ответить
А хто цей чудік в намордніку? Як там степанов зараз відпочиває? Як він буде згадувати цю "пандемію" !!! Які були часи!!! Навіть кращі ніж в СССРі...!
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09.06.2021 17:44 Ответить
По кількості заборон і обмежень в порівнянні з нинішніми демократичними країнами СССР був фактично взірцем демократії...
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09.06.2021 21:06 Ответить
Тю, та Степанов на Мальдивах уже Загорает и, попивая коктэйль из зонтиком, рэгоче над дурными украинскими лохдаунами. Но это не точно. Мож он ещё не все деньги из бюджета высосал, поэтому ошивается где-то здесь. Где он кстати? Мож посадили по тихому?
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09.06.2021 19:15 Ответить
Единственная радость от этого дурантина, что облэнерги и облгази с водоканалами должников не могут отключить))
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09.06.2021 19:56 Ответить
не можуть? бачу, що відключають
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09.06.2021 23:49 Ответить
Посмотрите в его глаза, там бездонный карантин...
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09.06.2021 21:57 Ответить
і вірність господарям, яким уся ця ковідошизофренична вакханалія дуже на руку
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09.06.2021 23:49 Ответить
 
 