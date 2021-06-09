Шмыгаль о цели Зеленского высадить 1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Поставленная президентом Владимиром Зеленским задача по высадке 1 млрд деревьев - вполне реальна.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшей перспективе есть план высадить один миллиард деревьев. Вполне реальная задача от президента. ... Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль заявил, что в прошлом году, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн деревьев.
"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно", - отметил премьер.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.
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Начальники на местах, глядя на прожектёрство презЕдента, решили не отставать. Дайош соревнование "кто больше наобещает".
1 млн гектарів за 10 років.
1 млрд дерев за 3 роки.
за 10 років 3.33 млрд дерев на 1 млн гектар або 0.1 млрд соток.
тобто воно хоче на одній сотці посадити аж 33 дерева!
блазень просто заіпав вже
Щойно гриби збирав, бензопили виють в лісі несамовито, прискорюються.
7 червня о 23:37 ·
Площадь нашей страны, естественно с учетом Крыма и всей территории на востоке - 603 549 км². Вычтем 4% площади водоемов и рек, получив в итоге 579 407 км².
1 000 000 000 деревьев / 579 407 км² = 1 725 деревьев на км².
1 000 000 м² / 1 725 деревьев = 579 м² на каждое новое дерево.
Это вот всю территорию страны, каждый ее уголок, города и поселки, поля и овраги делим на квадраты 24 на 24 метра. На каждом дачном участке в шесть соток посадим дополнительное Дерево Зеленского. На каждом стандартном футбольном поле будет расти 12 Деревьев Зеленского.
Сложная математика для него.
Можно проще - ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, ИДИОТ?
Пройде совсем немного времени
Украина зазеленеет
И паралельно осуществлять план озелененич
Кто-то может сказать нафига это ЗЕ, кроме как для для довольно тупого пиара на следующий срок?
Ну не реально это блин. И не проверяемо.
Через год вам скажут, что все уже посажено и хрен вы проверите.
слышь, зе ?
может хоть кого нить посадишь за решетку ? Опять же все повырубают.
зря тебя на вертолете катали в свое время