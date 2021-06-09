Шмыгаль о цели Зеленского высадить 1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться. ВИДЕО

Поставленная президентом Владимиром Зеленским задача по высадке 1 млрд деревьев - вполне реальна.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

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"В ближайшей перспективе есть план высадить один миллиард деревьев. Вполне реальная задача от президента. ... Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль заявил, что в прошлом году, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн деревьев.

"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно", - отметил премьер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

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