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Шмыгаль о цели Зеленского высадить 1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Поставленная президентом Владимиром Зеленским задача по высадке 1 млрд деревьев - вполне реальна.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшей перспективе есть план высадить один миллиард деревьев. Вполне реальная задача от президента. ... Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль заявил, что в прошлом году, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн деревьев.

"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно", - отметил премьер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
1 миллиард деревьев за три года. То есть, по миллиону в день. Переводите Вову на другой порошок. Который послабее.
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09.06.2021 14:31
+27
аби шо делать, окрім потрібної роботи
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09.06.2021 14:30
+19
Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 5958
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09.06.2021 14:45
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Каждый год 1 млн деревьев и это как минимум.
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09.06.2021 16:39 Ответить
Железный Капут

Начальники на местах, глядя на прожектёрство презЕдента, решили не отставать. Дайош соревнование "кто больше наобещает".

Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 3757
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09.06.2021 16:44 Ответить
"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно" - т. е. с кокаина на метамфетамин перейти решили? Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 9066 Источник: https://censor.net/ru/v3270363
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09.06.2021 16:44 Ответить
послухав шо ляпнув зеля.
1 млн гектарів за 10 років.
1 млрд дерев за 3 роки.
за 10 років 3.33 млрд дерев на 1 млн гектар або 0.1 млрд соток.
тобто воно хоче на одній сотці посадити аж 33 дерева!
блазень просто заіпав вже
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09.06.2021 17:07 Ответить
Я так понимаю, посадки теперь будут только такие. А вы что ожидали от "Прийде весна саджати будемо!"?
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09.06.2021 17:27 Ответить
А ви знаєте що конопля це дерево, просто йому не дають вирости )
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09.06.2021 17:31 Ответить
Базіки і брехуни--займайтесь обороною держави, економією,боротьбою з корупцією. Мерзенні піарщикі.
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09.06.2021 17:41 Ответить
Да чударасия не только в этом-ведь что бы саженец посадить,нужно его ТОЖЕ вырастить..(со скоростью 10 шт. в секунду)!!! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 1026 Кроме того,саженец после посадки,надо полить хотя бы одним ведром воды-а это 3/4 Каховского водохранилища!!!Интересно кто и на чём будет МИЛЛИАРДЫ литров воды на полив?! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 2754 И деревья это ведь не Хрущевская кукуруза...-за 1 год их не вырастиш!!!
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09.06.2021 18:02 Ответить
Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 943
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09.06.2021 17:54 Ответить
Во во...при нём собирались вырастить и пшеницу с несколькими колосками(вместо одного)!!! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 9366
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09.06.2021 18:05 Ответить
Засух хер победишь, у них целый клан)
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09.06.2021 21:22 Ответить
Похоже это шобло на амфетамине ускоряется.
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09.06.2021 17:55 Ответить
вова, лопату в еврейские руки и копай, копай, копай.... ямки для деревьев.
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09.06.2021 18:02 Ответить
..."1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться"...

Щойно гриби збирав, бензопили виють в лісі несамовито, прискорюються.
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09.06.2021 18:04 Ответить
Юрій Бірюков

7 червня о 23:37 ·

Площадь нашей страны, естественно с учетом Крыма и всей территории на востоке - 603 549 км². Вычтем 4% площади водоемов и рек, получив в итоге 579 407 км².

1 000 000 000 деревьев / 579 407 км² = 1 725 деревьев на км².

1 000 000 м² / 1 725 деревьев = 579 м² на каждое новое дерево.

Это вот всю территорию страны, каждый ее уголок, города и поселки, поля и овраги делим на квадраты 24 на 24 метра. На каждом дачном участке в шесть соток посадим дополнительное Дерево Зеленского. На каждом стандартном футбольном поле будет расти 12 Деревьев Зеленского.

Сложная математика для него.

Можно проще - ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, ИДИОТ?
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09.06.2021 18:09 Ответить
це за 3 роки, а за десять втричі більше
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10.06.2021 03:35 Ответить
Но новым деревьям нужны удобрения ! Следующая акция президента "Насрём под каждый саженец!" Внимание - вопрос: хватит ли говна у зеленых ? - Несомненно !
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09.06.2021 18:43 Ответить
Срубил дерево посади два
Пройде совсем немного времени
Украина зазеленеет
И паралельно осуществлять план озелененич
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09.06.2021 19:02 Ответить
Если садить 1 дерево в секунду, то понадобиться 32 года.
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09.06.2021 19:12 Ответить
Восстановить хищнически уничтоженные леса -задача хорошая ! Но , цели надо ставить по степени важности ,по затратности и реализуемости. Может надо сначала экономику поднять, народу обеспечить минимальные потребности ,армию укрепить и т.д. и т.п. Сколько стоит саженец ?И кто проверит сколько их посадили ? А сколько на этом можно поживиться? Ладно пересидент...нанюхался и несет пургу ,а премьеру стыдно.
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09.06.2021 19:41 Ответить
ЗЕленые, сначала выплатите нашим военным 1 миллиард грн. задолженности по зарплате...а миллиард деревьев как нибудь подождут своей посадки в палисаднике бабушки Бени...
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09.06.2021 19:49 Ответить
выходит, что и шмыгаль - идиот....
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09.06.2021 21:06 Ответить
Дебилы! Остановите сначала тотальную застойку парков, зон отдыха и прибоежных территорий, иначе и садить не будет где, и тех, что есть не останется. Да и о количестве подумайте. Такое ощущение, что собрали в одну кучу каких то недоумков.
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09.06.2021 21:43 Ответить
Мля...

Кто-то может сказать нафига это ЗЕ, кроме как для для довольно тупого пиара на следующий срок?
Ну не реально это блин. И не проверяемо.

Через год вам скажут, что все уже посажено и хрен вы проверите.
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09.06.2021 22:13 Ответить
.

слышь, зе ?
может хоть кого нить посадишь за решетку ? Опять же все повырубают.
зря тебя на вертолете катали в свое время
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09.06.2021 23:12 Ответить
1млрд посаженных... А шоб вас уже садило и не переставало, зебуины с дуба грохнувшие.
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10.06.2021 05:40 Ответить
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