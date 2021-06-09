"Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин. ВИДЕО

Бывший председатель "Народного совета" и один из идеологов террористов "ДНР" Андрей Пургин назвал "ополченцев" никому ненужными неудачниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге говорит журналист Денис Казанский и демонстрирует фрагмент интервью Пургина.

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"Никто не получил, то что хотел. Местные ополченцы не получили власти. Они чувствуют себя неудачниками. По большому счету, это те люди, которые рискнули всем, протеряли все и сейчас они забыты, никому не нужны и к власти не имеют никакого отношения, и выпрашивают у власти подачки, которые та им не дает", - сказал Пургин.

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