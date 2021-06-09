"Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков. ВИДЕО

Экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков в эфире росТВ заявил, что если бы 10 лет назад знал о том, какая обстановка сложиться сегодня на Донбассе, то записался бы в "Правый сектор".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты выступления Маркова на кремлевском пропагандистском шоу.

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"Я клянусь, если бы я знал 10 лет назад или там восемь лет назад, что сегодня на Донбассе все будет определять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - заявил бывший украинский нардеп.

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