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"Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков в эфире росТВ заявил, что если бы 10 лет назад знал о том, какая обстановка сложиться сегодня на Донбассе, то записался бы в "Правый сектор".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты выступления Маркова на кремлевском пропагандистском шоу.
"Я клянусь, если бы я знал 10 лет назад или там восемь лет назад, что сегодня на Донбассе все будет определять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - заявил бывший украинский нардеп.
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с промышленностью оккупированной территории
мог совершить только настоящий бандеровец.
Ах, не материи! ах, не цветы!
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.
Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра то ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.
Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в «их» теориях - путь к Божеству?
Сегодня «белые», а завтра «красные» -
Они бесцветные по существу.
1919 г.
И.Северянин "Крашеные"