Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Волонтер и экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула раскритиковал ситуацию с государственным оборонным заказом.
Соответствующее видео Притула опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Волонтер возмущен тем, что гособоронзаказ в Украине является полностью засереченным - при том, что в США, к примеру, под грифом находятся только 20% ГОЗ. При этом доступ к гособоронзаказу есть у народных депутатов - в том числе депутатов ОПЗЖ Левочкина (экс-глава Администрации Януковича) и Ковалева (ранее открыто поддерживал террористов "ДНР" и "ЛНР").
Засекреченность ГОЗ создает коррупционные риски, говорит Притула. По состоянию на 2020 год было 600 уголовных производств с общей суммой убытков около 1 млрд грн о нарушениях на закупках для армии.
"Закрытый клуб, где заказы распределяются между своими, где существуют фирмы-прокладки, и где условия тендера часто пишут под одного участника. ... Такая среда - просто благодатная почва для системного распила и коррупции", - утверждает волонтер.
И при этом в воюющей стране государственный оборонный заказ принимается с задержкой в пять месяцев, – говорит Притула.
"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать и, главное, когда это вооружение и боеприпасы поступят в войска", - подчеркнул волонтёр, добавив, что считает ответственными за это Министерство обороны и Министерство стратегической промышленности.
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30 березня 2015
Президент Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо планування і формування державного оборонного замовлення.
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 серпня 2016 року
Пока был в Голосе не особо критиковал зеленых, а самого Зелю, наверное, никогда.
Или ты думал, что все будет, как в сериале?
Ніби вже і бронік змінили( значить читають ваші коментарі) під моїми публікаціями…
Але ж ну знову…..
Ну знову воно якось……
Чому такий переляк на обличчі?
І ще одне питання:
Хлопцям шашлику зробив?.
"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать"
а
"У нас генштаб до сих пор не может понять, он что ли будет воевать"