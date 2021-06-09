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Притула Сергей (82) Гособоронзаказ (55)

Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Волонтер и экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула раскритиковал ситуацию с государственным оборонным заказом.

Соответствующее видео Притула опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Волонтер возмущен тем, что гособоронзаказ в Украине является полностью засереченным - при том, что в США, к примеру, под грифом находятся только 20% ГОЗ. При этом доступ к гособоронзаказу есть у народных депутатов - в том числе депутатов ОПЗЖ Левочкина (экс-глава Администрации Януковича) и Ковалева (ранее открыто поддерживал террористов "ДНР" и "ЛНР").

Засекреченность ГОЗ создает коррупционные риски, говорит Притула. По состоянию на 2020 год было 600 уголовных производств с общей суммой убытков около 1 млрд грн о нарушениях на закупках для армии.

Читайте: Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

"Закрытый клуб, где заказы распределяются между своими, где существуют фирмы-прокладки, и где условия тендера часто пишут под одного участника. ... Такая среда - просто благодатная почва для системного распила и коррупции", - утверждает волонтер.

Также читайте: На сегодняшний день все оборонные заказы согласованы ВР. Идет полноценная работа, - "слуга народа" Вениславский

И при этом в воюющей стране государственный оборонный заказ принимается с задержкой в пять месяцев, – говорит Притула.

"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать и, главное, когда это вооружение и боеприпасы поступят в войска", - подчеркнул волонтёр, добавив, что считает ответственными за это Министерство обороны и Министерство стратегической промышленности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
всі питання сірожа до лідора

Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать - Цензор.НЕТ 4971
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09.06.2021 19:01
+15
Прислуги кремля все сдалали по инструкции их московских кураторов. За два года правления развалили впк, закрыли все ракетные программы, при этом вообще нихера не купили в армию из высокоточного вооружения собственного производства. И вишенка на торте - задолженность по зарплатам военным - рекордный 1 млрд! Кто там еще верит, что зебилы на стороне Украины?!
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09.06.2021 19:03
+15
Тех,кто отвечал за гособоронзаказ построить и уволить каждого третьего! В следующий раз построить и уволить каждого второго. И так пока все не наладится. Это будет не долго. Особенно если уволить с пожизненным запретом на госсслужбу.
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09.06.2021 19:07
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Нічим
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09.06.2021 18:59 Ответить
🙈🙈🙈
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09.06.2021 19:12 Ответить
Притула вирішив піаритись на військовій темі. Ну з оборонним замовленням у нас всі 8 років війни така куйня і проблема тут системна, тут просто винних не можна призначити! Перше півріччя держава живе за займи (ОДВП) і грошей немає і тому оборонне замовлення не фінансується бо немає грошей на зарплати дармоїдам та пенсії, а в другому півріччі коли накопичуються залишки на казначейському рахунку, починається якесь шевеління! Вирішенням цієї проблеми має бути зменшення фінансового тиску на державу - скорочення державного сектору в економіці, освіті, науці, медицині! Для того щоб все вчасно фінансувалось потрібно вигнати кілька мільйонів дармоїдів з державного фінансування!
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09.06.2021 19:31 Ответить
Притула якщо хоче піаритись на оборонній темі то має долучатись до Громадянської позиції Гриценка, ця партія давно і прочно займається питаннями оборони та безпеки і Притула був би непоганим новим лідером замість Гриценка, який вже відійшов від політики!
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09.06.2021 19:37 Ответить
Особливо прочно займався Гриценко - "ні разу не воюючий полковник".
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09.06.2021 19:52 Ответить
ні разу не воюючі офіцери на вищих посадах у міністерстві оборони України цілком природнє явище а ще вітаються расєйські коріння...)))
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09.06.2021 20:42 Ответить
Пиши на беларуской. Это лучше гугл-транслейта. Мы поймем.
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09.06.2021 20:46 Ответить
Вчи українську, це ліпше як расєйська під українським прапором...
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09.06.2021 21:15 Ответить
Я вільно влодію українською, бо вона моя рідна.
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09.06.2021 21:22 Ответить
Тоді чого ти вирішив що я користуюся перекладачем? моя українська да чим відрізняється від твоєї?)))
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09.06.2021 21:26 Ответить
Немає сечі терпіти борошна читати гуглтранслейт з російської на людську.
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09.06.2021 22:01 Ответить
Твої переклади з солов'їної на расєйську теж паскудні але сечі на тебе поки вистачає...)))
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09.06.2021 22:58 Ответить
Підлога-тест. Вітаю з проходженням.
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09.06.2021 23:08 Ответить
Игорь. Тебя в одну камеру с гриценко посадить надо. И чтобы он выслушивал все твои стратегические мысли. гриценко - первый среди равных по распродаже военной техники Украины.
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09.06.2021 20:35 Ответить
сталинское ОГПУ образца конца 30-х нашло б виновных и закрыло б их в сизо на протяжении 1-2 недель, а на 3-й недели все б валялись во внутренних двориках с пулями в бошках, и заводы по вооружениям все б заработали на полную катушку как часики(это так, между прочим, без любви к сталинизму)
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09.06.2021 19:44 Ответить
Біда тільки в тім що всіх геніальних конструкторів, організаторів, менеджерів і навіть грамотних майстрів та робітників сталінське НКВД розстріляло раніше ніж почалась війна і тому заводи виробляли переважно тупе озброєння яке не давало переваги на полі бою!
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09.06.2021 19:58 Ответить
На початок року МО завжди формувало оборонне замовлення, гроші починали надхидити в березні квітні. Нині МО до цих пір не сформувало замовлення "Зебіли рулять". А преЗедент і відосіку заявив, про те, що волонтери допоможуть. Досить вигороджувати зелену плісняву!
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09.06.2021 19:55 Ответить
Та про що ви говорите, який березень. Почитайте новини за минулі роки, в другому півріччі починалось фінансування.
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09.06.2021 19:59 Ответить
Порошенко затвердив оборонне замовлення
30 березня 2015
Президент Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо планування і формування державного оборонного замовлення.
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09.06.2021 20:00 Ответить
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 серпня 2016 року
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09.06.2021 20:02 Ответить
Дебилятко, разницу между Указом Президента и Держоборогзамовленням улавливаешь?
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09.06.2021 20:54 Ответить
Ніт. Не уявляє. Це ж IgorL, місцевий "чумачечий", спеціаліст по всьому. Мабуть ще й гінеколог.
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09.06.2021 22:06 Ответить
Ба, заговорило. Деньги от рашенской франшизы "Логика" уже проел? Зато "абынепорошенко", клоун.
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09.06.2021 18:59 Ответить
Забагато уваги тобі, хлопче
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09.06.2021 19:01 Ответить
всі питання сірожа до лідора

Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать - Цензор.НЕТ 4971
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09.06.2021 19:01 Ответить
Сирожа теперь будет усиленно делать вид что он здесь не при чем. Как и еще один Сирожа
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09.06.2021 19:04 Ответить
А ти яким боком? Ти бл... експерт х...... !
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09.06.2021 19:01 Ответить
Он волонтер. Так что в курсе всех негораздов.
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09.06.2021 20:46 Ответить
Еще совсем чуть-чуть и у ВСУ станет вопрос ни Чем - а Зачем воевать!? Ведь Зе предал Нас Всех и продал !!!
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09.06.2021 19:01 Ответить
Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать - Цензор.НЕТ 4019
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09.06.2021 19:02 Ответить
Заявил как член или даже глава новой партии?
Пока был в Голосе не особо критиковал зеленых, а самого Зелю, наверное, никогда.
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09.06.2021 19:02 Ответить
Зато я помню историю как он разварнякаля, что ему пришлось ждать в очереди пару месяцев свой волонтерский снайперский ствол, когда узнал что всю партию в сотню стволов на корню выкупил Порох для помощи ССОшникам. Касьянов №2
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09.06.2021 19:55 Ответить
Прислуги кремля все сдалали по инструкции их московских кураторов. За два года правления развалили впк, закрыли все ракетные программы, при этом вообще нихера не купили в армию из высокоточного вооружения собственного производства. И вишенка на торте - задолженность по зарплатам военным - рекордный 1 млрд! Кто там еще верит, что зебилы на стороне Украины?!
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09.06.2021 19:03 Ответить
чим воювати? новими платіжками на тарифи, відосиками найвеличнішого, сватами та кварталом, фотками сонцесяйного з передової, бігусами , новенькими машинами дачами слуг..коротше хужє та нє будєт,хоть паржьом
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09.06.2021 19:06 Ответить
Тех,кто отвечал за гособоронзаказ построить и уволить каждого третьего! В следующий раз построить и уволить каждого второго. И так пока все не наладится. Это будет не долго. Особенно если уволить с пожизненным запретом на госсслужбу.
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09.06.2021 19:07 Ответить
Ятутживу не встиг до потягу з клоунами у владу. Тепер військовий експерт?
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09.06.2021 19:07 Ответить
Иди в свой сериал с марусей,или как там ее,окунись,промоутер жалкий,знаток нашей армии,тьфу...
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09.06.2021 19:13 Ответить
Зеля, уходи! Зеля, уходи!
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09.06.2021 19:15 Ответить
Судя по тому с какой удивительной последовательностью и частотой на улицах Украины рвутся гранаты.. "воевать есть чем".
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09.06.2021 19:17 Ответить
Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати - Цензор.НЕТ 4944
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09.06.2021 19:27 Ответить
хотел бы я посмотреть как бы ты навоевал с гранатой. а много их потому что очень много в армии недалеких людей было и есть
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09.06.2021 20:03 Ответить
Да с чувством юмора ( пускай и черного") у вас явные проблемы ( при чем " Воевать есть чем " были взяты в кавычки). А недалеких людей у нас не только в армии, у нас их и на гражданке пруд пруди к сожалению И кроме этого их количество неумолимо растет и растет.
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09.06.2021 20:15 Ответить
может и есть проблемма но... черный юмор в сторону нормального пацана, да на всю страну, это перебор. вот сегодня оправдали какого то чинушу,беглого Яника. 5 лет назад накрили с золотом брюликами антиквариатом и чемоданами баксов и 90 тыщ уе взятки. сейчас все вернут.+ полярда залога, прокурор не доказал его вину. это какой юмор? черный или белый?
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09.06.2021 21:51 Ответить
Это событие сложно обсуждать ( хотя даже видио видел), но просто скажу ( если бы шобло набросилось на меня стало оскорблять и даже избило, сбило с ног и еще это бравурно снимало на видио ( на видио что я видел, это было видно), то при наличии у меня ( потенциально конечно) гранаты, большая вероятность что я бы ее применил. Правильно это или нет другой вопрос.
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10.06.2021 12:25 Ответить
то хомутынник сливает инфу опзжоповскую прытуле на семейных обедах?
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09.06.2021 19:22 Ответить
Звичайно, по балах щодо патріотизму та розумової спроможності, Сергій має 9 з 10. На відміну від зелоха- 0 з 10. Але треба думати, коли ти відтягуєш голоси від ЄС за гроші пінчука.
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09.06.2021 19:26 Ответить
Воевать армия будет тем, на что ты рассчитывал, когда валил Пороха.

Или ты думал, что все будет, как в сериале?
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09.06.2021 19:32 Ответить
читаєш коменти і розумієш - навколо самі невдячні вороги Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати - Цензор.НЕТ 6183
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09.06.2021 19:36 Ответить
Штирлиц не знал.... А Притула знает.
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09.06.2021 19:40 Ответить
Все проблемы армии являются отражением проблем украинского общества, ибо пока нет государства ГРАЖДАН /РЕСПУБЛИКИ/, а не страны ПОДДАННЫХ /и частенько даже РАБОВ/, пока Украина - вотчина олигархов и их прихвостней /чинуш/ до тех пор не будет АРМИИ ГРАЖДАН, а будет малоэффективное сборище надменных ГОСПОД и подневольных ВОЯК!
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09.06.2021 19:57 Ответить
что то очень много умников, которые негативно осуждают Притулу. скажу вам следующее. Сергей, один из немногих артистов и актеров который все эти годы львиную часть доходов отдает на нужды армии. у всех нас бывают проколыи у него наверное то же. а потому попрошу убрать свои паршивие ручонки от клавиатуры. Если вы не ботоферма , значить слепые и глухие. или вам как моне, по приколу, лишь бы кого обосрать
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09.06.2021 20:00 Ответить
Так не только нечем воевать, но и платить. Нашей власти нужна только полиция, чтобы их от народа защищала.
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09.06.2021 20:01 Ответить
А яку думку з цього приводу має Альона-Альона ?
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09.06.2021 20:18 Ответить
Олександр Погребиський
Ніби вже і бронік змінили( значить читають ваші коментарі) під моїми публікаціями…
Але ж ну знову…..
Ну знову воно якось……
Чому такий переляк на обличчі?
І ще одне питання:

Хлопцям шашлику зробив?.Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати - Цензор.НЕТ 9494
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09.06.2021 20:30 Ответить
Сирожа, як там "Голос" , не втратив голос? Мудаки, пересрали вибори зі своїм картавим чмом. Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати - Цензор.НЕТ 9319
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09.06.2021 20:53 Ответить
Сирожа, идить у дупу. Вы, Серожа, свое говенное дело сделали еще в 2019 году оттянув голоса у проукраинской партии ЕС и украинского кандидата в президенты, в пользу Зеленой сволочи. Так что пшол ты, на х...у...тор, бабочек ловить, гнида
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09.06.2021 21:00 Ответить
От з якого переляку цей Притула всюди притуляється? Де не посій,там і вродить? Черговий новий супермегагіперексперт в усіхнасвіті питаннях? Назріває новий хитровидуманий "рятівник нації"?
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09.06.2021 22:06 Ответить
Де логіка хто зверху?
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09.06.2021 23:38 Ответить
не
"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать"
а
"У нас генштаб до сих пор не может понять, он что ли будет воевать"
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10.06.2021 10:00 Ответить
 
 