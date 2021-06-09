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Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Американская Зе-ложь. Как Ткаченко душит украинский язык. Транс-поп в УПЦ МП. #Тараров_нах.. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о наболевшем и актуальной, но с нотками треша и веселья.

Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ:

🟡 Американская Зе-ложь.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского не стесняются переписывать сообщение о содержании его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден! Зачем же так врать?

🟡 Как Ткаченко душит украинский язык.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает идею отложить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

А пока министр не мешает русификации информпространства, иностранцы показывают мастер-классы, как надо учить украинский и вместе с украинцами в очередной раз доказывают, что все отмазки власти - действительно только отмазки.

🟡Трасн-поп в филиале российской церкви в Украине

Мякотка и перчинка одновременно: на Волыни священник Московского патриархата стоял на трассе в женской одежде! Да, вы все правильно прочитали - священник, на трассе, в юбке и лосинах. Что в головах у работников РПЦ в Украине?

🟡 # Татаров_нах

Как представители Верховной Рады в угоду Татарову срывают конкурс на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры? И почему Владимиру Зеленскому давно пора избавиться от этого токсичного персонажа?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире. 

Автор: Ольга Лузан
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знаете чому німчура не продае ( не надае) нам необхідну для нас Зброю - Боеприпаси ....

В ответ Маас отметил, что недавний разговор с главой МИД РФ Сергем Лавровым не состоялся бы, если бы Германии заявила о предоставлении одной из сторон конфликта вооружения.
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09.06.2021 20:50 Ответить
орда для гансів доволі великий ринок збуту та постачальник вуглеводнів...а ми - ніхто. чистий практицизм.
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09.06.2021 20:55 Ответить
все вірно ...
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10.06.2021 21:11 Ответить
ну да, с опанасами не так выгодно торговать как с иванами. чо не так то?
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15.06.2021 14:01 Ответить
Проявление нетерпимости к людям нетрадиционной ориентации это не по-европейски.
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09.06.2021 20:54 Ответить
И что рыжий ни разу Пороха не попытался лягнуть?
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09.06.2021 22:25 Ответить
Сезон клубники проходит. В етот раз Порошенко отвез системьі видеонаблюдения без клубники.
Рьіжему недоумку так не интересно
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10.06.2021 07:46 Ответить
Рудий безкоштовно не працює. Немає грошей - немає і чорнухи про Порошенка.
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10.06.2021 13:07 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:43 Ответить
Пороходрочери у Стерненка розганяли тезу: "Ви вірите Медведчукові?"
І я скажу: "Так! Я вірю Медведчуку на записах, бо його зізнання в телефонних розмовах були, адресовані не публіці, а своїм поплічникам в Москві та Лугандоні".

А зараз я скажу: "Вірити Медведчуку в інтерв'ю Голованову НЕМАЄ ЖОДНИХ ПІДСТАВ. Бо заяви цієї падлюки спрямовані на ВИБІЛЕННЯ і себе коханого, і свого поплічника ( у цьому випадку - Порошенка).
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10.06.2021 13:24 Ответить
гнусные рожи у рыжего и его кривомордой напарницы
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13.10.2021 20:50 Ответить
 
 