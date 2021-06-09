"Без цензуры" в прямом эфире: Американская Зе-ложь. Как Ткаченко душит украинский язык. Транс-поп в УПЦ МП. #Тараров_нах.. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о наболевшем и актуальной, но с нотками треша и веселья.
Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ:
🟡 Американская Зе-ложь.
В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского не стесняются переписывать сообщение о содержании его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден! Зачем же так врать?
🟡 Как Ткаченко душит украинский язык.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает идею отложить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.
А пока министр не мешает русификации информпространства, иностранцы показывают мастер-классы, как надо учить украинский и вместе с украинцами в очередной раз доказывают, что все отмазки власти - действительно только отмазки.
🟡Трасн-поп в филиале российской церкви в Украине
Мякотка и перчинка одновременно: на Волыни священник Московского патриархата стоял на трассе в женской одежде! Да, вы все правильно прочитали - священник, на трассе, в юбке и лосинах. Что в головах у работников РПЦ в Украине?
🟡 # Татаров_нах
Как представители Верховной Рады в угоду Татарову срывают конкурс на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры? И почему Владимиру Зеленскому давно пора избавиться от этого токсичного персонажа?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире.
Пожалуйста, подождите...
В ответ Маас отметил, что недавний разговор с главой МИД РФ Сергем Лавровым не состоялся бы, если бы Германии заявила о предоставлении одной из сторон конфликта вооружения.
Рьіжему недоумку так не интересно
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
І я скажу: "Так! Я вірю Медведчуку на записах, бо його зізнання в телефонних розмовах були, адресовані не публіці, а своїм поплічникам в Москві та Лугандоні".
А зараз я скажу: "Вірити Медведчуку в інтерв'ю Голованову НЕМАЄ ЖОДНИХ ПІДСТАВ. Бо заяви цієї падлюки спрямовані на ВИБІЛЕННЯ і себе коханого, і свого поплічника ( у цьому випадку - Порошенка).