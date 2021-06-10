РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11428 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона Операция Объединенных сил
3 376 78
помощь (6294) Порошенко (19353) военнослужащие (5647) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (162)

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Общественная организация "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и приобрели комплект наблюдения и оптической разведки для украинских военных.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

"Сегодня мы передаем его на фронт в 8-й батальон 10-й ОГШБр. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в 108-й батальон. Всего это уже третий комплект для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы совместно с нами спасаете жизни украинских воинов", – написал лидер "ЕС".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко передал воинам 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения. ФОТО

Порошенко отметил, что комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам бороться с вражескими снайперами.

"Сейчас бойцы 10-ой ОГШБр находятся на самых сложных участках: Зайцево, Шумы, Новгородское. Мы видели, как работают эти комплекты: это реально помогает воевать, бороться со снайперами, останавливать вражеские действия. Такие наборы крайне необходимы в нынешних условиях, когда после так называемого "перемирия" мы потеряли около ста наших воинов, когда нашим военным запрещали пользоваться дронами, запрещали вывод контрснайперских групп", – отметил пятый президент.

Он также предложил повысить эффективность боевых комплексов, собрав средства для бригадного пункта.

"Но у меня есть еще одна идея: собрать средства для бригадного пункта, который значительно повысит эффективность этих боевых комплексов и соединит их во всех трех батальонных зонах. Правда, такой комплекс стоит вдвое дороже: 735 тысяч гривен. Но я знаю, что совместно мы сможем сделать такой важный подарок для бойцов "десятки". Половину суммы Фонд Порошенко перечислит уже завтра. Вместе мы приблизим победу Украины!",- подчеркнул Порошенко.

Порошенко и Справа Громад передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки 01
Порошенко и Справа Громад передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки 02
Порошенко и Справа Громад передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
А ЗЕчмо тільки селфилось і казало який він маладєтс.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:56
+23
тікає кукурудзою додому

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
10.06.2021 09:59
+22
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2223
показать весь комментарий
10.06.2021 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ЗЕчмо тільки селфилось і казало який він маладєтс.
показать весь комментарий
10.06.2021 09:56 Ответить
тікає кукурудзою додому

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
10.06.2021 09:59 Ответить
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 6975
показать весь комментарий
10.06.2021 10:02 Ответить
Это фотошоп, видно невооруженным глазом! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 4225
показать весь комментарий
10.06.2021 10:30 Ответить
Это фрагмент из нового фильма "Хищник 5 (Бубочка vs Predator)"
показать весь комментарий
10.06.2021 11:40 Ответить
В українському прокаті "Вова пензлює до Ростова".
показать весь комментарий
10.06.2021 12:01 Ответить
Или новый триллер "Вова идет смотреть в глаза"
показать весь комментарий
10.06.2021 13:09 Ответить
Решил наломать качанов кукурузки ленке покушать? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 762
показать весь комментарий
10.06.2021 10:10 Ответить
та може і так Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2735
показать весь комментарий
10.06.2021 10:11 Ответить
І кричить: -Шолом!, Це я.
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2584
показать весь комментарий
10.06.2021 10:10 Ответить
В общем не отходил ни шага в сторону от профессиональной привычки забавлять зрителей.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:26 Ответить
Лучше б 10000000000000 деревьев садили,как велел самый лучший и великий политик
показать весь комментарий
10.06.2021 09:57 Ответить
НеДЕШЕВИЙ ХЛОПЕЦЬ

Як на мене, одна з найбільших наших проблем, щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники. А водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад на каналі «Прямий» є такий проект «Watchdogs. Розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний.

Що там у нас кажуть про Зеленського? «Він не краде?» «Він простий хлопець з народу?» Ну от реальність така, що цей «простий хлопець» уже обходиться державі дорожче ніж будь-хто з попередників.

По-перше, цей «хлопець з народу» весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що офіс президента спеціально організує йому нові й нові мандри, з банальною метою - на цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Дивіться самі.

Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для йолопів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського уже возять кортежами яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходу на охорону президента це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників УДО на рік купує на 800 тис. грн. Ще - на 200 тис. грн. краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за два роки державі обійшлися у 982 тис. грн. При чому 17 тисяч були витрачені (видихніть) на черевики для собак.

Від вересня до кінця 2020 р. УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів грн. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але й це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів грн. на пайові внески, при чому всі ці гроші отримала ТОВ «ДБК ПАРТНЕР», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни?

І нарешті пункт який мене порвав - УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тис. грн., тобто біля 5-25 вантажівок, залежно від ціни. Лихо в тому, що всі резиденції де відпочивав Зеленський забезпечені централізованим опаленням, тобто дрова там не потрібні як таке. Далі зрозуміло?

До речі про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з «випадковими лижниками»? Так от на той відпочинок «офіційну делегацію на чолі з президентом України» возила Державіакомпанія «Україна» за скромну цифру - 1,5 мільйони грн. Я ще тоді писав що «випадкові лижники» приїхали в Буковель разом з Зеленським.

Перельоти Зеленського - окрема тема. За два роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів грн. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленських ходить у відпустку? Ну от.

І ще. Пригадуєте з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся - ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року, обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть: «Головне прокукурікати, а там хоч не розквітай».

Взагалі якщо брати статті розходів ДУС - голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тис грн. за букет, за 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тис. грн. А ще серед витрат ДУС - запонки з бурштином за 50 тис. грн., рушники по 7500 грн, парасольки по 11 тис. грн., комплект намисто і сережки за 15 тис. грн., брошка за 2000 грн., жіноча хустка за 26 000 грн… Я сильно переймаюся за Першу Леді - вона стверджує що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?

Вам не здається що Порошенко з Мальдивами за власний кошт, платникам податків обходився у рази дешевше?

До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет в 900 мільйонів грн.. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів - рекорд в історії України. Розвернися душа!

Про це треба говорити. А не про гидотні наклепи у вигляді версій від Бігуса.

https://youtu.be/u6GZjzvMDeQ
показать весь комментарий
10.06.2021 11:59 Ответить
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 1405
показать весь комментарий
10.06.2021 09:59 Ответить
І полуницю привіз, а зє сцикун тільки "клубнічку" від 95 кварталу

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2212
показать весь комментарий
10.06.2021 10:00 Ответить
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 7448
показать весь комментарий
10.06.2021 10:07 Ответить
Порох привіз трускавку, а пацаки жеруть "клубнику" Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 1888
https://educalingo.com/ru/dic-uk/truskavka
показать весь комментарий
10.06.2021 10:12 Ответить
опять клубнику военным привез . снова пиарится . нет что бы чем то полезным занялся бездельник

то ли дело Зеленский . озеленением Украины переймается . миллиард деревьев посадить обязался . сразу видно человек со стратегическим мышлением Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 429
на этом буду заканчивать . ибо времени больше нет . нужно брать лопату и идти садить дерево . бо Зеля ляпнул и забыл а выполнять нам придется Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 1749
показать весь комментарий
10.06.2021 10:01 Ответить
интересно хоть одно дерево уже посадили с момента заявы?)))
показать весь комментарий
10.06.2021 10:07 Ответить
За перше дерево від зелі хто отримав "менделю"? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9746
Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року.

**....й безмозглий поц! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7352
показать весь комментарий
10.06.2021 10:15 Ответить
Тут у нас в городе тоже депутаты несколько лет назад парк сажали, но никто не поливал потом и всё засохло... Так, что посадить мало, надо ещё ухаживать, в кацапии вообще ёлки без корней сажали..Клоуны.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:23 Ответить
Зеля и его избиратели как обычно из тех кто ********* . поэтому озеленять Украину придется порохоботам

от себя скажу что сам того не хотя весной поучаствовал в озеленении . на моем счету 2 яблони . 2 тернослива . 1 груша и 10 кустов спаржи . правда я не знал что это будет президентская программа уверен и Зеля про свое предложение узнал за пару минут до того как его озвучил Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9740
показать весь комментарий
10.06.2021 10:17 Ответить
З моєї "перебудовної" юності: -
Край дороги посадили
Без коріння ялинки,
Ще й бетоном їх залили,
Щоб стояли на віки!
Всю бруківку мили з милом,
А шампунню тротуар,
Бо до міста Львова їде -
Генеральний секретар!
показать весь комментарий
10.06.2021 11:05 Ответить
Сажать придется точно не одно дерево. Включая тех, кто сегодня родился и тех, кто сегодня умрет. А если исключить из списка тех, кто только посвистеть способен, то ваще жара. Исключить придется зелю и всех его выборцив, потому что они не по этому делу. Им жрать-спать-срать надо, остальное им похер.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:10 Ответить
Елси подходить к делу на полном серйозе то вот:
Жительница Запорожской области вырастила коноплю размером с дерево - фото
Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
10.06.2021 10:13 Ответить
Думаю, это зелю не впечатлит. Он больше по кустам коки специализируется. Интересно, насколько декоративен куст коки? И существуют ли районированные сорта этой культуры, которые не будут вымерзать в наши зимы? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 1122
Нюхай українське!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 10:25 Ответить
Нужно легализировать коноплю. всю полностью. это деньги в бюджет рекой потекут. но вот только Арсен Борисыч против Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 3242
показать весь комментарий
10.06.2021 10:29 Ответить
Всё для фронта, всё для победы! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2998
показать весь комментарий
10.06.2021 10:29 Ответить
Арсен Борисыч на сегодняшний день является естественный монополистом этой кухни. Его сопротивление понятно и логично. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7985 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7985 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 6439
То же самое и с наркотой и с проституцией. Вот черный рынок оружия из-за войны и бесконтрольного распространения огнестрела выполз из-под заботливой арсенборисовской руки.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:12 Ответить
А тетка реально молодчина! своего рода агрономический талант. О таких говорят, что у них "рука зеленая", даже держак лопаті, воткнутій в землю, у таких людей зацветает. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 147
показать весь комментарий
10.06.2021 10:30 Ответить
Кстати, где такую елку можно купить? На НГ и елка и подарок сразу! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546
показать весь комментарий
10.06.2021 10:31 Ответить
Це означає, що для цієї мети, яку Зеленський назвав «досяжною», необхідно висаджувати пересічно трохи більш ніж 913 тисяч 242 дерева щодня протягом цих трьох років, незважаючи на пори року, коли дерева висаджувати доцільно.
Або ж більш ніж 10,5 дерев щосекунди цілодобово, вдень і вночі.
Нині, за різними повідомленнями, загальна площа лісів України становить від 10,4 до 10,8 мільйона гектарів. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358

Здається клієнт втік з Дурдому
показать весь комментарий
10.06.2021 10:16 Ответить
Порошенко єдиний президент, який ставив ЗСУ значно вище мєнтів.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:04 Ответить
Людина просто розуміє, що нам кірдик без ВСУ. Вранці встанемо, а наді Львовом кацапська ганчірка теліпається. Зєлі какаяразніца, а Пороху ніж в серце. Як і нам з Вами.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:13 Ответить
А толку? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7340
показать весь комментарий
10.06.2021 11:22 Ответить
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2223
показать весь комментарий
10.06.2021 10:08 Ответить
Наш ПрезидентПорошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 3162
показать весь комментарий
10.06.2021 10:10 Ответить
Кто сказал?
показать весь комментарий
10.06.2021 11:23 Ответить
Петро до дострокових готується?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:11 Ответить
Серйозно? Якщо порівнювати з блазнем, то Порох, абсолютно правдива людина, але ж ви два ідіота, вибрали блазня!
показать весь комментарий
10.06.2021 11:21 Ответить
Жмуруку только досрочная посадка светит.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:21 Ответить
Так сади, пацак! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785
Ты же 58 уголовных дел на него наоткрывал! Слабо, чмошники?!
показать весь комментарий
10.06.2021 10:35 Ответить
Приготовь свою дорогую бабулю--традиционно пролетать будет мимо кресел
показать весь комментарий
10.06.2021 10:24 Ответить
а что бы харю свиную , в телек не засунуть, мы не можем. те кто помогает искренне , делают это молча...
показать весь комментарий
10.06.2021 10:16 Ответить
Это ты о вандализме осла по обписыванию колонны в Днепре?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:18 Ответить
Любое хорошее и нужное дело Порошенко вызывает у зебилов скрежет зубов и диарею из за того,что постоянно напоминает им какие же они олигофрены.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:17 Ответить
А ти словоблудний ананіст. Що ти особисто зробило для України і її армії?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:33 Ответить
Странная ситуация. Подогнал клубнику, аппарат ШВЛ, собрал в складчину комплект оптической разведки.....об этом рассказывают всем, а раньше, тратил свои миллиарды на армию (ну по словам порохоботов) и об этом ни-ни, тихонечко, не привлекая внимания.... Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9340

Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2658
показать весь комментарий
10.06.2021 10:18 Ответить
Да собственно говоря не все ли равно--у зелебобиков будут диарея и так и так. Да и Порох ,я уверен,знает,что вы все равно не оцените.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:21 Ответить
А тихо тепер і не буде. Тепер буде голосно. Дуже голосно.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:20 Ответить
(с)
Я кохаю Гриця (Гриця!), кохаю лише Гриця
За те, що у Гриця в кишені полу-полуниця
Він приходить, мене робить, я кохаю Гриця
Його бачу, червонію, як та полуниця
показать весь комментарий
10.06.2021 10:25 Ответить
А тобі москаль,яке діло до України?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:42 Ответить
Доларовий мільярдер Порошенко, який за 2014-2020 роки збагатився приблизно в 2 рази (згідно Форбс з 750 млн до 1.4 млрд доларів), тримає готівкою 1.8 млрд гривень згідно своєї декларації і згідно неї ж витрачає по 30 млн в рік лише не власних адвокатів - увага, за допомогою краудфандингу (збору коштів) передав в ВСУ декілька ящиків полуниці і оптичний набір під прицілом фото- і відеокамер. Завіса.
показать весь комментарий
10.06.2021 10:48 Ответить
))))свинособака,уже честно -задолбала твоя методичка...или вы,кацарылые,по тугодумности новую освоить не можете?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:52 Ответить
Кацапсинко, ти брешеш як дишеш!
В число долларовых миллиардеров вошли совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд) - совладелец Smart Holding Group, которой принадлежит 24% в железорудной компании Рината Ахметова «Метинвест», владелец кондитерской корпорации Roshen и избранный президент Украины Петр Порошенко ($1,3 млрд), Юрий Косюк ($1,3 млрд), владеющий агропромышленным холдингом «Мироновский хлебопродукт», Константин Жеваго ($1,1 млрд), которому принадлежит горно-металлургическая группа «Финансы и кредит», и Сергей Тигипко ($1 млрд) - один из основателей "Приватбанка".

29.05.2014 16:38 https://www.forbes.ru/news/258737-ukrainskii-forbes-sostavil-reiting-bogateishikh-biznesmenov
показать весь комментарий
10.06.2021 11:30 Ответить
Краудфандинг в исполнении ***** - это звучит гордо! ))
показать весь комментарий
10.06.2021 11:42 Ответить
Вы это, ошибаетесь. Согласно сведениям поклонников зевовы Порошенко за 2014-2020 годы обогатился в ВОСЕМьДЕСЯТ ПЯТЬ раз. И они в это свято верят.Вот так. А вы чего-то про каких-то жалких два раза пишите.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:54 Ответить
А шо,зескотобаза снова просто обожрала бойцов и упёрлась?
показать весь комментарий
10.06.2021 10:55 Ответить
Да. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9267
А бойцы голодными остались. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 609
показать весь комментарий
10.06.2021 11:12 Ответить
путём краудфандинга.
снова Порох зебилов обокрал.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:24 Ответить
«Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. ... У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права...»

від Матвія (гол. 6, ст. 2-4)
показать весь комментарий
10.06.2021 11:31 Ответить
Пошлите это выражение бубочке. Пусть хоть притормозит с великим крадивныцтвом пиариться. Порошенко строил дороги больше,дешевле и без пафоса.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:45 Ответить
Конечно без пафоса. Какой может быть пафос у сывочолого....... Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7262

Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 566
показать весь комментарий
10.06.2021 12:04 Ответить
Ну, до твоей зеленожопой макики ему далеко, эт точно! Вспоминая, как грипоц приехал открывать футбольное поле в школу, которое сделали при Порошенко, и мостики (метров 5) открывал на западной Украине ваше ************* зеленое чмо, и пиарился на программе децентрализации, которую основал и начал воплощить в жизнь такой-сякой Порошенко. И дороги у Пороха были в 2-3 раза дешевле, и сделал он их в несколько раз больше, не смотря на полученную пустую казну. Но тупорылым продажным кремледрочерно-зеленогнойным утыркам доказать ничего не возможно, в голове одни зеленые вонючие опилки!.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:11 Ответить
А с чего ты взял, что "зеленожопая макака" моя? Этот унюханный дегенерат - результат "великого" правления сывочолого гэцьмана. Думаю, что ЗЕбил даже симоненке проиграл бы на выборах, а ваш постарался Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 6735
показать весь комментарий
10.06.2021 13:13 Ответить
не віднєкуйся, навіть якщо ти з касапської банди "ктоугоднотольконепорох". Все-одно ти - 73/43%зебіл. Вашого всього гамнистого дохера в тій кодлі.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:34 Ответить
ви там комплекси хомчаку та тарану не давайте, бо знову вкрадуть як антиснаперські та ще й Фігуса натравлять -контрабандою порох займається.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:07 Ответить
О, теперь вижу что у рьіжего подсвинка будет в воскресенье погорать.
Интересно он в конвульсиях бестолковкой в пол будет стучать со словами "клятий Порошенко опять клубничку солдатам привез"?
показать весь комментарий
10.06.2021 12:20 Ответить
У него полюбому подгорать будет. Порошенко-родовая травма этой свиньи. С аферистовичем горят сраками в вунисон
показать весь комментарий
10.06.2021 14:45 Ответить
Почувствуйте разницу)))
Зеленский привез на передовую свою "... глубокую убежденность в том, что ..." Порошенко - комплексы оптической разведки.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:21 Ответить
потужненько.
показать весь комментарий
11.06.2021 04:43 Ответить
 
 