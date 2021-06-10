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Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Российскому рэперу Басте все же разрешили въезжать в Украину, поскольку срок запрета истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам въезд на территорию Украины. Бесспорно, когда речь заходит об артистах, все на это обращают внимание. Когда речь идет о журналистах или никому неизвестных людях – это проходит мимо внимания. СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать", - отметил министр.

В то же время, по словам Ткаченко, он не очень хорошо относится к российским артистам.

"Потому что считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться. Большое их количество раньше точно не шло на благо для создания украинского музыкального продукта. Сейчас его стало гораздо меньше. Если спросить об отношении к различным артистам, то я искренне рад, что мои любимцы – Макаревич и Гребенщиков – могут сюда приезжать, потому что и с позицией у них все нормально и адекватно, и музыканты они высокого профиля. Поэтому здесь тоже надо иметь взвешенную позицию по этому вопросу", - подчеркнул министр.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Бенин холуй Ткаченко прикидывается идиотом.
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
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10.06.2021 10:20
+23
"а Баста может въезжать - истек срок запрета" - а продлить запрет не ? Заратустра не позволяет ? Моргенштерна, слава богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5144
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10.06.2021 10:18
+17


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1520
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10.06.2021 10:24
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"а Баста может въезжать - истек срок запрета" - а продлить запрет не ? Заратустра не позволяет ? Моргенштерна, слава богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5144
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10.06.2021 10:18 Ответить
басту низзя, он плагиатчик...ворует и выдает за свое...в украине и свои такие есть...
в ютуб - Alma Zohar - Indian Love Song (Баста - Сансара [ОРИГИНАЛ])
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10.06.2021 10:48 Ответить
Баканов не дозволяє, для Гідранта Баста - бізнес-партнер)
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10.06.2021 11:28 Ответить
Нет оснований.
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10.06.2021 14:51 Ответить
Бенин холуй Ткаченко прикидывается идиотом.
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
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10.06.2021 10:20 Ответить


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1520
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10.06.2021 10:24 Ответить
Молодь на заході країни слухає цього москаля.І навіть ще гірших слухає.Це означає,що ніякого виховання дітей не було.
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10.06.2021 10:22 Ответить
і старше покоління на заході країни з успіхом приймало макаревича...
а він взяв, та й у борщ наплював - це наш общий...
ще один експерт, він придумав слово смак
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10.06.2021 10:57 Ответить
То в Макаревича хоча би якийсь сенс є в піснях.А який сенс в моргенштерна? Який сенс у ''slava marlow-снова напиваюсь''? Це слухають вже двадцятилітні.Де їх мізки? Яке може бути майбутнє країни з такими молодими людьми.Я сам ще молодий,але я не думав що буде така деградація.
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10.06.2021 11:45 Ответить
на сенс і розраховано...тільки в 14-му вороги були мотивовані вбивати першими, а захисники все ще шукали сенсу...тепер новому поколінню згодовують сенс - кому макаревича, гребенщикова, а кому басту з моргенштерном...
юна молодь схильна до проявів бунтарства і заявка вголос про "напиваюсь" - це один із них..
наприклад в ютуб
Абу-Касимові капці - Хлопці де ви є ? https://youtu.be/FxrQ--UbVq0
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10.06.2021 12:18 Ответить
Alexander Bereznuk ******** Ну не вся ж молодь така.Це низькоінтелектуальна біомаса.В якої батьки такі самі.І це молодь якій вже 20,або більше років.Зараз і дівчата відрами бухають,раніше такого не було.А якщо і було то менше.
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10.06.2021 14:45 Ответить
Шо ти порівнюєш?! Макаревича з якимось киргизьким наркоманом відбитим?! Ну й СМАК в тебе! Буба одобряє!)
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10.07.2021 11:17 Ответить
ти, гадаєш, що там порівняння?...але то не так, бо то - русская песня, комусь одне до душі, комусь інше...і це не про мене...
макаревич ще не їздить по райцентрах україни, як гребенщиков, але вже не пройшов провєрку - чий борщ?
русскій агітпроп вовсю експлуатірує вплив на добрих і чуйних українців...фактично зараз звучить:
- українці здавайтесь, ми вам гарантуємо газ по 3 копійки, моргенштерна і шансон послухать, борщ від макаревича під його ж пісні поїсти...буде добре, будем разом
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10.07.2021 15:25 Ответить
А це сімейна традиція. В мене в селі 25 км від Львова вуйки мурують хату, так там виключно шансон. Гидко шо навіть не хочеться виходити на город. А гопота зі спортивними штанами на манжетах і теж по вигляду доїжджеючі, то на їх балалайках тіко кацапоїдний реп таламкає
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10.06.2021 12:06 Ответить
Только после ответа на камеру-"Чей крым?"
А по большому счету-Нахіба цей кацапський непотріб тут потрібен?
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10.06.2021 10:22 Ответить
Цей покидьок вже дав відповідь на це питання, гастролював в окупованому Криму.
Але Ткаченко з Бакановим на це плювати.

"В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко ( Баста ) въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма."

Источник: https://censor.net/ru/n3270531
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10.06.2021 10:25 Ответить
В нову заборону Пу...нський холуй Ткаченко не може зробити?
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10.06.2021 10:24 Ответить
Ткаченко, то може повернути владу "партії війни ", щоб вони поновили заборону? Бо у вас "миролюбних", кишка слабка. Боїтесь фуйло образить?
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10.06.2021 10:26 Ответить
Губатая дочка судьи "порешала" наверное. Ей так хочется его послушать
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10.06.2021 10:30 Ответить
Кто вообще в Украине слушает эту хрень?как вообще это можно слушать, российскую поп или рок типа музыку,а еще и бабло платить за билет?
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10.06.2021 10:38 Ответить
Краще послухати ішака, ніж росіский "реп".
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10.06.2021 10:44 Ответить
як би не слухали, то вони б не перлися.
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10.06.2021 10:49 Ответить
Багато хто.Молодь від таких дуріє.
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10.06.2021 11:46 Ответить
Моргенштерн может, конечно, не нравиться автору, но он не воспевал анексию крыма, как Баста.
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10.06.2021 10:41 Ответить
моргеншляпенштейн это чисто для малолетней тупни которая эщкере кричит и ауе
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10.06.2021 18:13 Ответить
А Крим вже повернули ?
Чи як то Басті вичерпався термін заборони в'їзду ?
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10.06.2021 10:43 Ответить
я щиро радий, що мої улюбленці - Макаревич та Гребенщиков можуть сюди приїжджати, Джерело: https://censor.net/ua/v3270531
половинчасте падло. та, в принципі, чому половинчасте, російське йому ближче, зрозуміліше та рідніше за українське.

це той макаревич, що "нам нечего делить.."

це той грєбєнщіков, що "славяне-братья..." і все це пропагандистське брехливе лайно?
слухайте, вони всі хворі на імперську бацилу, всі несуть та пропагують ідею "замирення, бо давайте вже українці, побісилися та й досить", ідею "одногонароду але росіяни, звісно ж, старший брат", просто вони тягнуть ці ідеї сюди трохи інакше ніж кісєльов, путін та інш.
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10.06.2021 10:46 Ответить
Это Басте через самого министра официально намекнули сообщили что вьезд свободен,чтобы нн сомневался и не волновался чувак
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10.06.2021 10:57 Ответить
Своих и морген, и штернов в Украине, как говна в привокзальном сортире!
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10.06.2021 11:05 Ответить
Что это за беспомощность такая? Здесь государство или как? Неужели так сложно просто НЕ ПУСТИТЬ в страну какого-то кацапского утырка???
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10.06.2021 11:30 Ответить
А без басты цивилизованная жизнь в Украине, значит, никак не возможна? Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7446
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10.06.2021 11:35 Ответить
москальська гнида/активист.
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10.06.2021 11:55 Ответить
Что значит "истек срок запрета"?Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5531 Я правильно понимаю, что он после 2018 не посещал крым?
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10.06.2021 12:48 Ответить
Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4802
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10.06.2021 13:03 Ответить
Угу. 3 липня ще один улюбленець бєніного холуя приїжджає-Льоня Парфьонов. Черговий русскій лібєрал внє палітікі,якому хохли понесуть відь 900 до 2500 грн.за квиток.
Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5733
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10.06.2021 13:07 Ответить
А на нарушение законов Украины гнидам насрать...
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10.06.2021 14:37 Ответить
че за бред вообще на 3 года запрещать??? типа дальше все нормально??? это как вообще??? Запрет срочно должен быть пожизненный!!! И чтобы такого бреда больше и не слышно было про 3 года. Этих предателей всех надо палками с власти гнать! Уже всей Украине эти паразиты в горле сидят. Только от вида их ненависть просыпается и злоба! Это какой то бесконечный ад с властью предательской!
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10.06.2021 17:36 Ответить
Цена за посещение оккупированных территорий - это пожизненный запрет посещения Украины!!! Нужно цену вешать дорогую, тогда и уважение будет к суверинитету Украины выше!
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10.06.2021 17:41 Ответить
То,что истекло.. всегда можно продлить
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10.06.2021 18:53 Ответить
Почему-то моргенштерну я завидую больше... А вот баста приедет... ему я завидую меньше... потому что баста - она разная бывает...
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10.06.2021 19:20 Ответить
Зачем эти кацапские тараканы лезут и лезут к нам в Украину? Их что, ФСБ специально засылает?
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10.06.2021 21:23 Ответить
Це вже не смішно!! Німцям трубу просять заборонити, а самі .... зелені ... ЩО? Москалі наших дітей вбивають, ще й за баблом до нас їдуть. Щоб було на що купити ЗБРОЮ ??? Жодний москаль нам не потрібен, як Сталіну Ленна Ріфеншталь. І такий недолугий міністр теж. Вали ткаченко у ... тундру або тайгу.
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10.06.2021 21:34 Ответить
Ця моргенштерна киргизська є соціально близький наркоман до нашої бубачьки. Ну як такого до хати не впустити?!)
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10.07.2021 11:27 Ответить
 
 