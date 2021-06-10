Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Российскому рэперу Басте все же разрешили въезжать в Украину, поскольку срок запрета истек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам въезд на территорию Украины. Бесспорно, когда речь заходит об артистах, все на это обращают внимание. Когда речь идет о журналистах или никому неизвестных людях – это проходит мимо внимания. СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать", - отметил министр.
В то же время, по словам Ткаченко, он не очень хорошо относится к российским артистам.
"Потому что считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться. Большое их количество раньше точно не шло на благо для создания украинского музыкального продукта. Сейчас его стало гораздо меньше. Если спросить об отношении к различным артистам, то я искренне рад, что мои любимцы – Макаревич и Гребенщиков – могут сюда приезжать, потому что и с позицией у них все нормально и адекватно, и музыканты они высокого профиля. Поэтому здесь тоже надо иметь взвешенную позицию по этому вопросу", - подчеркнул министр.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
Пожалуйста, подождите...
в ютуб - Alma Zohar - Indian Love Song (Баста - Сансара [ОРИГИНАЛ])
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
Nick Dmytriiev@NDmytriiev
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© Депданягетьманцев
Мразота касапська
а він взяв, та й у борщ наплював - це наш общий...
ще один експерт, він придумав слово смак
юна молодь схильна до проявів бунтарства і заявка вголос про "напиваюсь" - це один із них..
наприклад в ютуб
Абу-Касимові капці - Хлопці де ви є ? https://youtu.be/FxrQ--UbVq0
макаревич ще не їздить по райцентрах україни, як гребенщиков, але вже не пройшов провєрку - чий борщ?
русскій агітпроп вовсю експлуатірує вплив на добрих і чуйних українців...фактично зараз звучить:
- українці здавайтесь, ми вам гарантуємо газ по 3 копійки, моргенштерна і шансон послухать, борщ від макаревича під його ж пісні поїсти...буде добре, будем разом
А по большому счету-Нахіба цей кацапський непотріб тут потрібен?
Але Ткаченко з Бакановим на це плювати.
"В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко ( Баста ) въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма."
Источник: https://censor.net/ru/n3270531
Чи як то Басті вичерпався термін заборони в'їзду ?
половинчасте падло. та, в принципі, чому половинчасте, російське йому ближче, зрозуміліше та рідніше за українське.
це той макаревич, що "нам нечего делить.."
це той грєбєнщіков, що "славяне-братья..." і все це пропагандистське брехливе лайно?
слухайте, вони всі хворі на імперську бацилу, всі несуть та пропагують ідею "замирення, бо давайте вже українці, побісилися та й досить", ідею "одногонароду але росіяни, звісно ж, старший брат", просто вони тягнуть ці ідеї сюди трохи інакше ніж кісєльов, путін та інш.