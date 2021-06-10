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взятка (5948) наркотики (2105) СБУ (18723) США (23262) Гливинский Сергей (1)

Экс-следователь СБУ Гливинский подозревается в получении $80 тыс. взятки от гражданина США за выход из-под стражи: американца в СИЗО избивали и угрожали убить. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Следователь одесского управления Службы безопасности Украины Сергей Гливинский, вероятно, требовал 80 000 долларов у подозреваемого по делу о контрабанде наркотиков, которое сам расследовал.

Об этом говорится в материале "Таємниці Слідства", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что средства Гливинский мог требовать у гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Джозефа Аулта, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 80 тыс. долларов иностранец должен был заплатить в обмен на выход из следственного изолятора, отмену ареста на банковских счетах и ​​вынесение приговора без заключения. Аулт - подозреваемый по делу о возможной контрабанде наркотиков из Китая, которую и расследовал экс-служащий СБУ.

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По информации, которую журналисты получили из судебных заседаний и собственных источников, бывший работник СБУ якобы сначала попросил у Аулта 60 тыс. долларов за свои "услуги". Американец, которого в СИЗО неоднократно избивали и угрожали убить, согласился на такую ​​сделку.

Впоследствии, осенью 2018 г. Гливинский неоднократно просил конвоировать подозреваемого Аулта из следственного изолятора в свой кабинет в СБУ. Бывший СБУшник, как утверждает следствие, получил для американца сим-карту, с помощью которой тот разблокировал свой иностранный, не арестованный в ходе следствия счет. Тогда же оказалось, что у иностранца больше денег - и Сергей Гливинский, как отмечают правоохранители, потребовал еще 20 тыс. долларов.

Чтобы перевести всю сумму на счет, ее пришлось разделить на несколько транзакций - по 20 тыс. долларов. Их иностранец якобы отправлял знакомым Сергея Гливинского. В частности, давнему товарищу экс-служащего из Броваров - к слову, родной город Гливинского. Именно туда через несколько дней после перевода средств поехал экс-работник СБУ - как считает официальное следствие, чтобы забрать наличные.

Весной 2019 г. Сергей Гливинский, по данным правоохранителей, вернул Дэвиду Джозефу Аулту его паспорт - хотя такое решение ни с кем не согласовывалось. Вскоре после этого на счета знакомых бывшего следователя перечислили последние 20 тыс. долларов.

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В феврале 2020 Дэвид Джозеф Аулт обратился к правоохранителям, которым рассказал о якобы вымогательстве взятки Гливинским и детали "сделки" со служащим. Его слова подтвердили адвокат и переводчик иностранца. Также, по информации из наших источников, доказательствами по делу стала информация о конвоировании Дэвида Аулта из следственного изолятора в кабинет Сергея Гливинского и выписки о движении средств со счетов американца.

Весной этого года Гливинского уволили из Службы безопасности, а в начале июня - вручили подозрение в вымогательстве взятки. Уже 3 июня Высший антикоррупционную суд избрал экс-служащему СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 340 500 гривен.

Правда, прокуроры Специализированной антикорупцйнои прокуратуры ходатайствовали о значительно большем размере залога - более 2,2 миллиона гривен. Сам Гливинский также собирается обжаловать это решение. Апелляционная палата Антикорсуда должна рассмотреть их жалобы.
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Топ комментарии
+10
Такие служители закона могли их легко подбросить.
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10.06.2021 12:30
+7
Молодец американец, что не стал молчать, когда вышел на свободу.
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10.06.2021 13:02
+6
у меня такое ощущение что вы родственник сбу-ка?! Конечно пару грамм это здорово, раз и положили
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10.06.2021 13:04
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И не удивлён.
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10.06.2021 12:13 Ответить
Мда. Приезжать иностранцам в Украину просто опасно.
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10.06.2021 12:19 Ответить
с наркотой да. опасно.
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10.06.2021 12:27 Ответить
Такие служители закона могли их легко подбросить.
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10.06.2021 12:30 Ответить
ему ехать с наркотой бес мысленно, тем более пару граммов, пакетик засовываем иностранцу и получаем как бабла. Полная изоляция иностранца в сизо, даже не впустили посла США, дальше рассказывать как это все странно?
Иностранец долго не соглашался пока его не опустили! Есть какие то вопросы?
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10.06.2021 13:02 Ответить
в этой жизни всё бывает и на Я бывает и на Ё бывает.
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10.06.2021 20:02 Ответить
и не надо - распространяйте наркоту у себя дома...
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10.06.2021 12:28 Ответить
у меня такое ощущение что вы родственник сбу-ка?! Конечно пару грамм это здорово, раз и положили
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10.06.2021 13:04 Ответить
Это твоя родина детка...
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10.06.2021 12:24 Ответить
получил 2200000 а залог 300000. разница в 1900000 на откуп? как понять что сумма залога меньше суммы самой аферы? тут уже следаков по делу сбушника нужно судить.
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10.06.2021 12:53 Ответить
ну шо вы так сразу все 1 900 000 если по понятиям половину только.....
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10.06.2021 13:14 Ответить
Молодец американец, что не стал молчать, когда вышел на свободу.
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10.06.2021 13:02 Ответить
а ты знаешь что там с ним сделали для сговорчивости? То самое, что все подумали, достоинство его умерло.
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10.06.2021 13:08 Ответить
Вы оправдываете преступников в погонах?
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10.06.2021 13:44 Ответить
Это кому-то на другой сайт надо с такими фантазиями, все подумали
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10.06.2021 14:24 Ответить
главное что бы у тебя в жизни так не случилось, что бы ты на фантазию такую не попал.
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10.06.2021 15:19 Ответить
У них на Расії таке норма Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити - Цензор.НЕТ 6840
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10.06.2021 15:29 Ответить
Це домисли, з грошовими клієнатми нічого не роблять, тільки залякують, так що не треба видумувати.
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10.06.2021 15:09 Ответить
ага сейчас, это как русских нет на Донбассе, сказки
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10.06.2021 15:18 Ответить
тут вам не здесь....... вам здесь не там......
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10.06.2021 13:14 Ответить
а почему бывший?
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10.06.2021 14:02 Ответить
Американець не лох Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити - Цензор.НЕТ 6366
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10.06.2021 15:08 Ответить
А вкаком сизо он сидел? в общегражданском и в СИЗО СБУ....если в сизо сбу то там что либо доказать не реально, там одиночки с повышенной шумоизоляцией...свидетелей не будет...
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10.06.2021 15:17 Ответить
Рух грошей прослідковується.
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11.06.2021 09:44 Ответить
ну с зп в 400$ не удивительно
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10.06.2021 20:39 Ответить
Если подобным СБУшникам назначить даже огромные по местным меркам зарплаты по 2 тыс 400 $ в месяц, то они просто будут требовать взятки не 80 тысяч долларов, а в три раза больше: по 200 тысяч , ссылаясь на то, что, мол, я не какой-то провинциальный нищеброд, чтобы закрывать уголовное дело за какие-то жалкие 80 тыс. долларов:
у меня своя месячная зарплата 2 тысячи 400 $.
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11.06.2021 09:23 Ответить
2400к даже в Европе не большие деньги
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11.06.2021 15:54 Ответить
уважаемый Дмитрий, 2 тыс.400 долларов в месяц = 2 тыс.200 евро в месяц:

даже в Германии, в самой богатой стране европейского континента, такая зарплата считается нормальной хорошей зарплатой, которая обеспечивает вполне приличную жизнь на уровне обычного среднего благополучного гражданина: зарплату не выше этих 2 тыс 200 евро получают 70 % всех работающих граждан ФРГ.

На такие зарплаты можно жить ни в чём разумном себе не отказывая, особо не экономя и два раза в год ездить в заграничные путешествия: в Германии условия жизни очень качественные, но стоимость жизни невероятно дешевая по сравнению с США или с Великобританией. Продукты высочайшего качества и замечательного вкуса стоят сущие копейки: взрослому мужчине для прекрасного качественного питания достаточно 270 евро в месяц. Все виды образования от детского сада до гимназии и университета высшего мирового уровня в Германии абсолютно бесплатные. Доступная всем людям медицина высшего уровня тоже бесплатная для людей скромного достатка, для обеспеченных людей медстраховка стоит 150-200 евро в месяц на всю семью, покрывает 100 % любых самых гигантских расходов на лечение и операции.

Кстати, все полицейские в Германии, не имеющие офицерского звания, в первые 5 лет службы получают как раз вот такую зарплату 2 тыс. 200 евро и никогда не берут взяток. За последние 20 лет в ФРГ привлекли за взятки только 4-х полицейских: трое из них оказались по происхождению из "югославских" семей, четвёртый - гражданин Германии румынского происхождения.
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12.06.2021 01:05 Ответить
любезный, да какая разница 2400 евро или зеленки, 2400к для Украины это хорошие деньги, а для Германии это мало, 5-10к - уже неплохо, можно и на 300 евро на человека жить а толку, сильно не разгонишься.
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12.06.2021 11:10 Ответить
Заможних українів грабує Зєля, тож Баканову залишилось грабувати тільки заможних іноземців.
Зєлю геть. Дострокові.
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11.06.2021 09:41 Ответить
 
 