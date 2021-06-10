Экс-следователь СБУ Гливинский подозревается в получении $80 тыс. взятки от гражданина США за выход из-под стражи: американца в СИЗО избивали и угрожали убить. ВИДЕО

Следователь одесского управления Службы безопасности Украины Сергей Гливинский, вероятно, требовал 80 000 долларов у подозреваемого по делу о контрабанде наркотиков, которое сам расследовал.

Об этом говорится в материале "Таємниці Слідства", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что средства Гливинский мог требовать у гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Джозефа Аулта, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 80 тыс. долларов иностранец должен был заплатить в обмен на выход из следственного изолятора, отмену ареста на банковских счетах и ​​вынесение приговора без заключения. Аулт - подозреваемый по делу о возможной контрабанде наркотиков из Китая, которую и расследовал экс-служащий СБУ.

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По информации, которую журналисты получили из судебных заседаний и собственных источников, бывший работник СБУ якобы сначала попросил у Аулта 60 тыс. долларов за свои "услуги". Американец, которого в СИЗО неоднократно избивали и угрожали убить, согласился на такую ​​сделку.

Впоследствии, осенью 2018 г. Гливинский неоднократно просил конвоировать подозреваемого Аулта из следственного изолятора в свой кабинет в СБУ. Бывший СБУшник, как утверждает следствие, получил для американца сим-карту, с помощью которой тот разблокировал свой иностранный, не арестованный в ходе следствия счет. Тогда же оказалось, что у иностранца больше денег - и Сергей Гливинский, как отмечают правоохранители, потребовал еще 20 тыс. долларов.

Чтобы перевести всю сумму на счет, ее пришлось разделить на несколько транзакций - по 20 тыс. долларов. Их иностранец якобы отправлял знакомым Сергея Гливинского. В частности, давнему товарищу экс-служащего из Броваров - к слову, родной город Гливинского. Именно туда через несколько дней после перевода средств поехал экс-работник СБУ - как считает официальное следствие, чтобы забрать наличные.

Весной 2019 г. Сергей Гливинский, по данным правоохранителей, вернул Дэвиду Джозефу Аулту его паспорт - хотя такое решение ни с кем не согласовывалось. Вскоре после этого на счета знакомых бывшего следователя перечислили последние 20 тыс. долларов.

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В феврале 2020 Дэвид Джозеф Аулт обратился к правоохранителям, которым рассказал о якобы вымогательстве взятки Гливинским и детали "сделки" со служащим. Его слова подтвердили адвокат и переводчик иностранца. Также, по информации из наших источников, доказательствами по делу стала информация о конвоировании Дэвида Аулта из следственного изолятора в кабинет Сергея Гливинского и выписки о движении средств со счетов американца.

Весной этого года Гливинского уволили из Службы безопасности, а в начале июня - вручили подозрение в вымогательстве взятки. Уже 3 июня Высший антикоррупционную суд избрал экс-служащему СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 340 500 гривен.

Правда, прокуроры Специализированной антикорупцйнои прокуратуры ходатайствовали о значительно большем размере залога - более 2,2 миллиона гривен. Сам Гливинский также собирается обжаловать это решение. Апелляционная палата Антикорсуда должна рассмотреть их жалобы.