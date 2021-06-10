Экс-следователь СБУ Гливинский подозревается в получении $80 тыс. взятки от гражданина США за выход из-под стражи: американца в СИЗО избивали и угрожали убить. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Следователь одесского управления Службы безопасности Украины Сергей Гливинский, вероятно, требовал 80 000 долларов у подозреваемого по делу о контрабанде наркотиков, которое сам расследовал.
Об этом говорится в материале "Таємниці Слідства", передает Цензор.НЕТ.
Журналисты выяснили, что средства Гливинский мог требовать у гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Джозефа Аулта, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 80 тыс. долларов иностранец должен был заплатить в обмен на выход из следственного изолятора, отмену ареста на банковских счетах и вынесение приговора без заключения. Аулт - подозреваемый по делу о возможной контрабанде наркотиков из Китая, которую и расследовал экс-служащий СБУ.
По информации, которую журналисты получили из судебных заседаний и собственных источников, бывший работник СБУ якобы сначала попросил у Аулта 60 тыс. долларов за свои "услуги". Американец, которого в СИЗО неоднократно избивали и угрожали убить, согласился на такую сделку.
Впоследствии, осенью 2018 г. Гливинский неоднократно просил конвоировать подозреваемого Аулта из следственного изолятора в свой кабинет в СБУ. Бывший СБУшник, как утверждает следствие, получил для американца сим-карту, с помощью которой тот разблокировал свой иностранный, не арестованный в ходе следствия счет. Тогда же оказалось, что у иностранца больше денег - и Сергей Гливинский, как отмечают правоохранители, потребовал еще 20 тыс. долларов.
Чтобы перевести всю сумму на счет, ее пришлось разделить на несколько транзакций - по 20 тыс. долларов. Их иностранец якобы отправлял знакомым Сергея Гливинского. В частности, давнему товарищу экс-служащего из Броваров - к слову, родной город Гливинского. Именно туда через несколько дней после перевода средств поехал экс-работник СБУ - как считает официальное следствие, чтобы забрать наличные.
Весной 2019 г. Сергей Гливинский, по данным правоохранителей, вернул Дэвиду Джозефу Аулту его паспорт - хотя такое решение ни с кем не согласовывалось. Вскоре после этого на счета знакомых бывшего следователя перечислили последние 20 тыс. долларов.
В феврале 2020 Дэвид Джозеф Аулт обратился к правоохранителям, которым рассказал о якобы вымогательстве взятки Гливинским и детали "сделки" со служащим. Его слова подтвердили адвокат и переводчик иностранца. Также, по информации из наших источников, доказательствами по делу стала информация о конвоировании Дэвида Аулта из следственного изолятора в кабинет Сергея Гливинского и выписки о движении средств со счетов американца.
Весной этого года Гливинского уволили из Службы безопасности, а в начале июня - вручили подозрение в вымогательстве взятки. Уже 3 июня Высший антикоррупционную суд избрал экс-служащему СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 340 500 гривен.
Правда, прокуроры Специализированной антикорупцйнои прокуратуры ходатайствовали о значительно большем размере залога - более 2,2 миллиона гривен. Сам Гливинский также собирается обжаловать это решение. Апелляционная палата Антикорсуда должна рассмотреть их жалобы.
Пожалуйста, подождите...
Иностранец долго не соглашался пока его не опустили! Есть какие то вопросы?
у меня своя месячная зарплата 2 тысячи 400 $.
даже в Германии, в самой богатой стране европейского континента, такая зарплата считается нормальной хорошей зарплатой, которая обеспечивает вполне приличную жизнь на уровне обычного среднего благополучного гражданина: зарплату не выше этих 2 тыс 200 евро получают 70 % всех работающих граждан ФРГ.
На такие зарплаты можно жить ни в чём разумном себе не отказывая, особо не экономя и два раза в год ездить в заграничные путешествия: в Германии условия жизни очень качественные, но стоимость жизни невероятно дешевая по сравнению с США или с Великобританией. Продукты высочайшего качества и замечательного вкуса стоят сущие копейки: взрослому мужчине для прекрасного качественного питания достаточно 270 евро в месяц. Все виды образования от детского сада до гимназии и университета высшего мирового уровня в Германии абсолютно бесплатные. Доступная всем людям медицина высшего уровня тоже бесплатная для людей скромного достатка, для обеспеченных людей медстраховка стоит 150-200 евро в месяц на всю семью, покрывает 100 % любых самых гигантских расходов на лечение и операции.
Кстати, все полицейские в Германии, не имеющие офицерского звания, в первые 5 лет службы получают как раз вот такую зарплату 2 тыс. 200 евро и никогда не берут взяток. За последние 20 лет в ФРГ привлекли за взятки только 4-х полицейских: трое из них оказались по происхождению из "югославских" семей, четвёртый - гражданин Германии румынского происхождения.
Зєлю геть. Дострокові.