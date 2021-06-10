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В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Закон о территориальной обороне должен иметь предохранители, которые не допустят образования местечковых подразделений.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в четверг во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео Говорить Великий ЛЬВІВ

"Я нормально отношусь к территориальной обороне. Это может быть эффективным механизмом, но также мы должны заложить предохранители, чтобы мы не получили каких-то местечковых подразделений, которые будут действовать не в интересах украинского государства", - сказал Разумков.

Он отметил, что на пленарном заседании народные депутаты будут рассматривать как законопроект о территориальной обороне, который рекомендует принять профильный комитет, так и альтернативный.

Отметим, что Разумков 10-11 июня находится с двухдневной рабочей поездкой во Львовской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Огласите весь список тех, кому можно иметь подразделения. Беня, медведчук, аваков…Еще кому можно?
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10.06.2021 12:12
+6
В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков - Цензор.НЕТ 5133
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10.06.2021 12:04
+5
Зеленая команда с удивительным постоянством даже самое доброе начинание может превратить в г*вно...
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10.06.2021 12:07
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В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков - Цензор.НЕТ 5133
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10.06.2021 12:04 Ответить
Якої війни?
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10.06.2021 12:27 Ответить
ты походу, Владик, учебник "истории СССР" в школе съел!.. до сих пор отрыгиваешь..
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10.06.2021 13:00 Ответить
Дивився я док.фільм про теріторіальну оборону Швейцарії.Думав що це за старі
вуйки в камуфляжи нестрижені бігають з автоматами по тренувальній полосі,та ще
молоді люди від них не відстають.Так ось в цієї красивій країні немає регулярній або контрактної армії,зате чоловіки віком від 18 до 55 років раз на рік призиваються на 10
днів на курси теріторіальної оборони.Не всіх одразу а в спеціальні учебки групами.
Скажу вам ганяють іх так що мама не горюй! З 5-ой ранку і до самого вечіра 9-ой.
Тримають зброю вдома і якщо буде " a l`arme!" всі знають що робити.Ніхто не скиглить!
До речи,якщо ви здорові і не маєте хронічних хвороб та будете відповідати вимогам для
служби у "Французському Легіоні" вас приймуть у віці до 55 років! У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6953
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10.06.2021 14:49 Ответить
Зеленая команда с удивительным постоянством даже самое доброе начинание может превратить в г*вно...
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10.06.2021 12:07 Ответить
Немного не в тему. Только что прочел что УЕФА на запрос РФ о форме сборной Украины по футболу приняло " серединное решение" Оставить карту с Крымом, оставить " Слава Украине", но убрать с футболок слоган " Героям слава" Так как вместе с первым слоганом оно имеет политический окрас. С-ки рашисты все таки добились своего ( хоть и частично) ждем что ответит наша федерация.. хотя что тут сказать против УЕФА мы бессильны.
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10.06.2021 12:11 Ответить
Ну то й шо? Всі нормальні люди знають, шо ГЕРОЯМ СЛАВА! У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6957Можна навіть не писати.
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10.06.2021 14:00 Ответить
Огласите весь список тех, кому можно иметь подразделения. Беня, медведчук, аваков…Еще кому можно?
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10.06.2021 12:12 Ответить
И этот молодой регионал будет выполнять обязанности Президента и Верховного Главнокомандующего когда зеледент надолго уйдет в отключку от айкосиков?
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10.06.2021 12:18 Ответить
Кому можно (не будем показывать пальцем), тот и так имеет. Всё остальное, от страха перед народом.
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10.06.2021 12:18 Ответить
Сцикуни ви.
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10.06.2021 12:20 Ответить
это еще пархато-ватноголово-ахметовская хитрожопая задрочка, все таки слуги олигархов по своей ничтожности переплюнули ОПГ вити хама!!!
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10.06.2021 12:44 Ответить
Разумков считает, что он в вопросах ТрО больше разбирается, чем генерал Кривонос? К чему это кваканье???
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10.06.2021 12:55 Ответить
НЕ та нація здадуть одне одного, або постріляють по позже один одного.
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10.06.2021 12:57 Ответить
...уже ссышься, пучеглазый? У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков - Цензор.НЕТ 9545
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10.06.2021 13:18 Ответить
повторення пройденого !. після Польської катастрофи 20 року та розвалу арміїї, для умиротворення України прибули Молотов із Дзержинським. для того щоб хохли, які були заражені на 80 % дрібнобуржуазністю (за переконанням залізного фелікса) не створювали своїх містечкових військових утворень, перший привіз одну чуваську бригаду, одну башкирську, яка приїхала у своїй національні одежі -сафянових чобітках. стеганних халатах та малахаях та ряд інших волжських племен. Скоро вони себе назвали корпусом Червонного козацтва і так не пішли з України. Чувашська бригада стала Чапаевською дивізією і існувала до 1991 року. А фелікс привіз із собою 300 чекістів з росії, там були такі персони як леплевский,брати медведеви,реденс, і утворив ударну групу по розстрілах в Криму під керівництвом Юхима Євдокимова. Він ввійшов історію КПСС як перший чекіст, який був нагороджений орденом по закритому указу за "діла" в Криму. Він лютував в Україні до 1923 року, а потім перейшов лютувати на Північний Кавказ. а також очолював операцію по боротьбі з містечковими формуваннями у Холодному Яру. Не випадково Разумков через 100 років після подій згадав про містечкові військові формування, видно страшнувато стало від організованності населення. До речі, відомий в "узких" кругах "історик" Д.Табачник категорично був проти возвеличення відомого роману про холодноярську республіку. А він зараз шушукається у мединського в якійсь спілці по написанню нової, "правдивої" історії Росії.
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10.06.2021 15:03 Ответить
Розумков - это Партия Регионов. Коллаборант сраный! Гнать его с Украины ссаными тряпками на Россию!
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10.06.2021 17:30 Ответить
Розумков - коллаборант и таких бесов и духу во власти Украины быть не должно!!!
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10.06.2021 17:32 Ответить
Гнида чекистская с мордой ПалПалыча Знаменского.
Боится местечковых формирований и правильно делает.
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10.06.2021 18:06 Ответить
 
 