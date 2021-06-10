В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков. ВИДЕО
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Закон о территориальной обороне должен иметь предохранители, которые не допустят образования местечковых подразделений.
Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в четверг во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Я нормально отношусь к территориальной обороне. Это может быть эффективным механизмом, но также мы должны заложить предохранители, чтобы мы не получили каких-то местечковых подразделений, которые будут действовать не в интересах украинского государства", - сказал Разумков.
Он отметил, что на пленарном заседании народные депутаты будут рассматривать как законопроект о территориальной обороне, который рекомендует принять профильный комитет, так и альтернативный.
Отметим, что Разумков 10-11 июня находится с двухдневной рабочей поездкой во Львовской области.
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вуйки в камуфляжи нестрижені бігають з автоматами по тренувальній полосі,та ще
молоді люди від них не відстають.Так ось в цієї красивій країні немає регулярній або контрактної армії,зате чоловіки віком від 18 до 55 років раз на рік призиваються на 10
днів на курси теріторіальної оборони.Не всіх одразу а в спеціальні учебки групами.
Скажу вам ганяють іх так що мама не горюй! З 5-ой ранку і до самого вечіра 9-ой.
Тримають зброю вдома і якщо буде " a l`arme!" всі знають що робити.Ніхто не скиглить!
До речи,якщо ви здорові і не маєте хронічних хвороб та будете відповідати вимогам для
служби у "Французському Легіоні" вас приймуть у віці до 55 років!
Боится местечковых формирований и правильно делает.