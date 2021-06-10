"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии. ВИДЕО

Потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать дорогу на одной из улиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою просьбу жители Верхнего Карбуша изложили в специальном видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

"Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, котороая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью - сделать дорогу по улице Карбышева. С этой просьбой мы обращались в наши разные чиновничьи конторы, правительство и правительство России с 2008 года. К сожалению, наше правительство нас не услышало... Поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие", - объяснили свое обращение канцлеру Германии жители деревни.

Кроме того, жители Верхнего Карбуша рассказали, что их самая старая и главная дорога никогда не была асфальтирована.

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