"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать дорогу на одной из улиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою просьбу жители Верхнего Карбуша изложили в специальном видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.
"Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, котороая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью - сделать дорогу по улице Карбышева. С этой просьбой мы обращались в наши разные чиновничьи конторы, правительство и правительство России с 2008 года. К сожалению, наше правительство нас не услышало... Поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие", - объяснили свое обращение канцлеру Германии жители деревни.
Кроме того, жители Верхнего Карбуша рассказали, что их самая старая и главная дорога никогда не была асфальтирована.
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Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)
"Сложно освободить дураков от цепей, которые они боготворят" Вольтер
ЗЕля уже попросил у Анжелы винтовок, можем помочь русским немцам
Когда эти так называемые немцы переезжают на ПМЖ в Германию, то трудно найти путинцев упористее, чем они.
Не каждый рязанский мужик будет так топить за путина и рашен-империю, как они.
Ну и сидели бы себе в рахе.
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелкими пугают
Дескать, подлые, летают
То у вас собаки лают
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели
Мы тарелки бьём весь год
Мы на них уже собаку съели
Если повар нам не врёт
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
типа про это и писал Высоцкий
У них немецкого 5 %, а 95% козломордого со скрепами..
Зачем Меркель это надо?
https://censor.net/ru/photo_news/404385/jiteli_sela_na_zakarpate_ne_dojdavshis_pomoschi_ot_gosudarstva_sami_zaasfaltirovali_vse_ulitsy_fotoreportaj
https://cfts.org.ua/news/2020/07/22/zhiteli_sela_na_zakarpate_vnov_samostoyatelno_zaasfaltirovali_dorogu_foto_59828
паспорта Германии.и НАТА вам поможет.А по -другому никак .....
Если за Пуйла и едросов, то нечего клянчить у Меркель.