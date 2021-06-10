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"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать дорогу на одной из улиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою просьбу жители Верхнего Карбуша изложили в специальном видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

 "Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, котороая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью - сделать дорогу по улице Карбышева. С этой просьбой мы обращались в наши разные чиновничьи конторы, правительство и правительство России с 2008 года. К сожалению, наше правительство нас не услышало... Поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие", - объяснили свое обращение канцлеру Германии жители деревни.

Кроме того, жители Верхнего Карбуша рассказали, что их самая старая и главная дорога никогда не была асфальтирована.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+26
И нефть, и газ, и лес дают навары -
Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)

"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 6562
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10.06.2021 13:10
+23
Обращение от русских к фашистам: Сделайте нам пожалуйста дорогу на улице названной в честь того, которого вы заморозили обливая холодной водой на морозе в фашистком концлагере. Сильно просим. ******** стыд!
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10.06.2021 13:38
+22
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 2177
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
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10.06.2021 13:25
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Интересно, Карбышев такой же вымышленный пропагандой совдепии персонаж, как и остальные, типа панфиловцев или широнинцев?
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10.06.2021 13:08 Ответить
совдеповско-мацковская история постоена на дерьме... - на выкулупаных из дупы панфиловцев, про зою косматую, которую повешали те. кого она типа "защищала" от немцев, матч "смерти" в Киеве, где футболисты двух команд в обнимку празновали завершение матча и которых(наших) направляли работать на хлебзавод и на колбасный завод в качестве поощрения... и таких примеров немерянно. Зато истинные моменты истории, типа Корюковской трагедии "скромно" умолчали и таких примеров сотни...
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10.06.2021 13:23 Ответить
Застрявші горе у времені
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10.06.2021 13:08 Ответить
От же ж, фашисти. Не за тих їх діди воювали...
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10.06.2021 13:09 Ответить
Дурни. Просили бы лучше немецкого гражданства.
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10.06.2021 13:09 Ответить
так не пойдёт, холопы должны на коленях просить ! и не важно у кого ...
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10.06.2021 13:09 Ответить
Меркель вам ничего не должна "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 9396
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 4993
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10.06.2021 13:09 Ответить
И нефть, и газ, и лес дают навары -
Кругом берут российские товары:
Россия поднимается с колен,
Чтоб выпал из неё китайский член
(взято из интернетов..)

"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 6562
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10.06.2021 13:10 Ответить
Вот гады..."Раньше думай о Родине, а потом о себе". Страна в окружении врагов,НАТО рвётся в Украину, а они со своей дорогой - Лаврентий Павлович.. Разберитесь!

"Сложно освободить дураков от цепей, которые они боготворят" Вольтер
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10.06.2021 13:11 Ответить
это и есть лаптеногая кацапия.... и чего вас пеперло туда несчастных? еще и газу попросите.
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10.06.2021 13:12 Ответить
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 9496
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10.06.2021 13:14 Ответить
ти дывы и без кокошников, и без балалайки... "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 7354
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10.06.2021 13:25 Ответить
В Сибири есть даже польские села, которые говорят на собственном польском, сильно отличающимся от оригинала.

"Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 5401
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10.06.2021 13:33 Ответить
Звичайна польска
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10.06.2021 14:36 Ответить
А бандЄрАвцеФ нЄту? "Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 3497
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10.06.2021 14:48 Ответить
шмайсеров правда не хватает, но то такое.
ЗЕля уже попросил у Анжелы винтовок, можем помочь русским немцам
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10.06.2021 14:56 Ответить
Не нужна вам дорога, все равно её пропьете.Просите оружие, ПТРК и ПЗРК чтобы на охоту в лес ходить
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10.06.2021 13:16 Ответить
надо было валить от туда во время.... пока историческая родина принимала
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10.06.2021 13:16 Ответить
Пошли вы в жёппу, обрусевшие придурки. "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 5216
Когда эти так называемые немцы переезжают на ПМЖ в Германию, то трудно найти путинцев упористее, чем они.
Не каждый рязанский мужик будет так топить за путина и рашен-империю, как они.
Ну и сидели бы себе в рахе.
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10.06.2021 13:17 Ответить
може просить им ,чтобы СС ввели и внукодедоваивалов на бутылки посадили
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10.06.2021 14:23 Ответить
чё-то ржу. "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 9145
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10.06.2021 13:17 Ответить
неблагодарные холопы,повелитель мира для них и сирию и крым и палку-пугалку а они дорогу требуют.....оголтелая русофобия "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 4332
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10.06.2021 13:21 Ответить
"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 2177
У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
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10.06.2021 13:25 Ответить
Обращение от русских к фашистам: Сделайте нам пожалуйста дорогу на улице названной в честь того, которого вы заморозили обливая холодной водой на морозе в фашистком концлагере. Сильно просим. ******** стыд!
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10.06.2021 13:38 Ответить
Ну якби так, але в лютому 1945 не було морозів, може в холодильник запхали.
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10.06.2021 15:37 Ответить
Типова кацапня. Як щось потрібне матеріальне, то вони одразу ж згадують своє коріння і починають вимагати щось у історичної батьківщини. А в інший час вони узкіє імперці. Це позорисько навіть не захотіло хоча б з папірця німецькою зачитати звернення. Хоча я розумію, що це лише така завуальована чєлобітная місцевим боярам, але для чого ця клоунада?
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10.06.2021 14:10 Ответить
а почему не на коленях? какие-то неправильные кацапы.
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10.06.2021 14:17 Ответить
Між іншим це реальна річ-Німетчина фінансово допомагає поселенням де більшість населення німецьке. Дивився док фільм про Болівію. Спочатку показували як живуть місцеві індіанці, потім , група заїхала в німетське містечко-виглядає як Швейцарія, так ось мер і сказав, що вони отримують допомогу із Німетчині.
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10.06.2021 14:23 Ответить
Німців повно і в Аргентині, і в Уругваї. Але вони теж для фатерлянду немало роблять. То не попрошайки.
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10.06.2021 15:09 Ответить
Якщо викреслити німців та їх досягнення з Московії, там реально в лаптях почнуть знов ходити.
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10.06.2021 15:35 Ответить
как подаете челобитную, холопы??!!!!!!!!!!!!!!!! Царь ПУТЛЕР повелевает холопам лаптями грязь месить и не вякать, вокруг враги и в паРаше не до дорог!!!
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10.06.2021 14:23 Ответить
Ангела, ввєді дАрогу!!! млятЪ "Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 5666
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10.06.2021 14:46 Ответить
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась

Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд
Все мозги разбил на части
Все извилины заплёл
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол

Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелкими пугают
Дескать, подлые, летают
То у вас собаки лают
То руины говорят!
Мы кое в чём поднаторели
Мы тарелки бьём весь год
Мы на них уже собаку съели
Если повар нам не врёт
А медикаментов груды
Мы - в унитаз, кто не дурак
Вот это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!

типа про это и писал Высоцкий
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10.06.2021 15:17 Ответить
Який нахрен Верхній Карбуш, яка омська область, на форму Україні треба скидуватись.
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10.06.2021 15:33 Ответить
ну всё правильно!..тока приписочку маленькую сделать..и помогите так же нашим братьям проживающим на Троещине и Русановке нам тоже водворах нужен асфальт..очень нужен и желательно тоже нашару
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10.06.2021 15:37 Ответить
Німці з Троєщини не брати німцям з супердержави.
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10.06.2021 15:38 Ответить
Да то не немцы, а самые что ни есть парашинские РАБЫ /у рабов нет национальности ибо они не граждане, а безответственное быдло/! Настоящие немцы сами себе и дома и дороги строят, содержат и себя и свои семьи, а не бьют челобитных боярам!
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10.06.2021 15:59 Ответить
Оксюморон : "рускіє " і раптово німці ? До чого деградований розум дійшов...
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10.06.2021 16:38 Ответить
Ну что тут сказать? Я не знаю, но на месте Ангелы, построил бы посёлок в Германии и забрал своих людей со всеми пожитками, с этой Богом проклятой земли.
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10.06.2021 17:02 Ответить
Так они как приедут в Германию, в ближайший супермаркет побегут шнапс тырить...
У них немецкого 5 %, а 95% козломордого со скрепами..
Зачем Меркель это надо? "Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 1802
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10.06.2021 19:54 Ответить
а може провести рейхферендум, та проголосувати за приєднання того села з околицями до фатерлянду?!
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10.06.2021 17:14 Ответить
снова бастуют? вот же любят протестовать против барина
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10.06.2021 18:07 Ответить
а чего не на немецком
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10.06.2021 19:54 Ответить
Чому не використають Кримський прецидент і не проведуть референдум про приєднання до Німеччини?
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10.06.2021 22:25 Ответить
___Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani
паспорта Германии.и НАТА вам поможет.А по -другому никак ..... "Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 1345 "Шановна Ангело Меркель, зробіть нам дорогу по вулиці Карбишева", - нащадки німців, які започаткували село Верхній Карбуш в Омській області РФ, звернулися до канцлера Німеччини - Цензор.НЕТ 6776
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10.06.2021 22:36 Ответить
Газваген.
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11.06.2021 08:16 Ответить
Сначала нужно уточнить, за кого проголосовала эта деревня.
Если за Пуйла и едросов, то нечего клянчить у Меркель.
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11.06.2021 08:38 Ответить
Какие еще немцы...они все уехали в 90-х...
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11.06.2021 08:50 Ответить
Это, случаем не пропагадна терроризма на рачке?! Шота я начинаю беспокоиться.
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11.06.2021 10:05 Ответить
 
 