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"Активное солнечное излучение не на всех нормально влияет", - в районе киевского Гидропарка девушка в шортах улеглась посреди дороги. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Вчера в районе киевского Гидропарка девушка в шортах легла посреди дороги прямо на линии разметки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эпатажного происшествия опубликована на странице проекта Киев Оперативный в соцсетях.
Подложив под голову импровизированную подушку, девушка вызывающе закинула ногу на ногу и приветливо махала рукой водителям автомобилей, которые проезжали мимо.
"Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет - тупо лежит посреди дороги", - комментирует видео автор записи.
Топ комментарии
+79 Елена Маркизовна
показать весь комментарий16.06.2021 10:04
+32 Підлога Маккартні
показать весь комментарий16.06.2021 10:20
+21 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий16.06.2021 10:13
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Пожалуйста, подождите...
И таких жлобов - немеряно! Купили ведро с гайками и теперь лень в туалет сходить пешком!
Полиция еще на вертолетах летает ))
Аби шо приплести - в огороді бузина, а в Києві дятько.
Не платникам податків теж слід було б заборонити голосувати. Бо одні створюють національний продукт, а інші лізуть його ділити. Несправедливо це.
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А я, уже 8 лет как пенсионер, считаю, что надо ограничивать дебилов в возможности нести понос здесь.
Сам на прошлой неделе наблюдал два аналогичных случая. В одном мадам, лет сорока, нарезала круги вокруг столбов и деревьев, причём по нескольку раз, но двигалась в определённом направлении. Во втором месье, лет тридцати, тоже двигался в одном направлении, одновременно вытанцовывая что-то в стиле даб-степа, причём самые энергичные па "танца" явно посвящались девушкам, идущим навстречу. ))
Виноваты мужики! Не до***.
Чому не запитали, що вона там робить і навіщо? Я допускаю, що це цілком міг бути протест проти окупації пішоходного мосту автомобілями. А тут вже стільки ярликів навішали, що...
или может у неё обострение -вместо того шоб снимать скорую ей вызвал бы лучше...
А що тут такого ? Президенту значить можна чудити, а їй не можна?
Вона взяла приклад з голови держави
Пешеходная зона и точка.
Предлагаю в дальнейшем отдавать приоритет версиям про вещества и алкоголь.