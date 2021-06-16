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"Активное солнечное излучение не на всех нормально влияет", - в районе киевского Гидропарка девушка в шортах улеглась посреди дороги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Вчера в районе киевского Гидропарка девушка в шортах легла посреди дороги прямо на линии разметки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эпатажного происшествия опубликована на странице проекта Киев Оперативный в соцсетях.

Подложив под голову импровизированную подушку, девушка вызывающе закинула ногу на ногу и приветливо махала рукой водителям автомобилей, которые проезжали мимо.

"Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет - тупо лежит посреди дороги", - комментирует видео автор записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под мостом в столичном Гидропарке обнаружили противотанковую мину 60-х годов, - ГСЧС

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+79
Открою секрет для тех, кто не помнит- эта дорога на мосту ВСЕГДА была пешеходной и никакие машины не ездили. А сейчас из Гидропарка сделали срач и все застроили
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16.06.2021 10:04
+32
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 5828
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16.06.2021 10:20
+21
закрыли, чтобы было кому голосовать за Зе. Считаю что и пенсионеров нужно ограничивать в голосовании за будущее внуков. Дайте право детям и внукам решать, как им жить без россии!
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16.06.2021 10:13
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Открою секрет для тех, кто не помнит- эта дорога на мосту ВСЕГДА была пешеходной и никакие машины не ездили. А сейчас из Гидропарка сделали срач и все застроили
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16.06.2021 10:04 Ответить
Даешь коней с повозками!!
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16.06.2021 10:30 Ответить
В Гидропарке? Отличная мысль!
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17.06.2021 12:54 Ответить
больше двигаться нужно - пешком или на велике. А то скоро фляки как у коров будут
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16.06.2021 10:40 Ответить
нагадаю, що хоча міст і "пішохідний" але по ньому завжди їздили авто. Раніше ще при Космосі коли там поставили шлагбаум , то давав 20 грн. і шлагбаум відкривали...так було завжди..ще заїзджали з боку колишнього ресторану Млин...А дівчина ця або обкурилась шишками чи випила бутіратів..от її і плющить))
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16.06.2021 11:09 Ответить
Причем тут шишки вообще, больше на алкоту похоже
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16.06.2021 12:02 Ответить
Планокур зі стажем?
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16.06.2021 12:07 Ответить
це ніяк не алкоголь. якби була п*яна то намагались би вставати, хилялись би та падала. А так ми бачемо що кординація м*язів май же не порушена, а мозок відключений.....різки але кординовані рухи та загальна неадекватна поведінка в т.ч. місто і час та ін. свідчать, що це безумовно наркота ..може амфетаміни якісь наприклад екстазі ..чи метадон. Хоча могла так і обкуритися
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16.06.2021 18:28 Ответить
Венецианский мост, вообще не пойму куда там ехать можно, в лес?
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16.06.2021 12:29 Ответить
Некоторым свою жопу нужно довезти прямо до воды.
И таких жлобов - немеряно! Купили ведро с гайками и теперь лень в туалет сходить пешком!
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 3006
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16.06.2021 14:05 Ответить
на пляж
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16.06.2021 18:09 Ответить
в тренажорний зал під відкритим небом. Там багато хто приїзжає на авто. Відразу переодягнувся і речі в авто поклав...бо крадуть. А так зручно. Поліція там завжди їздить і не лише на конях та веліках))
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16.06.2021 18:30 Ответить
Обязательно под штангу подьезжать, 200 метров пройти слабо.
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16.06.2021 20:04 Ответить
Причем здесь полиция если речь о жлобах, которые свое ведро на парковке возле въезда не хотят оставить???
Полиция еще на вертолетах летает ))
Аби шо приплести - в огороді бузина, а в Києві дятько. "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 227
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23.06.2021 13:21 Ответить
по пунктах. 1. Там завжди по Труханову чомусть їздить 2-3...5 автомобілів патрульної поліції...хоча пам*ятаю що створювали підрозділми на конях та велосипедах. Що вони там роблять? 2. При цьому поруч з розливайками завжди крутиться купа злочинців, які займаються щахрайствами та грабунками, полюючи на п*яних відвідувачів "наліваєк". Скоріше за все вони платять долю поліції...бо їх ніхто не чипає.3. Авто їздять не лише на пляж, що безумовно -жлобство...а і до качалки, де до речі навіть є обладнані місця для паркування. Коли тренуєшся то зручно одяг залишати в авто. Бо в качалці його можуть тупо вкрасти, що було неодноразово..і поліція нічого не робить
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23.06.2021 17:50 Ответить
короче...поліця там безумовно в долі від усіх тем))
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23.06.2021 17:52 Ответить
Добавлю, и в основном отдыхающие добирались в Гидропарк на метро.
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16.06.2021 19:47 Ответить
ви ще зі звичайної паранойї виведіть теорію пласкої землі
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16.06.2021 10:05 Ответить
виноваты психдиспансеры....которые закрыли...вот и гуляют пациенты..
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16.06.2021 10:11 Ответить
закрыли, чтобы было кому голосовать за Зе. Считаю что и пенсионеров нужно ограничивать в голосовании за будущее внуков. Дайте право детям и внукам решать, как им жить без россии!
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16.06.2021 10:13 Ответить
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 5828
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16.06.2021 10:20 Ответить
в "слугах" я пенсионеров не вижу...
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16.06.2021 10:27 Ответить
а в избирателях бубочки безмозглых пердунов старых - ОЧЕНЬ МНОГО
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17.06.2021 07:14 Ответить
возрастной ценз обязательно нужен... голосует на дому престарелая бабка... не понимая за кого, что ставить, роспись, галочку... или использовать как квитанцию...
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16.06.2021 10:28 Ответить
Если на то пошло, то не возростной ценз, а экзамен на умение строить причинно-следственные связи в политике! Иногда пожилые люди больше понимают в происходящем чем молодежь! Гнать нужно ср...ой метлой тех кому лишь бы поржать или какая разница!
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16.06.2021 11:39 Ответить
_Ты шо, ты шо... К черту негатив, все на позитиве! Легкомысленность и поверхностность в тренде. И вообще пусть лошадь думает, у неё голова большая! Бандитам таких идиотусов грабить - одно удовольствие...
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16.06.2021 11:51 Ответить
гнать всех 73%?... они вообще не понимают причинно-следственные связи и последствия... но к сожалению, такого тупого убожества большинство.... с этим убожеством нужно уметь работать, они очень любят сладкие сказки....
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16.06.2021 12:41 Ответить
Повна ВР "молодих"! І як вони "рішають"?
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16.06.2021 10:50 Ответить
Хоч я вже й пенсійного віку, але підтримую: до семидесяти можна голосувати, а після - вибачайте старий. Хтось має ясний розум і в девяносто. Але якщо має розум -він зі мною погодиться: через одного-двох розумних літніх людей дозволяти голосувати маразматикам?
Не платникам податків теж слід було б заборонити голосувати. Бо одні створюють національний продукт, а інші лізуть його ділити. Несправедливо це.
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16.06.2021 11:07 Ответить
У нас тих,хто не сплачує податки,дуже мало:діти,студенти(які не отримують стипендію),ну і ті,що в баках для сміття... На вибори це мало впливає,ні?
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16.06.2021 13:37 Ответить
Ви дуже помиляєтесь. Чи не з України? У нас ті, що займаються нелегально бізнесом, не тільки ходили на вибори, вони ще й лізли в депутати і мери. В анкеті ж писалося: тимчасово безробітня. Або керівник гуртка у дитячому таборі. А дитячий табір функціонує менше трьох місяців. І що цікаво: багато таки попали у владу.
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16.06.2021 18:02 Ответить
Згоден,я про них чомусь і не подумав "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 873 Це в срср шукали дармоїдів
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16.06.2021 18:40 Ответить
Я завжди спираюся і на власні спостереження. Приклад, який я привів: людина займається розведенням собак (котів, кіз) через вмовляння пенсіонерів та безробітних "легким" заробітком. А собаку ж треба вигулювати. І корм для породисттих недешевий. Організовує черз мережі і собачі клуби продаж цуценят. За послуги посередництва має комісійні у вигляді цуценяти чи двох. Хіба не бізнес? Але ж абсолютно нелегальний.
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16.06.2021 18:59 Ответить
А хтось його не має з 1 до 99 років. Що з ними робити?
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17.06.2021 10:14 Ответить
никто ничего не закрывал, это унылые кремлевбросы еще со времен Супрун
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16.06.2021 12:04 Ответить
Считаю что и пенсионеров нужно ограничивать в голосовании за будущее внуков
===
А я, уже 8 лет как пенсионер, считаю, что надо ограничивать дебилов в возможности нести понос здесь.
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16.06.2021 12:50 Ответить
Это тебя дятел ограничить в кислороде нужно! Только зазря коптишь небо и внукам кислорода не достанется из-за таких *******!
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16.06.2021 16:58 Ответить
в протухших рашкофейках разве что позакрывали))
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16.06.2021 12:03 Ответить
у меня в городе закрыли и в соседнем тоже...
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16.06.2021 12:49 Ответить
Псіхи подушками не користуються, не треба гнати.
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16.06.2021 14:23 Ответить
"гвезда" на пару минут....- сколько для счастья нужно... "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 1786
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16.06.2021 10:22 Ответить
Да, жизнь такой "гвезды" яркая, но не долгая. ))
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16.06.2021 11:07 Ответить
Это не активное солнечное излучение виновато,а тараканы в голове. ))
Сам на прошлой неделе наблюдал два аналогичных случая. В одном мадам, лет сорока, нарезала круги вокруг столбов и деревьев, причём по нескольку раз, но двигалась в определённом направлении. Во втором месье, лет тридцати, тоже двигался в одном направлении, одновременно вытанцовывая что-то в стиле даб-степа, причём самые энергичные па "танца" явно посвящались девушкам, идущим навстречу. ))
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16.06.2021 10:23 Ответить
Ну че вы все накинулись? Девушка замуж хочет, а по тротуару одни алконавты ходят, логично же лежать на дороге - хоть какой-то шанс встретить трезвого мужчину.
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16.06.2021 10:25 Ответить
а зачем алкашке трезвый?)
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16.06.2021 12:05 Ответить
А у мене враження що вона медичного канабісу обкурилася.
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16.06.2021 12:08 Ответить
У трезвого и на авто всегда намного больше денег. Это даже цыгане-попрошайки знают на 5 с плюсом.
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16.06.2021 12:38 Ответить
ну вот вам и гендерное равенство...а если б мужик улегся? и махал приветливо рукой-ногой? вызвали б копов или так люлей отвесили? ))))
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16.06.2021 10:46 Ответить
А я вот представил, что бы произошло, если бы он махал не рукой-ногой, а другой частью тела. ))
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16.06.2021 10:52 Ответить
ну даже представлять не хочу)))) - копов бы не вызывали ))))) точно!
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16.06.2021 10:57 Ответить
"Регулировщик", - подумали б водії
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16.06.2021 11:32 Ответить
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 3227
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16.06.2021 11:45 Ответить
Гадаю, спершу б відгепали. А потім ті, до кого із зрозумілих причин не дійшла черга, покличуть мєнтів: рятуйте, бо самосуд діється - заб'ють сараку-йолопа до смерті!
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 3234
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16.06.2021 17:44 Ответить
с клоуном у одного дилера тарятся "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 2100
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16.06.2021 10:50 Ответить
Нада щоб без шортиків лежала, а так нє інтересно!...))...
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16.06.2021 11:00 Ответить
А причем здесь солнце?
Виноваты мужики! Не до***.
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16.06.2021 11:19 Ответить
Причём здесь "активное солнечное излучение"? Дефка несповна розуму. Больной человек.
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16.06.2021 11:20 Ответить
Может просто развезло пьяную на солнце
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16.06.2021 12:06 Ответить
"Спайс"-суровая штука.
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16.06.2021 11:28 Ответить
На Гидропарке предпочитают водовку и её суррогаты.
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16.06.2021 12:07 Ответить
И где полЮция?
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16.06.2021 11:35 Ответить
В кустах "делом" занимается, на девку поглядывая. ))
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16.06.2021 11:47 Ответить
Хвора дівчина пригортає до себе увагу. Але жити хоче, бо лягла чітко посередині.
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16.06.2021 11:52 Ответить
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 5690. Звичайний епатаж. Молода, вирішила повипендрюватися.
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16.06.2021 23:55 Ответить
Фулиганы, панимашь...
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16.06.2021 11:52 Ответить
Приведите ей мерина, для полного оргазма!
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16.06.2021 12:33 Ответить
Знову вкид.
Чому не запитали, що вона там робить і навіщо? Я допускаю, що це цілком міг бути протест проти окупації пішоходного мосту автомобілями. А тут вже стільки ярликів навішали, що...
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16.06.2021 12:34 Ответить
Теж маю таку думку, що це її усвідомлений нестандартний протест проти транспорту на пішохідному мосту. Просто вже ніхто не звертає увагу на те, що прогулюватися пішоходу по пішоходному мосту незручно, бо там повно авто. І ще маленька ремарка: мені 63 і я порохобот, а не 73% зе-зе. А мій племінник 35 років ненавидить Пороха і любить зе-чу-чу. Отакий парадокс...
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16.06.2021 13:14 Ответить
Дякую за зізнання і оцінку предмета любові племінника. "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 9443
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16.06.2021 14:01 Ответить
ну це ж ваш племінник , не треба його так зразу ********* обзивати -спробуйте може його перевиховати...
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16.06.2021 14:19 Ответить
У 35 перевиховати? Життя його перевиховає (вже).
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16.06.2021 18:05 Ответить
Ну лежит и пусть лежит , может соли обожралась , нах это на цензоре выкладывать...
или может у неё обострение -вместо того шоб снимать скорую ей вызвал бы лучше...
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16.06.2021 13:19 Ответить
Їй не дає спокою слава шимпанЗЕ. Каже: "Йому можна людей смішити, а мені зась?" "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 2293
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16.06.2021 13:59 Ответить
Вчера в районе киевского Гидропарка девушка в шортах легла посреди дороги прямо на линии разметки. Источник: https://censor.net/ru/v3271717

А що тут такого ? Президенту значить можна чудити, а їй не можна?
Вона взяла приклад з голови держави "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 9059
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16.06.2021 14:20 Ответить
надо этот мост снова сделать пешеходным и вообще закрыть Гидропарк для машин.
Пешеходная зона и точка.
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16.06.2021 16:49 Ответить
Гидропарк это всегда было место походить, подышать воздухом, отдохнуть. Ну, а барыги его за**али, как всегда.
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17.06.2021 10:16 Ответить
Девушка????! Какая же это девушка..обыкновенная, ряженная обезьяна женского пола ..в Индии таких, полным полно--только с хвостами..если дела пойдут так дальше и будет необходимость в хвосте--пожалуйста ,эволюция к вашим услугам--в одних они (хвосты)отпадали за ненадобностью у других наоборот..))))
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16.06.2021 17:11 Ответить
Господа, версии про психа и протест несостоятельны, т.к. поциент легла на разделительной полосе и не впоперёк а вдоль.
Предлагаю в дальнейшем отдавать приоритет версиям про вещества и алкоголь.
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16.06.2021 17:14 Ответить
Це не сонце - це солі)))
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16.06.2021 18:47 Ответить
Дешёвки видно взяла. Оно и долбануло непредсказуемо. Потом организм освоится с новым. Пойдёт как по маслу.
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16.06.2021 23:08 Ответить
Видно что большинство коментаторов понятие не имеют про какой мост идёт речь.
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17.06.2021 10:17 Ответить
"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 2780
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23.06.2021 13:46 Ответить
У ней шмонька вспотела и она её проветриват. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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14.07.2021 19:38 Ответить
 
 