Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Экс-регионалка Елена Лукаш рассказала о "педофильском шлейфе" кремлевского видеоблогера Анатолия Шария.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передачи которого транслируются на видеохостинге youtube.
"Очень важным тригером, вынудившим Шария говорить о Портнове, стала фотография Шария и ребенка с плашкой "Порнохаб", которую, он уверен, создал Портнов. Я даже не знаю, как можно комментировать такую паранормальную грязь... Я понимаю, почему так болезненно воспринял это Шарий. Он отец. Мы все родители. Это ужасно. Плюс у Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Шарий много лет в суде доказывал и доказал, что он не причастен к педофилии. И теперь любое упоминание об этом, я так понимаю, вызывает у него боль", - сказала Лукаш.
" У Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Это очередной темник - грязный, очень грязный, офиса президента... Это проговаривается, чтобы он попал в головы зрителям. Кто мог прописать ей настолько грязный темник?.. Она врет. Я никогда не в одном суде не доказывал свою непричастность к педофилии... Я в судах наказывал за клевету... Она не может этого не знать. Она делает это намеренно", - отреагировал в своем видеоблоге Шарий на слова Лукаш.
Пожалуйста, подождите...
Бої збоченців за свій збочений лохторат.
ПИТУШАРИЙ...
набирайте полный рот и плюйте друг-другу в рожи!!!
Даже не знаю насколько нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы голосовать за них.
У него: "пространство под шахтой"!?
Это как?
Типа, под шахтой пустота?
Він доказав лиш те що не достатньо доказів (заява сестри це мало) і навіть якщо це так то він всерівно має право на анонімність цієї інформації.
ну, это нормально
А ця Лєнка прислуговувала за ліцензованним двічи уркою , який проходив по статті групове згвалтування !
Заживо.
В буквальному сенсі.