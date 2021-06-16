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Лукаш (277) педофил (489) Шарий Анатолий (220)

Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-регионалка Елена Лукаш рассказала о "педофильском шлейфе" кремлевского видеоблогера Анатолия Шария.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передачи которого транслируются на видеохостинге youtube.

"Очень важным тригером, вынудившим Шария говорить о Портнове, стала фотография Шария и ребенка с плашкой "Порнохаб", которую, он уверен, создал Портнов. Я даже не знаю, как можно комментировать такую паранормальную грязь... Я понимаю, почему так болезненно воспринял это Шарий. Он отец. Мы все родители. Это ужасно. Плюс у Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Шарий много лет в суде доказывал и доказал, что он не причастен к педофилии. И теперь любое упоминание об этом, я так понимаю, вызывает у него боль", - сказала Лукаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии

" У Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Это очередной темник - грязный, очень грязный, офиса президента... Это проговаривается, чтобы он попал в головы зрителям. Кто мог прописать ей настолько грязный темник?.. Она врет. Я никогда не в одном суде не доказывал свою непричастность к педофилии... Я в судах наказывал за клевету... Она не может этого не знать. Она делает это намеренно", - отреагировал в своем видеоблоге Шарий на слова Лукаш.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+53
а шо это наши предатели грызню устроили . такое впечатление что Путин устроил петушиные бои . кто победит того и будут финансировать Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2587
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16.06.2021 12:17
+51
А однопартієць Ківа Лукаш подобається?

Бої збоченців за свій збочений лохторат.
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16.06.2021 12:16
+44
Жабагадюкінг! Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 5852

Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4153
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16.06.2021 12:19
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А однопартієць Ківа Лукаш подобається?

Бої збоченців за свій збочений лохторат.
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16.06.2021 12:16 Ответить
Приятно и радостно наблюдать, как эти ватные отбросы друг-дружку говном поливают.
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16.06.2021 12:35 Ответить
Нет. Она его оправдывает. Говорит, что всё это было неправда. Только вот, опять !
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16.06.2021 20:06 Ответить
а шо это наши предатели грызню устроили . такое впечатление что Путин устроил петушиные бои . кто победит того и будут финансировать Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2587
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16.06.2021 12:17 Ответить
Ні, з Шарія ліплять "нєзавісімага" кандидата, щоб перебирати на себе політично нейтральний електорат, зокрема ту частину, що прохолодно ставиться до регіоналів та їх різко проросійської позиції.
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16.06.2021 12:31 Ответить
ну судя по теме наездов планируют делать партию " педофилы за Шария " Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 7682
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16.06.2021 12:40 Ответить
Чому біль? Півенькуля цілком собі насолоджується педофілією.
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16.06.2021 12:17 Ответить
Красавы,грызите друг-другу глотки,я буду болеть за обоих
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16.06.2021 12:18 Ответить
Чума на оба ваших дома!
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16.06.2021 12:18 Ответить
Цікаво дивитись як гниди ********* !!!)))
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16.06.2021 12:18 Ответить
И все- таки, зебобики, почему «наш» не закрыт, а медведчук не в тюрьме?
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16.06.2021 12:19 Ответить
некогда . все силы были брошены на ремонт кабинета президента Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2605
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16.06.2021 12:20 Ответить
та да)) пальмочек навешали на днях должны абизянок завести попугайчиков.
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16.06.2021 12:30 Ответить
одну абизянку туда еще в 2019 завезли Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 9538
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16.06.2021 12:37 Ответить
Це все витівки Порошенко !!!))))
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16.06.2021 12:21 Ответить
Возможно для того и оставили пауков в одной банке чтобы они перегрызли друг-друга
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16.06.2021 12:21 Ответить
Ти ще скажи щоб г+г закрили, там теж Медведчук співвласником!
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16.06.2021 12:47 Ответить
я б закрыл и бульдозерами растоптал. Но это я, а я - не президент
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16.06.2021 15:53 Ответить
А чого попередник його не чіпав? Він теж міг це зробити. Злиті плівки показали, що до заручників він ніякого відношення не мав, і навіть навпаки заважав прцоессу.
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16.06.2021 13:42 Ответить
не мог, потому и не трогал. Но вопрос был не о Порохе, вопрос был к зебобикам про зеленского. Порох пока не президент и потому вопросы не к нему и не о нем. Имеет смысл осознать этот факт и не вспоминать его по поводу и без.
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16.06.2021 15:52 Ответить
Жабагадюкінг! Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 5852

Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4153
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16.06.2021 12:19 Ответить
Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 1898
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16.06.2021 12:24 Ответить
Гадюка VS шкрек. Я восторге.
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16.06.2021 12:19 Ответить
Що за шухер в кремлівському гниднику ???)))
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16.06.2021 12:20 Ответить
Видно кремль решил провести оптимизацию расходов.
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16.06.2021 12:24 Ответить
прямо как пауки в банке! Похоже деньги у альтернативно-одарённых болотных заканчиваются на содержание серпентария. вы это держитесь.. хорошего настроения....
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16.06.2021 12:37 Ответить
Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4702
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16.06.2021 12:20 Ответить
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9445
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16.06.2021 14:09 Ответить
япатсталом......
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16.06.2021 18:03 Ответить
ВОТ ОНИ ХЙЛОВСКИЕ ПРИХВОСТНИ ТАК ПОХОЖИЕ НА СВОЕГО ХОЗЯИНА !)
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16.06.2021 12:20 Ответить
что это жЫвотные из ЗАЖОПЫ окрысились на своего коллегу шмария?
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16.06.2021 12:22 Ответить
Ахахаха)))пересрались из за того,что Пороха так и не смогли посадить -теперь самоубиваются ,дегенераты
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16.06.2021 12:24 Ответить
Они даже Стерненко побоялись закрывать, а против Порошенко у них явно "нет методов", это было очевидно с самого начала.
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16.06.2021 12:28 Ответить
А навіщо Порошенка саджати? Він же нікого з бувших регіоналів не посадив, це ж не по пацанськи буде.
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16.06.2021 17:11 Ответить
Угу,но твои же утырки из за этого пересрались)))))
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16.06.2021 17:38 Ответить
Битва за статус любимой жены Кремля
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16.06.2021 12:24 Ответить
сєкаса Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2732 розбірки між земноводними та плазунами
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16.06.2021 12:26 Ответить
ЕЖГ. где мой поп-корн?
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16.06.2021 12:27 Ответить
Спонсор зменшив фінансування, от і гризуться. Хоча, то може бути шоу, щоб відвернути увагу від чогось дуже важливого...
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16.06.2021 12:28 Ответить
в жопоблоке бунт)))))) свои чмырят заднепрводного питушария Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 1583 жопа питуха запахла депортацией)) в семье чужой рот не нужен, только в утиль.
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16.06.2021 12:28 Ответить
+

ПИТУШАРИЙ...
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5042 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 8906
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16.06.2021 14:31 Ответить
лучше уж между собой говном кидайтесь ! )))
набирайте полный рот и плюйте друг-другу в рожи!!!
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16.06.2021 12:31 Ответить
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903
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16.06.2021 14:32 Ответить
Это прекрасно, смотреть когда вата горит с обеих сторон.
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16.06.2021 12:35 Ответить
Павуки в кремлівський банці.
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16.06.2021 12:38 Ответить
Какие же все таки идиоты эти подкацапники. Они ведь даже разойтись как нормальные, уважающие себя люди не могут. Публично льют друг на друга помои, используя лексикон быдла, алкоголиков и уголовников. Кидаются угрозами и обвинениями. Вспомнить только мураева с медведчуком, дубинского и т.д.
Даже не знаю насколько нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы голосовать за них.
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16.06.2021 12:40 Ответить
Так у нас все суспільство ділиться на "ідіотів" і "подкацапніков".А між ними прослойка "умствєно отсталих",які раніше називались "інтєлігєнція" (до якої і себе лічу) і які бігають туди-сюди...Прогнозую,що на наступних виборах ми побіжимо в табір "подкацапніков" і виберемо когось з крєпкії восточних хозяйствєніков...
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16.06.2021 17:13 Ответить
Что-то у Шарию с друзьями не везет, либо мб не стоит кого попало называть другом.
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16.06.2021 12:53 Ответить
Шарию с мозгами не везёт.)) Ввиду недостатка интеллекта он крайне искаженно воспринимает реальность. Череда его разочарований это как раз следствие неспособности давать адекватные оценки людям, событиям и ситуациям. Можно назвать это наивностью, но наивный человек как правило не несёт негативной повестки. Учитывая, что Шарий только негативную повестку и несёт, его состоянию больше подходит определение- идиотизм.
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16.06.2021 13:28 Ответить
Мда, Шарик редкий идиот.
У него: "пространство под шахтой"!?
Это как?
Типа, под шахтой пустота?
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16.06.2021 19:35 Ответить
а с каким удовольствием эта гадюка цитировала Шария в прошлом году, с папочкой "материалов"! против Майдана ходила на ТВ, угрожала всем в студии Шустика: "Кричите, кричите, у меня на каждого здесь есть материалы"
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16.06.2021 23:28 Ответить
нет нечего прекрасней на сегодняшний день как смотреть на то как проигрывает сборная россии по футболу и как грызутся украинские гниды)
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16.06.2021 13:04 Ответить
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 4966
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16.06.2021 13:14 Ответить
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9826
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16.06.2021 13:15 Ответить
Гнида кидает какашками в тварь. Тварь в ответ поносит гниду. Это просто праздник какой-то)
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16.06.2021 13:19 Ответить
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9243
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16.06.2021 13:37 Ответить
педофильно-петушиные бои... петушарий и опзжопники - кто победит??
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16.06.2021 13:20 Ответить
Зачищают конкурентов на прокремлевском фланге украинской политики. ( подобная судьба ждала бы и Мураева.. но у него оказался в собственности именно тот единственный канал пропаганды Раши на данный момент который не был закрыт из за санкций ( хоть и нужно было бы), так что пока "неззя".
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16.06.2021 13:26 Ответить
сожрите уже друг друга....
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16.06.2021 13:40 Ответить
Він не доказав що не педофіл.
Він доказав лиш те що не достатньо доказів (заява сестри це мало) і навіть якщо це так то він всерівно має право на анонімність цієї інформації.
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16.06.2021 13:43 Ответить
всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод...
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16.06.2021 13:48 Ответить
Видать ***** финансирование своим гнидам подобрезал--грызться начали между собой за миньет кремлевскому карлику
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16.06.2021 13:55 Ответить
А Шарій, з легкістю може звинуватити Лукаш в ********.Тут компроматів один на одного в них повно, і роботи багато.
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16.06.2021 13:56 Ответить
крысы жрут друг друга.
ну, это нормально
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16.06.2021 14:02 Ответить
Нічого , їх усіх пристроять професорами в зеуніверситет .
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16.06.2021 14:05 Ответить
Гризіться шакали, гризіться.
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16.06.2021 14:06 Ответить
питушок...тренируй голос, кричи кукареку, место под шконкой в петушарне тебе подготовили сидельцы, ждут...))) Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 6439 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 27
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16.06.2021 14:07 Ответить
"Сожрите друг друга"
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16.06.2021 14:12 Ответить
Следите за мыслью,уважаемы зрители.))))))
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16.06.2021 15:05 Ответить
у лукаш фантомні болі - хоч хvя в горлянці немає а все одно болить.
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16.06.2021 15:06 Ответить
Мерзкая грязь говорит о мерзкой грязи.
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16.06.2021 15:09 Ответить
А Толяна Шария в анал после азербайджанского портвейна? Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 1288
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16.06.2021 15:44 Ответить
попаболь надеюсь?
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16.06.2021 15:38 Ответить
Скотина Шарий после литовского голодного анабазиса каким-то образом вынырнул в Нидерландах в семье сводной сестры, которой никогда ранее не интересовался. Та, не поинтересовавшись похождениям братца, приютила скота в своем доме, где Толян сладко ел (то есть жрал), мягко спал и т.п.. Но после того, как сестра заметила некоторые поползновения Анатоля относительное ее дочки, она БЕЗЖАЛОСТНО выставила Шарийкина на улицу, но это уже его не очень-то озаботило, т.к. он уже сумел, судя по всему, задорого продаться Кацапии и голод ему не угрожал.
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16.06.2021 15:42 Ответить
А перед бегством он еще и обокрал сестру, прихватив ее золотые украшения и наличные!
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16.06.2021 16:08 Ответить
улюблена забава шаріяки: вкрасти бабло і спустити в казіно. хворий виродок.
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16.06.2021 16:28 Ответить
Портнов и Шарий - два урода-украинофоба. Только вот Портнов при этом дружит с Банковой и рулит судебной системой Украины.
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16.06.2021 15:53 Ответить
Прибьют этого бомжа шарикова скоро, надоел он всем.
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16.06.2021 17:13 Ответить
Два виродки з одного табору затіяли між собою гризню з приводу педофілії. Как ето міло... Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 229
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16.06.2021 17:18 Ответить
Шарій , розумово, петушарій ... але ж хоча б в його звилин вистачає два слова зв"язати вміє .

А ця Лєнка прислуговувала за ліцензованним двічи уркою , який проходив по статті групове згвалтування !
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16.06.2021 17:18 Ответить
З нетерпінням чекаю, коли ці істоти жертимуть одна одну.
Заживо.
В буквальному сенсі.
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16.06.2021 17:38 Ответить
хмммм.... когда ленусику было 12 тосику было 10..... рано он начал....
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16.06.2021 17:41 Ответить
Да он 100% детофил.
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16.06.2021 17:42 Ответить
100% Портнов валит эту гниду.
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16.06.2021 17:43 Ответить
Тосик, випускай Лєнку Бандарєнку. Вона насере лукашкє прямо в рота..
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16.06.2021 19:48 Ответить
вона не все скзала, мало бути "це завдає йому онального болю"
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16.06.2021 22:57 Ответить
С нетерпением ждем когда Шаркопсине отрубят хвост по самые колокольчики!😉😆👍⚡
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16.06.2021 23:48 Ответить
Гадаю, Ви не надто зажуритесь, коли Півень-Кулію відхоплять хвоста разом із дзвіночками.
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17.06.2021 00:01 Ответить
 
 