Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров продлит карантинные ограничения на территории Украины до 31 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказалал премьер в ходе заседания Кабмина.
В то же время, по словам Шмыгаля, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.
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показать весь комментарий16.06.2021 13:35
+2 Сила Добра
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+2 Patrik 778078f1
показать весь комментарий16.06.2021 13:44
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да им тот вирус - дар Божий.
Там також прогнозують, що з огляду на "великі обсяги міграції з РФ", нова хвиля поширення COVID-19 "може початися зі Сходу України".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Вакцинуйте скоріше укрінців
Внутри слой пыли помнит Януковича.