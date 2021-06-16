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Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабинет Министров продлит карантинные ограничения на территории Украины до 31 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте:Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО

"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказалал премьер в ходе заседания Кабмина.

В то же время, по словам Шмыгаля, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.

Также читайте: Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А восени знов піде по колу. Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому всіх часів і народів.
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16.06.2021 13:35
+2
Коли ж ви вже нажретеся .мразі...
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16.06.2021 13:36
+2
Мне кажется,что этот карантин будет продлеваться до 2024 года Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1065
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16.06.2021 13:44
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А восени знов піде по колу. Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому всіх часів і народів.
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16.06.2021 13:35 Ответить
надо ж им на что-то списывать свою бездарность и воровство.
да им тот вирус - дар Божий.
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17.06.2021 08:35 Ответить
Коли ж ви вже нажретеся .мразі...
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16.06.2021 13:36 Ответить
Коронавірус "Дельта" може прийти з Росії. Варто обмежити в'їзд до України - НАНУ

Там також прогнозують, що з огляду на "великі обсяги міграції з РФ", нова хвиля поширення COVID-19 "може початися зі Сходу України".

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Вакцинуйте скоріше укрінців
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16.06.2021 13:39 Ответить
а то что все кпп открыты с оккупированными территориями это не волнует никого? Это все равно что границы открыть.
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16.06.2021 16:13 Ответить
Мне кажется,что этот карантин будет продлеваться до 2024 года Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1065
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16.06.2021 13:44 Ответить
Это в лучшем случае, а то, как бы не дольше...
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16.06.2021 18:42 Ответить
какого года?
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16.06.2021 14:08 Ответить
Та да сраке уже, хоть на 10 лет
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16.06.2021 15:36 Ответить
а там и осень
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16.06.2021 16:11 Ответить
Да какого хрена мелочишься, давай уж до Нового Года!!!
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16.06.2021 18:40 Ответить
Одесса помой маршрутки !
Внутри слой пыли помнит Януковича.
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16.06.2021 18:45 Ответить
Да он НИКОГДА не закончится! Это ж какая возможность в нужный момент страну раком поставить! Навалили цифер и всё -лоХдаун! А уж какие подъемы на тестах для закордону! Обзавидуешься! На ровном месте, не напрягаясь...наркодилеры локти кусают, такие подъемы при нулевых вложениях и не снились! Малацца зеленоиды, вы зробылы страну разом.
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16.06.2021 20:19 Ответить
Знову навала рашкоботної секти "неверьтевковидетовсьопропаганда".
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17.06.2021 12:38 Ответить
 
 