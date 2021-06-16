"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО

Студентка ХНПУ имени Сковороды заявила о своем желании писать курсовую работу на русском языке и говорит об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой будущая учитель нецензурно возмущается таким положением дел, опубликовали активисты группы "Мова на часі" в Facebook.

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