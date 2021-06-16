"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Студентка ХНПУ имени Сковороды заявила о своем желании писать курсовую работу на русском языке и говорит об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой будущая учитель нецензурно возмущается таким положением дел, опубликовали активисты группы "Мова на часі" в Facebook.
Топ комментарии
+141 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий16.06.2021 17:58
+118 Vika Lysenko
показать весь комментарий16.06.2021 18:05
+93 Pacersoft Assa
показать весь комментарий16.06.2021 18:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А если серьёзно, то судя по комментам складывается впечатление, что идём мы не в Европу, а средневековье.
Така юна, але така досвідчена...
- алло!
- это прачечная?
- **уячечная! это отдел культуры!
вот от туда и кадры