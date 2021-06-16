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"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Студентка ХНПУ имени Сковороды заявила о своем желании писать курсовую работу на русском языке и говорит об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой будущая учитель нецензурно возмущается таким положением дел, опубликовали активисты группы "Мова на часі" в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Як же за#бали": активисты протестовали под Радой против внесения поправок в закон о языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+141
Нах..,за порєбрік,гниду малолітню !!!))))
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16.06.2021 17:58
+118
преподаватель в университете членограя с зарплатой 4 000 $
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16.06.2021 18:05
+93
Тема научной статьи: "х#й сосать - не в рот #баться" ? Поясните будущему педагогу, что эта тема переводится только на ее русский язык, натренированный.
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16.06.2021 18:13
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Страница 7 из 7
Судя по всему , научную работу Киве , писало это чудо .
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17.06.2021 13:43 Ответить
''пєдагог з їзиком, гдє что ні слово, то... .''
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17.06.2021 14:47 Ответить
чамра, в якої не тільки ''русскаязичная чєлюсть'' і губи, але такий самий і ''мозг''.
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17.06.2021 14:49 Ответить
У мене є конспірологічна теорія - агенти впливу рашки находять таких губатих девочьок, і пропонують їм за гроші висратись на Україну в публічному інтернет просторі. Може ще й допомагають розгоном поста по соцмережам і форумам. Потім тягнуть цей кейс до Скабєєвої і ко. і ліплять, що в Україні руSSкіх щемлять.
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17.06.2021 14:59 Ответить
Правильно, сжечь ведьму! На костре, и публично! Ты смотри, на нашу святую мову рот открыла. ************! Еретичка! *Язык* ей подавай. Суккуб! Соблазняет хлопцев украинских своей мордашкой симпатичной и всё, и нет казака, в москаля превращается...
А если серьёзно, то судя по комментам складывается впечатление, что идём мы не в Европу, а средневековье.
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17.06.2021 15:16 Ответить
не на вашу святу мову а на нашу. ваша за 40 км від Харькова мешкає. чемодан-вокзал і не подобається з нами в Европу - чемчекуте в Азію. Тому що Україна - країна розвитку украінької націі а не кого непопадя.
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17.06.2021 16:02 Ответить
морда у нее татарская, или узбекская, однако
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17.06.2021 17:51 Ответить
Воно давно не "дєвочка"....
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17.06.2021 15:34 Ответить
И шо, вот это, будет сеять разумное, доброе, вечное? Настоящий представитель русского мира, быдловатое, матюкливое, тупое, развратное.
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17.06.2021 15:43 Ответить
Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят! ©
Така юна, але така досвідчена... "Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних - Цензор.НЕТ 1726

"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних - Цензор.НЕТ 2220
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17.06.2021 15:59 Ответить
Інститут культури здає вже щось..
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17.06.2021 16:05 Ответить
Однако, силикон плохо воздействует на мозг. Уже не первая пострадавшая теряет способность к обучению на украинском и начинает говорить матом.
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17.06.2021 16:11 Ответить
почти как в старом анекдоте про прачечную....
- алло!
- это прачечная?
- **уячечная! это отдел культуры!
вот от туда и кадры
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17.06.2021 17:01 Ответить
Твой уровень английского только для bongacams годится. Шмара тупая
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17.06.2021 17:04 Ответить
Шановне товариство! Вражає не ця недоношена, а те, що у ВРУ таких, як вона зі статусом народного депутата України більше ніж українців. Та й хотілось би тепер почути та побачити реакцію ректора УЗ на такі зашквари студентки. Чи може їй тепер підвищену стипендію дадуть?
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17.06.2021 17:07 Ответить
*** сосать не в рот ******* это как раз про неё ))))
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17.06.2021 22:14 Ответить
Модери. додайте на сайт продовження про цю ватницю: https://www.youtube.com/watch?v=9AAsl_S-hoM
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21.06.2021 19:13 Ответить
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