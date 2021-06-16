"Без цензуры" в прямом эфире: Байден, Путин, Украина - полный разбор. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире о главной теме 16 июня - первом саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Это их первая встреча после инаугурации Байдена, но ранее лидеры уже встречались на другом уровне: в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, а Путин - премьер-министром. Переговоры проходят на фоне максимального охлаждения отношений США и России и никаких прорывных результатов стороны от них не ждут.

В Белом доме подтвердили, что Байден в ходе встречи с Путиным обсудит ситуацию в Украине, в частности, стягивание российских войск в нашей границе. Однако центральной эта тема на переговорах не будет.

В честь дня рождения Богдана Буткевича во второй половине стрима будет одноразовая акция-рубрика "Свободный комментарий". Богдан будет отвечать на вопросы зрителей, даже если они не будут касаться главной темы.