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путин (29865) Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Байден, Путин, Украина - полный разбор. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире о главной теме 16 июня - первом саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Это их первая встреча после инаугурации Байдена, но ранее лидеры уже встречались на другом уровне: в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, а Путин - премьер-министром. Переговоры проходят на фоне максимального охлаждения отношений США и России и никаких прорывных результатов стороны от них не ждут.

В Белом доме подтвердили, что Байден в ходе встречи с Путиным обсудит ситуацию в Украине, в частности, стягивание российских войск в нашей границе. Однако центральной эта тема на переговорах не будет.

В честь дня рождения Богдана Буткевича во второй половине стрима будет одноразовая акция-рубрика "Свободный комментарий". Богдан будет отвечать на вопросы зрителей, даже если они не будут касаться главной темы.

Автор: Анна Судак
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Ви молодці !
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17.06.2021 01:28 Ответить
два с половиной часа философского разговора.
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17.06.2021 03:38 Ответить
Скорее всего Байден встретился, чтобы при случае сказать "я сделал все возможное..."
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17.06.2021 11:04 Ответить
очень люблю когда они вдвоем стримят, просто Марина голос не такой делает шо аж вздрагиваешь. ну, нота высокая, очень, если сама ролик ведет то
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19.06.2021 18:44 Ответить
 
 