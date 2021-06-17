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Отец девушки Протасевича Сапеги обратился к Лукашенко: Прошу о личной встрече и помиловании дочери. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Отец задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко с просьбой о встрече и милосердии в отношении его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовало издание PrimaMedia.

Так, Андрей Сапега рассказал, что у него четверо детей, а Софья - самый старший ребенок.

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период - это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко, возможно мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", - обратился Сапега к "президенту", захватившему власть в Беларуси.

Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья - обрывочная и крайне скудная.

Он также поделился, что об отношениях с Романом Протасевичем был в курсе, но не особо поддерживал их. "Их роман развивался бурно. Она более близка была к маме, а от меня скрыла факт, что они летят в Грецию вдвоем. Эту ее поездку финансировал я, но думал, что она там со знакомыми. И когда мне позвонила ночью ее мама, рассказав о том, что самолет развернули, стало понятно, что произойдет дальше", - рассказал Сапега.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте: Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу девушки Протасевича Сапеги на ее задержание, - адвокат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
как показывает история, для любого диктатора подобные унижения - бальзам на душу, ЧСВ взлетает до небес. но для самих унижающихся результаты подобных унижений всегда печальны.
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17.06.2021 11:15
+3
Холопская сущность срузких так и прет
А где же ваше ....своих не бросают, где ваш МИД
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17.06.2021 11:32
+3
речь его холопская, другой они не знают
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17.06.2021 11:34
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Может на луку снезойдет,и он отпустит девушку,ей что вменяют?
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17.06.2021 10:45 Ответить
организацию канала наподобие ОРДЛОвского трибунала, где публиковались данные белорусских силовиков.
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17.06.2021 11:26 Ответить
Минск уже не решает ничего все решения принимаются в кремле.
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17.06.2021 13:41 Ответить
Лукашенку надо как Хусейна и Кадафи а не просить его о милости ... Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 8425
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17.06.2021 11:02 Ответить
Міжнародного терориста просити про помилування немає сенсу - цьому кацапу про це не відомо?
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17.06.2021 11:03 Ответить
Очередная комедия....диктатор с добрым сердцем и человеческим лицом серия выйдет на экраны.Европа ещё и денег подкинет выдав за личную победу.А сотни других реальных парняг будут толкать вагонетку и страдать по тюрьмам и зонам.((
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17.06.2021 11:07 Ответить
Кому ты дядя нужен? Разве что Лукашенко захочет поиграть в милосердие. Но скорее этот волчара будет воспринимать это как слабость, и получит она по полной программе.
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17.06.2021 11:08 Ответить
как показывает история, для любого диктатора подобные унижения - бальзам на душу, ЧСВ взлетает до небес. но для самих унижающихся результаты подобных унижений всегда печальны.
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17.06.2021 11:15 Ответить
Помиловать можно осуждёных. О каком помиловании ведёт речь отец ?
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17.06.2021 11:30 Ответить
речь его холопская, другой они не знают
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17.06.2021 11:34 Ответить
Холопская сущность срузких так и прет
А где же ваше ....своих не бросают, где ваш МИД
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17.06.2021 11:32 Ответить
___странный народ эти геволюционеры.Как что то "заварить",так это мигом .А как держать Ответ,так- простите мы больше не будем.И вообще,оказались там случайно...
Свои Убеждения и правоту нужно отстаивать ,иначе нах всё затевать ?!... Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 5114 Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 8644
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17.06.2021 12:18 Ответить
Попутал адреса обращаться нужно к кремлевскому х-лу
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17.06.2021 12:22 Ответить
пачему не наколенях , халоп ?? !!.. и без букета..
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17.06.2021 12:51 Ответить
Вряд ли ее отпустят. Она - инструмент для шантажа Протасевича. Как только ее отпустят - он тут же перестанет сотрудничать с живодерами.
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17.06.2021 13:00 Ответить
Вона ж громадянка раісі, тому треба до ху#ла звертатись. Він її туди відправив на завдання, він її і повинен визволяти.
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18.06.2021 01:07 Ответить
 
 