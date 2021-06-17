Отец девушки Протасевича Сапеги обратился к Лукашенко: Прошу о личной встрече и помиловании дочери. ВИДЕО

Отец задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко с просьбой о встрече и милосердии в отношении его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовало издание PrimaMedia.

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Так, Андрей Сапега рассказал, что у него четверо детей, а Софья - самый старший ребенок.

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период - это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет привлечена к противоправным действиям. В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействовать в организации личной встречи с президентом Лукашенко, возможно мне удастся убедить его помиловать мою дочь, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", - обратился Сапега к "президенту", захватившему власть в Беларуси.

Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья - обрывочная и крайне скудная.

Он также поделился, что об отношениях с Романом Протасевичем был в курсе, но не особо поддерживал их. "Их роман развивался бурно. Она более близка была к маме, а от меня скрыла факт, что они летят в Грецию вдвоем. Эту ее поездку финансировал я, но думал, что она там со знакомыми. И когда мне позвонила ночью ее мама, рассказав о том, что самолет развернули, стало понятно, что произойдет дальше", - рассказал Сапега.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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