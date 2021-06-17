"В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что он и его коллеги обязательно дадут юридическую оценку заявлению "слуги народа" Никиты Потураева о расстреле фракции "состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шуфрич сказал во время заседания Верховной Рады.
"В тюрьме будет сидеть, гнида", - озвучил свое видение приговора судей нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.
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У опзедеже нет другой работы чем маяться дурью?