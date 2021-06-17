"В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что он и его коллеги обязательно дадут юридическую оценку заявлению "слуги народа" Никиты Потураева о расстреле фракции "состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шуфрич сказал во время заседания Верховной Рады.

"В тюрьме будет сидеть, гнида", - озвучил свое видение приговора судей нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины", - заявление Потураева, возмутившее нардепа ОПЗЖ Киву. ВИДЕО