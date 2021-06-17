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"В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что он и его коллеги обязательно дадут юридическую оценку заявлению "слуги народа" Никиты Потураева о расстреле фракции "состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шуфрич сказал во время заседания Верховной Рады.

"В тюрьме будет сидеть, гнида", - озвучил свое видение приговора судей нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины", - заявление Потураева, возмутившее нардепа ОПЗЖ Киву. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+76
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5810
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17.06.2021 12:29
+53
Потураева не защищаю , но в плане уничтожения рыгов - поддерживаю . Это они , соратники Янека и Мертветчука , привели войну в Украину
Українське « на гілляку» - як раз про них 😀😀😀
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17.06.2021 12:15
+41
Когда Портнов написал пост про уничтожение активистов Майдана , ОПЗЖ тихо радовалось !!!

И про суд не писало .
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17.06.2021 12:17
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Смердить слухати цього гівнюка.
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17.06.2021 20:47 Ответить
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8823"
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17.06.2021 20:55 Ответить
Видно давно не сидел в тюрьме Рабинович и давно не били рыло на четверть мадяру.
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17.06.2021 21:13 Ответить
Он уже 21!!!! год в Раде. Просто наш Путин...
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17.06.2021 21:29 Ответить
А Хде прохфесор киви? пачиму ни выступил?
У опзедеже нет другой работы чем маяться дурью?
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17.06.2021 22:34 Ответить
Вопросительный знак в последнем предложении нужно заменить на !
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18.06.2021 06:16 Ответить
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1475
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17.06.2021 22:46 Ответить
жида, будешь скоро свои недосиженные 6 лет под шконкой досиживать, да вместе с шуфличем, да на одной шконке... "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 108 "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7674
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18.06.2021 03:10 Ответить
всю эту опожопную нечисть загнать до кывы в силосную яму и в расход --- ВСЕХ ТВАРЕЙ БЕЗ РАЗБОРА --- они это заслужили
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18.06.2021 05:55 Ответить
Вы не сидите и они не будут.
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18.06.2021 06:16 Ответить
Якою мовою на росії, у Франції, Німеччині ідуть передачі та фільми? І тільки українцям нав'язують какаяразніца.
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18.06.2021 07:48 Ответить
Та візьміть і спалите всю цю ОпЗж де небудь. І скажіть що так і було. Хто за це запитає? У вас є влада чи ви просто в натурі блазні?
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18.06.2021 09:21 Ответить
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