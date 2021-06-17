"А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три эмчеэсника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Трое мужчин вплавь передвигались по затопленным улицам Керчи вслед за лодкой главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в социальных сетях. На записи видно, что Аксенов сидит в лодке и обсуждает с другими людьми возможные способы ликвидации затопления. В этот момент на втором плане и появляются пловцы, которые активно гребут вслед за лодкой.
Роль пловцов в сопровождении непонятна. По версии пользователей соцсетей, возможно, это охранники кремлевского ставленника или же сотрудники спасательных служб.
"Это лодок не хватило на всех. Не понятно что ли? В приморском городе у МЧС одна лодка... дрессировка допустивших. Интересно, а если приедет Путин, за лодкой кролем будет Аксенов передвигаться?" - пишут некоторые из них.
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Получите и распишитесь
походу переборщили
- НІТ - відповідає спеціаліст
«Технічно» зробити можна все, що завгодно. Хто бував в Лос-Аджелесі і бачив аквіадуки зрозуміє про що я.
Только что закончил смотреть. Крысчанам приготовиться.
В крыму не должно выпасть ни дождинки до деокупации...крым должен стать пустыней
хотя на безрыбье и ж*па соловей...но все же... вреда будет больше чем пользы...
Недокацапский недомир в действии!
Ждите камней еще!
Води - пий, хоч залійся!!!😂
- Это известные спортсмены, которых лишили прав участвовать в международных соревнованиях.
- и...?
- Вот крысчане и решили устроить свои соревнования пока есть шанс