РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9293 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
45 069 176
Крым (26022) оккупация (9528) Аксенов (361) вода (880)

"А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три эмчеэсника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Трое мужчин вплавь передвигались по затопленным улицам Керчи вслед за лодкой главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в социальных сетях. На записи видно, что Аксенов сидит в лодке и обсуждает с другими людьми возможные способы ликвидации затопления. В этот момент на втором плане и появляются пловцы, которые активно гребут вслед за лодкой.

Роль пловцов в сопровождении непонятна. По версии пользователей соцсетей, возможно, это охранники кремлевского ставленника или же сотрудники спасательных служб.

"Это лодок не хватило на всех. Не понятно что ли? В приморском городе у МЧС одна лодка... дрессировка допустивших. Интересно, а если приедет Путин, за лодкой кролем будет Аксенов передвигаться?" - пишут некоторые из них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся"

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+126
Кажется, скважину из-под Азовского моря прорвало
показать весь комментарий
17.06.2021 13:01
+84
А они еще воду требуют поставить в Крым,вот им и поставили.. "А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три МЧСника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи - Цензор.НЕТ 7791
показать весь комментарий
17.06.2021 13:01
+81
Набирайте води !
показать весь комментарий
17.06.2021 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пейте вдоволь крысчане,пока есть "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 2709
показать весь комментарий
17.06.2021 14:34 Ответить
Вода в Криму є "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 3019
показать весь комментарий
17.06.2021 14:41 Ответить
Вот что животворящий Гундяй делает: 7 лет просил у господа воды.
Получите и распишитесь
показать весь комментарий
17.06.2021 14:44 Ответить
ржака
показать весь комментарий
17.06.2021 14:45 Ответить
"Проблему водоснабжения в оккупированном Крыму предложили решить генераторами осадков" https://eprostir.org/2020/11/19/problemu-vodosnabzhenyia-v-okkupyrovannom-krymu-***********-reshyt-heneratoramy-osadkov/

походу переборщили
показать весь комментарий
17.06.2021 14:51 Ответить
А хто сказав, що в Криму води немає?!
показать весь комментарий
17.06.2021 14:55 Ответить
гоблин наслаждается властью.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:29 Ответить
А чего вы хотели от "русского мира"? Рабство в той или иной форме - его неотъемлемая базовая черта.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:47 Ответить
Рабство срассиян их подсознательная сущность. А всех вокруг себя считать недоразвитыми (в основном по национальному признаку) это их черта, за которую они давно перешли в своем рашизме.
показать весь комментарий
17.06.2021 20:07 Ответить
Это какое-то днище!!!
показать весь комментарий
17.06.2021 16:15 Ответить
а говорили воды нет "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 1933 главное вычерпать успеть
показать весь комментарий
17.06.2021 16:18 Ответить
Хотят догнать, вернуть лодку. Может это у кого-то из местных лодку отобрали?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:19 Ответить
Вони провели рєхвєрендум...
показать весь комментарий
17.06.2021 21:05 Ответить
Дельфины это, не видно что-ли?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:23 Ответить
скорее - пингвины ))))
показать весь комментарий
17.06.2021 17:39 Ответить
Орангутанги
показать весь комментарий
17.06.2021 17:44 Ответить
Ихтиандры!
показать весь комментарий
18.06.2021 10:13 Ответить
Я щиро посміявся над недолугими кацапськими свинями!)))
показать весь комментарий
17.06.2021 16:24 Ответить
- Тоєсть, ві счітаєтє что тєхнічєскі нічаго сдєлать нізя?!
- НІТ - відповідає спеціаліст

«Технічно» зробити можна все, що завгодно. Хто бував в Лос-Аджелесі і бачив аквіадуки зрозуміє про що я.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:29 Ответить
Куда плывут эти долбодятлы?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:35 Ответить
на нерест долбодятлов)))
показать весь комментарий
17.06.2021 22:33 Ответить
Никуда. У нихх тренировка по синхронному плаванию.
показать весь комментарий
17.06.2021 23:47 Ответить
в полной экипировке "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 9163
показать весь комментарий
18.06.2021 01:24 Ответить
Тыва: шаманизм, национализм и алкоголизм | Безработица и преступность в русской Монголии

Только что закончил смотреть. Крысчанам приготовиться.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:47 Ответить
"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 1961
показать весь комментарий
17.06.2021 16:52 Ответить
Непонятно - вода морская или дождевая?
показать весь комментарий
17.06.2021 17:02 Ответить
Дождевая) На юге льет не по детски)
показать весь комментарий
17.06.2021 18:41 Ответить
и та и другая...
показать весь комментарий
17.06.2021 23:37 Ответить
Откуда там столько воды?
показать весь комментарий
17.06.2021 17:02 Ответить
Если в кране есть вода - значит, кто-т насццал туда.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:44 Ответить
С моря водица - с моря...
показать весь комментарий
17.06.2021 23:35 Ответить
стоки забило
показать весь комментарий
18.06.2021 00:46 Ответить
Воду выпросили, теперь очередь за камнями с неба. С неба не знаю, а вот камни с земли в виде землетрясения (1929 год) вполне реально.
показать весь комментарий
17.06.2021 18:10 Ответить
1927, проверяй хотя бы
показать весь комментарий
17.06.2021 21:48 Ответить
мутировавшие крымские дельфины ... ДНО!
показать весь комментарий
17.06.2021 18:31 Ответить
А чему вы радуетесь...у них водохранилища наполнятся...не мог чуть чуть обойти этот циклон...
В крыму не должно выпасть ни дождинки до деокупации...крым должен стать пустыней
показать весь комментарий
17.06.2021 18:39 Ответить
Ну на сколько они там наполнятся?) Ну пусть 50 мм выпадет, пусть даже 100, как это решает проблему? Только растягивает агонию)))
показать весь комментарий
17.06.2021 18:44 Ответить
Цю прикру обставину компенсує дичина новини. Із криворотою гримасою декадента заявляю, що черговою ґабсурдою всруського (анти)світу задоволений "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 7512
показать весь комментарий
17.06.2021 19:20 Ответить
ну если хорошо подумать - эта грязноватая жидкость не падает целенаправленно в водохранилище... она шурует по огородам (снося все и добавляя муляки) по склонам (добавляя песок, глину, соль и мелкие и не очень камешки)....поэтому эта муть не может заменить питьевую днепровскую... разве что для полива (если останется что поливать)))
показать весь комментарий
17.06.2021 19:32 Ответить
Те плывущие тоже считали, что технически невозможно.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:01 Ответить
Від цієї новини аж зкріпи з екрану посипалися.

"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911
показать весь комментарий
17.06.2021 19:16 Ответить
Повезло, можно сказать. Значит этим летом питьевой воды Керчи хватит.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:21 Ответить
это не питьевая вода... а условно техническая (дождевая)
хотя на безрыбье и ж*па соловей...но все же... вреда будет больше чем пользы...
показать весь комментарий
17.06.2021 19:33 Ответить
Не трудно догадаться, что пловцами являются руководители местного управления МЧС, которые в результате "неусыпных бдений" по защите территории от ЧС не заметили засорения русла реки, что вызвало наводнение... Круто... но справедливо! Браво Гоблин! Нужно бы опыт перенять.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:44 Ответить
Это Потом, который должен смыть грешников с крымской земли.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:44 Ответить
ой не могу)))) бедные мужики... рабы (не рыбы)))) а именно рабы...куда махаете за лодкой???
показать весь комментарий
17.06.2021 19:48 Ответить
"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 9387
показать весь комментарий
17.06.2021 19:51 Ответить
дятел мля - перекопать дамбу и сбросить воду, абы шо то молоть
показать весь комментарий
17.06.2021 20:15 Ответить
пилят..это же скока воды то пропадет!))...там по ходу и выгребные ямы то все дочиста повымыло поди, в городке то этом и окрестностях..ящур епта какой еще кинется)) "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 4686 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8763
показать весь комментарий
17.06.2021 20:32 Ответить
боярой его!!!! "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 6542ящур БОЯРУ, побздохиват!!!!!
показать весь комментарий
17.06.2021 20:37 Ответить
Тому все це треба ретельно зібрати й наповнити водосховища! Гарного глиста можна буде спіймати на рибу.
показать весь комментарий
17.06.2021 21:07 Ответить
ну сказано было! воды на курортный сезон, хватит!!! "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 3413 ВОТ! хлебайте......
показать весь комментарий
17.06.2021 20:35 Ответить
Срочно нагребайте земляные валы вокруг Керчи, сохраняйте воду, дурни.
показать весь комментарий
17.06.2021 21:51 Ответить
Какой ппц!
Недокацапский недомир в действии!
Ждите камней еще!
показать весь комментарий
17.06.2021 22:42 Ответить
Стидоба яка кацапським прихвостням! Хтіли - отримали, оккупантські йолупи!
показать весь комментарий
17.06.2021 22:49 Ответить
Умом кацапов не понять...
показать весь комментарий
17.06.2021 22:59 Ответить
... их надо просто пи&дить больше!...
показать весь комментарий
17.06.2021 23:34 Ответить
о, тепленькая пошла!.. (с)
показать весь комментарий
17.06.2021 23:12 Ответить
От шо значіть - немає біндерівців!
Води - пий, хоч залійся!!!😂
показать весь комментарий
17.06.2021 23:30 Ответить
Это вы, твари, еще камни с неба не видели...
показать весь комментарий
18.06.2021 00:12 Ответить
Это не хуже, чем блины с лопаты!
показать весь комментарий
18.06.2021 00:40 Ответить
А говорили, что воды нет "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 6571
показать весь комментарий
18.06.2021 00:42 Ответить
это эта страна претендует на великую и быть в G8?
показать весь комментарий
18.06.2021 00:49 Ответить
Мардве все не так: вады нет - хреново, вада есть тожа - хренова. "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664
показать весь комментарий
18.06.2021 01:14 Ответить
Просто это кадры из фильма о ближайшем будущем. На заднем плане - тонущий "флагман" Кузя. На переднем - крысы, в поисках очередной парковки.
показать весь комментарий
18.06.2021 02:13 Ответить
так в бензоколонке мчс сдает гто -- готов к труду и обороне --- кто до лодки с гоблином доплывет тот и сдал
показать весь комментарий
18.06.2021 05:50 Ответить
- А почему каких-то две какашки плывут по воде?
- Это известные спортсмены, которых лишили прав участвовать в международных соревнованиях.
- и...?
- Вот крысчане и решили устроить свои соревнования пока есть шанс
показать весь комментарий
18.06.2021 07:54 Ответить
крысчане, и камней с неба...? водичка есть, не захлебнитесь...
показать весь комментарий
18.06.2021 08:07 Ответить
Так прогнутися ще вміти потрібно! ))
показать весь комментарий
18.06.2021 09:41 Ответить
Роль пловцов в сопровождении непонятна. "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 4067
показать весь комментарий
19.06.2021 08:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 