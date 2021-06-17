"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом
В зале суда по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов об их причастности к атаке на пассажирский самолет. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет российский авиаэксперт Вадим Лукашевич и публикует часть видеоматериала из зала суда.
"Из зала суда по делу МН17. Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов. Когда их слушаешь, понимаешь - это просто какая-то кунсткамера идиотов! У Кургиняна в его движении "Суть времени" есть такой ушлепок Алан Мамиев, который ну просто... Слушайте сами (16+)", - пишет в комментарии Лукашевич.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич
Пожалуйста, подождите...
тільки замість Первомайського приперлись під Первомайськ
"совок" убиває - хоча б і таким от кривим побитом
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
ІнфоВійська України@i_army_org
Отдельно стоит обратить внимание на эту часть их диалога:
- В Торезе упал он (МН17)
- Где?!
- В Торезе упал он!
- Торез... это где вообще?
Вот такая "гражданская война" с "местными ополченцами Донбасса", которые даже не знают, где Торез.
Виглядає так, що прокуратура поступово дістає з рукава все нові й нові козирі, які раніше не оприлюднювалися. Чудова тактика доведення кацапів до сказу. Аплодую.
уроды
Отак, малята