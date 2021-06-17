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"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

В зале суда по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов об их причастности к атаке на пассажирский самолет. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет российский авиаэксперт Вадим Лукашевич и публикует часть видеоматериала из зала суда.

"Из зала суда по делу МН17. Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов. Когда их слушаешь, понимаешь - это просто какая-то кунсткамера идиотов! У Кургиняна в его движении "Суть времени" есть такой ушлепок Алан Мамиев, который ну просто... Слушайте сами (16+)", - пишет в комментарии Лукашевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+88
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
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17.06.2021 16:42
+41
мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
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17.06.2021 16:52
+39
Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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17.06.2021 16:47
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"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
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17.06.2021 16:42 Ответить
Лехко! Жмакнуть красную кнопку надоть. Я так думаю "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 3322
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17.06.2021 16:57 Ответить
Это не кнопка, боец, это экран локатора кругового обзора...
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17.06.2021 18:18 Ответить
Село! Це і є ядрена кнопка, сильно замаскована!
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17.06.2021 18:24 Ответить
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 8132
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17.06.2021 18:30 Ответить
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 5445
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17.06.2021 19:31 Ответить
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 2732
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17.06.2021 20:23 Ответить
чувство юмора чувак "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 4041
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17.06.2021 21:04 Ответить
Тєм болєє...)))
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18.06.2021 14:09 Ответить
сейчас телек без спеца не настроишь... для "бука" нужен спец с опытом..., желательно шахтер с киркой.
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17.06.2021 17:47 Ответить
Альбо комбайнер з трактором...
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20.06.2021 15:16 Ответить
Те кто сидел в Буке чудесно знали его устройство.
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17.06.2021 19:48 Ответить
...і цілили вони в борт "Москва-Ларнака", а геть не в МН-17...
тільки замість Первомайського приперлись під Первомайськ
"совок" убиває - хоча б і таким от кривим побитом
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17.06.2021 22:16 Ответить
Там и устройства знать мало. Нужен слаженный экипаж, действия которого отработаны на тренировках. Без этого, "просто со знаниями" максиму это смогут обнаружить цель, не факт что захватят, может даже пальнуть удастся, но не факт, что куда то попадут. Скорее всего нажимание на кнопки закончится выдачей ошибки и на этом все
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18.06.2021 13:17 Ответить
Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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17.06.2021 16:47 Ответить
так у них глобус квадратный ... хотя они и в круглом дупля не отбивают
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17.06.2021 17:26 Ответить
питає ****** не спроста, де Торецьк? він окупант з кацапії і не знає наші донбаські міста.
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17.06.2021 17:43 Ответить
Там не "Торецьк", а "Торез", біля Сніжного.
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17.06.2021 18:06 Ответить


ІнфоВійська України@i_army_org





Отдельно стоит обратить внимание на эту часть их диалога:
- В Торезе упал он (МН17)
- Где?!
- В Торезе упал он!
- Торез... это где вообще?

Вот такая "гражданская война" с "местными ополченцами Донбасса", которые даже не знают, где Торез.
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17.06.2021 22:12 Ответить
Я про це і написала.
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17.06.2021 22:25 Ответить
мова про ТореЗ (не ТореЦЬК).
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17.06.2021 23:29 Ответить
Точно подмечено - кунсткамера идиотов!!
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17.06.2021 16:49 Ответить
)))))кацапы в сраке...
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17.06.2021 16:49 Ответить
у Стрелкова, бл#дь. Интересно, а как это звучит в переводе? "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 6737
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17.06.2021 16:50 Ответить
Дивись останній кадр та прочитай
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17.06.2021 16:55 Ответить
Как-то так...
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 1278
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17.06.2021 16:56 Ответить
фак
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17.06.2021 16:57 Ответить
Скрізь в титрах писали:"fuck".
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20.06.2021 15:19 Ответить
мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
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17.06.2021 16:52 Ответить
гражданін України, місцевий!
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17.06.2021 16:58 Ответить
"Ээээ блат гиде эта Тарэз блат. Нэдалеко брат. Иоп твау мат." Гражданская война, ага.
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17.06.2021 17:44 Ответить
Матючные падежи передают полную картину состояния головного мозга ( хотя его нам нет) сепаров или как они там себя называют. срусский мир он такой, не всякому дано его понять и выжить...
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17.06.2021 16:58 Ответить
РуССкий - глаз узкий! "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 9322
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17.06.2021 17:15 Ответить
"Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов." ©
Виглядає так, що прокуратура поступово дістає з рукава все нові й нові козирі, які раніше не оприлюднювалися. Чудова тактика доведення кацапів до сказу. Аплодую.
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17.06.2021 17:17 Ответить
Странно. Лукашевич гневно пишет про "кунсткамеру идиотов". Хотя это явление уже далеко не новое - достаточно глянуть на любое заседание Рады или Думы. Настоящий идиотизм - давать идиотам гранату. Потому что именно тут и возникают траблы.
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17.06.2021 17:22 Ответить
только маскавиты верят в телесизор.
уроды
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17.06.2021 17:31 Ответить
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
Отак, малята
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17.06.2021 18:21 Ответить
Так пацаки вде все валять на гіркіна.Що це він з Порошенко в зговорі почали війну,а путін просив не починати,але гіркін і лугандони його не послухали.Там все так зіпсуто в органах що подібні на голови,просто страшно стає
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18.06.2021 11:02 Ответить
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 9313
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18.06.2021 12:55 Ответить
вот интересно, кацапы говорят НА Украине, но В укропов "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 4468, вот же неучи.
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18.06.2021 14:20 Ответить
 
 