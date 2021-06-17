Байден дал Путину полгода, надо использовать это время для международного давления на Кремль, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Саммит в Женеве развеял иллюзии Кремля о возможности договориться с Западом о новом распределении мира и о том, чтобы закрыть глаза на преступления Путина против Украины.
Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Байден дал Путину полгода. Украина должна в полной мере использовать это время для мощного международного давления на Кремль", - сказал Порошенко.
Пятый Президент призвал власти вернуться к развитию настоящего европейского демократического государства, стать активным участником интеграционных процессов и западного альянса демократий.
"Считаю крайне необходимым уже сейчас провести серию телефонных переговоров с лидерами стран Семерки, руководством ЕС и НАТО и других дружественных стран, чтобы выразить благодарность за неизменную поддержку и скоординировать дальнейшие действия по противодействию захватнической политике Кремля", - заявил Порошенко.
"Второе. Инициировать телефонный разговор Зеленского с президентом Байденом, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и получить из первых уст информацию об итогах Женевского саммита. Качественно подготовить содержательную поездку Зеленского в Вашингтон. Напомню, что мы как оппозиция обращались в Белый дом с просьбой пригласить Зеленского с визитом в США, и рады, что в Белом доме услышали и нас, и украинских дипломатов", - констатировал Порошенко.
Лидер "ЕС" призвал уже к концу текущей сессии парламента обеспечить прогресс реформ, "прежде всего в сфере судебной реформы, на чем вчера акцентировали послы Семерки, борьбы с коррупцией, независимости антикоррупционной инфраструктуры, прозрачного конкурса на заполнение вакансий в Конституционном Суде, согласно поданного нами законопроекта ".
"Советую не искать преждевременной встречи с Путиным, пытаясь "увидеть в его глазах мир". Она может стать ловушкой. Давить на российского диктатора Зеленский должен вместе с нашими партнерами, путем многосторонней дипломатии, ибо КВН сам по себе никогда не переигрывает КГБ", - еще раз подчеркнул Порошенко.
Политик также призвал прекратить непрофессиональную практику постоянных публичных претензий к лидерам стран-партнеров. "Да, мы должны бороться за сильную поддержку Украины с их стороны. Но защищать свою позицию следует профессионально, в хорошо подготовленных дискуссиях за столом переговоров, а не ругать их в своих словоблудных видосиках ", - отмечает Порошенко.
Он также считает необходимым созвать заседание СНБО при участии лидеров парламентских фракций, кроме ОПЗЖ для рассмотрения ситуации с безопасностью вдоль государственной границы Украины. "Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, продемонстрировать единство в защите страны, равно как и в проведении реформ", - убежден Порошенко.
"Заявление Президента США по итогам саммита НАТО расставило все точки над "и". Это красноречивій ответ на вопрос - почему Зеленского не пригласили на это почтенное собрание? Почему Украина не получила ПДЧ? Кодовое слово - коррупция. От "Большого крадивныцтва" до Коломойского", - отметил пятый Президент.
"Предоставление Украине безвиза четыре года назад было признанием успешности реформ, которые осуществляла наша команда. Зато отложения предоставления Украине Плана действий относительно членства является оценкой провала реформ команды Зеленского, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства. Как наши западные партнеры могут закрыть глаза на наступление Зеленского и его слуг на судебную систему? На подрыв верховенства права и злоупотребления государственными институтами против политических оппонентов. На неуважение к собственным обязательствам перед Евросоюзом, международными финансовыми организациями, инвесторами ", - отмечает Порошенко.
"Будущее Украины - в НАТО. Россия - агрессор, который не имеет права вето на наш стратегический евроатлантический выбор. Донбасс и Крым - это Украина. Путь к западным интеграционным структурам лежит через реформы. Так выглядят для нас итоги стратегических дискуссий мировых лидеров, которые в течение последней недели состоялись в рамках европейского турне Президента Соединенных Штатов. Джозеф Байден выступил как сильный и опытный политик, каким его знаю с нашей плотного сотрудничества во времена моей каденции. Собственным лидерством он вновь объединил Запад на защиту демократических ценностей и международного права. На благодарность от Украины заслуживает и Байден, и руководители других стран Семерки, НАТО и Евросоюза ", - считает Порошенко.
"Как бы мы критически ни оценивали власть внутри страны, как настоящие государственники готовы действовать с ней единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и защиты страны от российской агрессии. В отличие от власти, мы умеем реализовывать сложнейшие геополитические задачи. А это вселяет оптимизм: рано или поздно Украина вступит и в Европейский Союз, и в НАТО ", - убежден лидер партии" Европейская Солидарность ".
Пожалуйста, подождите...
А ви потім сядете і скажете - клятий барига!!! Він зробив не все що я хотів!!
Зелені зараз самі собі на 50% збільшили вартість газу. Бугагагашеньки))))
вот жеж чмо..
Дідусь в дорозі, але обидві прес-конференції послухав і коротенько, по пунктам, скажу таке:
- Зустріч не була рівноправною. Зустрічався світовий лідер із регіональним *********. Тому порівняння із самітом Рейган - Горбачов недоречні: у 1985 році США і СРСР були, хоч із певними застереженнями, але рівновеликими глобальними силами. Зараз - ніт.
- Наприклад, Байден одразу позбавив ***** можливості спізнитися на зустріч. І зробив це простим, але елегантним ходом - висунув неодмінну вимогу, аби першим на віллу приїхав ***** і чемно його там дожидався. Хоча за протоколом мало бути навпаки - ***** по старшинству перебування на посаді президента старший, ніж Байден і право приїхати останнім формально належало йому. Але ж Америка є Америка. Тому Байден прийшов коли собі схотів, а коли набридло - пішов собі геть. ***** уніженіє безропотно скушав, потім довго сипав услід Байдену улесливі компліменти та всячеськи перед ним розшаркувався.
- Торгівлі навколо України не було. Україна цілком може спиратися на підтримку США, не побоюючись залаштункових домовленостей. Це і Байден на прес-конференції підтвердив, а головне - й діда це особливо переконало - *****, згадуючи Україну, бісився, аж пінився. Тобто, не обломилося ***** нічого - "близок локоть, а не укусишь".
- Байден майстерно нарізав ***** низку простих завдань і поставив чіткі дедлайни: повернення захоплених Москвою громадян США - три місяці; припинити кібератаки на США і їхніх союзників - негайно; дати конкретні відповіді щодо винуватців попередніх кібератак - півроку. У залежності від проявленої *****м ретівості по виконанню цих доручень містер Байден і зробить висновки щодо щирості бажання Москви співробітничати із великими й могутніми США. Висновки, як натякнув пан Байден, будуть конкретними і цілком осяжними. Зокрема в галузі кіберпростору, де США, так вже склалося історично, мають деякі можливості. Котрі, треба думати, ***** та його хакерам навіть і не снилися.
- ***** на зустрічі явно багато патякав, намагаючись охмурити, або збити американського дідугана з пантелику, але даремно старався. Не на того напав. Бо ще в ті далекі часи, коли ***** по пітерським подворотням тинявся, Байден уже із Громико переговори вів. Тож не дивно, що поки ***** язиком молов Байден спокійно та професійно натягнув московського співрозмовника одразу на дві дипломатичні рогатки: між США і Іраном, а головне - між США і Китаєм. "С кем вы, мистер Путин? Определитесь наконец". Це явно домашня заготовка Білого Дому, яку ***** не одразу второпав. А збагнувши, в яку пастку затягує його Йосип Йосипович, схвильовано зайорзав. Зайорзаєш тут, почувши за спиною підозріле шушукання іранських аятолл. А також мовчазний, однак недобрий прищур китайського дракона.
- Зі свого боку президент США не дав ***** жодних обіцянок, поступок чи конкретних запевнень, окрім того, що погодився на повернення послів. Що подається зараз кремлівською пропагандою, як свідчення великого прориву, важливої перемоги ***** і всьо такоє прочеє. Насправді поверення послів - це ніяка не поступка і навіть не нормалізація стосунків. Просто буде кого викликати в Держдеп і дрючити його там на предмет виконання *****м покладених на нього містером Байденом доручень.
Підсумовуючи: Зустріч, як і очікувалося, завершилася нічим. Але вона не була безрезультатною. ***** чи не вперше напоровся на справжнього президента, бо пройшли ті часи, коли можна було над Трампом у Гельсінкі збиткуватися.
***** дуже прагнув цієї зустрічі - йому потрібен був сам факт зустрічі із президентом США. І він її добився. Але якою ціною? Тепер везе в Москву купу отриманих від Байдена малоприємних завдань, а до того ж змушений буде виправдовуватися перед Тегераном та Пекіном. І не факт, що йому повірять.
Зовні виглядає так, що Байден дав ***** шанс. Але це навряд чи так, принаймні сам Байден у виправлення ***** не вірить, бо знає московитів як облуплених. Зате тепер, коли ***** по якомусь поводу репетуватиме "мы так не договаривались!", Байден завжди зможе йому сказати: "Я ж тебе, падло, ще в Женеві попереджав!".
Хтось може стривожено запитати - а що, як раптом ***** одумається і вирішить скористатися наданим йому Байденом шансом? Шо тагда? На це відповідь може бути лише одна - не буде цього ніколи. Чому? Так воно ж *****!
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, допомагаємо Армії і спокійно їмо черешні.
Та слєдім, щоб віздє був порядок. А не то, шо січас
Р.S. Судячи із прес-конференцій, Байден ставив питання і по Білорусі. А ***** у відповідь звично клеїв дурня. У будь-якому разі США триматимуть у полі свого зору і ситуацію в Білорусі, однак це велика й чутлива тема, котра заслуговує на окрему увагу.
Свирид Опанасович
16 июня, 23:35
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина