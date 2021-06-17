Байден дал Путину полгода, надо использовать это время для международного давления на Кремль, - Порошенко. ВИДЕО

Саммит в Женеве развеял иллюзии Кремля о возможности договориться с Западом о новом распределении мира и о том, чтобы закрыть глаза на преступления Путина против Украины.

Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Байден дал Путину полгода. Украина должна в полной мере использовать это время для мощного международного давления на Кремль", - сказал Порошенко.

Пятый Президент призвал власти вернуться к развитию настоящего европейского демократического государства, стать активным участником интеграционных процессов и западного альянса демократий.

"Считаю крайне необходимым уже сейчас провести серию телефонных переговоров с лидерами стран Семерки, руководством ЕС и НАТО и других дружественных стран, чтобы выразить благодарность за неизменную поддержку и скоординировать дальнейшие действия по противодействию захватнической политике Кремля", - заявил Порошенко.

"Второе. Инициировать телефонный разговор Зеленского с президентом Байденом, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и получить из первых уст информацию об итогах Женевского саммита. Качественно подготовить содержательную поездку Зеленского в Вашингтон. Напомню, что мы как оппозиция обращались в Белый дом с просьбой пригласить Зеленского с визитом в США, и рады, что в Белом доме услышали и нас, и украинских дипломатов", - констатировал Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал уже к концу текущей сессии парламента обеспечить прогресс реформ, "прежде всего в сфере судебной реформы, на чем вчера акцентировали послы Семерки, борьбы с коррупцией, независимости антикоррупционной инфраструктуры, прозрачного конкурса на заполнение вакансий в Конституционном Суде, согласно поданного нами законопроекта ".

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"Советую не искать преждевременной встречи с Путиным, пытаясь "увидеть в его глазах мир". Она может стать ловушкой. Давить на российского диктатора Зеленский должен вместе с нашими партнерами, путем многосторонней дипломатии, ибо КВН сам по себе никогда не переигрывает КГБ", - еще раз подчеркнул Порошенко.

Политик также призвал прекратить непрофессиональную практику постоянных публичных претензий к лидерам стран-партнеров. "Да, мы должны бороться за сильную поддержку Украины с их стороны. Но защищать свою позицию следует профессионально, в хорошо подготовленных дискуссиях за столом переговоров, а не ругать их в своих словоблудных видосиках ", - отмечает Порошенко.

Он также считает необходимым созвать заседание СНБО при участии лидеров парламентских фракций, кроме ОПЗЖ для рассмотрения ситуации с безопасностью вдоль государственной границы Украины. "Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, продемонстрировать единство в защите страны, равно как и в проведении реформ", - убежден Порошенко.

"Заявление Президента США по итогам саммита НАТО расставило все точки над "и". Это красноречивій ответ на вопрос - почему Зеленского не пригласили на это почтенное собрание? Почему Украина не получила ПДЧ? Кодовое слово - коррупция. От "Большого крадивныцтва" до Коломойского", - отметил пятый Президент.

"Предоставление Украине безвиза четыре года назад было признанием успешности реформ, которые осуществляла наша команда. Зато отложения предоставления Украине Плана действий относительно членства является оценкой провала реформ команды Зеленского, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства. Как наши западные партнеры могут закрыть глаза на наступление Зеленского и его слуг на судебную систему? На подрыв верховенства права и злоупотребления государственными институтами против политических оппонентов. На неуважение к собственным обязательствам перед Евросоюзом, международными финансовыми организациями, инвесторами ", - отмечает Порошенко.

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"Будущее Украины - в НАТО. Россия - агрессор, который не имеет права вето на наш стратегический евроатлантический выбор. Донбасс и Крым - это Украина. Путь к западным интеграционным структурам лежит через реформы. Так выглядят для нас итоги стратегических дискуссий мировых лидеров, которые в течение последней недели состоялись в рамках европейского турне Президента Соединенных Штатов. Джозеф Байден выступил как сильный и опытный политик, каким его знаю с нашей плотного сотрудничества во времена моей каденции. Собственным лидерством он вновь объединил Запад на защиту демократических ценностей и международного права. На благодарность от Украины заслуживает и Байден, и руководители других стран Семерки, НАТО и Евросоюза ", - считает Порошенко.

"Как бы мы критически ни оценивали власть внутри страны, как настоящие государственники готовы действовать с ней единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и защиты страны от российской агрессии. В отличие от власти, мы умеем реализовывать сложнейшие геополитические задачи. А это вселяет оптимизм: рано или поздно Украина вступит и в Европейский Союз, и в НАТО ", - убежден лидер партии" Европейская Солидарность ".