Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала. ВИДЕО

Завтра, 19 июня, в Киеве пройдет акция протеста против вырубки расположенного посреди природного заповедного фонда 21 га леса для строительства жилого квартала.

Об этом сообщил экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов. Я уже об этом снимал видео. Давайте шиповать дерева, как делают экологи. Приходите", - призвал Луценко.

Старт акции завтра, 19 июня, в 14.00. Место проведения ул. Сошенко, 2 (конечная троллейбуса №18).

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По его словам этот участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-водицкого заказника. Этот участок был сдан в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году при мэре Леониде Черновицком.

"Как люди сюда будут ездить? Ничего кроме лесных дорог здесь нет. Электричества, водопровода, газа тоже нет", - отмечает Луценко.

По его данным, в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать. Также подавала иск киевская прокуратура, но безуспешно.

"В любом случае у Киевсовета есть все шансы. Есть новые обстоятельства, которых достаточно, чтобы подавать в суд и расторгать договор", - отметил Луценко.

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По его данным, вырублены около 4 га, еще 17 га ожидают рубки, так как на деревьях уже стоят метки.



