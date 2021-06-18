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Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Завтра, 19 июня, в Киеве пройдет акция протеста против вырубки расположенного посреди природного заповедного фонда 21 га леса для строительства жилого квартала.

Об этом сообщил экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов. Я уже об этом снимал видео. Давайте шиповать дерева, как делают экологи. Приходите", - призвал Луценко.

Старт акции завтра, 19 июня, в 14.00. Место проведения ул. Сошенко, 2 (конечная троллейбуса №18).

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По его словам этот участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-водицкого заказника. Этот участок был сдан в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году при мэре Леониде Черновицком. 

"Как люди сюда будут ездить? Ничего кроме лесных дорог здесь нет. Электричества, водопровода, газа тоже нет", - отмечает Луценко.

По его данным, в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать. Также подавала иск киевская прокуратура, но безуспешно.

"В любом случае у Киевсовета есть все шансы. Есть новые обстоятельства, которых достаточно, чтобы подавать в суд и расторгать договор", - отметил Луценко.

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По его данным, вырублены около 4 га, еще 17 га ожидают рубки, так как на деревьях уже стоят метки.

Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала 01
Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала 02
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Топ комментарии
+9
да вы не поняли.это подготовка территории под миллиард деревьев.
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18.06.2021 08:53
+4
миллиард деревьев, привет
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18.06.2021 08:43
+4
зебил, ты хоть статью читал? Если ты не дружиш с тектом, я тебе зацитирую: "..в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать"
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18.06.2021 09:09
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миллиард деревьев, привет
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18.06.2021 08:43 Ответить
Что скажут по этому поводу любители сказочного дегенерата бахсэра-интилихтуала пидалика????
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18.06.2021 08:52 Ответить
зебил, ты хоть статью читал? Если ты не дружиш с тектом, я тебе зацитирую: "..в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать"
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18.06.2021 09:09 Ответить
Прошло 6 лет времени было достаточно что-бы что-то изменить, порохосос!!!
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18.06.2021 09:22 Ответить
Ублюдок жизни, пороси воспитательницу, чтобы она прочитала тибе "По его данным, в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать. Также подавала иск киевская прокуратура, но безуспешно"
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18.06.2021 10:08 Ответить
************, выучишь грамоте прежде чем что-то варнякать!!!!!!
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18.06.2021 12:40 Ответить
Валерик, вынь пальчик из попы!
И спраси воспитательницу, как правильно пишется слово "*******"!
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18.06.2021 13:34 Ответить
Так ты не просто *******, а ******* в кубе!!!
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18.06.2021 13:56 Ответить
Валера, будешь сибя вести хорошо - васпитатильница даст и тибе кубики!
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18.06.2021 16:42 Ответить
да вы не поняли.это подготовка территории под миллиард деревьев.
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18.06.2021 08:53 Ответить
- Миллиард, миллиард, миллиард алых бяроз из окна, из окна, из окна видишь ты, - пропел Зеленский по-белорусски, рассеянно помахивая лопатой. - Всего, значит, три миллиарда. Что ж, неплохо. Господин Корявченков, как продвигается?
- Еще где-то полчаса, - прохрипел Юзик. Обливаясь потом, он долбил мотыгой землю вокруг ствола сорокалетнего дуба на краю поляны. - Разросся, козел...Источник: https://censor.net/ru/r3270649
........Глава государства вытащил из брезентового мешка заранее припасенный саженец, подошел к яме, оставшейся от вывороченного Юзиком дуба, и торжественно вставил в нее деревце вверх ногами. Юзик быстро закидал яму землей, а Ермак, Подоляк и Позитивные Блогеры принялись поливать саженец из именных леек.Источник: https://censor.net/ru/r3270649
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18.06.2021 10:13 Ответить
Лучше сразу под дом к судье
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18.06.2021 08:55 Ответить
"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".

Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу - Цензор.НЕТ 6080
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18.06.2021 09:03 Ответить
Ліси навколо міст і сіл мають охоронятись громадою, таке звичаєве право українського народу.
Щоб не робити помилок читайте "Від леґенд до правди. I-XXVIII.
Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/84433 Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу - Цензор.НЕТ 617
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18.06.2021 09:10 Ответить
где там подевался зеленый ***** со своим миллиардом деревьев?!!
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18.06.2021 09:10 Ответить
21 га собираются вырубить ... Для строительства жилого квартала ... Ню, ню ...

А никого не волнуют ТЫСЯЧИ гектаров леса, которые вырубили фермеры для расширения площади своих полей?
Помню как ездил по дорогам Украины в 90-х и сейчас ... Пустыня! Да эти 21 га - детская шалость в масштабах Украины!
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18.06.2021 09:42 Ответить
А с другой стороны защитники природы из кривого рога, донбаса и Тернополя должны же где-то жить
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18.06.2021 09:48 Ответить
Там дубы по 100-200 лет. Даже оккупанты этого не делали - ни московские, ни берлинские. Хуже своих ублюдков никогог нет.
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18.06.2021 10:00 Ответить
Це чергова ганьба нам - українцям, а зокрема- киянам.
Нищити все живе на догоду пройдисвітам - це тренд нашого часу.
Такими нас будуть знати нащадки: нищуками природи.
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21.06.2021 09:32 Ответить
 
 